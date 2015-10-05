|
Психологія та саморозвиток
Додано: Чет 20 лис, 2025 03:59
Banderlog написав: prodigy написав: Banderlog написав:
ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?
анекдоти це тема людей 40+, у молоді меми, shorts, reals, ШІ відео
всього не порахуєш
то застиглі форми а анекдот якось більше від розказщика залежить
Анекдоты были предметом устного народного творчества до появления соцсетей.
Кстати, я себя словил на том, что не смог вспомнить нового анекдота за последние 10 лет.
Может их перестали делать?
Додано: Чет 20 лис, 2025 04:02
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
випускники дитбудинків мають проблеми з соціальною адаптацією і багато з них спутується з криміналом. А ті ваші дослідження заказні.
при чём тут травмы к расстройствам поведения? Типа семейные дети не становятся наркоманами, бандитами и не имеют проблем с социализацией. Это неспецифические проблемы выпускников детдомов.
Специфические неумение обустроить быт, низкая самооценка, низкая мотивация достижений, неумение рационально распоряжаться деньгами и другими активами. Нереалистичные ожидания от семьи и отношений.
Но это не следствие травм, а специфичность детдомовского опыта. Если до подросткового возраста такой ребенок попадает в семью, таких проблем обычно не возникает. В подростковом уже 50/50 потому что основные зоны мозга сформированы. Но это тоже не приговор. Им нужна помощь в адаптации. Расстройства поведения не диагноз. Как вы вам этого не хотелось.
То есть, "давайте заберем детей у их родителей, у них будет много свободы, социализации, но они будут абсолютно беспомощны в самостоятельной жизни. Это так увлекательно"
