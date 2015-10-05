Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 798799800801 Додано: Чет 23 жов, 2025 08:56 А якщо подбати про майбутнє нації? Якщо взяти за мету(на державному рівні) в школах жорстко присікати булінг, то можливо це б дуже класно відобразилось на успішності всіх учнів, а особливо - на їх психічному здоров'ї? Успіх

Повідомлень: 8761 З нами з: 18.03.21 Подякував: 299 раз. Подякували: 1011 раз. Профіль 4 8 1 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 09:57 Успіх написав: Якщо взяти за мету(на державному рівні) в школах жорстко присікати булінг, то можливо це б дуже класно відобразилось на успішності всіх учнів, а особливо - на їх психічному здоров'ї? Якщо взяти за мету(на державному рівні) в школах жорстко присікати булінг, то можливо це б дуже класно відобразилось на успішності всіх учнів, а особливо - на їх психічному здоров'ї?

каким образом, полицейский в каждый класс? так он за пределами школы будет. Буллинг - проблема низкой культуры, может её сразу запретить? успеваемость зависит от мотивации (нравится школа, класс, учитель, предмет). Сделай так чтоб всё нравилось и успеваемость как с куста. каким образом, полицейский в каждый класс? так он за пределами школы будет. Буллинг - проблема низкой культуры, может её сразу запретить? успеваемость зависит от мотивации (нравится школа, класс, учитель, предмет). Сделай так чтоб всё нравилось и успеваемость как с куста. Wirująświatła

Повідомлень: 30842 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 10:35 Потік українців 18-22 років до Німеччини продовжує збільшуватися, — Bild



За даними МВС Німеччини, кількість українців 18–22 років, що їдуть до ФРН, зросла з 19 осіб на тиждень у серпні до 1400–1800 у жовтні. Wirująświatła

Повідомлень: 30842 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 10:54 Предыдущие обзоры часто показывали связь между уровнем симптомов СДВГ, вызванных цифровыми медиа.



как ни странно растёт РАС и СДВГ одновременно с ростом времени у гаджетов. Но я бы не проводил такую связь. Гаджетами пользуются все, а РАС и СДВГ дивгностируют у небольшого %





Было выдвинуто несколько гипотез, объясняющих, как использование цифровых медиа может быть связано с симптомами СДВГ и наоборот. Некоторые из этих эффектов могут быть применимы к более общим связям между использованием цифровых медиа и проблемами психического здоровья, в то время как другие гипотезы фокусируются на том, почему использование цифровых медиа может быть связано именно с СДВГ.



Кроме того, некоторые из этих гипотез объясняют, почему использование цифровых медиа может привести к усилению симптомов СДВГ (т.е. медиа-эффекты), в то время как другие фокусируются на том, почему дети с симптомами СДВГ могут быть более склонны к развитию проблем с использованием цифровых медиа в будущем (т.е. эффекты отбора).





Важно подчеркнуть, что различные гипотезы не являются взаимоисключающими — все они могут быть верны в той или иной степени, и могут по-разному объяснять этот процесс на индивидуальном уровне. Следует также отметить, что мы можем лишь предполагать, поскольку рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), являющиеся наилучшим методом для построения причинно-следственных связей, не могут быть использованы в данной области исследований, поскольку лишь немногие люди готовы воздержаться от использования цифровых медиа.





Экспериментальные исследования (например, мгновенная экологическая оценка, когда участник отвечает на несколько вопросов несколько раз в день) могут предоставить много ценной информации, но их проведение обременительно, поскольку влияние цифровых медиа на уровень симптомов СДВГ требует относительно длительных периодов исследования, и поэтому такой подход будет чрезмерно навязчивым в жизни человека.



Одна из начальных гипотез заключается в том, что связь между использованием цифровых медиа и симптомами СДВГ представляет собой прямой причинно-следственный эффект (т. е. что-то в цифровом медиаконтенте напрямую вызывает симптомы невнимательности, гиперактивности и импульсивности). «Гипотеза сканирования и переключения» [ 20 ] утверждает, что быстрый темп цифровых медиа может поощрять использование ресурсов внимания для быстрого сканирования и переключения, что затрудняет последующее выполнение задач, требующих устойчивого внимания.



