Додано: Сер 22 жов, 2025 12:03

Для пана Успіх: надійшла відповідь на моє запитання про витрати на ремонт.

Це людина робить ремонт майже своїми силами в убитому бабушатнику 3-к під оренду в Україні в одному з спальних районів обласного центра.

Говорив, що сусіда продав таку саму без ремонту за 37 000$. А мій приятель наполегливо робить ремонт, бо хоче отримувати від орендарів 12000…15000 гривень щомісяця. Досвіду не має в цій справі, але дуже хоче.



Думаю, буде вам орієнтир.

Вихідні дані: убита 3-к квартира реальний бабушатник панельного будинка.

Останні років 3 чи 5 стояла порожня, бо нормальній людині там не жити.

Я ледве умовив людину зробити ремонт подешевше - але пристойний та або продати, або здати в оренду. Я доводив, що не можна кидати напризволяще спадщину від батьків. Послухав.



В квартиру було гидко зайти.

Перша справа: заміна всіх вікон та вхідних дверей - обійшлося в 13 000 гривень. Після цього почали ремонт - частину сам, кахлі укладав син власника (експромт), на частину робіт запрошував фахівців.

- вирізали та викинули всю сантехніку, всі труби, все переробили. Все, що вище кахлів в ванній та в туалеті - пофарбували в білий колір, сказали, що сподобалося. Кахлі брали здається по 350 гривень квадрат (за цю цифру не відповідає).

- поставив новий бойлер. Питав мене щодо кондиціонера - я радив поставити хоч один бо він же не тільки на охолодження, але й на підігрів. НЕ встановив, можливо і вірно: в мене у Львові немає. Ніяких проблем.

- розвалили якусь перегородку здається між кухнею та залою.

- були пробеми з підлогою. Виправили. Укладено буде досі цікавий за кольором лінолеум: витрати склали на всю квартиру 20 000 гривень, була знижка в 30% (!). Назва: King floor perfect Gordon 7 та Perfect Chicago 4. До цього було укладено плитку ПХВ - улюблена плитка радянських будівельників. Теоретично її можна було б відновити, переклеїти, але то така плитка небезпечна для здоровʼя та клопіт+витрати на клей.

- міжкімнатні двері: хотів змінити тільки полотно кожної двері. Викликав замірщика - той міряв міряв - опустив руки і сказав, що лудки такі криві, що треба викидати. Не годяться. Заміна всіх між кімнатних дверей.

- всю електрику замінив. Вчора купив люстру в кухню - там площа 15 кв.м - взяв із знижкою в 50% за 1500 гривень. Вислав фото: на скляних три плафона ніби-то непогана.



На сьогодні головна проблема то стіни: жінка ні з ким не порадилася накупила на 3-к квартиру шпалер на 10 000 (!) гривень. Самі вони клеїти не можуть, найняли жінку - фахівця а та не приходить вже тиждень і не дзвонить. Я їх черговий раз умовляв не робити дурню - пофарбувати стіни. Витрати часу: 2 дні. Ціну вони вже дізналися: 14 кг «Снєжка» - 1260 грн.

Його лякають, що «хороша фарба для стін» вартує 100$ за відро. Я гадаю, що якщо «Снежка» не «ліва», то для орендарів піде. Ще лякають, що треба щоби стіни були ідеально виведені, а під шпалери не треба. Все ж схиляється фарбувати, бо поклеїти шпалери майстрині як не було так і немає. Вже пофарбував Снєжкою прихожу говорить, що сподобалося з нею працювати: легка в роботі з гарним результатом.

Штори та гардини буде купувати.

Меблі встановить перевірені - часів СРСР.

Вони ніби-то в задовільному стані.



Ну ось на сьогодні витрати склали в гривнях - цитую: “200 000 з хвостиком».

Це рахуйте десь 5 000$.

Це вам просто для орієнтиру витрат.

Звісно можна робити по-людські - як люблять наші люди: 1 к за 40 000$. Син приятеля високо піднявся саме на цьому для київських багатіїв: робив та робить дизайн-проєкти. Багатих людей в Україні так багато, що вся Європа дивується.



А можна і ось так: скромно.

Бо треба ж порахувати, за скільки років той орендар зможе відбити орендодавцю ремонт.



Успіхів пану Успіх в ремонті!

Я його знаю як людину працьовиту/розумну та вірю, що в нього все вийде непогано. Тим більше, що досвід має.