zerocool написав: moveton написав: Живущих где? В Украине? У большинства не сомневаюсь. Потому, что за 34 года существования в ней не очень модно было вкладываться в повышение производительности граждан.

....... Живущих где? В Украине? У большинства не сомневаюсь. Потому, что за 34 года существования в ней не очень модно было вкладываться в повышение производительности граждан........ І совок звичайно молодець, електростанції побудував і заводи (давно неконкурентні). Не те що інші "капіталістичні" країни, нічого такого не змогли, батенька, вам рочків-то скільки? І совок звичайно молодець, електростанції побудував і заводи (давно неконкурентні). Не те що інші "капіталістичні" країни, нічого такого не змогли, батенька, вам рочків-то скільки?

І які 34 роки, Україна практично не маючі досвіду держави, років за 20 змогла дуже багато чого досягти, неймовірно повисивши рівень життя і "продуктивність" після совка, але потім знову почала втягуватись в орбіту вже рашки.

Знову почала відриватися вже після нульових запасів 2014 року незважаючи на постійну війну та мінімальні інвестиції, навіть досягла більших ніж в рф середніх зарплат станом на 2021.

Про Китай ви теж зовсім мало що знаєте, зараз у них якраз відкат, все більше молоді вже не вірить у велику китайську мрію і не хоче важко працювати і потім стрибати з вікон. Навіть на себе витрачати не хочуть.

Як далі стимулювати внутрішнє споживання окрім бульбашкової нерухомості - один із головних болів Сі. Та й народжуваність теж до речі, китайці за всіма прогнозами незабаром почнуть вимирати.

З одного боку начебто розумієте що "капіталіст" на мішках не сидить, з іншого - який бізнесмен, крім дрібного, зможе витратити істотну частину свого капіталу на себе? Картинок у радянських журналах надивилися? Та будь-який крутий особняк навіть одного відсотка нормального капіталу не вартий, а іноді й одного відсотка від одного відсотка.



Капітал – інвестується. І туди де прибутковість більша, а не там де заводи чи працівники щось непотрібне клепають.

У нас крім сфери послуг вже зараз неймовірно зростає мілітек, а років через 10 він взагалі буде першим у Європі з великим відривом.

Смогли.Но всё же темпы развития в соцстранах были повыше, просто начинали с более низкого уровня. + непомерные военные расходы, в процентном отношении явно выше, чем в "інших "капіталістичних" країнах" из-за более бедных экономик. Можно, конечно, рассказывать об "агрессивности" СССР, но такие расходы нужны были просто для поддержания простого паритета.По сравнению с чем? С началом 90-х?А цифры можно?Или просто вам хочется в это верить?"Про Китай ви теж зовсім мало що знаєте".Хотят, не хотят, но пока работают.А с внутрішнім споживанням у них проблемы в значительной степени потому, что бОльшая часть китайцев живёт по-прежгему бедно.Верно.И что?Да, они інвестують и реінвестують. И тратят на это основную часть прибыли.Но вы правильно написали інвестують "туди, де прибутковість більша". И совсем не стремятся тратиться на повышение благосостояния остальных людей.И что?Повторим опыт СССР?Или вы рассчитываете, что мы продукцией ВПК завалим весь мир и будем иметь колоссальные экспортные доходы? Интересно, с какой продукцией вы надеетесь добиться таких выдающихся результатов? С дронами?