Кроме того, была выдвинута гипотеза, что детям, которые проводят много экранного времени, сложнее концентрировать внимание на менее интересных занятиях, возможно, потому, что они теряют способность регулировать свое внимание внутренне после того, как привыкнут к внешней регуляции через цифровые медиа [ 21 ].



Жестокий медиаконтент также был связан с симптомами СДВГ, скорее всего, потому, что жестокие медиа вызывают сильное возбуждение, а персонажи в этом типе медиа часто действуют импульсивно [ 22 ]. Также было показано, что многозадачность в медиа связана с невнимательностью, при этом предполагается, что люди, занимающиеся многозадачностью в медиа, испытывают трудности с концентрацией внимания на одной задаче, поскольку они привыкли переключаться между деятельностью в медиа и другими (офлайн или онлайн) видами деятельности [ 23 ].



Как описано выше, использование цифровых медиа может оказывать влияние на симптомы СДВГ, поскольку такое использование приводит к сильному возбуждению, что, в свою очередь, приводит к привыканию и трудностям при выполнении действий, которые вызывают слабое возбуждение. Однако следует отметить, что направление этих эффектов до сих пор неясно, поскольку большинство исследований изучали поперечные корреляции.





Согласно «Модели дифференциальной восприимчивости к воздействию медиа» [ 24 ], люди, вероятно, выбирают медиаконтент, который соответствует их существующим диспозициям. Что касается СДВГ, было высказано предположение, что люди с этим расстройством больше других привлекаются к быстро развивающимся видам деятельности, которые создают сильное возбуждение и приносят немедленное вознаграждение [ 5 , 25 ].





Люди с СДВГ также часто имеют проблемные отношения со сверстниками [например, 26 ] и показывают плохую успеваемость [например, 27 ]. Поэтому они могут использовать цифровые медиа как способ побега как от реальности, так и от негативных чувств отверженности, что, в свою очередь, предсказывает развитие проблемного использования цифровых медиа, а также других проблем с психическим здоровьем.





Таким образом, эскапизм может быть как предиктором IGD, так и посредником между использованием цифровых медиа и плохим психическим здоровьем [обзор 28 ]. Здесь также важна «гипотеза социальной компенсации», которая утверждает, что люди с плохими социальными сетями в реальной жизни пытаются компенсировать это, больше сосредотачиваясь на онлайн-отношениях [например, 29 ].



Подводя итог, можно сказать, что дети с симптомами СДВГ могут быть более склонны, чем другие дети, к развитию зависимости от цифровых медиа, причем некоторые люди (например, те, у кого плохие социальные отношения) подвергаются особенно высокому риску. Кроме того, как подчеркивалось выше, связи между СДВГ и использованием цифровых медиа, вероятно, являются взаимными.



Иногда это называют «моделью усиливающей спирали» [ 10 ], которая указывает на то, что люди, например, с СДВГ выбирают определенный медиаконтент, который соответствует их преобладающей предрасположенности, что, в свою очередь, может усиливать проблемное поведение.



В дополнение к прямым причинно-следственным эффектам использования цифровых медиа на уровень симптомов СДВГ, было высказано предположение, что косвенные причинно-следственные эффекты также могут быть важны.





Эту гипотезу иногда называют гипотезой замещения, поскольку она предполагает, что время, проведенное за цифровыми медиа, вытесняет поведение, способствующее укреплению здоровья, что, в свою очередь, может увеличить уровень симптомов СДВГ. Двумя наиболее важными видами деятельности, обычно страдающими от чрезмерного использования цифровых медиа, являются физическая активность [например, обзоры 30 , 31 ] и сон [например, 32 ].



Кроме того, было показано, что чрезмерное использование цифровых медиа в раннем возрасте связано с более низким уровнем социального взаимодействия [например, 33 ] и задержкой речевого развития [например, 34 ], что, в свою очередь, может оказывать негативное влияние на отношения со сверстниками. Таким образом, использование цифровых медиа может влиять на несколько различных видов деятельности, способствующих укреплению здоровья.



