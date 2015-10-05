Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Сер 19 лис, 2025 00:21 Сибарит написав: Боюсь, что искренне верующие не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция... Боюсь, що искренне верующие не согласятся с тем, что Бог - это химическая реакция... Богом и религиями психология не занимается, а тем какое содержание человек вкладывает в эти понятия и как вера влияет на жизнь и психическое здоровье исследований - вагон. Чтобы с ними не соглашаться нужно как минимум иметь свои - альтернативные. Аргументы типа "верю не верю" - уровень лавочки с бабушками. При наличии на смартфоне нейронки от И.Маска Grok любые исследования гуглятся за 6 секунд. Кто не пользуется люто рекомендую.

Додано: Сер 19 лис, 2025 00:28 Faceless написав: а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки и что дети сироты вырастают инвалидами или умственно неполноценными? Ребёнку для развития нужен ЛЮБОЙ ВЗРОСЛЫЙ. То что это должен быть именно биологический или юридический отец - стереотипы. Миллионы детей растут без отцов и биологических родителей. Кроме этических (отношение нашего общества к таким детям негативное) особых проблем сиротство не вызывает.

Додано: Сер 19 лис, 2025 01:04

Не думаю, що у Бетона з нашим воїном з Буковини мова про підлітків старшого віку, а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки Не думаю, що у Бетона з нашим воїном з Буковини мова про підлітків старшого віку, а малим дітям наявність батька тут і поряд потрібне, як і навпаки

Хз шо тут сказати... да, ці діти малі і тут бетону повезло більше всетаки йому вдалось до певного возрасту взростити а я своїх лишив коли було рік і 2,5р.

І на формування впливу майже не маю.

Тепер на рахунок віку і ламання хімії любові в ненависть... це брєд.

Мені он 45й йде а батькам з війни треба щоранку одписатись, хоть їм за 70ть. Переживають.

І не в мене одного так. Є і такі кому під 60ть, що їм повезло з живими батьками, то дзвонять додому.

Пан психолог, чомусь видає за норму отклонєнія.

Не то шоб я такого ніколи не бачив...

но і до неповних 45 маю вже право сказати, що не є емоційним "наркоманом".

і якось з попередніми жінками до ненависті не доходило,

остив це да, но лишилась хіба льогка грусть і ніжність а не ненависть)

А батьківський інстинкт теж є. І туга Бетона понятна.

Додано: Сер 19 лис, 2025 05:36

Повідомлень: 3962 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 101 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 05:36 Что происходит с нами, когда мы влюбляемся?



Краткое описание нейрохимии любви

В коре головного мозга задействованы медиальная островковая доля, передняя поясная кора и гиппокамп, а в подкорке — части полосатого тела и, вероятно, прилежащее ядро, которые вместе составляют основные области системы вознаграждения (см. Рис. 1 ). Страсть любви вызывает чувство восторга и эйфории, счастье, которое часто бывает невыносимым и уж точно неописуемым. Области мозга, которые активируются в ответ на романтические чувства, в значительной степени совпадают с областями, содержащими высокие концентрации нейромедиатора, связанного с вознаграждением, желанием, зависимостью и эйфорией, а именно дофамина. Как и два других модулятора, связанных с романтической любовью, — окситоцин и вазопрессин (см. ниже), — дофамин вырабатывается гипоталамусом, структурой, расположенной глубоко в мозге и функционирующей как связующее звено между нервной и эндокринной системами (рис. 2 ). Эти же области становятся активными при употреблении экзогенных опиоидных препаратов, таких как кокаин, которые сами по себе вызывают состояние эйфории. Выброс дофамина приводит к «хорошему самочувствию», и дофамин, по-видимому, тесно связан не только с формированием отношений, но и с сексом, который, следовательно, начинает восприниматься как приятное занятие, приносящее «хорошее самочувствие». Повышение уровня дофамина сопровождается снижением уровня другого нейромедиатора — серотонина (5-HT или 5-гидрокситриптамина), который связан с аппетитом и настроением. Исследования показали, что на ранних стадиях романтической любви уровень серотонина снижается до показателей, характерных для пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством. В конце концов, любовь — это своего рода одержимость, и на ранних стадиях она обычно парализует мысли и направляет их в сторону одного конкретного человека. Ранние стадии романтической любви, по-видимому, также связаны с другим веществом — фактором роста нервов, уровень которого повышен у тех, кто недавно влюбился, по сравнению с теми, кто не влюблен или состоит в стабильных, длительных отношениях. Более того, концентрация фактора роста нервов, по-видимому, существенно коррелирует с интенсивностью романтических чувств.





