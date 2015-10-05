Форуми / Все про гроші: інші

https://smallpdf.com/ru/file#s=04a173d4 ... 997b5dc3c9 Although intelligence is an integrative function of the human brain, full scale IQ and, especially, verbal IQ are closer associated with the left hemisphere functions, whereas performance IQ — with the right hemisphere ones. According to the data obtained a possible cerebral basis of full scale IQ and verbal IQ deterioration as well as WISC performance/verbal discrepancies with verbal decrements in the prenatally irradiated children is dysfunction of the left frontal, temporal and parietal lobes. This dysfunction apparently involves the cortico-limbic system, prefrontal cortex (frontal associative area), the secondary cortical receptor fields (temporal associative area), and the tertiary parietal associative area at the left, dominating, hemisphere [56, 57].

Вот интересно, здесь все знают, что такое WISC (Шкала интеллекта Векслера для детей, индивидуальный тест для оценки умственных способностей детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет)?

А что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены?

Вот интересно, здесь все знают, что такое WISC (Шкала интеллекта Векслера для детей, индивидуальный тест для оценки умственных способностей детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет)?

А что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены?

И кому-то важно, какие части мозга задевает "эта дисфункция"?



"что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены?"



Сама назва статті "Intelligence and Brain Damage in Children Acutely Irradiated in Utero As a Result of the Chernobyl Accident" ні до яких висновків не привела?

"что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены?"

Сама назва статті "Intelligence and Brain Damage in Children Acutely Irradiated in Utero As a Result of the Chernobyl Accident" ні до яких висновків не привела?

Ну а за шкалу Векслера не знати в темі за психологію...?



https://smallpdf.com/ru/file#s=04a173d4 ... 997b5dc3c9 Although intelligence is an integrative function of the human brain, full scale IQ and, especially, verbal IQ are closer associated with the left hemisphere functions, whereas performance IQ — with the right hemisphere ones. According to the data obtained a possible cerebral basis of full scale IQ and verbal IQ deterioration as well as WISC performance/verbal discrepancies with verbal decrements in the prenatally irradiated children is dysfunction of the left frontal, temporal and parietal lobes. This dysfunction apparently involves the cortico-limbic system, prefrontal cortex (frontal associative area), the secondary cortical receptor fields (temporal associative area), and the tertiary parietal associative area at the left, dominating, hemisphere [56, 57].

Вот интересно, здесь все знают, что такое WISC (Шкала интеллекта Векслера для детей, индивидуальный тест для оценки умственных способностей детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет)?

А что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены?

И кому-то важно, какие части мозга задевает "эта дисфункция"? Вот интересно, здесь все знают, что такое WISC (Шкала интеллекта Векслера для детей, индивидуальный тест для оценки умственных способностей детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет)?А что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены?И кому-то важно, какие части мозга задевает "эта дисфункция"?



"что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены?"



Сама назва статті "Intelligence and Brain Damage in Children Acutely Irradiated in Utero As a Result of the Chernobyl Accident" ні до яких висновків не привела?

Ну а за шкалу Векслера не знати в темі за психологію...? "что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены?"Сама назва статті "Intelligence and Brain Damage in Children Acutely Irradiated in Utero As a Result of the Chernobyl Accident" ні до яких висновків не привела?Ну а за шкалу Векслера не знати в темі за психологію...?

1. Ссылку не открывал, т.к. отрывок не заинтересовал. Спасибо, что привели название статьи.

2. Можно знать о шкале Векслера и не знать сокращение WISC.

1. Ссылку не открывал, т.к. отрывок не заинтересовал. Спасибо, что привели название статьи.

2. Можно знать о шкале Векслера и не знать сокращение WISC.

3. Прожил уже почти 75 лет без знания шкалы Векслера и постараюсь быстрее забыть, чтобы не забивать голову лишним. Не приходилось использовать ни для себя, ни детям, ни внукам. Надо будет, поинтересуюсь.



но вопросы по отрывку задали. Я сразу понял что это троллинг в стиле "никому ваша психология здесь не нужна". Достаточно было открыть ссылку и прочитать два слова Chernobyl Accident. Аббревиатура WISC тоже гуглится элементарно, шкала Векслера - золотой стандарт оценки интеллекта у детей.

что на ветке "лишнее" каждый для себя определяет сам. Для детской психологии шкала Векслера далеко не лишняя. Название ветки в состоянии прочитать? Когда её переименуют в "интересы ЛАДа", тогда ваши ремарки станут обоснованными, а сейчас они выглядят странно. Темы которые мне не интересны я не читаю. Зачем вы их читаете - хз.

люди жили миллионы лет без интернета, значит ли это что интернет не нужен?

