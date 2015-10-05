Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 818819820821> Додано: Нед 16 лис, 2025 15:50 Wirująświatła написав:

Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами. Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами.

Как интересно!

Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом? Как интересно!Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 9096 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6504 раз. Подякували: 21690 раз. Профіль 134 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 15:50 Re: Психологія та саморозвиток rjkz написав: И огромная разница в готовности признать свои ошибки.

Это вообще капец.

Любую оплошность пытаются или утаить или приписать другому, если не удалось утаить.

Зато любое достижение распиаривают до слоновьих масштабов.

Даже если в этом заслуга кого-то другого, то пытаются приписать себе.

Мне сначал это было смешно, но когда понял, что это не единичные случаи, а повсеместная практика, то стало грустно.



Дуже на типових індійців схоже Дуже на типових індійців схоже Faceless

Модератор Повідомлень: 36949 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8268 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 17:33 Уже начали обсуждать продвижение наверх через постель?

Что, позавидовали, что у самих нет такой возможности?

Или что нет таких симпатичных подчинённых, которыми можно попользоваться? ЛАД 2 Повідомлень: 37482 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5373 раз. Подякували: 4873 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 18:52 prodigy





завжди відповідай ухильно :

звідки Lexus? знайомий дав покататись

звідки пентхаус(чи котедж)?- орендую на час відпустки

їздив відпочивати за кордон?-ні, до тестя на дачу копав картоплю

носиш коштовні годинники?-це китайська репліка за 200грн

там багато чого (так на швидку пригадав)





- Це в тебе дружина модель?

- Взяв у друга на прокат



- у тебе у візочку копчений салмон?

- я працюю на доставці , клієнту відбираю - Це в тебе дружина модель?- Взяв у друга на прокат- у тебе у візочку копчений салмон?- я працюю на доставці , клієнту відбираю Hotab Повідомлень: 17176 З нами з: 15.02.09 Подякував: 398 раз. Подякували: 2537 раз. Профіль 5 4 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 19:00 Wirująświatła написав: rjkz написав: О, черной зависти тут хоть лопатой греби.

Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.

По малейшему поводу.

Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.

И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".

Я стараюсь уже быть очень осторожным. О, черной зависти тут хоть лопатой греби.Причем могут не то что завидовать, а ненавидеть.По малейшему поводу.Например, одно чмо, очень хорошо зарабатывающее, окрысилось, когда узнало что мы не пьем воду из-под крана как они и совсем башню снесло когда оно узнало, что мои дети учатся в частной школе. При этом доход его хаузхолда раза в 3-4 выше, чем моего.И совершенно неизвестно где ты можешь "подорваться".Я стараюсь уже быть очень осторожным.

rjkz написав: Насчет и юмора и самоиронии - вам в США тогда не надо.

Тут с этим туго.

Я поначалу вел себя как привык, но они делают круглые глаза.

Даже бывшие "наши".

Один чувак,несколько раз меня выручал, говорит "это он шутит".

Я со временем начал прикусывать язык.

Самоирония - совсем плохо. Это как-бы человек высмеивает свои недостатки, но не считает их чем-то критичным или тем, с чем не может справиться.

Они этто трактуют буквально - "О, у чувака проблемы, он этим делится". В принципе это воспринимается как проявление слабости. И дальше, тут если ты слаб, то в конкурентной среде (на работе), тебя атакуют. Насчет и юмора и самоиронии - вам в США тогда не надо.Тут с этим туго.Я поначалу вел себя как привык, но они делают круглые глаза.Даже бывшие "наши".Один чувак,несколько раз меня выручал, говорит "это он шутит".Я со временем начал прикусывать язык.Самоирония - совсем плохо. Это как-бы человек высмеивает свои недостатки, но не считает их чем-то критичным или тем, с чем не может справиться.Они этто трактуют буквально - "О, у чувака проблемы, он этим делится". В принципе это воспринимается как проявление слабости. И дальше, тут если ты слаб, то в конкурентной среде (на работе), тебя атакуют.

но обратно вернуться (или найти более комфортную среду) вы не спешите. Значит вас всё устраивает или вы сам такой. Я с нескольких работ уволился (на одной з/п была 3куе) из-за непорядочности начальства и сотрудников. Посчитал что моральный ущерб больше. В среде с интенсивным взаимодействием было невозможно вести себя как то иначе.