Окситоцин и другой химически связанный с ним нейромодулятор, вазопрессин, по-видимому, особенно тесно связаны с привязанностью и установлением связей. Оба гормона вырабатываются гипоталамусом, высвобождаются и накапливаются в гипофизе, а затем попадают в кровь, особенно во время оргазма у обоих полов, а также во время родов и грудного вскармливания у женщин. У мужчин вазопрессин также связан с социальным поведением, в частности с агрессией по отношению к другим мужчинам. Концентрация обоих нейромодуляторов повышается во время фазы сильной романтической привязанности и создания пары. Рецепторы обоих гормонов распределены во многих отделах ствола головного мозга и активируются как во время романтической, так и во время материнской любви.



Примечательно, что сексуальное возбуждение активирует области, прилегающие к областям, активируемым романтической любовью, а в случае с гипоталамусом — пересекающиеся с ними, в передней поясной коре и других подкорковых областях, упомянутых выше. Особенно интересна в этом отношении активация гипоталамуса как при романтических чувствах, так и при сексуальном возбуждении, но не при материнской любви. Таким образом, его активация может быть эротическим компонентом романтической, но не материнской привязанности. Более того, сексуальное возбуждение (и оргазм) деактивируют область в лобной коре, которая перекрывается с деактивированной областью, наблюдаемой при романтической любви. Возможно, это неудивительно, учитывая, что во время сексуального возбуждения люди часто «теряют голову», что может даже подтолкнуть их к поступкам, о которых они впоследствии, в более трезвом состоянии, могут пожалеть. На самом деле эта близость с точки зрения географического расположения между областями мозга, задействованными во время романтической любви, с одной стороны, и сексуального возбуждения — с другой, представляет более чем поверхностный интерес. Если судить по мировой литературе о любви, в основе романтической любви лежит концепция единства — состояния, в котором на пике страсти влюблённые стремятся соединиться друг с другом и преодолеть все разделяющие их расстояния. Сексуальный союз — это самое близкое к такому единству, что может достичь человек. Поэтому, возможно, неудивительно, что области, задействованные в этих двух отдельных, но тесно связанных состояниях, противопоставляются друг другу. Действительно, стремление к единству через сексуальный союз может быть его следствием.



