Додано: Сер 15 жов, 2025 15:36

Faceless написав: Явно несправедливу оцінку (занижену) можна оскаржити. Явно несправедливу оцінку (занижену) можна оскаржити.

Banderlog написав: В тих що погано вчаться жизнь превращається в гнилий помідор) В тих що погано вчаться жизнь превращається в гнилий помідор)

а если это не разовая акция? будете весь учебный год воевать за справедливую оценку? в принципе хороший опыт, только не припомню чтобы кто то это делал. Всё же у подростка нет столько мозгов что то оспаривать и с кем то воевать не впадая в делинквентность. А на учёбу из-за низких оценок забивал много кто, где то половина моего круга общения.у большинства учителей такая жизнь, им сразу же напомнят их зарплаты. Умный учитель таких аналогий приводить не станет. Чтобы потом не краснеть в качестве живого образца.