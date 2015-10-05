Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 806807808809 Додано: Сер 29 жов, 2025 04:59 ЛАД написав: rjkz

Я уже немного сомневаюсь или я доходчиво излагаю.

Я в третий раз повторю - я не знаю подробностей жизни в США. Поэтому привёл в пример наши сельские школы.

Вы сильно оторвались от реалий нашей жизни и слишком идеализируете жизнь в США.

Для Украины в финансовом отношении 20-70 куе за хрущ значит, возможно, не меньше, чем 420 куе для США. Если сравнивать, например, с ценой обучения в вузе.

О маленькиз городках и о фермерах в США вы сами что-то написали в предыдущем посте, возможно, я неверно понял. Проблемы с добиранием в школу - не волнуют шерифа, дети моих друзей добираются в свои хайскулы по 1,5 часа. Им норм. Если вы считаете, что 3 часа в день на дорогу в школу и обратно, это норм, то ладно. Я так не считаю.

И я не знаю, насколько разбросаны городки в США и везде могут ли дети фермера добраться до хорошей школы даже за 1,5 часа. У нас так точно далеко не из любого села доберёшься до хорошей щколы даже за эти 1,5 часа.

И я не призываю вас входить в чьё-либо положение и вежливо уступать кому-то дорогу. Вы лично это делать совершенно не обязаны. У вас есть свои дети и вы заботитесь о них. О других детях пусть беспокоятся их родители.

Но общество и государство эти проблемы беспокоят. По разным причинам, но "благородство" отнюдь не главная.

Ваш отказ признавать проблему не отменяет её существование.



Вы, возможно, потеряли нить дискуссии со мной.

Началось с того, что ай-ай-ай, какие несчастные, хотят отменить отрицательную дискриминацию. Вспомнили? Вы спросили об чем эта новость.

Я вам как мог объяснил. Вы начали говорить о какой-то справедливости.

Изначально речь шла о США. Вы в своем посте написали или я смог-бы это прокомментить.

Почему-то в какой-то момент вы стали говорить об Украине.

И о том, что я оторвался от действительности.

Я больше скажу, я настолько оторвался, что меня не устраивает уровень образования ни в сельских школах Украины ни в городских ни в моем институте в настоящее время. Потому как это просто...одни делают вид что учат, другие - что учатся.

Я даже не буду писать набившие всем оскомины колкости насчет НУШ.

ВЫ, не я, изначально речь завели о США.

rjkz

Повідомлень: 17967 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8763 раз. Подякували: 5532 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 10:36 Re: Психологія та саморозвиток prodigy написав: якби в наших вишах дирекція чи власники вишу були заінтересовані в якості знань студентів (відповідно престижності закладу-що на пряму пов'язано з профітом вишу), то вони могли вводити стипендії для кращих 5 студентів курсу(потоку)

У нас якраз такі були. Не знаю, для скількох, але ВНЗ додавав до звичайної стипендії, і вона ставала в 2-3 рази вище. Я і отримував отаку підвищену майже всі семестри

Модератор Повідомлень: 36863 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8262 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 13:47 Ніна жжот

Повідомлень: 41327 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1618 раз. Подякували: 2867 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 жов, 2025 14:09 Faceless написав: prodigy написав: якби в наших вишах дирекція чи власники вишу були заінтересовані в якості знань студентів (відповідно престижності закладу-що на пряму пов'язано з профітом вишу), то вони могли вводити стипендії для кращих 5 студентів курсу(потоку)

У нас якраз такі були. Не знаю, для скількох, але ВНЗ додавав до звичайної стипендії, і вона ставала в 2-3 рази вище. Я і отримував отаку підвищену майже всі семестри



я теж отримував всі семестрі (у мене в дипломі жодної четвірки з 37 оцінок) замість 12руб, давали 15 руб (не вистачало навіть на транспорт: трамвай -по 3коп, автобус 2*50коп)

У нас якраз такі були. Не знаю, для скількох, але ВНЗ додавав до звичайної стипендії, і вона ставала в 2-3 рази вище. Я і отримував отаку підвищену майже всі семестри



я теж отримував всі семестрі (у мене в дипломі жодної четвірки з 37 оцінок) замість 12руб, давали 15 руб (не вистачало навіть на транспорт: трамвай -по 3коп,

Яке місто? Тобто 1 рубль чі ви з генделика пишете?

а тролейбус був 4 коп. а 2 по 5 був експрес Яке місто? Тобто 1 рубль чі ви з генделика пишете?а тролейбус був 4 коп. а 2 по 5 був експрес Vadim_