романтическая любовь всепоглощающая, она меняет жизнь людей и побуждает их как к героическим, так и к злым поступкам. Поэтому неудивительно, что эта область мозга, которая активируется во время романтической любви, имеет множество связей с другими участками мозга, как кортикальными, так и субкортикальными. Среди них — связи с лобной, теменной и средней височной корой, а также с большим ядром, расположенным в верхней части височной доли, известным как миндалевидное тело. Повышение активности в области мозга, отвечающей за романтические чувства, сопровождается снижением активности или инактивацией этих кортикальных зон. Известно, что миндалевидное тело активируется в ситуациях, вызывающих страх, а его деактивация, когда испытуемые смотрят на фотографии своих партнёров, а также во время мужской эякуляции, свидетельствует об уменьшении страха. Кроме того, всепоглощающая страсть романтической любви сопровождается отказом от осуждения или смягчением критериев, по которым мы оцениваем других людей. За это отвечает лобная доля коры головного мозга (рис. 3 ). Также было установлено, что эта зона коры головного мозга, наряду с теменной корой и частями височной доли, участвует в формировании негативных эмоций. Поэтому её деактивация при романтических и материнских чувствах — когда мы видим любимого человека — не должна вызывать удивления, ведь, когда мы глубоко влюблены, мы отказываемся от тех критических суждений, которые обычно используем для оценки людей. Префронтальная кора, теменно-височная область и височные полюса образуют сеть областей, которые неизменно активны при «ментализации» или «моделировании психического состояния», то есть при способности определять эмоции и намерения других людей. С точки зрения «единства в любви» примечательно, что одной из особенностей ментализации в рамках «моделирования психического состояния» является способность различать себя и других, а также приписывать себе и другим разные наборы убеждений и желаний. Чтобы достичь воображаемого «единства в любви», когда «я» и другой сливаются воедино, необходимо отключить процесс ментализации, который позволяет различать «я» и другого. Но критическое отношение к другим людям часто ослабевает по мере того, как между людьми возникает доверие, и уж точно по мере того, как между матерью и ребёнком возникает глубокая связь. Таким образом, существует нейронная основа не только для утверждения, что любовь слепа, но и для концепции «единства в любви». Неудивительно, что мы часто удивляемся выбору партнёра, который делает человек, и тщетно спрашиваем себя, не лишился ли он рассудка. На самом деле так и есть. Любовь часто иррациональна, потому что рациональные суждения отходят на второй план или перестают применяться с прежней строгостью. В «Федре» Платона Сократ говорит: «Иррациональное желание, которое ведёт нас к наслаждению красотой и подавляет рассудок, направляющий нас к тому, что правильно, и которое одерживает победу, ведя нас к физической красоте, когда оно подкрепляется соответствующими желаниями, получило своё название от этой самой силы и называется любовью». Нет и моральных ограничений, поскольку суждения в вопросах морали также приостанавливаются. В конце концов, в случае с Анной Карениной, Федрой, Эммой Бовари или Дон Жуаном моральные соображения играют второстепенную роль, если вообще играют. Кроме того, мораль связана с активностью лобной доли коры головного мозга.



Возможно, неврологические объяснения, связанные с деактивацией тех участков мозга, которые участвуют в формировании суждений, делают часто встречающуюся кажущуюся иррациональность любви более понятной. Как однажды написал Ницше, «в любви всегда есть немного безумия. Но в безумии всегда есть немного разума». Этот разум следует искать в паттернах нейробиологической активации и деактивации, которые сопровождают романтическую любовь и служат высшей цели — объединению даже маловероятных пар в биологических целях и, таким образом, усилению вариативности. Если «у сердца есть свои причины, о которых разум ничего не знает», то это в буквальном смысле так, потому что разум бездействует. Когда Блез Паскаль произнёс эти слова, он не мог знать, что разум бездействует, потому что бездействуют (по крайней мере, временно) и лобные доли. На самом деле мы можем извлечь нейробиологический урок из этого избирательного бездействия. Ведь если влюблённые не судят о своих возлюбленных, то это не значит, что они не судят о других вещах. Например, они могли бы прекрасно оценить качество книги или научной работы. С таким же успехом они могли бы иметь представление о сознании других людей, кроме того, кого они любят. Отказ от суждений избирателен и указывает на очень специфический набор связей и мозговых процессов, связанных с любовью.

