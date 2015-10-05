Wirująświatła написав:alibob я за своих родителей говорил. Их программа обучения была проще моей. Зато мама ещё 20 лет ездила в родной город на встречу с одноклассниками. Я даже знаю как звали ее лучшую школьную подругу. В моем классе друзей уже не было. Не только у меня а вообще ни у кого. Из параллелей на сколько я знаю тоже. Мои друзья все со двора и с музыкальной тусовки. Этот процесс начался ещё до гаджетов.
в школі було 2 друга, інституті(мореходка) було 3 друга музикальна школа, секція ла, музикальний ансамбль, потім баскетбол -не було часу сидіти во дворах (тільки влітку один місяць)
ті, хто сиділи во дворах і "мали багато друзів" по факту були вуличною шпаною: у 11р сигарети, у 12ть купити на всіх 0,7л портвейну (мене батьки послали), в 15ть наркота і пограбування малечі чи п'яничок(які заснули на лавці), в 16ть років почали красти магнітофони во дворах (перший тюремний строк), коли мені виповнилось 25 то 5 з 8 цих однокласників вже не було на землі, до 35 років відійшли останні (більш обережні)
""ті, хто сиділи во дворах і "мали багато друзів""
Я про дітей у дворах написав саме про дітей (яким без старших з двору не можна). Підлітками і ми в дворі рідко коли сиділи. Але поки були малі і з двору самим не можна було піти, то майже весь вільний час в дворі були. Потім трошки старшими (початкова школа) вже збиралися десь в парку чи "на котельній". Робили на деревах місця для сидіння/лежання, грали в карти. В ліс бігали, багаття палили. Компанія була з декількох найближчих дворів. І пару хлопців зі школи в ній теж були. В середніх класах вже ходили в походи по області на пару днів в канікули. І взимку теж, на лижах. Також взимку на ковзанах майже щовечора, коли морозна зима. Всі дні народження друзів святкували або в них вдома, або в лісі. В когось були спорт.секції, муз.школа. Та все одно майже весь вільний час в компанії. Не вдома ж сидіти. До бабусь в село їздили допомагати з городом і садом. Шкільні друзі були. Зараз, звичайно, рідко спілкуємося. Але все одно друзі. І як треба допомога, то, як і в дитинстві, без відмови. Звичайно, в межах можливостей. В нас, тодішніх дітей, була і школа, і домашні завдання, і якась робота по дому, допомога старшим, секції. Але було і багато вільного часу. І крім на спілкування в компанії куди його було подіти (для отримання позитивних емоцій, насамперед)? Бували періоди жаги читання чи ганяти на лісапеті, чи бігати зранку перед школою, чи ввечері перед сном в парку/лісі. Нудно не було. Теперішні діти і гаджетами роз'єднані, і переїздами, що пов'язані з війною, і онлайн навчанням, що від ковідних часів затягнулося в багатьох. І не мають як свій вільний час витратити на живе спілкування, з одного боку. А з іншого і не мають того часу, зависаючи в сітці. Дуже небагато батьків можуть (і мають змогу) зацікавити дитину більшість часу проводити в живому спілкуванні. Та що я знову про "Волга впадає в каспійське море"...
alibob написав:А з іншого і не мають того часу, зависаючи в сітці.