Эти виды деятельности, способствующие укреплению здоровья, также связаны с симптомами СДВГ [ 35 ], и поэтому чрезмерное использование цифровых медиа может усилить уже существующие трудности с поддержанием нездорового поведения, которое дети и подростки с СДВГ могут уже демонстрировать из-за характера их диагноза. Это может указывать на то, что небольшое снижение поведения, способствующего укреплению здоровья, оказывает большее негативное влияние на детей с СДВГ, поскольку они начинают на более низком уровне, чем их сверстники.



Поэтому в настоящем обзоре мы обсудим, в какой степени связи между СДВГ и использованием цифровых медиа зависят от исходных уровней (т. е. какой уровень проблемного поведения или поведения, способствующего укреплению здоровья, уже есть у ребенка), а также в какой степени влияние симптомов СДВГ на последующее использование цифровых медиа, или наоборот, является линейным или нелинейным.



В-четвертых, существует также вероятность, что наблюдаемая связь между цифровыми медиа и симптомами СДВГ ложна и обусловлена ​​третьей переменной, например, низким социально-экономическим статусом или мужским полом, которые, как известно, тесно связаны как с СДВГ, так и с использованием цифровых медиа [ 4 ].



Результаты предыдущих обзоров и метаанализов

Хотя до сих пор нет обзоров лонгитюдных исследований, изучающих связь между использованием цифровых медиа и симптомами СДВГ, некоторые предыдущие обзоры и метаанализы, включающие в основном параллельные данные, предоставили ценную информацию.



Как правило, результаты этих исследований показывают значимые ассоциации между симптомами СДВГ и использованием цифровых медиа, но сила этих связей сильно варьируется в разных исследованиях в зависимости, например, от типа изучаемой выборки и типа цифровых медиа. В частности, несколько обзоров [ 8 , 9 , 36 , 37 ] показали, что существует перепредставленность СДВГ среди детей/подростков с проблемным использованием цифровых медиа (часто определяемых как симптомы IGD или интернет-зависимости).



При исследовании уровня симптомов СДВГ, а не диагностики, результаты предыдущих обзоров менее однозначны. Фергюсон [ 6 ] пришел к выводу, что компьютерные игры не имеют значительной связи с невнимательностью, в то время как другое исследование [ 38 ] обнаружило связь между использованием Интернета в целом и уровнем симптомов СДВГ. В нескольких предыдущих обзорах [ 4 , 5 , 22 ] был сделан вывод о том, что симптомы СДВГ достоверно, хотя и слабо, связаны с использованием цифровых медиа.



Однако это, скорее всего, объясняется тем, что во многих исследованиях учитывались различные фоновые переменные (например, пол, возраст, социально-экономический статус, воспитание) при статистическом анализе, а не изучалось их влияние как модераторов интересующей нас ассоциации. Это может указывать на существование подгрупп детей с СДВГ, которые особенно подвержены развитию проблемного использования цифровых медиа.