Wirująświatła

Додано: Сер 19 лис, 2025 05:44



Не менее интересно и то, что в областях мозга, активируемых романтическими чувствами, есть участки, которые также активируются, когда матери смотрят на фотографии своих детей, а не других детей (рис. 4 ). Материнская и романтическая любовь преследуют общую и важнейшую эволюционную цель — сохранение и развитие вида. Они также преследуют функциональную цель: обе требуют, чтобы люди оставались вместе в течение определённого периода жизни. Таким образом, природа предусмотрела, чтобы оба чувства способствовали формированию прочных связей между людьми, делая этот опыт приятным. Неудивительно, что оба чувства задействуют одни и те же области мозга. Но, учитывая неврологическую аксиому, о которой говорилось выше, а именно то, что если вы можете заметить разницу, то это происходит потому, что задействованы разные области мозга, неудивительно, что паттерн активации мозга, связанный с материнской любовью, отличается от паттерна, связанного с романтической любовью. Интересная особенность заключается в сильной активации тех участков мозга, которые отвечают за распознавание лиц при материнской любви. Это можно объяснить тем, что для обеспечения благополучия ребёнка важно уметь считывать выражение его лица, а значит, мать постоянно обращает внимание на лицо своего ребёнка. Ещё одно интересное отличие заключается в том, что гипоталамус, отвечающий за сексуальное возбуждение, задействован только в романтической любви. Области мозга, которые активируются при обоих видах любви, находятся в полосатом теле — части системы вознаграждения человеческого мозга. Также верно и то, что в материнской любви, как и в романтической, в некоторой степени отключается способность к суждению: матери гораздо снисходительнее к своим детям и, возможно, реже их ругают. Мы снова видим, что деактивация коры головного мозга, вызванная материнской любовью, удивительно похожа на ту, что вызвана романтической любовью, особенно в лобной доле коры, которая участвует в формировании суждений (рис. 5 ).



концепции мозга влюблённого

Не будет преувеличением сказать, что у большинства людей есть представление о том, какого человека они хотели бы любить, и, следовательно, о том, каким должен быть их потенциальный возлюбленный (возлюбленная). Вероятность того, что они влюбятся в такого человека, гораздо выше. Эти предпочтения могут принимать самые разные формы и почти наверняка обусловлены, помимо прочего, влиянием родителей, культурными особенностями и типом людей, с которыми они могли встречаться. Недавнее исследование позволило составить портрет «среднего» мужчины, в которого женщины чаще всего влюбляются. У него гладкая кожа, и он далёк от образа мачо, который, по мнению многих, привлекает женщин. Характеристики, присущие самому желанному (виртуальному) мужчине, связаны не только с сексуальной привлекательностью, но и с заботливостью. Очевидно, что этот среднестатистический мужчина, которого выбрали студентки Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, является результатом концепции и может быть применим только к той среде, в которой проводилось исследование. Важность исследования заключается в том, что оно показывает: мы действительно формируем представление о том, какого человека хотели бы любить.

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/do ... 007.03.094

нейронные коррелята материнской любвиНе менее интересно и то, что в областях мозга, активируемых романтическими чувствами, есть участки, которые также активируются, когда матери смотрят на фотографии своих детей, а не других детей (рис. 4 ). Материнская и романтическая любовь преследуют общую и важнейшую эволюционную цель — сохранение и развитие вида. Они также преследуют функциональную цель: обе требуют, чтобы люди оставались вместе в течение определённого периода жизни. Таким образом, природа предусмотрела, чтобы оба чувства способствовали формированию прочных связей между людьми, делая этот опыт приятным. Неудивительно, что оба чувства задействуют одни и те же области мозга. Но, учитывая неврологическую аксиому, о которой говорилось выше, а именно то, что если вы можете заметить разницу, то это происходит потому, что задействованы разные области мозга, неудивительно, что паттерн активации мозга, связанный с материнской любовью, отличается от паттерна, связанного с романтической любовью. Интересная особенность заключается в сильной активации тех участков мозга, которые отвечают за распознавание лиц при материнской любви. Это можно объяснить тем, что для обеспечения благополучия ребёнка важно уметь считывать выражение его лица, а значит, мать постоянно обращает внимание на лицо своего ребёнка. Ещё одно интересное отличие заключается в том, что гипоталамус, отвечающий за сексуальное возбуждение, задействован только в романтической любви. Области мозга, которые активируются при обоих видах любви, находятся в полосатом теле — части системы вознаграждения человеческого мозга. Также верно и то, что в материнской любви, как и в романтической, в некоторой степени отключается способность к суждению: матери гораздо снисходительнее к своим детям и, возможно, реже их ругают. Мы снова видим, что деактивация коры головного мозга, вызванная материнской любовью, удивительно похожа на ту, что вызвана романтической любовью, особенно в лобной доле коры, которая участвует в формировании суждений (рис. 5 ).концепции мозга влюблённогоНе будет преувеличением сказать, что у большинства людей есть представление о том, какого человека они хотели бы любить, и, следовательно, о том, каким должен быть их потенциальный возлюбленный (возлюбленная). Вероятность того, что они влюбятся в такого человека, гораздо выше. Эти предпочтения могут принимать самые разные формы и почти наверняка обусловлены, помимо прочего, влиянием родителей, культурными особенностями и типом людей, с которыми они могли встречаться. Недавнее исследование позволило составить портрет «среднего» мужчины, в которого женщины чаще всего влюбляются. У него гладкая кожа, и он далёк от образа мачо, который, по мнению многих, привлекает женщин. Характеристики, присущие самому желанному (виртуальному) мужчине, связаны не только с сексуальной привлекательностью, но и с заботливостью. Очевидно, что этот среднестатистический мужчина, которого выбрали студентки Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, является результатом концепции и может быть применим только к той среде, в которой проводилось исследование. Важность исследования заключается в том, что оно показывает: мы действительно формируем представление о том, какого человека хотели бы любить. Wirująświatła