різні родини і в них різні діти...на початку вересня гуляю по району з вівчаркою і бачу , як "діти" знищують дитячий майданчик, розмовляють російською (по факту, більшість слів нецензурні), спитав скільки років і звідки прийшли -років 10-11, школа за 3км, тобто прийшли вони з міста в котеджне містечко. яка ціль у житті-на сьогодні доламати цю гірку. сказав , їм щоб шли до себе в район, нуль реакції, кажу в поліції ніколи не ночували? почали волати як хворі на голову, пішов своєю дорогою і за 200м чув як вони волають один на одного -що можна казати, ідіоти, вище я описав подібні компанію в моєму дитинстві висновок: і через 100 років після нас будуть такі діти(на жаль в Україні), те що в Африці (де я роботав 15 років), то не дивно
якось у вечері вийшов зі стармехом прогулятись навколо порту (десь по колу вийшло меньше 1,5км), було не пізно, 18.30-19.00, але темно (на екваторі 12 годин день і 12 годин ніч, захід сонця 18.00), залишалось 200м до воріт порту і хтось жбурнув у нас каміння (не влучив), бачу це підлітки 12+. у одного з них "калаш", це Матаді(Конго)
Верховный суд Нью-Йорка отклонил иск, в котором утверждалось, что имеет место широкая дискриминация чернокожих и латиноамериканских учащихся при приеме в самые элитные государственные школы Нью-Йорка. ........ Иск, впервые поданный в 2021 году, требовал прекращения процедуры отбора для участия в программе для одарённых и талантливых детей. В настоящее время учащиеся борются за доступ к программам для одарённых детей уже в детском саду, проходя тестирование и собеседования. По мнению истцов, система выгодна более состоятельным ученикам и их «осведомлённым» родителям, которые могут оплатить подготовительные курсы. ........ Эта проблема уже много лет остаётся актуальной, особенно в специализированных средних школах города, где для поступления необходимо сдавать экзамены. В текущем учебном году чернокожие учащиеся получили всего 3% мест в специализированных средних школах, несмотря на то, что составляют почти 20% от общего числа учащихся государственных школ, а латиноамериканцы получили 7% предложений о зачислении, несмотря на то, что составляют более 42% от общего числа учащихся.
В Смысле как? Я не в курсе этой новости, но если я правильно понял, то речь идет об отмене отрицательной дискриминации. Суть ее заключается в том, что устанавливается необходимый процент приема чернокожих (о латиносах на самом деле никто не переживает, потому что они никогда не возмущаются, а черные вой поднимают по поводу и без повода). Я сторонник того, чтобы принимали по заслугам, а не по цвету кожи. Когда приехали, старший уже был в пролете, а младший попытался сдать на гифтедэндтелентед, но не добрал баллы. Только приехали. У детей почти нулевой Инглиш. Младший только в дошкольных развивалках занимался в Украине и не учился в школе еще. Рисовал офигенно правда. И набрал конкурентное число баллов. Кто доктор черным, что они думают как сесть на социал и не работать, чтобы было время на курение дури? Я не про всех, конечно. Одни из сильных учеников в частной школе моих детей тоже черные. Но их родителям не пофиг на их учебу. А в автобусе порой едут загорелые ребята и такое вытворяют...за что им места в этих классах? Их заслужить надо. Мой старший - один из лучших учеников школы, стейт тесты с близкими к максимальным результатами. Но в топ хайскул не поступил. И мало кто из белых туда поступает. Вон в книге про мамашу-тигрицу, которую Виталий выкладывал, там было про одну из этих школ, куда подавался старший. Там правду написали. Почти все кто там учится - азиаты. Азиаты, которых родители с рождения муштруют. У которых нет детства. В которых вкладываются огромные деньги. А не ребятки, которые курят дурь с малолетства, ходят со спущенными штанами и метелят прохожих на улицах. Белых там почти нет, но белые не устраивают воплей, что их дискриминируют. Хотя их дискриминируют. Сын знакомого, белый мальчик, закончил хайскул, где сейчас учится мой старший, с близкими к максимальным баллами. Как Вы думаете, куда из нйских вузов он прошел? Правильный ответ - в ситикаледж. Куда поступают без проблем и свежие иммигранты из не очень развитых стран. А в топ вузы НЙ он не прошел. Зато туда прошли цветные детки, чьих прапрапрапредков якобы привезли рабами и теперь у американцев комплексы. Зато ему прислали топ университеты республиканских штатов, куда он тоже аплаился. Но родители не готовы были пока его одного туда отпускать. Насколько продвинутый ребенок? Я уже писал об этой семье. Его старшая сестра закончила MIT и преподает в Стенфорде. Оба вуза - Лига Плюща. У родителей денег хватает на оплату обучения. Но в НЙских топвузах его в упор не видят. Это правильно? Основой здорового общества есть здоровая конкуренция, а не протекционизм, защищающий кого-бы то ни было по какому-бы то ни было признаку. Ибо это дискриминация.