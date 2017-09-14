RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15820158211582215823
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 19:06

ЛАД

кто обжаловал посты flyman"а и Schmit"а? Так быстро удалили. Писал ответ flyman"у, пока написал, сообщения уже нет.


Сам Флуман тицяє «скарга» на абсолютно всі пости, де його згадують))
Може хтось симетрично реагує))
Hotab
 
Повідомлень: 17176
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 19:10

  BeneFuckTor написав:
  pesikot написав:так посчитай, по чём в $$ авто в России


я дико вибачають, а яким боком авто в росії до долара?
Коли всі ті авто везуть сотнями китайські. І обрахунки між росією і китаєм відбуваються в руб/юані, без долара.


Разве я что-то говорил про твої вибачення ... я говорил Бетону, что посчитай ...

Тебе скажу, калькулятор в руки и считай
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12651
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 19:11

budivelnik

Описати тобі ТВОЇ перспективи?
Ти помреш і тебе засунуть 2 метри під землю, або спалять....і це відбудеться дуже швидко


«А можна мені іншого психолога?» :D
Hotab
 
Повідомлень: 17176
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 19:54

  Hotab написав:ЛАД
кто обжаловал посты flyman"а и Schmit"а? Так быстро удалили. Писал ответ flyman"у, пока написал, сообщения уже нет.

Сам Флуман тицяє «скарга» на абсолютно всі пости, де його згадують))
Може хтось симетрично реагує))
Может, но вряд ли.
Там за компанию и пост Schmit удалили с видео Соскина.
Кто-то шибко бдительный.

P.s. Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне? :)
Я ушёл, и он замолчал. Самому сказать нечего?
ИРПпИ может только разоблачать?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37482
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5373 раз.
Подякували: 4873 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 20:13

ЛАД
Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне



Тейк іт ізі))
Шаман тролить на лайті, а ви надто вмикаєтесь)
Якщо подивитись на це все з тз , що думка шамана, моя чи ваша не має жодного впливу не тільки на ситуацію на фронті, а і на колективну думку форуму (здається тут всі дотримуються своєі первинної тз всі 4- роки війни) , то сенс рубатися зникає)
Принаймні я так думаю сьогодні 😅, замахавшись за день в жаркому небі , не маючи сил навіть Флаймана потролити))
Hotab
 
Повідомлень: 17176
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2537 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 20:20

  Бетон написав:рфии скоро крышка
Доллар за год со 120 до 80 рублей

так в них економіка їде не на зелених аж синіх, а на дерев"яних
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41473
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15820158211582215823
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 153850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 349746
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1040669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.