Повідомлень: 30890 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лис, 2025 05:44 Исследования по химии высших эмоций: радости и счастья



С научной точки зрения, счастье — это цепочка химических процессов в организме, в результате которых человек насыщается «гормонами счастья». Последние исследования ученых доказали, что в химическом механизме счастья задействован ген 5-HTTLPR (проводник серотонина) и вещества, которые называют нейромедиаторы и нейромодуляторы. Первые передают импульсы в нужные участки мозга, провоцируя человека на эмоции, а вторые регулируют активность этих сигналов, снижая или увеличивая дозу. Поэтому именно от нейромодуляторов зависит насколько человек будет счастлив.



SCAPP рассказывает про самые важные вещества, без которых невозможен единственно легитимный допинг в жизни.







Нейромедиаторы:



дофамин

серотонин

окситоцин





Нейромодуляторы:



эндорфин

вазопрессин





Дофамин - Нейромедиатор, отвечающий за удовлетворение потребностей и стимулирующий к новым достижениям. При взятии новой высоты, вызывает чувство удовлетворенности и уверенности в себе. То же самое с потребностями: получили/съели/сделали желаемое — ответной реакцией будет ощущение удовольствия и эйфории. Несмотря на распространенное мнение, что главный «гормон радости» — это эндорфин, учеными доказано, что дофамин играет более существенную роль в эмоциональном состоянии человека.





Серотонин



Настроение зависит от уровня серотонина: чем его больше, тем жизнерадостнее кажется человек окружающим. Неудивительно, что многие антидепрессанты работают по этому принципу, стараясь увеличить количество столь важного нейромедиатора.



Транспортер серотонина — ген 5-HTTLPR регулирует передачу нервного импульса в мозг, тем самым влияя на настроение, сексуальное влечение, аппетит, сон и память. Недавние исследования показали, что люди с «длинным» геном 5-HTTLPR получают больше серотонина, чем люди с «коротким». Недостаток серотонина окутывает человека в одеяло пессимизма и зачастую приводит к депрессиям, алкоголизму и суицидальным настроениям.





Окситоцин



Влияет на спокойствие. Чем меньше окситоцина, тем больше человек подвержен страхам, тревоге и общему эмоциональному напряжению. Вырабатывается в результате физических контактов (объятия, массаж, секс), с помощью которых тревожное состояние легко снимается. Кроме того, окситоцин стимулирует выработку эндорфинов, влияющих на уровень счастья





Быстрые эмоции в виде кратковременной эйфории и радости вызывают эндорфины. Эндорфины с помощью нейромедиаторов ускоряют и усиливают нервные импульсы, поступающие в центр удовольствия, тем самым оказывая влияние на эмоциональное состояние человека. В других случаях: при стрессах и болевых ощущениях, играют роль «внутреннего морфина» — успокаивая и снимая боль. Количество вырабатываемых эндорфинов напрямую влияет на уровень и продолжительность счастья.



