тобто теж займатися мастурбацією в вагоні метро
Додано: Вів 28 жов, 2025 13:14
Додано: Вів 28 жов, 2025 14:01
Додано: Вів 28 жов, 2025 18:30
Питання, що звільнення задля киці, а самому в цей час пишок тойво, то навіть другорядніше ніж.. …
Ми кілька років слухаємо від нашого героя насмішки з тих, хто розвівся, бо от він наприклад дуже молодець, сімʼю зберіг.
І тут зʼясовується, що сімʼя є лише номінально, тарабанити інших йому смачніше.
Тоді питання, а чия позиція чесніша, того хто розлучився і тарабанить кого хоче, чи того, хто ставить роги?
Я тут зовсім не борець за нравствєнность))
Хай кожен спить з ким хоче, аби висипались.
Але вже або труси, або хрестик))
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 28 жов, 2025 19:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 жов, 2025 18:46
Долярчик роками грає роль телепня (агітував за B2B, за Зе, пролюбив дрона),
але були і успіхи в житті (смарт 14кв.м.)
про успіхи у жінок? вірю...
якщо жінка на 12-15 років старша за нього
тільки навіщо він цім ділиться,
поради потребує- може зґвалтування?
Додано: Вів 28 жов, 2025 19:57
Мне очень льстит внимание и разрешение претендовать на тот или иной уровень жизни.
Оставайтесь на линии.
