  #
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:19

  pesikot написав:


Яке ж ти дурне ...

Що в квітні, що зараз Росія хоче воювати ... але у тебе винна - Україна ...

Ти тоді написав такий пафосний допис, що зустріч в Будапешті покаже, хто хоче миру, а хто ні ....
І ти обісрався, бо це показало, що Росія не хоче миру
Бо зустріч не відбулась через небажання РФ

А ти цього вперто не хочешь бачити ...


Що раніше, квітень чи жовтень? До тебе дійде врешті решт?
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:42

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:...
P.s. Интересно, шаман на ветке появляется только из любви ко мне? :)
Я ушёл, и он замолчал. Самому сказать нечего?
ИРПпИ может только разоблачать?

як я бачу, меж немає не лише людська дурість, а й зарозумілість ЛАДа (с) :lol:

Вы уже запомнили, что "властні" українською це "владні"?

це все, що ви можете сказати? (скільки вже повторили?) :lol:

я й так можу визнати, що виріс в російськомовному середовищі, й перейти на українську мову не так легко, як розповідають. але чомусь ті, хто розповідають, що знають українську зі школи, так й не змогли перейти. а оскільки я перейшов, то можу дати чесну оцінку затраченим зусиллям але критикувати завжди легше, ніж щось робити - таке життя 8)
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:44

  Hotab написав:budivelnik
Описати тобі ТВОЇ перспективи?
Ти помреш і тебе засунуть 2 метри під землю, або спалять....і це відбудеться дуже швидко

«А можна мені іншого психолога?» :D

можна - бери лопату, будеш копати :lol:
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:49

  Schmit написав:Що раніше, квітень чи жовтень? До тебе дійде врешті решт?


Так от системы координат зависит.
Смотря откуда считать. Если с вересня то жовтень явно ближе чем квитень.
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 21:58

Софізм

  Господар Вельзевула написав:
  Schmit написав:Що раніше, квітень чи жовтень? До тебе дійде врешті решт?


Так от системы координат зависит.
Смотря откуда считать. Если с вересня то жовтень явно ближе чем квитень.

Прийнято за аксіому в нашому світі час іде в одному напрямі. Так що без софізмів.