вазопрессин

В структуре счастья является наименее изученным. Однако, как нейромодулятор отвечает за положительное восприятие собственного тела. При выделении вазопрессина, человек ощущает удовлетворение от своего внешнего вида, что добавляет определенный процент к уровню счастья. Также отмечено, гормон вазопрессин отвечает за заботливость и привязанность к родным, что в свою очередь влияет на количество эндорфинов в организме.



Wirująświatła

Додано: Сер 19 лис, 2025 05:52

лекции, записанной им для TED в 2015 г. Так он подытожил главные результаты проекта

Harvard Study of Adult Development – самого продолжительного в мире лонгитюдного исследования, посвященного условиям жизни и развития взрослых людей.



Этот проект начался в 1938 г. с исследования с участием 268 мужчин – студентов Гарварда (в то время Гарвард был преимущественно «мужским») параллельно с аналогичным исследованием 456 подростков из неблагополучных пригородов Бостона. Исследователей интересовало все: от формы надбровных дуг и частоты пульса после 5-минутной пробежки до социальной истории родителей и того, когда и как мальчики впервые узнали о сексе.



Изначально планировалось, что проект продлится 20–25 лет, но в итоге он продолжается более 80 лет. В 2017 г. из изначальной группы

были живы 19 человек, всем им было около 90 лет и больше. Участники регулярно проходили психологические обследования, медицинские осмотры, семейные интервью – позже в исследование были включены жены участников: исследователи не просто рассылали анкеты, а беседовали с участниками у них дома, изучали их анализы крови и результаты сканирования мозга, записывали на видео, как они обсуждают проблемы с супругами и разговаривают с детьми. Исследование продолжается и сейчас: теперь в проекте участвуют дети первой когорты, исследователи планируют подключить и третье поколение.



Ученые пытались выявить детерминанты физического и психического благополучия, но в итоге получили намного больше: год за годом отслеживая жизнь участников почти со школьной скамьи до глубокой старости, их карьерные взлеты и падения, браки и разводы, физическое и психическое состояние, они нашли ответы на вопрос, что делает людей здоровыми и счастливыми на протяжении всей жизни.



Исследование

показало, что это близкие отношения: они больше, чем деньги или слава, влияют на ощущение счастья. Связи с близкими защищают людей от жизненных неурядиц, помогают отсрочить умственный и физический упадок и определяют долгую и счастливую жизнь больше, чем социальный статус, уровень IQ и даже гены. Это открытие оказалось справедливым в отношении как выпускников престижного Гарварда, так и участников из бедных пригородов.



Так, уровень удовлетворенности людей своими отношениями с членами семьи, друзьями, сообществом в возрасте 50 лет был лучшим показателем перспектив физического здоровья, чем уровень холестерина: «Люди, которые были наиболее удовлетворены своими отношениями в возрасте 50 лет, были самыми здоровыми в возрасте 80 лет», –

рассказал Уолдингер – нынешний, уже четвертый директор Harvard Study of Adult Development.



Уолдингер

перечислил три ключевых вывода исследования о значимости социальных связей, которые в конечном итоге оказываются важнее для счастья, чем богатство, слава или успешная карьера.



Первый: одиночество убивает, а связи с другими людьми полезны. Те, кто сообщал о прочных отношениях с семьей и друзьями, более счастливы, более здоровы физически и живут дольше, чем те, кто одинок.



Второй: важно не само по себе количество друзей или наличие супруга/партнера, а качество отношений с ними. Конфликтные браки, где партнеры мало привязаны друг к другу, влияют на здоровье, возможно, даже хуже, чем разводы.



Третий вывод: хорошие отношения защищают не только тело, но и мозг. У людей в возрасте 80 лет, испытывающих сильную привязанность к другому человеку, память была лучше и сохранялась дольше, чем у тех, кто состоял в менее прочных отношениях. При этом хорошие отношения не обязательно должны быть постоянно «гладкими» – некоторые из пожилых пар могли ссориться друг с другом изо дня в день, но до тех пор, пока они чувствовали, что действительно могут рассчитывать друг на друга в трудной ситуации, эти ссоры не сказывались на их здоровье.



