RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15468154691547015471
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:22

  Shaman написав:
  UA написав:Ви взагалі в курсі куди мобілізованих везуть?
Це все дуже тимчасово.
Останній мій родич
Учебка де випадково не вбили Іскандером на шикуванні.
Далі Донбас... два тижні - пропав без вісті...
Шукаю зараз в полоні через надійних людей з тієї сторони.
З тієї сторони докуя жуликів які заробляють на "пошуку".

через кураторів?..


ІЧСХ, тут родичів він відмазати не може, хоча "ксіву уважают" та "дзвонять пробити людину"
А з тієї сторони є надійні люди
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12289
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:29

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но это имеет принципиальное значение в данном случае?

Нет. Просто интересная версия.
Не думаю, что в форумных спорах хоть что-то может иметь принципиальное значение 😁

:?:
Именно в форумных или вы так относитесь ко всем спорам?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 18:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Медведчук договорювався про обмін про обмін полоненими.

скоріше примазувався для піару
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36757
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1499 раз.
Подякували: 8257 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 19:05

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Чи винен Зе - напевно винен. Не 100% звичайно, але достатньо сильно винен. Тому що не готувався до війни(а це прямий і першочерговий його обов'язок), тому що не зумів реформувати армію, тому що не може домовитись з путіним(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
Мене важко запідозрити в любові до зелених.....
Але є факти
На вибори в 2019 році йшли ДВА кандидати
Порошенко - з тезою ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ бо пуйло НАПАДЕ
Зеленський - з тезою Барига заробляє на війні, я прийду війну закінчу....

Вибрали ЗЕЛЕНСЬКОГО
А тепер що ? Ті хто вибрав за лозунг ні війні, звинувачують тих хто цей лозунг виконував - у війні?

Звичайно першопричиною є народ. Не взагалі, а в даній ситуації.
Народ(в масі) просто не вірив в повноцінну війну, тому саме ці тези не були ключові в виборах 2019.
І вірно зазначено - ключовою є саме теза ПІДГОТОВКИ до війни. Бо вже як війна почалась прям великої різниці між Зе і По немає.
Але якщо б Україна готувалась до війни, то можливо війни і не було б, як мінімум не було б таких провальних перших тижнів війни.

І те що "ми"(я голосував за По) вибрали Зе не означає що він може робити все що хоче. Фактично на сьогодні він нічим від диктатора не відрізняється. Все-таки народ не давав йому диктаторських повноважень.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6811
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 19:11

  andrijk777 написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Чи винен Зе - напевно винен. Не 100% звичайно, але достатньо сильно винен. Тому що не готувався до війни(а це прямий і першочерговий його обов'язок), тому що не зумів реформувати армію, тому що не може домовитись з путіним(і не поміг іншим з ним домовитись), тому що не зумів провести нормальну мобілізацію і т.д.
Через це все війна продовжується і путін продовжує знищувати українців, міста, енергосистему і т.д.
Мене важко запідозрити в любові до зелених.....
Але є факти
На вибори в 2019 році йшли ДВА кандидати
Порошенко - з тезою ТРЕБА ГОТУВАТИСЬ бо пуйло НАПАДЕ
Зеленський - з тезою Барига заробляє на війні, я прийду війну закінчу....

Вибрали ЗЕЛЕНСЬКОГО
А тепер що ? Ті хто вибрав за лозунг ні війні, звинувачують тих хто цей лозунг виконував - у війні?

Звичайно першопричиною є народ. Не взагалі, а в даній ситуації.
Народ(в масі) просто не вірив в повноцінну війну

Ти, саме ти, коли тоді казали, що війна буде - в це не вірив

Ти, саме ти, потім ... "я не думав, що Путін нападе"

Не кажи за всіх, кажи за себе.
Почни читати, а не писати

Бо зараз ти робишь ті самі помилки, які вже робив, постійно.
Намагаючись отримати інший результат
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12289
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 19:53

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но это имеет принципиальное значение в данном случае?

Нет. Просто интересная версия.
Не думаю, что в форумных спорах хоть что-то может иметь принципиальное значение 😁

:?:
Именно в форумных или вы так относитесь ко всем спорам?

Принципиальным может быть спор, результатом которого является принятие решения.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8994
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6488 раз.
Подякували: 21661 раз.
 
Профіль
 
133
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 16 жов, 2025 20:03

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:..........
Нет. Просто интересная версия.
Не думаю, что в форумных спорах хоть что-то может иметь принципиальное значение 😁

:?:
Именно в форумных или вы так относитесь ко всем спорам?

Принципиальным может быть спор, результатом которого является принятие решения.

Понятно.
Как часто бывает, важно в самом начале разговора уточнить понятия. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 36816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5371 раз.
Подякували: 4867 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 15468154691547015471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 134640
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 320714
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 1007092
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.