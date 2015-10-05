|
Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:34
Wirująświatła написав:
Куда делся успих? Не выдержал вашей компании и слился?
Ти хіба не помітив, що він вже дуже давно не знав що йому робити на форумі?
Те, що обговорюють, йому не цікаво. Те що він пропонував, то банально і ніхто не говорив про це.
Все що залишалось , хамити старою платівкою про «сини будівельника» і «окуляри». Але за це банили і вже надовго.
Але я думаю скоріше за все він зараз з волохатим валіком. Закінчить бомж-ремонт, прийде хвалитись.
Додано: Вів 18 лис, 2025 18:58
Сибарит написав:
Если человек пытается навязывать свое мнение окружающим, значит он сам в нем сомневается и таким образом ищет поддержки
А вот здесь не согласен.
При навязывании мнения возможны разные варианты - самые распространенные:
- человек фанат идеи;
- человек использует идею как лично ему выгодно (по разным причинам) для достижения каких-то целей. Вне зависимости от сомневается ли он в правильности идеи ничего не зависит.
- куча других вариаций
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:12
Hotab написав:
Те, що обговорюють, йому не цікаво. Те що він пропонував, то банально і ніхто не говорив про це.
прямо как я. Знаешь что удивительно? С подростками легко нахожу общий язык и интересные темы. А на форуме ну очень сложно.
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:19
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Те, що обговорюють, йому не цікаво. Те що він пропонував, то банально і ніхто не говорив про це.
прямо как я. Знаешь что удивительно? С подростками легко нахожу общий язык и интересные темы. А на форуме ну очень сложно.
Та ладно, ти завжди будоражив гілку будь якою принесеною темою 😅
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:42
Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
Те, що обговорюють, йому не цікаво. Те що він пропонував, то банально і ніхто не говорив про це.
прямо как я. Знаешь что удивительно? С подростками легко нахожу общий язык и интересные темы. А на форуме ну очень сложно.
Та ладно, ти завжди будоражив гілку будь якою принесеною темою 😅
это манера подачи. зацепить за живое. вызвать если не срач то спор.
Додано: Вів 18 лис, 2025 21:55
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 19 лис, 2025 00:29, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Вів 18 лис, 2025 22:35
Banderlog написав:
Ну і смисл в твоїх хімічєскіх ценностях?)
Нейропсихология наука молодая и нас этому не учили. Но меня всегда волновал вопрос почему наркоман ради дозы продаёт последнее, уходит из семьи, теряет место в обществе, короче меняет на дозу всё. Так же меня интересовало почему влюбленный юноша делает примерно тоже самое, но не за дозу а за внимание девушки (если он не гей).
нейропсихология пролила свет на эти вещи. Действие наркотиков хорошо изучено, почему возникает любовь пока ещё неизвестно. И то и другое химические реакции. Я потом поищу инфу (или уже размещал?) какие именно химические показатели меняются у влюблённого человека. Не за горами тот день когда рядом с виагрой будут продаваться таблетки вызывающие или наоборот приглушающие любовь, а так же другие переживания.
К чему я веду? ваши ценности иллюзорны. Потекут реакции иначе и вы начнёте ненавидеть своих детей. Либо кого то ещё. Кейсов только у меня с десяток, правда обычно дети ненавидят своих родителей. Но если поисследовать социальных сирот обнаружится целая когорта родителей как минимум равнодушных к своим детям.
Молитесь чтобы ваша химия не сломалась и не дала сбой. Пока что это не ремонтируется. Жену можно найти другую и нарожать новых детей, а вернуть ощущение их ценности (если человек поймал пермача) - на грани фантастики. Говорят что в теории можно, но мне таких кейсов неизвестно. Отсюда вопрос чего из перечисленных бед нужно бояться (потерять семью или потерять ощущение её ценности)? От вас ответа не жду, он мне без вас известен. А свой ответ вы (все) когда нибудь тоже найдёте.
Додано: Вів 18 лис, 2025 23:55
Wirująświatła написав:Не хочу учить вас жизни, но ваши точки зрения тупиковые. Делать чтобы дети всегда были рядом - эгоистично. Во первых они взрослеют и неминуемо тю тю из отцовского дома. Во вторых мало ли других обстоятельств, когда теряют близких людей.
Ценить нужно не физически сам объект, а свое отношение к нему. Сместить / перенести фокус эмоций с обладания чем либо на своё отношение к этому.
И тогда не надо будет обладать для получения +++ эмоций. Достаточно любить. Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы. Вроде ничего нового этой формуле тысячи лет и она рабочая. Вместо "Бог" подставляйте другие ценности и наслаждайтесь, а не страдайте.
Кто то скажет самообман. Нифига. Вы не обладаете в этой жизни ничем кроме деревянного домика в ямке. Это с вами навсегда. Остальное временно. Авто гниёт и ломается. Люди уходят. Здоровье тает. Деньги обесцениваются.
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
Все залежно від віку дітей. Не думаю, що у Бетона з нашим воїном з Буковини мова про підлітків старшого віку, а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки
Додано: Вів 18 лис, 2025 23:56
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
Искренне верующие не обладают Богом, но знают что Бог в их сердце и поэтому счастливы.
...............
Все существующие ценности всего лишь химическая реакция в нашем мозге. Которой можно управлять.
Боюсь, что искренне верующие не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция...
Думаєте, то електроліз?
Додано: Вів 18 лис, 2025 23:57
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Те, що обговорюють, йому не цікаво. Те що він пропонував, то банально і ніхто не говорив про це.
прямо как я. Знаешь что удивительно? С подростками легко нахожу общий язык и интересные темы. А на форуме ну очень сложно.
Якась із сторін не відповідає вимогам