Одна из

научных работ на основе этого исследования показала, что любовь способна даже уменьшать страдания от физической боли: пожилые люди, живущие в счастливом браке, сообщали, что в те дни, когда они ощущали физическую боль, она не ухудшала их настроения, тогда как живущие в несчастливых браках в такие дни испытывали наряду с физической еще и эмоциональную боль.



Проект гарвардских ученых стал основой

для десятков академических статей, авторы которых исследовали множество аспектов человеческой жизни, физического и психического здоровья, успешного старения, устойчивости социальных связей и их влияния на качество жизни. Профессор Гарвардской медицинской школы Джордж Вейллант, присоединившийся к исследованию в 1966 г. и возглавлявший его с 1972 по 2004 г., также написал несколько книг, используя результаты многолетних наблюдений за участниками проекта. Одна из них,

Adaptation to Life («Адаптация к жизни»), посвящена механизмам, с помощью которых человек преодолевает затруднительные ситуации, и стала практически классикой. В книге

Triumphs of Experience («Триумф опыта») Вейллант показал, что человеческая личность постоянно развивается и вовсе не обязательно, что те, кто не испытывает счастья в зрелом возрасте, обречены на несчастливую старость, и наоборот.



Показав, что уровень удовлетворенности отношениями в среднем возрасте – хороший предиктор здорового старения, исследование также развенчало миф о том, что к 30 годам личность человека «застывает» и ее нельзя изменить. Те, кто потерпел крах в 20–25 лет, оказались благополучными 80-летними,

рассказал Вейллант The Harvard Gazette. С другой стороны, отмечал он, из-за алкоголизма и депрессий люди, начинавшие свою жизнь «звездами», к ее концу превращались в развалины



https://econs.online/articles/coffee-br ... -schastya/



Тебе не обязательно это читать) Тебе не обязательно это читать) Wirująświatła

Первый кусок пиццы

вкуснее второго, второй – вкуснее третьего, а ценность десятого куска несопоставима с ценностью первого. Когда речь заходит об удовлетворенности жизнью, связанной с доступностью тех или иных материальных благ, экономисты, как правило, вспоминают закон убывающей предельной полезности,

сформулированный еще в конце XIX века английским экономистом Альфредом Маршаллом: с увеличением потребления некоего блага предельная полезность каждой дополнительной единицы этого блага для потребителя уменьшается.



Точно так же увеличение выпуска в экономике сводит на нет ожидаемое положительное влияние на благополучие,

показал почти век спустя, в середине 1970-х гг., американский экономист Ричард Истерлин, что рост среднедушевого дохода страны не связан с ростом удовлетворенности жизнью ее граждан. Выводы, вошедшие в учебники как

«парадокс Истерлина», сводятся к тому, что люди достаточно быстро адаптируются к более высокому уровню жизни и вскоре он становится социальной нормой. В то же время людям свойственно сравнивать свой достаток с достатком других, то есть относительный уровень дохода важнее абсолютного. И если доход у всех увеличивается пропорционально, то средний уровень счастья не меняется.



Один из примеров проявления «парадокса Истерлина» – Япония после Второй мировой войны. ВВП на душу населения

вырос здесь с 1950 по 1970 г. более чем в семь раз, однако счастливее от этого люди не стали: доля удовлетворенных жизнью японцев в начале 1970-х гг. по сравнению с показателем конца 1950-х гг. даже сократилась.



«Парадокс Истерлина» потенциально

ставит под сомнение одно из базовых предположений экономической политики: увеличение дохода (и, следовательно, возможностей потребления) повышает благополучие. Если же повышение среднего уровня дохода в обществе не увеличивает благополучие этого общества, под вопросом актуальность экономического роста как политической цели. Поэтому счастье перестало быть вопросом философской этики и стало предметом научного анализа: с 1970-х гг. началcя лавинообразный рост эмпирических исследований, призванных выявить экономические детерминанты субъективного благополучия.