Повідомлень: 30809 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3508 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 жов, 2025 22:43 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Ссылку не открывал, т.к. отрывок не заинтересовал. Ссылку не открывал, т.к. отрывок не заинтересовал. но вопросы по отрывку задали. Я сразу понял что это троллинг в стиле "никому ваша психология здесь не нужна". Достаточно было открыть ссылку и прочитать два слова Chernobyl Accident. Аббревиатура WISC тоже гуглится элементарно, шкала Векслера - золотой стандарт оценки интеллекта у детей.



ЛАД написав: чтобы не забивать голову лишним. чтобы не забивать голову лишним. что на ветке "лишнее" каждый для себя определяет сам. Для детской психологии шкала Векслера далеко не лишняя. Название ветки в состоянии прочитать? Когда её переименуют в "интересы ЛАДа", тогда ваши ремарки станут обоснованными, а сейчас они выглядят странно. Темы которые мне не интересны я не читаю. Зачем вы их читаете - хз.

....... но вопросы по отрывку задали. Я сразу понял что это троллинг в стиле "никому ваша психология здесь не нужна". Достаточно было открыть ссылку и прочитать два слова Chernobyl Accident. Аббревиатура WISC тоже гуглится элементарно, шкала Векслера - золотой стандарт оценки интеллекта у детей.что на ветке "лишнее" каждый для себя определяет сам. Для детской психологии шкала Векслера далеко не лишняя. Название ветки в состоянии прочитать? Когда её переименуют в "интересы ЛАДа", тогда ваши ремарки станут обоснованными, а сейчас они выглядят странно. Темы которые мне не интересны я не читаю. Зачем вы их читаете - хз........

1. Лишнее не для ветки, а для меня.

2. Ссылка открывается, когда интересен этот конкретный вопрос. Какие конкретно отделы мозга задевает "эта дисфункция" не специалисту точно знать не обязательно и не очень нужно. Не уверен, что это нужно даже профессиональному психологу . Это, скорее, может быть нужно нейропсихологу для разработки методов лечения. Или нейрохирургу, если эти нарушения можно исправить хирургическим путём (вряд ли). Важны практические рекомендации. В вашей цитате на это нет даже намёка.

3. Легко гуглится много чего. Но из поста должно быть понятно, о чём речь и к чему написано.

4. Здесь всё-таки сидят не специалисты. И "золотой стандарт" мне знать совершенно не обязательно.

5. Мне лично интересна психология, которая ближе к практике. К сожалению, ваши посты, которые ближе к практике, слишком субъективны и, как вы уже не раз убедились, часто вызывают резкие возражения.

6. Наверное, главное.

Мне не очень понятна цель ваших публикаций.

Если вы хотите обсудить какие-то интересующие вас проблемы, то это, наверное, стоит делать со специалистами на специализированном форуме.

Если цель популяризация психологии, то это никуда не годится. Физика, к примеру, наверняка не менее интересна широкому кругу людей (так же, как и психология, и многие другие науки). Но если учёный начнёт для широкой публики излагать проблемы физики так же, как хотя бы студенту 3-4 курса физфака, то его просто никто не поймёт и люди с такой лекции уйдут.



У меня есть некоторые предположения, зачем вы это делаете, но высказывать не буду. Возможно, они не верны.

В психологии есть масса интересных вещей, о которых можно интересно рассказать понятным языком. Но вы почему-то этого не делаете.

Простите, если что не так, обидеть не хотел.



P.s. Троллить вас даже не думал.

И на этой ветке порой бывают интересные посты и их обсуждения. Поэтому сюда и захожу.

1. Лишнее не для ветки, а для меня.

2. Ссылка открывается, когда интересен этот конкретный вопрос. Какие конкретно отделы мозга задевает "эта дисфункция" не специалисту точно знать не обязательно и не очень нужно. Не уверен, что это нужно даже профессиональному психологу. Это, скорее, может быть нужно нейропсихологу для разработки методов лечения. Или нейрохирургу, если эти нарушения можно исправить хирургическим путём (вряд ли). Важны практические рекомендации. В вашей цитате на это нет даже намёка.

3. Легко гуглится много чего. Но из поста должно быть понятно, о чём речь и к чему написано.

4. Здесь всё-таки сидят не специалисты. И "золотой стандарт" мне знать совершенно не обязательно.

5. Мне лично интересна психология, которая ближе к практике. К сожалению, ваши посты, которые ближе к практике, слишком субъективны и, как вы уже не раз убедились, часто вызывают резкие возражения.

6. Наверное, главное.

Мне не очень понятна цель ваших публикаций.

Если вы хотите обсудить какие-то интересующие вас проблемы, то это, наверное, стоит делать со специалистами на специализированном форуме.

Если цель популяризация психологии, то это никуда не годится. Физика, к примеру, наверняка не менее интересна широкому кругу людей (так же, как и психология, и многие другие науки). Но если учёный начнёт для широкой публики излагать проблемы физики так же, как хотя бы студенту 3-4 курса физфака, то его просто никто не поймёт и люди с такой лекции уйдут.

