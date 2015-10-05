RSS
Сер 22 жов, 2025 11:29

Re: Психологія та саморозвиток

Колеги, у вас було колись бажання дауншифтнутися? Останній час роздумую над цим, взяти хоча б перерву на декілька років (а може і до кінця життя) і зайнятися філософією, пошуком сенсу буття, різними своїми хоббі і тп. Забити на кар'єру, фінансове зростання, все одно всіх грошей не заробиш, і завжди будуть як успішніші, так і бідніші, а кінець, як відомо, у всіх один. Особливо це відчувається коли кожен день приходять звістки про чергові смерті від обстрілів та і просто люди вмирають.

Просто дивлюся люди (та і я також) ставлять собі цілі у фінансовому плані для дауншифтингу - от зароблю 100 тис, 200тис. і тд, а навіть коли досягають своїх цілей то коплять далі, не зупиняються, бо "треба вже точно щоб вистачило до кінця життя". І у підсумку все життя пахав, щоб типу на старості пожити.

А що якщо розірвати цей щурячий розбіг, зупинитися на півдорозі та жити скромно, але в гармонії з собою? Просто є страх, що у випадку потреби повернутися вже не вийде, тож всі тягнуть лямку до старості
