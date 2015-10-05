RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 832833834835
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 03:59

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  Banderlog написав: ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?

анекдоти це тема людей 40+, у молоді меми, shorts, reals, ШІ відео
всього не порахуєш

то застиглі форми а анекдот якось більше від розказщика залежить


Анекдоты были предметом устного народного творчества до появления соцсетей.
Кстати, я себя словил на том, что не смог вспомнить нового анекдота за последние 10 лет.
Может их перестали делать?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18049
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8796 раз.
Подякували: 5538 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 04:02

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:випускники дитбудинків мають проблеми з соціальною адаптацією і багато з них спутується з криміналом. А ті ваші дослідження заказні.
при чём тут травмы к расстройствам поведения? Типа семейные дети не становятся наркоманами, бандитами и не имеют проблем с социализацией. Это неспецифические проблемы выпускников детдомов.

Специфические неумение обустроить быт, низкая самооценка, низкая мотивация достижений, неумение рационально распоряжаться деньгами и другими активами. Нереалистичные ожидания от семьи и отношений.


Но это не следствие травм, а специфичность детдомовского опыта. Если до подросткового возраста такой ребенок попадает в семью, таких проблем обычно не возникает. В подростковом уже 50/50 потому что основные зоны мозга сформированы. Но это тоже не приговор. Им нужна помощь в адаптации. Расстройства поведения не диагноз. Как вы вам этого не хотелось.


То есть, "давайте заберем детей у их родителей, у них будет много свободы, социализации, но они будут абсолютно беспомощны в самостоятельной жизни. Это так увлекательно"
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18049
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8796 раз.
Подякували: 5538 раз.
 
Профіль
 
11
6
7
  #<1 ... 832833834835
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 11414
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.