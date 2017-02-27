RSS
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Сер 22 жов, 2025 14:20

  zerocool написав:
  moveton написав:Живущих где? В Украине? У большинства не сомневаюсь. Потому, что за 34 года существования в ней не очень модно было вкладываться в повышение производительности граждан.
.......
І совок звичайно молодець, електростанції побудував і заводи (давно неконкурентні). Не те що інші "капіталістичні" країни, нічого такого не змогли, батенька, вам рочків-то скільки?
Смогли.
Но всё же темпы развития в соцстранах были повыше, просто начинали с более низкого уровня. + непомерные военные расходы, в процентном отношении явно выше, чем в "інших "капіталістичних" країнах" из-за более бедных экономик. Можно, конечно, рассказывать об "агрессивности" СССР, но такие расходы нужны были просто для поддержания простого паритета.

І які 34 роки, Україна практично не маючі досвіду держави, років за 20 змогла дуже багато чого досягти, неймовірно повисивши рівень життя і "продуктивність" після совка, але потім знову почала втягуватись в орбіту вже рашки.
:?:
По сравнению с чем? С началом 90-х?

Знову почала відриватися вже після нульових запасів 2014 року незважаючи на постійну війну та мінімальні інвестиції, навіть досягла більших ніж в рф середніх зарплат станом на 2021.
А цифры можно?
Или просто вам хочется в это верить?

Про Китай ви теж зовсім мало що знаєте, зараз у них якраз відкат, все більше молоді вже не вірить у велику китайську мрію і не хоче важко працювати і потім стрибати з вікон. Навіть на себе витрачати не хочуть.
Як далі стимулювати внутрішнє споживання окрім бульбашкової нерухомості - один із головних болів Сі. Та й народжуваність теж до речі, китайці за всіма прогнозами незабаром почнуть вимирати.
"Про Китай ви теж зовсім мало що знаєте".
Хотят, не хотят, но пока работают.
А с внутрішнім споживанням у них проблемы в значительной степени потому, что бОльшая часть китайцев живёт по-прежгему бедно.

З одного боку начебто розумієте що "капіталіст" на мішках не сидить, з іншого - який бізнесмен, крім дрібного, зможе витратити істотну частину свого капіталу на себе? Картинок у радянських журналах надивилися? Та будь-який крутий особняк навіть одного відсотка нормального капіталу не вартий, а іноді й одного відсотка від одного відсотка.

Капітал – інвестується. І туди де прибутковість більша, а не там де заводи чи працівники щось непотрібне клепають.
Верно.
И что?
Да, они інвестують и реінвестують. И тратят на это основную часть прибыли.
Но вы правильно написали інвестують "туди, де прибутковість більша". И совсем не стремятся тратиться на повышение благосостояния остальных людей.

У нас крім сфери послуг вже зараз неймовірно зростає мілітек, а років через 10 він взагалі буде першим у Європі з великим відривом.
И что?
Повторим опыт СССР?
Или вы рассчитываете, что мы продукцией ВПК завалим весь мир и будем иметь колоссальные экспортные доходы? Интересно, с какой продукцией вы надеетесь добиться таких выдающихся результатов? С дронами?