В ваших историях как всегда интересно не описание среды, а ваше в ней поведение. То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.



Перейдя с 3куе на работу за 1куе с меня пыль сдували, так как понимали что разную куету терпеть не буду и если чё уволюсь легко. Там конечно тоже была куета, но гораздо меньше и была возможность ей сопротивляться. но обратно вернуться (или найти более комфортную среду) вы не спешите. Значит вас всё устраивает или вы сам такой. Я с нескольких работ уволился (на одной з/п была 3куе) из-за непорядочности начальства и сотрудников. Посчитал что моральный ущерб больше. В среде с интенсивным взаимодействием было невозможно вести себя как то иначе.В ваших историях как всегда интересно не описание среды, а ваше в ней поведение. То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.Перейдя с 3куе на работу за 1куе с меня пыль сдували, так как понимали что разную куету терпеть не буду и если чё уволюсь легко. Там конечно тоже была куета, но гораздо меньше и была возможность ей сопротивляться.



Почему я должен возвращаться?

Во первых, я много раз писал почему уехал. Что, исчезла "первопричина" уезда? Вроде как нет. И проявилась в полной мере.

Мое поведение? А какое оно? Я вроде ничего не писал.

Да, с новыми знакомствами стараюсь быть осторожнее.

Возможно, повторюсь, ВОЗМОЖНО, причина находится в среде обитания.

Но можно уехать из локации, можно уехать из Бруклина.

МОжно уехать из НЙ.

Но можно встретить, а можно и не встретить такое-же чмо.

Я не считаю себя завистливым, и как-то переношу это на других людей.

У меня есть недостаток, я по умолчанию, считаю всех людей нормальными. Отдельные персонажи должны постараться чтобы меня переубедить в этом.

Мне уже один хороший человек попытался объяснить, что моя ошибка именно в этом.

Если изначально подходить к тому, что вокруг му.даки и идиоты, то все станет на свое место.

Ну и еще насчет возращения.

Дети. Они прожили тут практически половину своего возраста,+/-.

Понятное дело, что на проживание в Украине пришелся малосознательный период.

Старший еще может читать на кириллице (русский/украинский), младший не только не читает, но уже есть сложности с разговариванием на русском.

Учебная программа кардинально отличается от украинской.

Старший начал учить ло. Зачем в Украине американское законодательство?

Тут даже математика по-другому. Начиная от правил отделения разрядов и вместо запятой - точка для отделения целой части.

Они банально не смогут закончить школу в Украине.

Кстати, прикол, у меня в Киеве была преподаватель Инглиша из Канады.

Мы учили грамматику. Всякие презент перфект, презент перфект континиус, презент перфект пэссив войс. Я спрашиваю у нее - а в Канаде учат все эти грамматические правила? Нет, говорит, мы с этим родились и говорим на Инглише, но правила мы не учим.

Так и мои дети. Они пикапнули Инглиш, но никтто не учил их грамматике.

Но в Украине-то это надо знать! И хоть ты какой угодно нейтив спикер, но за грамматику тебе поставят неуд.

Кстати, мне говорили, что именно нейтивы обычно сдают айлтс на невысокий балл. Не знаю или это правда.

Сам я неоднократно замечал грамматические ошибки как у нейтивов так и у давних понаехов.

при мне разговор, произносится

"Вэр ю воз?"

Думаю, почему воз?

