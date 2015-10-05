Питання до Гоголя, який описував тодішнього начбрига
|
|
|
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:13
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:25
нуда а парихмахер то стрижка)))
мені психолог не потрібний)
я нормальний. І стрижка теж не потрібна я лисий.
Ви пан психолог хрєнь пишете, за яку відповідати не збираєтесь.
То шото заікаєтесь за якісь права які я порушую, тому треба в мене мої права відібрати.
А потім оказується, що ви в правах не розбираєтесь)
То навчальний процес від брєжнєва не мінявся, а вам кортит шос міняти, бо там травмують дітей )
но в педагогіці ви не розбираєтесь)
Сидете до пізна, даєте якісь поради підліткам за 2 тисячі км, дивитесь за беззмістовними стрімерами, що сплять тиждень на лавці... невже життєвий час не краще потраии на інші речі? Може хтось рядом з вами потребує вашої уваги чи допомоги? Жизнь ж проходить.
як у вас з рідними? Близькими?
Мож вам таки треба до церкви? Чи хоть до психолога.
Не опускайте руки.
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:29
Banderlog то что вам лень вникать в написанное или вы под алкоголем меня троллите я понял давно. Слишком много внимания к моей персоне с вашей учётной записи. Пришло время снова добавить вас в чс, есть люди с которыми бесполезно общаться. П.С. нахой мне ваша церковь? я вас вроде к психологам не посылал.
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:41
ми тоді говорили про 14.
Мені плювати на ваші безбожні закони.
Нема по них ніякого права в батька.
Тільки 2 права вета.
1.На виїзд за кордон.
2. На зміну прізвища.
Все, більше ніяке право державою батькові не гарантується.
Консультаційне про право, знати здоровя і місце проживання.
Та право на спілкування з дитиною це ні про що.
Вони не мають механізмів виконання.
Якщо дитина говорить що вона сама знає як жити то сама і живе як знає.
Чому в наркомана є право здати дитину в інтернат а в мене ви його забираєте?
На якій підставі?
Ти їздив в 14 в польщу і на пляж до моря.
хватило самостійності ? Думаю і 14 р дочці хватить самостійності вижити в інтернаті.
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:43
Так романтично РОКАМИ в лісі/чи в селі з небритими мужиками)
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:45
я раньше відповів чим ви дописали а не не внікав. Це ви не внікаєте в те що пишете. А далі талдичете про права дитини.
шо значить моя церква? Це церква Бога. І дотого Я ж дав вам вибір можете піти до свого колеги
Додано: Сер 15 жов, 2025 20:48
|