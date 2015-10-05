Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 832833834835 Додано: Чет 20 лис, 2025 03:59 Banderlog написав: prodigy написав: Banderlog написав: ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер? ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?

анекдоти це тема людей 40+, у молоді меми, shorts, reals, ШІ відео

всього не порахуєш анекдоти це тема людей 40+, у молоді меми, shorts, reals, ШІ відеовсього не порахуєш

то застиглі форми а анекдот якось більше від розказщика залежить то застиглі форми а анекдот якось більше від розказщика залежить



Анекдоты были предметом устного народного творчества до появления соцсетей.

Кстати, я себя словил на том, что не смог вспомнить нового анекдота за последние 10 лет.

Может их перестали делать? Анекдоты были предметом устного народного творчества до появления соцсетей.Кстати, я себя словил на том, что не смог вспомнить нового анекдота за последние 10 лет.Может их перестали делать? rjkz

Повідомлень: 18049 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8796 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 04:02 Wirująświatła написав: Banderlog написав: випускники дитбудинків мають проблеми з соціальною адаптацією і багато з них спутується з криміналом. А ті ваші дослідження заказні. випускники дитбудинків мають проблеми з соціальною адаптацією і багато з них спутується з криміналом. А ті ваші дослідження заказні. при чём тут травмы к расстройствам поведения? Типа семейные дети не становятся наркоманами, бандитами и не имеют проблем с социализацией. Это неспецифические проблемы выпускников детдомов.



Специфические неумение обустроить быт, низкая самооценка, низкая мотивация достижений, неумение рационально распоряжаться деньгами и другими активами. Нереалистичные ожидания от семьи и отношений.





Но это не следствие травм, а специфичность детдомовского опыта. Если до подросткового возраста такой ребенок попадает в семью, таких проблем обычно не возникает. В подростковом уже 50/50 потому что основные зоны мозга сформированы. Но это тоже не приговор. Им нужна помощь в адаптации. Расстройства поведения не диагноз. Как вы вам этого не хотелось. при чём тут травмы к расстройствам поведения? Типа семейные дети не становятся наркоманами, бандитами и не имеют проблем с социализацией. Это неспецифические проблемы выпускников детдомов.Специфические неумение обустроить быт, низкая самооценка, низкая мотивация достижений, неумение рационально распоряжаться деньгами и другими активами. Нереалистичные ожидания от семьи и отношений.Но это не следствие травм, а специфичность детдомовского опыта. Если до подросткового возраста такой ребенок попадает в семью, таких проблем обычно не возникает. В подростковом уже 50/50 потому что основные зоны мозга сформированы. Но это тоже не приговор. Им нужна помощь в адаптации. Расстройства поведения не диагноз. Как вы вам этого не хотелось.



То есть, "давайте заберем детей у их родителей, у них будет много свободы, социализации, но они будут абсолютно беспомощны в самостоятельной жизни. Это так увлекательно" То есть, "давайте заберем детей у их родителей, у них будет много свободы, социализации, но они будут абсолютно беспомощны в самостоятельной жизни. Это так увлекательно" rjkz

Повідомлень: 18049 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8796 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 832833834835 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 11414

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34