не раджу, краще відпочивати вдома(100% немає москалів і білорусів),
хоч в Карпатах, хоч біля Одеси
а Греції, Італія(Іспанії), Кіпрі, Туреччині-99,99% буде бачити москалів в готелі і на морі
Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:30
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 24 жов, 2025 15:37
Я вам на другой ветке уже написал - перестаньте разговаривать с голосами в собственной голове. Сплошные ошибки.
Хапуг вполне достаточно. Даже больше, чем нужно. Но бизнесмены не хапуги.
Хапуги это взяточники, коррупционеры и т.п. По моему, это вполне ясно из того предложения, на которое вы вроде как отвечаете. Я там чётко разделил капиталистов и хапуг. И разделение идёт не по принципу, кто где тратит свои деньги.
Примеров того, что "вивезли БІЗНЕС за кордон" тоже достаточно. Не обязательно целиком.
Вы имеете полное право "жити на відсотки з бізнесу(працюючого в Україні) поїду в середземноморья". Или даже закрыть бизнес и жить за заработанные деньги где угодно.
Но точности ради для государства и общества это нежелательно. Это ведёт к уменьшению ВВП - как минимум, снижается потребление, уменьшается сумма налогов (теряется НДС, которые человек платит при покупке любого товара), происходит отток валюты из страны. Это относится, в т.ч., и к нашим отдыхающим за границей. Но из этого не следует, что отдых за границей надо запретить.
Ваш пост отредактирован (очень надеюсь, что вы это сделали сами).
Если модераторы, то спасибо.
Поэтому остальное, что там было, комментировать не буду.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 20:47
емісію роблять коли державі треба витратити більше, ніж вона може отримати - ось й весь рецепт...
Додано: П'ят 24 жов, 2025 21:27
prodigy
На Майорці несподівано багато зустрічав наших,кацапів було достатньо мало
