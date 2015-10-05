|
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:07
rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:
Угадаете в чем причина?
Їсти хочеться
Есть хочется всем, но не все могут перестроиться сразу на новый тип взаимоотношений, на этих позициях важен уровень Инглиша.
Можно сколь угодно быть хорошим специалистом, но когда происходит отвественный процесс, то важно 100+1% понимания.
У меня было несколько посещений госпиталей, я понимал примерно 80% и мог отвечать, но просил переводчика ввиду ответственности момента.
Что уж говорить о таких ответственных позициях.
Думаю, Faceless
писал не о знании языка, просто о случаях перехода на менее квалифицированную работу.
Или у коренных американцев такого не бывает?
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:12
rjkz написав:
.......
Лучше всего катит "Ищу выше зарплату и бенефиты" Что тоже не ой как, если вам на прошлом месте неплохо платили/платят.
В случае перехода на менее квалифицированную или ниже оплачиваемую работу, как было в ваших примерах, такое не катит.
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:13
Wirująświatła написав: Сибарит написав: rjkz написав:
Да, даже резюме переписывается под конкретную позицию, чтобы такого не было видно.
Традиция звонить предыдущему работодателю не столь распространена, как мне отсюда кажется?
мне только 1 раз звонили спросить за своего бывшего сотрудника. Традиция туповатая, я ж могу дать номер своего приятеля и он расскажет ровно то, что я попрошу. С таким же успехом можно всё спросить у меня.
Как-бы не совсем, когда позиция не требует специфических знаний или умений, то может быть.
А если техническая позиция, то нанимающая сторона может задать пару специфических вопросов и отвечающий должен хоть что-то на тему промычать.
Кстати, одна из особенностей США, найти первую работу по высококвалифицированной специальности, если это офисная работа (не айти), непросто для иммигрантов. Частые случаи, когда именно ради первой работы люди готовы жертвовать зарплатой, долгим комьютом или неудобным графиком работы.
Например, один из знакомых, живя в НЙ, первую работу на инженерной позиции нашел в Коннектикуте, другой в Вашингтон ДС эрии, третья первый год отработала в "русском" бизнесе, потом нашла работу в Лонг Айленде (час на машине в одну сторону и час обрратно). Распространено волонтерство. Забезденьги работать ради строчки в резюме.
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:20
Hotab написав:
......
А откуда вы узнали о таком радостном событии?
......
«Політичнка» підстрибнула в «свіжі теми», і я тоді глянув, що ж там пишуть. Ну і побачив що туди закинули декілька діалогів. Здогадуюсь, що якийсь лисий скаржник наскаржився на «офтоп» і модератори замість почистити, просто перемістили
Не обязательно по жалобе.
Я предлагал перенести с этой ветки военные посты на "Напад рф...".
Почему-то решили перенести на полит.
Не знаю, перенесли только отсюда или с военной ветки тоже.
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:24
ЛАД написав: Hotab написав:
......
А откуда вы узнали о таком радостном событии?
......
«Політичнка» підстрибнула в «свіжі теми», і я тоді глянув, що ж там пишуть. Ну і побачив що туди закинули декілька діалогів. Здогадуюсь, що якийсь лисий скаржник наскаржився на «офтоп» і модератори замість почистити, просто перемістили
Не обязательно по жалобе.
Я предлагал перенести с этой ветки военные посты на "Напад рф...".
Почему-то решили перенести на полит.
Не знаю, перенесли только отсюда или с военной ветки тоже.
И почему-то это обсуждается в психологии.
Политическая,военная.. на одном очень интересном форуме,редком и давно уже почившем в бозе, была такая тема "стена срача".
Вот правильное название ,понятное.Зашел-сразу послали, говном облили, с ноги наподдали- благодать.
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:25
ЛАД написав: rjkz написав:
Есть хочется всем, но не все могут перестроиться сразу на новый тип взаимоотношений, на этих позициях важен уровень Инглиша.
Можно сколь угодно быть хорошим специалистом, но когда происходит отвественный процесс, то важно 100+1% понимания.
У меня было несколько посещений госпиталей, я понимал примерно 80% и мог отвечать, но просил переводчика ввиду ответственности момента.
Что уж говорить о таких ответственных позициях.
Думаю, Faceless
писал не о знании языка, просто о случаях перехода на менее квалифицированную работу.
Или у коренных американцев такого не бывает?
Бывает.
Это непростое решение.
Моя знакомая с позиции финдира попросилась обратно на начальника отдела.
Относительно небольшой выигрыш в зп привел к работе до 12 ночи.
Также слышал мнение некоторых людей, отказывавшихся оот повышения, что во-первых рост ответственности и нервов будет непропорционален росту зп, а во-вторых, работать на одном месте не планируют, а найти потом работу труднее.
Ну и насчет зп, только это не про ситуацию на сейчас, а когда на рынке труда все хорошо, некоторые предпочитают менять каждые полгода работу с тем, что новый работодатель сразу предложит чуть выше зарплау.
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:28
ЛАД написав: rjkz написав:
.......
Лучше всего катит "Ищу выше зарплату и бенефиты" Что тоже не ой как, если вам на прошлом месте неплохо платили/платят.
В случае перехода на менее квалифицированную или ниже оплачиваемую работу, как было в ваших примерах, такое не катит.
А там не было перехода вниз.
Это иммигранты на позициях тут.
В одном из медицинских офисов работает на парттайм...бывший замминистра здравоохранения Нигерии. То-ли ортпед то-ли хз кто. Мне супинатор выписал.
Додано: Суб 18 жов, 2025 01:45
rjkz написав:
..........
Ну и насчет зп, только это не про ситуацию на сейчас, а когда на рынке труда все хорошо, некоторые предпочитают менять каждые полгода работу с тем, что новый работодатель сразу предложит чуть выше зарплау.
А что сейчас?
Безработица, вроде, невысокая.
