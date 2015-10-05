RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 805806807808
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 13:11

  Сибарит написав:
  prodigy написав:але не всім це підходить, "советскі люди" звикли ходити на роботу і отримувати ЗП 2 рази на місяць

Вы полагаете, что зарплата раз в неделю, как это распространено в США, станет для них непосильным стрессом?
Для иммигранта в США, когда он станет на ноги настолько, что сможет оторваться от диаспоры, есть одно неоспоримое преимущество. Рядом не будет советских людей, которые будут пытаться ему доказать, что он плохо живет.


не вловили -сенс у тому, що просто ходити на роботу часто недостатньо, треба пропонувати себе(тобто піз**чить) а не кількість виплат на місяць (да хоч щоденно в кінці дня)

маю знайомого (з 1995р мешкає в Сан Діего), серед сусідів дуже обмаль з рф/України
там переважно виходці з Польші, Чехії, ГДР, цим людям за 75+ (вони в США по 40-45 років), тобто виїхали десь у 1982-1984 за часи соціалізму (вони досі дивляться фільми Гайдая "Іван Васильевич", або "Брильянтова рука" та інше) потім тягнуть білети (де написано, що ти на вечірку приходиш в образі Шуріка і Семена Горбункова, або управдома (Мордюковой). Я подивився їх гулянки десь у 2016-17(в Youtube), коли моєму "другу" було тоді 53 (його дружині 41), а гостям 67-70рр (це майже як батьки до тебе прийшли)
це така нудота(скукота), навіть алкоголь не допоможе
prodigy
 
Повідомлень: 12763
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 13:14

Re: Психологія та саморозвиток

  Wirująświatła написав:Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности.


тобто теж займатися мастурбацією в вагоні метро :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 12763
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 3353 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 14:01

  prodigy написав:
  Wirująświatła написав:Для выживания нужно мыслить как местные аборигены, принять их культуру и ценности.


тобто теж займатися мастурбацією в вагоні метро :mrgreen:

Ну взагалі, таку нішу америка і відводить емігранту- біла грязь. За вищі щаблі піраміди треба боротися.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3778
З нами з: 24.06.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 805806807808
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 10444
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15152)
28.10.2025 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.