И почему вообще не Вэр хэв ю бин? Или хотя-бы,хрен с ним, перфектами американцы не всегда заморачиваются, Вэр вЁ ю? Почему я должен возвращаться?Во первых, я много раз писал почему уехал. Что, исчезла "первопричина"уезда? Вроде как нет. И проявилась в полной мере.Мое поведение? А какое оно? Я вроде ничего не писал.Да, с новыми знакомствами стараюсь быть осторожнее.Возможно, повторюсь, ВОЗМОЖНО, причина находится в среде обитания.Но можно уехать из локации, можно уехать из Бруклина.МОжно уехать из НЙ.Но можно встретить, а можно и не встретить такое-же чмо.Я не считаю себя завистливым, и как-то переношу это на других людей.У меня есть недостаток, я по умолчанию, считаю всех людей нормальными. Отдельные персонажи должны постараться чтобы меня переубедить в этом.Мне уже один хороший человек попытался объяснить, что моя ошибка именно в этом.Если изначально подходить к тому, что вокруг му.даки и идиоты, то все станет на свое место.Ну и еще насчет возращения.Дети. Они прожили тут практически половину своего возраста,+/-.Понятное дело, что на проживание в Украине пришелся малосознательный период.Старший еще может читать на кириллице (русский/украинский), младший не только не читает, но уже есть сложности с разговариванием на русском.Учебная программа кардинально отличается от украинской.Старший начал учить ло. Зачем в Украине американское законодательство?Тут даже математика по-другому. Начиная от правил отделения разрядов и вместо запятой - точка для отделения целой части.Они банально не смогут закончить школу в Украине.Кстати, прикол, у меня в Киеве была преподаватель Инглиша из Канады.Мы учили грамматику. Всякие презент перфект, презент перфект континиус, презент перфект пэссив войс. Я спрашиваю у нее - а в Канаде учат все эти грамматические правила? Нет, говорит, мы с этим родились и говорим на Инглише, но правила мы не учим.Так и мои дети. Они пикапнули Инглиш, но никтто не учил их грамматике.Но в Украине-то это надо знать! И хоть ты какой угодно нейтив спикер, но за грамматику тебе поставят неуд.Кстати, мне говорили, что именно нейтивы обычно сдают айлтс на невысокий балл. Не знаю или это правда.Сам я неоднократно замечал грамматические ошибки как у нейтивов так и у давних понаехов.при мне разговор, произносится"Вэр ю воз?"Думаю, почему воз?И почему вообще не Вэр хэв ю бин? Или хотя-бы,хрен с ним, перфектами американцы не всегда заморачиваются, Вэр вЁ ю? rjkz

Повідомлень: 18022 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8783 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 19:06 Faceless написав: Wirująświatła написав: То что вы описали в какой то степени есть везде, но там где большие деньги непорядочности, алчности, зависти тоже больше. Деньги как магнит притягивают людей с такими качествами.



В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний В мене досвід якось повністю протилежний. Найбільше заздрості, дріб'язковості, підлості саме в спільнотах з низькими доходами. Бо насправді не гроші притягують людей з такими якостями, а майже навпаки - такі якості не дозволяють розвиватися і заробляти гроші. Тому в умовно в кубельці десь в ЖЕКу серед тіток на мінімалці градус пліток, заздрості буде захмарний



О, да, полностью согласен.

И именно в Украине это у меня и было, в тч с "дворовой бандой" (ТМ Виталий).

Тут я это могу отнести именно на иммигрантов, которые приехали за "колбасной эмиграцией" (ТМ эйрмакс). Они уже хорошо зарабатывают, но нищебродская натура осталась. Проблема в том, что они расселились по всей Америке и Европе.

Никогда не знаешь с кем тебя сведет в любой точке мира и на любой работе.

И тут в выиграше те, кто для себя нашел интровертную работу.

Как сказал один хороший и умный человек из поста выше:

"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных". О, да, полностью согласен.И именно в Украине это у меня и было, в тч с "дворовой бандой" (ТМ Виталий).Тут я это могу отнести именно на иммигрантов, которые приехали за "колбасной эмиграцией" (ТМ эйрмакс). Они уже хорошо зарабатывают, но нищебродская натура осталась. Проблема в том, что они расселились по всей Америке и Европе.Никогда не знаешь с кем тебя сведет в любой точке мира и на любой работе.И тут в выиграше те, кто для себя нашел интровертную работу.Как сказал один хороший и умный человек из поста выше:"Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных". rjkz

Повідомлень: 18022 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8783 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 19:09 Сибарит написав: Faceless написав: Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці. Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці.

Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.

Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.

Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема. Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема.



Сказать что согласен?

Лучше прополощу горло настоем ромашки. Сказать что согласен?Лучше прополощу горло настоем ромашки. rjkz

Повідомлень: 18022 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8783 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 19:16 Faceless написав: Сибарит написав: Faceless написав: Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці. Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці.

Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.

Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.

Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема. Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема. Є таке. Сам не можу сказати, що не є заздрісним, проте це скоріше мотивація.

