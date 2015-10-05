для всіх, хто цікавиться як "психологи" розводять (в 99% жінок) на гроші
психолог:
-має розмовляти коректно
-не давати обіцянок
-не перебільшувати свою компетентність
Додано: Сер 19 лис, 2025 18:07
Додано: Сер 19 лис, 2025 18:34
то застиглі форми а анекдот якось більше від розказщика залежить
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:11
Re: Психологія та саморозвиток
у мене був приятель (з 1995 мешкає в США), коли ми були студентами він в компанії любив розказувати анектоти
спочатку він казав післе -1ї рюмки, всі сміялись
а через 2 години, коли всі трохи на підпитку, він розказував той самий анекдот,
а коли він тільки починав, то всі вже реготали...
а він питає, а так ви знаєте цей?
так, ти вже сьогодні його розказав
ми навіть не п'яні були, всі додому на своїх ногах доходили
чому він таке робив? за це і отримав псевдо "Семен Семенич"(Горбунков)
каже, на Хєллоуин його краща роль "Семен Семенич"
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:32
при чём тут травмы к расстройствам поведения? Типа семейные дети не становятся наркоманами, бандитами и не имеют проблем с социализацией. Это неспецифические проблемы выпускников детдомов.
Специфические неумение обустроить быт, низкая самооценка, низкая мотивация достижений, неумение рационально распоряжаться деньгами и другими активами. Нереалистичные ожидания от семьи и отношений.
Но это не следствие травм, а специфичность детдомовского опыта. Если до подросткового возраста такой ребенок попадает в семью, таких проблем обычно не возникает. В подростковом уже 50/50 потому что основные зоны мозга сформированы. Но это тоже не приговор. Им нужна помощь в адаптации. Расстройства поведения не диагноз. Как вы вам этого не хотелось.
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:37
Re: Психологія та саморозвиток
То по вашому всі комплекси дорослі набувають коли? Хіба не дітьми й підлітками? Коли набирають основні патерни поведінки, розуміння що таке довіра, патерни відношення до інших людей, до протилежної статі, схильніть до тоскичних відносин, абьюзерства, комплексу жертви, хворобливої потреби визнання і ще купи всього, що потім заважає їм в житті будувати стосунки, як робочі так і особисті, руйнує сім'ї, і переноситься вже їх нащадкам.
Тут на форумі можна спостерігати доречі
Але так, якщо психіатр каже "не клінічний випадок" - нічого не сталося, і діти з приютів, гідність яких пригноблювалася все дитинство, не виносять ніякх наслідків, головне не тепличні, і раптом що психологи штатні всьо порішають
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:38
Re: Психологія та саморозвиток
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:39
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:41
каждый день одна сторона убивает другую на войне, все ненормальные? Каждый день люди гибнут в дтп по вине водителей, все виновные ненормальные? Или это касается только одного подростка, а остальным типа можно. У любого действия есть мотивы. По ним определяется нормальность. Любой подросток не до конца осознает последствия вы в курсе? Это по сути ребенок в более взрослом теле. Иногда со щетиной. Природа так шутит что тело взрослеет рано а психика отстаёт . Я в свои 13 по заграничным базарам ездил. А сейчас в 13 чё делают, в игры играют и в Макдональдс сидят.
Додано: Сер 19 лис, 2025 19:45
как много убийц/наркоманов/насильников/воров среди детей/подростков и среди взрослых? Слишком просто всё скинуть на детские травмы. Покопавшись в детстве любого ребенка я там найду десятки травмирующих событий, но преступниками становятся почему то не только лишь все, а точнее несколько %
Может причина не в детских травмах?
а здесь стоп. Буллинг не специфическая проблема детских домов. Он отлично процветает и в обычных школах. Причем способа борьбы с ним нет. Например плюнет в прямом смысле весь класс на какого то ребёнка, что родители, учителя и директор им сделают? Нет такой статьи в законе запрещающей плеваться. Всегда можно сказать мы случайно плевали в сторону и промахнулись. А унижение есть.
Я тут хз сколько распинался что основной буллинг идёт без физического насилия. Сплетни, бойкоты и т.д. в детдомах такое тоже возможно, но в целом там дружеская семейная атмосфера, потому что все в одной лодке. Иза заниженной самооценки борьбы за статусы нет. Любого могут заложить, поэтому дети стараются не ссорится, скорее прикрывают друг друга. Но и дружбы нет. Присутствует определенное недоверие. Этот барьер сложно сломать. Скорее каждый сам по себе. Хотя все сильно зависит от педагогов и психологов. Если детьми занимаются, атмосфера улучшается до вполне домашней. Психика ребенка просит безопасности и значимого взрослого. Некоторых воспитателей любят как родных мам.
С 14й минуты куда деваются травмы. К сожалению воспитатель не знает такого слова как нейропластичность. Интуитивно она описала все верно. Ребенок не живёт ни прошлым ни будущим. Если в настоящий момент безопасно, он не голоден, не одинок, его не булят он будет счастлив без каких либо доп.условий. не хватает родителей? Ребенок придумает игру в которой родители есть и уснет счастливый.
Так работает нейропластичность. но против буллинга (и других видов насилия ) а так же против лишения свободы нейропластичность бессильна.
Над детьми эксперименты мне неизвестны, а над макаками были, макака растущая в клетке постепенно теряет интерес к миру, теряет навыки социализации, становится либо агрессивной либо апатичной. Я размещал здесь эту историю. Вот такое может быть серьезным травмирующим событием
Додано: Сер 19 лис, 2025 20:47
Re: Психологія та саморозвиток
Відповім коротко
1) Я не про настільки серйозні девіації, як маніяки/вбивці/ґвалтівники і навіть не про крадіжки.
2) Всі вищеназвані дорослі колись були дітьми, багато нахилів йдуть з покаліченого дитинства, а тригер спрацьовує вже пізніше. Є чимало причин, чому те, що проявляється серед дорослих, не проявляється серед дітей, не тільки тому, що нібито дітям це не властиве. Діти можуть не бути вбивцями в "дорослому" розумінні, проте можуть знущатися над тваринами, наприклад. Ґвалтівниками стають коли гормони заграють, не раніше, проте саме відношення до протилежної статі формується ще у дітей
3) Я взагалі не про булінг писав, а про тиск системи: адміністрації, вихователів (чи як їх там називають), режим дня, всілякі заборони і обмеження. І просто бідність.
Бідне дитинство, доречі, теж залишає непозбувний відбиток на все доросле життя. Інколи це перетворюється в напади шопоголізму і споживацтва.
А, смак, естетика, вишуканість - категорії, що теж зароджуються в дитинстві, і зазвичай переймаються від батьків. В свідомому віці можна скоригувати, але це складно.