Макросчастье и его условия

Исследования выяснили, что не только богатые люди в среднем

счастливее своих бедных сограждан, но и что более высокий подушевой доход в стране

ассоциируется с более высоким уровнем субъективного благополучия общества. «Парадокс Истерлина» был опровергнут: так, американские экономисты Бетси Стивенсон и Джастин Вулферс на огромной – более 130 стран – выборке

доказали, что уровни ВВП на душу населения и счастья имеют практически линейную зависимость и синхронно движутся в одном направлении как в бедных странах, так и в богатых: рост подушевого дохода сопровождается повышением субъективного благополучия и счастья, а спад – снижением. Знаменитый своими

исследованиями потребления, бедности и благосостояния Ангус Дитон,

получивший в 2015 г. за них Нобелевскую премию по экономике,

выяснил, используя опросы Gallup по 132 странам, что показатель удовлетворенности жизнью имеет самое прямое отношение к уровню национального дохода на душу населения. По его оценкам, удвоение дохода повышает удовлетворенность почти на 1 пункт по шкале от 1 до 10.



Впрочем, консультант Всемирного банка Чарльз Кенни, проанализировав в 1999 г. данные стран ОЭСР за 40 лет,

не исключил, что счастье может являться причиной, а не следствием экономического роста: «Есть свидетельства того, что страна, которая способствует счастью и укреплению общества напрямую, посредством уважения основных прав человека (обнаруженных в качестве важного фактора) или попыток ограничить неравенство, может расти быстрее». Какой бы ни была причинно-следственная связь между счастьем и более сильным и инклюзивным обществом, она может быть двусторонней, полагал он.



Исследования счастья разделяются на его изучение в отношении макроуровня обществ, мезоуровня организаций и микроуровня индивидов, отмечает голландский социолог Руут Веенховен, создатель

«Всемирной базы данных счастья», объединяющей исследователей этой темы и аккумулирующей результаты их работ (в базе на данный момент более 15000 исследований).



Детерминанты счастья обществ достаточно хорошо изучены,

отмечает Веенховен в обзоре: это благосостояние (в богатых странах люди обычно счастливее); уровень экономических и политических свобод (экономическая вносит больший вклад в счастье развивающихся стран, а политическая сильнее коррелирует с уровнем счастья в развитых странах); равенство (гендерное равенство сильно коррелирует с уровнем счастья, а равенство доходов – нет); безопасность (от уровня преступности до развития систем социального обеспечения); качество институтов (люди счастливее в тех обществах, где они могут рассчитывать на верховенство закона и где государственные организации функционируют должным образом); а также «уровень современности» – модернизации и глобализации (хотя они и могут вызывать проблемы, их преимущества выше – и чем современнее страна, тем счастливее ее граждане).



Этими условиями объясняется порядка 75% разницы между средним уровнем счастья граждан разных стран. Кроме того, эти составляющие «макросчастья» обуславливают друг друга: например, уровень качества институтов тесно связан с уровнем свобод.



Качество институтов также влияет на личный успех и уровень «микросчастья» индивидуального уровня, поскольку обеспечивает предсказуемую среду, «в которой мы не слишком зависимы от родственников и можем безопасно инвестировать в свое будущее», пишет Веерховен.

Экономика счастья

«Счастье народа важнее цифр валового национального продукта», –

объявил король Бутана в 1972 г., представив концепцию экономического развития страны, основанную на буддийской философии и коллективизме и нивелирующую роль денежных доходов, занимающую центральное место в модели глобального развития, основанной на ВВП. В то время Бутан был одной из наиболее отсталых и беднейших стран в мире, и 40 лет спустя остается

в числе самых бедных стран. Валовое национальное счастье до сих пор

лежит в основе формирования 5-летних планов развития Бутана, хотя уже с 1980-х стране пришлось вернуться к показателю ВВП для расчета реального роста экономики и получения международного финансирования.



Тем не менее идея альтернативного измерения уровня социального благополучия заинтересовала и международное сообщество. Итогом стал представленный ООН знаменитый

доклад «Комиссии Стиглица» (см. врез), задачей которой было

«уйти от фетишизма ВВП» и выработать дополнительные статистические показатели экономического и социального развития.