https://link.springer.com/article/10.10 ... 22-02130-3

Гипотезы, связывающие использование цифровых медиа и симптомы СДВГБыло выдвинуто несколько гипотез, объясняющих, как использование цифровых медиа может быть связано с симптомами СДВГ и наоборот. Некоторые из этих эффектов могут быть применимы к более общим связям между использованием цифровых медиа и проблемами психического здоровья, в то время как другие гипотезы фокусируются на том, почему использование цифровых медиа может быть связано именно с СДВГ.Кроме того, некоторые из этих гипотез объясняют, почему использование цифровых медиа может привести к усилению симптомов СДВГ (т.е. медиа-эффекты), в то время как другие фокусируются на том, почему дети с симптомами СДВГ могут быть более склонны к развитию проблем с использованием цифровых медиа в будущем (т.е. эффекты отбора).Важно подчеркнуть, что различные гипотезы не являются взаимоисключающими — все они могут быть верны в той или иной степени, и могут по-разному объяснять этот процесс на индивидуальном уровне. Следует также отметить, что мы можем лишь предполагать, поскольку рандомизированные контролируемые исследования (РКИ), являющиеся наилучшим методом для построения причинно-следственных связей, не могут быть использованы в данной области исследований, поскольку лишь немногие люди готовы воздержаться от использования цифровых медиа.Экспериментальные исследования (например, мгновенная экологическая оценка, когда участник отвечает на несколько вопросов несколько раз в день) могут предоставить много ценной информации, но их проведение обременительно, поскольку влияние цифровых медиа на уровень симптомов СДВГ требует относительно длительных периодов исследования, и поэтому такой подход будет чрезмерно навязчивым в жизни человека.Одна из начальных гипотез заключается в том, что связь между использованием цифровых медиа и симптомами СДВГ представляет собой прямой причинно-следственный эффект (т. е. что-то в цифровом медиаконтенте напрямую вызывает симптомы невнимательности, гиперактивности и импульсивности). «Гипотеза сканирования и переключения» [ 20 ] утверждает, что быстрый темп цифровых медиа может поощрять использование ресурсов внимания для быстрого сканирования и переключения, что затрудняет последующее выполнение задач, требующих устойчивого внимания.Кроме того, была выдвинута гипотеза, что детям, которые проводят много экранного времени, сложнее концентрировать внимание на менее интересных занятиях, возможно, потому, что они теряют способность регулировать свое внимание внутренне после того, как привыкнут к внешней регуляции через цифровые медиа [ 21 ].Жестокий медиаконтент также был связан с симптомами СДВГ, скорее всего, потому, что жестокие медиа вызывают сильное возбуждение, а персонажи в этом типе медиа часто действуют импульсивно [ 22 ]. Также было показано, что многозадачность в медиа связана с невнимательностью, при этом предполагается, что люди, занимающиеся многозадачностью в медиа, испытывают трудности с концентрацией внимания на одной задаче, поскольку они привыкли переключаться между деятельностью в медиа и другими (офлайн или онлайн) видами деятельности [ 23 ].Как описано выше, использование цифровых медиа может оказывать влияние на симптомы СДВГ, поскольку такое использование приводит к сильному возбуждению, что, в свою очередь, приводит к привыканию и трудностям при выполнении действий, которые вызывают слабое возбуждение. Однако следует отметить, что направление этих эффектов до сих пор неясно, поскольку большинство исследований изучали поперечные корреляции.Согласно «Модели дифференциальной восприимчивости к воздействию медиа» [ 24 ], люди, вероятно, выбирают медиаконтент, который соответствует их существующим диспозициям. Что касается СДВГ, было высказано предположение, что люди с этим расстройством больше других привлекаются к быстро развивающимся видам деятельности, которые создают сильное возбуждение и приносят немедленное вознаграждение [ 5 , 25 ].Люди с СДВГ также часто имеют проблемные отношения со сверстниками [например, 26 ] и показывают плохую успеваемость [например, 27 ]. Поэтому они могут использовать цифровые медиа как способ побега как от реальности, так и от негативных чувств отверженности, что, в свою очередь, предсказывает развитие проблемного использования цифровых медиа, а также других проблем с психическим здоровьем.Таким образом, эскапизм может быть как предиктором IGD, так и посредником между использованием цифровых медиа и плохим психическим здоровьем [обзор 28 ]. Здесь также важна «гипотеза социальной компенсации», которая утверждает, что люди с плохими социальными сетями в реальной жизни пытаются компенсировать это, больше сосредотачиваясь на онлайн-отношениях [например, 29 ].