RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 811812813814
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 09:11

Не хоче працювати - не заставляй

  Wirująświatła написав:о чём еще вам тут написать?

Як розказував мій дідо, що в ромів є така приказка щодо виховання дітей:
Не хоче працювати - не заставляй, не хое їсти - бий.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41383
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 10:35

  flyman написав:Як розказував мій дідо, що в ромів є така приказка щодо виховання дітей:
Не хоче працювати - не заставляй, не хое їсти - бий
:D :D :D
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30858
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2526 раз.
Подякували: 3510 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 04 лис, 2025 17:49

Средний возраст впервые покупающих жилье в США достиг рекордных 40 лет, поскольку стремительный рост цен и ставок по ипотеке за последние несколько лет отсрочил приобретение жилья миллионами американцев.

По данным исследования Национальной ассоциации риелторов, проведённого с июля 2024 года по июнь 2024 года, возраст, в котором люди приобретают свой первый дом, стремительно растёт с 2021 года, когда медиана составляла 33 года. В 1981 году, когда исследование впервые проводилось, медиана составляла 29 лет.
........
NAR предупредил, что потеря десятилетнего владения недвижимостью может обойтись американцам примерно в 150 000 долларов в качестве основного капитала при покупке типичного жилья начального уровня. Медианная цена существующего жилья в настоящее время составляет 415 200 долларов , что более чем на 50% больше, чем в 2019 году. В то же время ставки по ипотеке примерно вдвое выше, чем в конце 2021 года.
........
За последний год доля покупателей, впервые приобретающих жилье, составила 21% рынка, что является самым низким показателем с тех пор, как NAR начал собирать такие данные в 1981 году, и составляет примерно половину от нормы до 2008 года.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-04/us-first-time-homebuyers-age-rises-to-40-on-high-prices-mortgage-rates
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37248
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:36

rjkz, поздравления принимаете?
Зохран Мамдани , избранный мэр Нью-Йорка, одержал убедительную победу над бывшим губернатором Эндрю Куомо. После подсчёта более 97% голосов Мамдани получил больше голосов – не менее 1,03 миллиона – чем все остальные кандидаты вместе взятые, включая Куомо и республиканца Кёртиса Сливу.
https://www.theguardian.com/us-news/live/2025/nov/04/nyc-mayor-election-zohran-mamdani-andrew-cuomo-results-latest
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37248
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5372 раз.
Подякували: 4872 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:41

  Hotab написав:Коли нарешті зайшов в ТУ дверь 😅😅

https://www.facebook.com/share/r/1aRR4A ... tid=wwXIfr

А хто отой справа , басков?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 12:52

Vadim_ написав:У нас наразі 1200 за півтори години.
п.с. ще у вересні було 1000

  Faceless написав: В Києві в 22 році було 400-500

Ще більш цікаве з державної потужності почалося коли вірішили записатися на практичний іспит до СЦ 1942... :(

п.с. Бог мене милував от єтого вот всего , купив права за 50 баксів у 90-тих, і ніяких ДОСААФ чі автошкіл з МРЕВ і СЦ
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4057
З нами з: 23.05.14
Подякував: 624 раз.
Подякували: 510 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 811812813814
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 10757
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2724)
05.11.2025 12:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.