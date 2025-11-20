RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 17 лис, 2025 22:58

  Investor_K написав:1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1

У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.

ще один прояв - я тут пишу, пишу, а мене навіть не згадали :cry: :lol:
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 05:33

  Shaman написав:
  Investor_K написав:1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1

У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.

ще один прояв - я тут пишу, пишу, а мене навіть не згадали :cry: :lol:

Все попереду. Головне -не забувати хвалити. Бо нейтральні повідомлення не дають +
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 00:49

  Shaman написав:
  Investor_K написав:1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1

У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.

ще один прояв - я тут пишу, пишу, а мене навіть не згадали :cry: :lol:

можна буде запустити конкурс щодо кількості повідомлень у темі. Там буде простий підрахунок голосів.
Але то вже, можливо, у наступному році.
Учора був зайнятий. Привезли нову партію горілки з малосольними огірками. Усі сили віддав роботі.
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:52

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-10)

  Investor_K написав:1. anduzenko +1
2. барабашов +1
3. pesikot +1
4. Козак-характерник +1
5. yama 0
6. airmax78 0
7. UA 0
8. Flyman 0
9. fox767676 -1
10. Hotab -1
11. unicdima -1

У деяких учасників була певна кількість нейтральних (0), позитивних (+1) та негативних (-1) відгуків стосовно автора. У поточному рейтингу підсумок перших 5 сторінок.


1. Shaman +2
2. anduzenko +1
3. барабашов +1
4. pesikot +1
5. Козак-характерник +1
6. Сибарит +1
7. UA +1
8. yama 0
9. airmax78 0
10. Flyman 0
11. Faceless 0
12. fox767676 -1
13. unicdima -1
14. sergey_sryvkin -1
15. prodigy -2
16. Hotab -3
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 20:54

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму

в номінації "Найскромніший форумчанин" :D


Найкраще поввідомлення на сторінка 5-10
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 21:10

Також мені сподобався жарт від Фейслейса щодо білого та чорного шоколаду. Але то вже, можливо, на конкурс -2027
Повідомлення Додано: Сер 19 лис, 2025 21:56

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Не здивуюсь, якщо ця тема буде номінована на найкращу тему форуму

в номінації "Найскромніший форумчанин" :D


Найкраще поввідомлення на сторінка 5-10

Если подобным образом будут обработаны все 90 страниц, нужно будет ввести номинацию "Найупорнейший форумчанин" 😁
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 07:26

  Сибарит написав:Н̶а̶й̶у̶п̶о̶р̶н̶е̶й̶ш̶и̶й

Найупоротий :lol:

обработаны все 90 страниц


Ми докинем ще 90.
У падчеріци завжди повинні бути змішані мішок рису і гречки, щоб перебирала 😅
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 07:30

Шановні, не забуваємо хвалити старого та заробляти собі +
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 08:51

Нешановні! Не забуваємо лаяти старого. Як вас тому навчали такі ж нешановні наставники