Подводя итог, можно сказать, что дети с симптомами СДВГ могут быть более склонны, чем другие дети, к развитию зависимости от цифровых медиа, причем некоторые люди (например, те, у кого плохие социальные отношения) подвергаются особенно высокому риску. Кроме того, как подчеркивалось выше, связи между СДВГ и использованием цифровых медиа, вероятно, являются взаимными.Иногда это называют «моделью усиливающей спирали» [ 10 ], которая указывает на то, что люди, например, с СДВГ выбирают определенный медиаконтент, который соответствует их преобладающей предрасположенности, что, в свою очередь, может усиливать проблемное поведение.В дополнение к прямым причинно-следственным эффектам использования цифровых медиа на уровень симптомов СДВГ, было высказано предположение, что косвенные причинно-следственные эффекты также могут быть важны.Эту гипотезу иногда называют гипотезой замещения, поскольку она предполагает, что время, проведенное за цифровыми медиа, вытесняет поведение, способствующее укреплению здоровья, что, в свою очередь, может увеличить уровень симптомов СДВГ. Двумя наиболее важными видами деятельности, обычно страдающими от чрезмерного использования цифровых медиа, являются физическая активность [например, обзоры 30 , 31 ] и сон [например, 32 ].Кроме того, было показано, что чрезмерное использование цифровых медиа в раннем возрасте связано с более низким уровнем социального взаимодействия [например, 33 ] и задержкой речевого развития [например, 34 ], что, в свою очередь, может оказывать негативное влияние на отношения со сверстниками. Таким образом, использование цифровых медиа может влиять на несколько различных видов деятельности, способствующих укреплению здоровья.Эти виды деятельности, способствующие укреплению здоровья, также связаны с симптомами СДВГ [ 35 ], и поэтому чрезмерное использование цифровых медиа может усилить уже существующие трудности с поддержанием нездорового поведения, которое дети и подростки с СДВГ могут уже демонстрировать из-за характера их диагноза. Это может указывать на то, что небольшое снижение поведения, способствующего укреплению здоровья, оказывает большее негативное влияние на детей с СДВГ, поскольку они начинают на более низком уровне, чем их сверстники.Поэтому в настоящем обзоре мы обсудим, в какой степени связи между СДВГ и использованием цифровых медиа зависят от исходных уровней (т. е. какой уровень проблемного поведения или поведения, способствующего укреплению здоровья, уже есть у ребенка), а также в какой степени влияние симптомов СДВГ на последующее использование цифровых медиа, или наоборот, является линейным или нелинейным.В-четвертых, существует также вероятность, что наблюдаемая связь между цифровыми медиа и симптомами СДВГ ложна и обусловлена ​​третьей переменной, например, низким социально-экономическим статусом или мужским полом, которые, как известно, тесно связаны как с СДВГ, так и с использованием цифровых медиа [ 4 ].Результаты предыдущих обзоров и метаанализовХотя до сих пор нет обзоров лонгитюдных исследований, изучающих связь между использованием цифровых медиа и симптомами СДВГ, некоторые предыдущие обзоры и метаанализы, включающие в основном параллельные данные, предоставили ценную информацию.Как правило, результаты этих исследований показывают значимые ассоциации между симптомами СДВГ и использованием цифровых медиа, но сила этих связей сильно варьируется в разных исследованиях в зависимости, например, от типа изучаемой выборки и типа цифровых медиа. В частности, несколько обзоров [ 8 , 9 , 36 , 37 ] показали, что существует перепредставленность СДВГ среди детей/подростков с проблемным использованием цифровых медиа (часто определяемых как симптомы IGD или интернет-зависимости).При исследовании уровня симптомов СДВГ, а не диагностики, результаты предыдущих обзоров менее однозначны. Фергюсон [ 6 ] пришел к выводу, что компьютерные игры не имеют значительной связи с невнимательностью, в то время как другое исследование [ 38 ] обнаружило связь между использованием Интернета в целом и уровнем симптомов СДВГ. В нескольких предыдущих обзорах [ 4 , 5 , 22 ] был сделан вывод о том, что симптомы СДВГ достоверно, хотя и слабо, связаны с использованием цифровых медиа.Однако это, скорее всего, объясняется тем, что во многих исследованиях учитывались различные фоновые переменные (например, пол, возраст, социально-экономический статус, воспитание) при статистическом анализе, а не изучалось их влияние как модераторов интересующей нас ассоциации. Это может указывать на существование подгрупп детей с СДВГ, которые особенно подвержены развитию проблемного использования цифровых медиа.