Я ж вів мову про токсичні наслідки Є таке. Сам не можу сказати, що не є заздрісним, проте це скоріше мотивація.Я ж вів мову про токсичні наслідки



Или я ошибаюсь или под завистью понимается несколько иное.

Когда ты видишь пример успеха кого-то и это тебя мотивирует - это не зависть.

Зависть - это "у соседа дом сгорел, мелочь, а приятно".

Зависть это "Позвольте можелать не столько творческих удач вам, сколько творческих неудач всем остальным".

Зависть это "А почему он должен получать больше чем я?"

Меня не интересует сколько "получает" кто-то, меня интересует сколько я зарабатываю. Или я ошибаюсь или под завистью понимается несколько иное.Когда ты видишь пример успеха кого-то и это тебя мотивирует - это не зависть.Зависть - это "у соседа дом сгорел, мелочь, а приятно".Зависть это "Позвольте можелать не столько творческих удач вам, сколько творческих неудач всем остальным".Зависть это "А почему он должен получать больше чем я?"Меня не интересует сколько "получает" кто-то, меня интересует сколько я зарабатываю. rjkz

Повідомлень: 18022 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8783 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 19:20 Re: Психологія та саморозвиток rjkz написав: Faceless написав: Сибарит написав: [quote="5907868:Faceless"]

Просто заздрість, пліткарство - не ті комунікативні навички, які допомагають рости і професійно і по карʼєрній драбинці.

Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.

Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.

Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема. Это справедливо, если такие качества слишком сильно влияют на способ коммуникации.Но на это можно посмотреть и с другого ракурса. Зависть часто является мощным стимулом для роста, а аккуратное сплетничество - одним из инструментов достижения цели. Это справедливо, если зависть сочетается с разумом или хотя бы хитростью.Т.о. зависть присутствует везде, но чем выше ступенька, тем она опаснее для окружающих, ибо менее предсказуема. Є таке. Сам не можу сказати, що не є заздрісним, проте це скоріше мотивація.

Я ж вів мову про токсичні наслідки Є таке. Сам не можу сказати, що не є заздрісним, проте це скоріше мотивація.Я ж вів мову про токсичні наслідки



Или я ошибаюсь или под завистью понимается несколько иное.

Когда ты видишь пример успеха кого-то и это тебя мотивирует - это не зависть.

Зависть - это "у соседа дом сгорел, мелочь, а приятно".

Зависть это "Позвольте можелать не столько творческих удач вам, сколько творческих неудач всем остальным".

Зависть это "А почему он должен получать больше чем я?"

Меня не интересует сколько "получает" кто-то, меня интересует сколько я зарабатываю.[/quote]З моєї точки зору заздрість це і захоплення досягненнями інших. Просто реагувати на це можна по-різному Или я ошибаюсь или под завистью понимается несколько иное.Когда ты видишь пример успеха кого-то и это тебя мотивирует - это не зависть.Зависть - это "у соседа дом сгорел, мелочь, а приятно".Зависть это "Позвольте можелать не столько творческих удач вам, сколько творческих неудач всем остальным".Зависть это "А почему он должен получать больше чем я?"Меня не интересует сколько "получает" кто-то, меня интересует сколько я зарабатываю.[/quote]З моєї точки зору заздрість це і захоплення досягненнями інших. Просто реагувати на це можна по-різному Faceless

Модератор Повідомлень: 36949 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1499 раз. Подякували: 8268 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лис, 2025 20:03 Сибарит написав: Wirująświatła написав:

Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами. Настоящая свобода не зависеть ни от одного ни от другого. Ошибочно таких людей считают маргиналами.

Как интересно!

Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом? Как интересно!Получается, что если я не считаю нужным прикладывать усилия для того, чтобы понравиться тем, чье мнение мне не интересно, меня, хоть и ошибочно, считают маргиналом?



Так если Вам пофиг мнение окружающих, не пофиг-ли Вам, что они считают Вас маргиналом?

Мне - пофиг. Так если Вам пофиг мнение окружающих, не пофиг-ли Вам, что они считают Вас маргиналом?Мне - пофиг. rjkz

Повідомлень: 18022 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8783 раз. Подякували: 5537 раз. Профіль 11 6 7 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 818819820821> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 11075

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34