У меня есть некоторые предположения, зачем вы это делаете, но высказывать не буду. Возможно, они не верны.

В психологии есть масса интересных вещей, о которых можно интересно рассказать понятным языком. Но вы почему-то этого не делаете.

Простите, если что не так, обидеть не хотел.

P.s. Троллить вас даже не думал.

И на этой ветке порой бывают интересные посты и их обсуждения. Поэтому сюда и захожу.

К большому сожалению, это редко относится к вашим постам о психологии.

Вы невнимательны, не радиусу, а константе π 😁



20-20=25-25

2*2*(5-5)=5*(5-5)

Сокращаем одинаковые множители

2*2=5 Вы невнимательны, не радиусу, а константе π 😁20-20=25-252*2*(5-5)=5*(5-5)Сокращаем одинаковые множители2*2=5



Вы невнимательны как и я, я написал длине окружности, а не радиусу.

Вы невнимательны как и я, я написал длине окружности, а не радиусу. rjkz

Повідомлень: 17930 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8750 раз. Подякували: 5525 раз. Профіль 10 6 7 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 жов, 2025 07:22

Признаки депрессии у детей и подростков в зависимости от возраста



1. Возрастная группа от 1 до 3 лет😇

В этом возрасте депрессию можно распознать сложно, так как дети не могут вербализовать свои чувства. Основные признаки могут включать:

• Изменения в поведении: повышенная раздражительность или, наоборот, апатия.

• Снижение интереса к играм: отказ от привычных игрушек или пустое времяпрепровождение.

• Изменения в режиме сна: трудности засыпания или снижения продолжительности сна.

• Изменения в аппетите: потеря интереса к пище или чрезмерное поедание.

• Регрессия в развитии: возвращение к более ранним стадиям развития, например, снова становиться зависимым от соски.



2. Возрастная группа от 3 до 6 лет👫

Дети начинают лучше осознавать свои эмоции и могут проявлять более яркие признаки депрессии:

• Частые эпизоды плача и капризов: нестабильное эмоциональное состояние.

• Изолированность: отказ от общения с другими детьми или родителями.

• Снижение энергии: постоянная усталость, нежелание играть.

• Привычки самоповреждения: например, частое падение или ударение о предметы.

• Трудности в обучении: снижение успеваемости и внимания в детском саду.



3. Возрастная группа от 6 до 9 лет👫

В этом возрасте дети могут вербально выражать свои чувства, что делает диагноз более очевидным:

• Постоянное чувство грусти: отсутствие радости в жизни.

• Тревожность и страхи: повышенный уровень беспокойства по поводу различных ситуаций.

• Конфликты с окружающими: частые ссоры с друзьями или родителями.

• Физические жалобы: головные боли или боли в животе без видимых причин.

• Учебные проблемы: снижение концентрации, неуспеваемость в школе.







4. Возрастная группа от 10 до 12 лет (препубертат)

В этом возрасте происходит переход от детства к подростничеству, начинается осознавание своих эмоций и их влияние на окружающих, и признаки депрессии могут отличаться от детского возраста:



• Изоляция: отказ от общения с семьей и друзьями.

• Изменения в образе жизни: изменение привычек, включая сон и питание.

• Низкая самооценка: частые негативные мысли о себе.

• Проблемы с концентрацией: сложности в учебе и выполнении домашних заданий.

• Физические симптомы: проявление депрессии через боли и усталость.

• И уже могут появиться классические симптомы депрессии, сниженное настроение, безрадостность, апатия.



5. Возрастная группа от 12 до 18 лет (пубертатный период)

Подростки старшего возраста могут иметь более сложные проявления депрессии:



• Суицидальные мысли: опасные размышления о самоубийстве или самоповреждении, вплоть до попыток.

• Эксперименты с наркотиками или алкоголем: как попытки найти выход из непереносимого состояния.

• Социальная изоляция: пренебрежение общением с друзьями и деятельностью, ранее вызывавшей интерес.

• Изменения в привычках: значительное увеличение или уменьшение аппетита и сна.

• Потеря интереса к учебе: резкое снижение успеваемости и игнорирование обязательств.

• Снижение интереса к своему внешнему виду (перестают мыться, расчесываться, менять одежду)

• Вялость, апатия, плаксивость.



🗞Заключение



Депрессия у детей может проявляться по-разному в зависимости от их возраста.

🔖Важно обращать внимание на любые изменения в поведении и эмоциональном состоянии ребенка.

🔖Если вы подозреваете, что ваш ребенок страдает от депрессии, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту как можно раньше.

🔖От своевременного обращении за помощью может зависеть не только эмоциональное здоровье ребенка, но и его физическое состояние, а также жизнь в целом.

🔖Помните, что ранняя диагностика и вовремя начатое лечение могут значительно улучшить прогноз и качество жизни. Wirująświatła

