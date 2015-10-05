RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 799800801802
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 16:22

Re: Психологія та саморозвиток

""Ведущий автор Виталий Клячко, исследователь с докторской степенью""
І там встигає 😉
alibob
 
Повідомлень: 739
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 19:49

метелики це літаючі хробаки

  Wirująświatła написав:
Мамка набила своему однолетнему ребёнку татуху, чтобы попробовать выиграть квартиру в конкурсе у Мелстроя
в тг есть видео

https://www.youtube.com/shorts/2lL9jW5f1A0
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41264
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 19:50

  rjkz написав:
  The_Rebel написав:Наприклад, у мене є друг айтішник. Накопив за останні 5 років 100 тис. І все програв на крипті недавнього від'ємного папму імені Дональда. Це були не останні гроші, є ще нерухомість і тп. Але також мріючи про свободу, йому і в голову не прийшло звільнитися з роботи і пожити в своє задоволення 5 років на ці 100 тис. Бо 200 тис краще ніж 100)). Але якщо б повезло заробити/виграти 200 то сумніваюся, що він їх потратив би для цієї цілі. А працював би далі і грав на біржі далі, б йому б захотілося 300 тис. Парадокс!


Правильный ответ - создание активов, которые генерируют доход вне зависимости от работы их обладателя.
Крипта - это казино. Причем я сейчас имею ввиду только Биток.
Остальное - мусор.

В ребела друг казковий дятел.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41264
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1617 раз.
Подякували: 2863 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 20:44

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30845
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2526 раз.
Подякували: 3510 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 799800801802
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 10194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.