там большая статья, зацитировал кусочек. как ни странно растёт РАС и СДВГ одновременно с ростом времени у гаджетов. Но я бы не проводил такую связь. Гаджетами пользуются все, а РАС и СДВГ дивгностируют у небольшого %там большая статья, зацитировал кусочек. Wirująświatła

Повідомлень: 30842 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 11:05 В этом лонгитюдном исследовании изучались распространенность, предикторы и связанные с этим факторы интернет-зависимости среди учащихся начальной и средней школы Тайваня.



Было предложено четыре компонента, которые связаны с интернет-зависимостью.



Первый — это чрезмерное использование, которое часто связано с потерей чувства времени или игнорированием базовых потребностей.



Второй — это абстинентное поведение, включающее чувства гнева, напряжения или депрессии из-за отсутствия использования компьютера.



Третий — толерантное поведение, включающее потребность в лучшем компьютерном оборудовании, большем количестве программного обеспечения или большем количестве часов использования.



Наконец, четвертый — это негативные последствия, включая споры, ложь, плохую успеваемость, социальную изоляцию и усталость (Block, 2008).





"потребность в лучшем компьютерном оборудовании" ... поржал. Кто откажется от более мощного железа?



Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройство аутистического спектра (РАС) были зарегистрированы у людей, чьи характеристики приводили к более высокой вероятности развития интернет-зависимости или компульсивного использования интернета (Finkenauer et al., 2012, Yoo et al., 2004).



Это не ограничивается определенным видом подтипов СДВГ. Например, Yoo и коллеги (2004) сообщили, что как подтипы невнимательности, так и подтипы гиперактивности-импульсивности подвержены риску интернет-зависимости.



Финкенауэр и коллеги (2012) также сообщили о первом эмпирическом исследовании по изучению аутистических черт у взрослых и заявили, что сильные аутистические черты могут предсказывать компульсивное использование интернета, но не частое использование интернета.



Их выводы были дополнительно подтверждены недавним исследованием, продемонстрировавшим положительную связь между интернет-зависимостью и аутистическими чертами (Romano, Osborne, Truzoli, & Reed, 2013).



Результаты исследования показали, что наличие определенных черт характера может привести к повышению уязвимости к интернет-зависимости.





Однако исследования, посвященные взаимосвязи между интернет-зависимостью и детскими расстройствами, функционированием семьи и социальной адаптацией, относительно редки, неясны или не рассматриваются совместно. Вышеупомянутые исследования в основном проводились по методу поперечного среза. Продольные эффекты этих факторов не изучались.



https://www.sciencedirect.com/science/a ... via%3Dihub "потребность в лучшем компьютерном оборудовании" ... поржал. Кто откажется от более мощного железа? Wirująświatła

Повідомлень: 30842 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 жов, 2025 12:41





Для улучшения образовательных условий для подростков необходимо понимать, какие факторы мотивируют и демотивируют их заниматься учебой. В большей степени подростками движут планы дальнейшей карьеры, необходимость поступления в ВУЗ и наставления близких и родных, что демонстрирует целеустремленность учащихся и участие и поддержку окружающих .



Однако важно отметить, что наставления окружающих, как родственников, так и учителей, могут выражаться в форме принуждения, которое действительно способствует большей вовлеченности в учебную деятельность, но при этом негативно отражается на психоэмоциональном состоянии подростков



Чаще всего отталкивают от учебы: лень и скука, объем учебной нагрузки (рис.9). Кроме того, демотивировать подростков могут недостатки системы образования в целом, а именно устаревшая школьная программа, подача материала на занятиях, отсутствие возможности выбирать необходимые и интересные для изучения предметы, а также система аттестации.



Почти на треть подростков демотивирующий эффект оказывает отсутствие интереса к школьным предметам. Реже, но также негативно могут влиять конфликты с учителями и одноклассниками



половина стараются извлекать для себя пользу при отсутствии интереса во время

образовательного процесса (44%) (рис.10). 62% подростков со спокойствием относятся

к отрицательным оценкам. Около половины школьников не доверяют критике учителей

(56%).



Подросткам также был предложен вопрос, связанный с опытом пандемии и удаленным форматом обучения, что необходимо для оценки такого вида образовательного процесса. Большинство подростков (63%) отметили трудность в восприятии материала удаленно (рис.17). Примерно на одном уровне (считает около половины подростков) фигурируют проблемы нехватки общения с одноклассниками и учителями, тяжелая концентрация на уроках и ощущение более высокой загруженности. Кроме этого, около трети отметили чувство одиночества. Данные демонстрируют негативные факторы дистанционного обучения для подростков и те трудности, с которыми они столкнулись. Сложности не только образовательного характера, влияющие на успеваемость, но и психологические.



