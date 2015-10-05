|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 17 лис, 2025 11:45
rjkz написав:
На моих глазах, руководитель нижнего звена, который непосредственно руководил работами на объекте, превращался в серую мышь, как только на объекте появлялся руководитель чуть выше рангом и оба выпадали в осадок, когда приезжал хозяин компании.
Не понимаю этого совершенно.
я видел 3 вида компаний с ориентацией на
*руководителя
*идею
*результат
наверное можно их назвать уровнями эволюции бизнеса. Ориентации на руководителя миллионы лет в обед. Гитлер, Сталин и другие меняли ход истории потому что их народ относился к ним как к божеству.
В одной известной компании я своими глазами видел деградацию с ориентации на результат потом на идею (мы лучшие), потом на руководителя, который в какой-то момент поймал звезду. После чего из компании ушли лучшие люди (по моей оценке), а их места заняли )1(ополизы морально готовые к культу личности.
Например, я работая 5лет на одной из топовых позиций, запретил делать мне подарки. Тот кто пришел после меня в подарок от подчиненных получил... новый автомобиль (не ланос). Людей буквально заставили скинуться по 200-300 долларов в зависимости от позиции (им просто эти деньги недоплатили). Конечно все происходило с согласия и по инициативе собственника. Потом он эти деньги вернул (себе) и в нехороший способ, не буду описывать как. Фактически этот "подарок" стал залогом и предметом шантажа. Бесплатный сыр...
западные компании (марс, кока кола) ориентированы на идею. Сам в них не работал, но по рассказам очевидцев их собрания напоминали пионерско-скаутские организации с брендовыми атрибутами, ночными банкетами, пением песен у костра и прочее, строго во имя великой идеи (компании/бренда). Что конечно на порядок лучше культа личности, но их идеи и ценности надо разделять. И если в 12 ночи вас попросят поработать в другом городе (например там часть коллектива заболела и работать некому) отказ будет равен увольнению.
С ориентацией на результат ещё сложнее. Нужна высокая степень доверия между сотрудником и работодателем. Некоторые результаты достигаются годами и оба должны быть уверены что сотрудник не бросит всё на полпути, а работодатель выполнит обязательства по бонусам когда результат появится на табло. Меня кидали когда оговоренный 1,5 года назад результат был достигнут, собственники придумали повод для увольнения - убытки равные сумме предстоящего бонуса (25куе). В итоге пришлось уйти "ни с чем".
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30876
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Пон 17 лис, 2025 13:36
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 41483
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2869 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:29
Wirująświatła написав: rjkz написав:
Когда нам 50, мы оглядываясь назад, порой жалеем о том, насколько безалаберно были потрачены эти силы и время.
мне ещё нет 50 но сожалею я только об одном поступке.
"Эх, зачем я на свет появился
И зачем меня мать родила"
(песня беспризорника из какого-то фильма)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18035
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8786 раз.
- Подякували: 5538 раз.
-
-
Профіль
-
-
11
6
7
Додано: Вів 18 лис, 2025 01:23
Сибарит написав:
Не ожидал такого уровня авто цензуры на форуме. Я пропустил неприличную строчку, но звёздочками был заменён вполне научный термин.
Так там, вроде, нет слова на "г".
Стих заканчивается на "б..довиты".
Или так автоцензурировало "полиг_амность"?
Хм, действительно, без "_" превращается в "*г****".
Полигамия проходит.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37507
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5374 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 18 лис, 2025 01:40
Сибарит написав: Hotab написав:
Як на рахунок того, що комфортно було поки…
А «побачив як може бути» і вже не комфортно
??
Это и есть тот случай, когда зависть мешает комфорту. Это не есть добровольный выход из зоны комфорта, это зависть грубо из нее выбрасывает.Мне известен только один способ войти в зону комфорта - нужно научиться ценить то, что имеешь.
Если бы люди удовлетворялись этим, мы до сих пор жили бы в пещерах.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37507
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5374 раз.
- Подякували: 4873 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Вів 18 лис, 2025 07:18
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30876
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 18 лис, 2025 09:22
Почти год прошёл, как я лишился дочерей, а они - лишились отца. Я старею, а они взрослеют. Я упустил то, что никогда и ни за какие деньги не вернуть
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5683
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 202 раз.
- Подякували: 461 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
2
Додано: Вів 18 лис, 2025 10:28
Бетон написав:
Почти год прошёл, как я лишился дочерей, а они - лишились отца. Я старею, а они взрослеют. Я упустил то, что никогда и ни за какие деньги не вернуть
в мене таке ж, за 3 роки менше 65 днів разом.
Тільки часом по відеозвязку.
Та і так зара купу розлучених сімей де в батьків нема доступу до дітей.
Погано це все .
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3950
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Вів 18 лис, 2025 11:01
Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.
Ценить нужно не физически сам объект, а свое отношение к нему. Сместить / перенести фокус эмоций с обладания чем либо на своё отношение к этому.
И тогда не надо будет обладать для получения +++ эмоций. Достаточно любить. Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы. Вроде ничего нового этой формуле тысячи лет и она рабочая. Вместо "Бог" подставляйте другие ценности и наслаждайтесь, а не страдайте.
Кто то скажет самообман. Нифига. Вы не обладаете в этой жизни ничем кроме деревянного домика в ямке. Это с вами навсегда. Остальное временно. Авто гниёт и ломается. Люди уходят. Здоровье тает. Деньги обесцениваются.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 30876
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2527 раз.
- Подякували: 3512 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|11171
|
|