Около половины подростков тратят одинаковое количество времени и на учебу, и на досуг. Важно подчеркнуть, что сегодня больше всего свободного времени подростки общаются в социальных сетях, что объясняет выделение “времени в сети” в отдельный блок вопросов, бесцельное пребывание в интернете также находится в топе списка ответов









По разным причинам около пятой части подростков не могут проводить досуг в соответствии со своими желаниями Самой главной причиной является недостаток времени, затем недостаток финансовых средств. И следующие причины примерно одной доли (около трети) - отсутствие инфраструктурных возможностей и запреты родителей



Говоря о посещении различных досуговых секций и кружков, наиболее

распространенными являются спортивные занятия (посещает около трети подростков).

При этом 44% не посещают досуговые кружки/секции/организации.



Около трети подростков проводят в сети от 3 до 5 часов в день, немногим меньше

подростки, которые находятся более 7 часов в день онлайн













Распределение ответов на вопрос “Почему ты обычно прогуливаешь занятия? Выбери не более 3 вариантов.”, %Для улучшения образовательных условий для подростков необходимо понимать, какие факторы мотивируют и демотивируют их заниматься учебой. В большей степени подростками движут планы дальнейшей карьеры, необходимость поступления в ВУЗ и наставления близких и родных, что демонстрирует целеустремленность учащихся и участие и поддержку окружающих .Однако важно отметить, что наставления окружающих, как родственников, так и учителей, могут выражаться в форме принуждения, которое действительно способствует большей вовлеченности в учебную деятельность, но при этом негативно отражается на психоэмоциональном состоянии подростковЧаще всего отталкивают от учебы: лень и скука, объем учебной нагрузки (рис.9). Кроме того, демотивировать подростков могут недостатки системы образования в целом, а именно устаревшая школьная программа, подача материала на занятиях, отсутствие возможности выбирать необходимые и интересные для изучения предметы, а также система аттестации.Почти на треть подростков демотивирующий эффект оказывает отсутствие интереса к школьным предметам. Реже, но также негативно могут влиять конфликты с учителями и одноклассникамиполовина стараются извлекать для себя пользу при отсутствии интереса во времяобразовательного процесса (44%) (рис.10). 62% подростков со спокойствием относятсяк отрицательным оценкам. Около половины школьников не доверяют критике учителей(56%).Подросткам также был предложен вопрос, связанный с опытом пандемии и удаленным форматом обучения, что необходимо для оценки такого вида образовательного процесса. Большинство подростков (63%) отметили трудность в восприятии материала удаленно (рис.17). Примерно на одном уровне (считает около половины подростков) фигурируют проблемы нехватки общения с одноклассниками и учителями, тяжелая концентрация на уроках и ощущение более высокой загруженности. Кроме этого, около трети отметили чувство одиночества. Данные демонстрируют негативные факторы дистанционного обучения для подростков и те трудности, с которыми они столкнулись. Сложности не только образовательного характера, влияющие на успеваемость, но и психологические.Около половины подростков тратят одинаковое количество времени и на учебу, и на досуг. Важно подчеркнуть, что сегодня больше всего свободного времени подростки общаются в социальных сетях, что объясняет выделение “времени в сети” в отдельный блок вопросов, бесцельное пребывание в интернете также находится в топе списка ответовПо разным причинам около пятой части подростков не могут проводить досуг в соответствии со своими желаниями Самой главной причиной является недостаток времени, затем недостаток финансовых средств. И следующие причины примерно одной доли (около трети) - отсутствие инфраструктурных возможностей и запреты родителейГоворя о посещении различных досуговых секций и кружков, наиболеераспространенными являются спортивные занятия (посещает около трети подростков).При этом 44% не посещают досуговые кружки/секции/организации.Около трети подростков проводят в сети от 3 до 5 часов в день, немногим меньшеподростки, которые находятся более 7 часов в день онлайн Wirująświatła

Повідомлень: 30842 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2526 раз. Подякували: 3510 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 798799800801 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 10175

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34