Анекдоты были предметом устного народного творчества до появления соцсетей.
Кстати, я себя словил на том, что не смог вспомнить нового анекдота за последние 10 лет.
Может их перестали делать?
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 20 лис, 2025 03:59
Додано: Чет 20 лис, 2025 04:02
То есть, "давайте заберем детей у их родителей, у них будет много свободы, социализации, но они будут абсолютно беспомощны в самостоятельной жизни. Это так увлекательно"
Додано: Чет 20 лис, 2025 04:35
Вспомнился пример с дитятей, который убил дедушку лопатой, но этто не проблема.
Теперь оказывается, что если у ребенка отнять родителей, то это тоже не будет проблемой.
Оказывается, проблема - это только когда у ребенка есть родители.
Вот, он корень зла.
По своей памяти, хотя я был еще дошкольного возраста, когда мой отец уезжал на заработки на несколько месяцев (да, в совке тоже были заробитчане) я очень тосковал, но очень радовался когда он возвращался.
Когда меня отправляли в пионэрЛАГЕРь, то самые большие радости были когда приезжали родители и когда наконец заканчивалась смена.
Когда рванул Чернобыль, нас отправили в очень хороший лагерь. На море, первая линия (я тогда не подозревал что может быть вторая, третья). Отличные корпуса.
Была даже эстакада в море с кубриками (домиками на 4 человека).
Сначала я был в отряде (блин, как все по-зоновски), который был в корпусе, палата (гы-гы) с видом на море, потом перешел в отряд на эстакаде. С отличным футбольным полем, волейбольными и баскетбольными площадками. Несколько раз в неделю устраивали киносеансы (там был отличный открытый кинотеатр), вполне современные для того времени (на секундочку 86 год!) дискотеки, с Модерн Токинг, только появившаяся тогда как сольная исполнительница, СС Кетч и пр.
В СОВКЕ! Теннисные столы. Бадминтон...Блин, там объективно все было на высоком уровне.Чисто, очень приемлемая кухня. Отличные вожатые и воспитатели. Я их до сих пор помню. И буллинга там я не помню и ...мы там пробыли с середины мая до начала сентября и я воспринимал это как тюрьму. И самый счастливый день - последний.
И это среди всех лагерей где я был - самый лучший во всех планах. Его через несколько лет по телеку показывали. Там даже туалеты были с нормальными унитазами, а обычно - просто длинный поддон, ничем не прикрытый или чаши-генуя в ряд.
Но я их все ненавидел.
С чего-бы это? У меня-ж типа должна была быть нейропластичность? Или я ее забывал брать с собой?
Почему эта вся красота в депрессию вгоняла?
Почему когда мы поехали в примерно такое-же, но всей семьей - это лучшие воспоминания моего детства?
Я не знаю что-бы со мной сталось, забери меня от родителей. Но в том лагере за почти 4 месяца - реально было близко к депрессии.
Одно я понял точно - у нас с вами разные отношения были в детстве с родителями и разное отношение сейчас к своим родителям.
И это наложило отпечаток на наше мировоззрение.
В моем мировоззрении - ребенку нужны родители.
В вашем - кто и что угодно, только не они.
Додано: Чет 20 лис, 2025 04:59
Понятно, то есть книги вы не читаете.
"В своей жизни я прочитал 3 книги - первую, синюю и букварь" и Это был номер в КВН про тупого охранника.
Кошмар.
Возьмите бумажную книгу, в хорошем переплете, чтобы приятно было держать в руках.
Сядьте в уютное кресло (я даже тут обзавелся креслом-качалкой. в детстве, у бабушки дома было такое, залазил в него и целыми днями читал), отлично-бы подошло наличие камина.
И вперед.
Додано: Чет 20 лис, 2025 05:11
Re: Психологія та саморозвиток
Втрата зв'язку з кимось, хто колись відчувався як споріднена дружня душа, трапляється набагато частіше, ніж здається.
У соціальній психології навіть вживається цифра, що 91% відсоток людей більше не підтримує зв'язок з кимось, кого вони колись вважали своїм найкращим другом.
Прикметно, що це відбувається не тому, що зв'язок був слабким, а тому, що людське життя постійно змінюється.
Коли люди змінюють кар'єру, міста, цінності та пріоритети, їхнє соціальне коло розвивається разом з ними.
Мозок адаптується до нового середовища, інвестуючи енергію у стосунки, які здаються найбільш релевантними для поточних потреб.
Дружба вимагає постійного емоційного обміну.
Коли життя стає насиченим, стресовим або непередбачуваним, спілкування зменшується, і емоційний зв'язок поступово слабшає.
Цей процес називається соціальним дрейфом.
Природна психологічна закономірність, коли стосунки зникають не через конфлікт, а через невідповідність ритмів та розвиток ідентичностей.
На емоційну близькість сильно впливають близькість та спільний досвід.
Коли ці інтеграційні чинники зникають, мозок перерозподіляє інтимність на новіші зв'язки, які пропонують щоденне підкріплення.
Це аніскілечки не зрада. Просто так працюють системи людської прихильності.
Цікаво, що спогади про стару дружбу залишаються сильними, тому що мозок зберігає емоційні максимуми сильніше, ніж емоційні завершення і це вважається причиною, через яку ви можете сумувати за тим/ією, із ким не розмовляли роками.
Втрата зв'язку – це невід'ємна частина зростання, але поцінування людей, які залишаються, формує емоційну стійкість та довгострокове благополуччя
На всяк випадок, про стосунки з друзями
Додано: Чет 20 лис, 2025 05:48
В свое время, чтение Стаута вдохновило меня на кулинарные подвиги и эксперименты. И не скажу что они были неудачными.
Но то, чем вы питаетесь назвать едой трудно.
Скорей продуктами.
Чипсы из шампиньонов?
Можете попробовать протушить на сковороде шампиньоны с небольшим количеством лука, баклажанов, специй и в конце добавить немного соевого соуса.
Солить не рекомендую, в соевом соусе (Не использую иного кроме как Киккоман, вроде как на территории Украины он был единственный, который варился по классической рецептуре, а не заливался кислотой с последующим гашением щелочью. Тут мы тоже продолжаем его покупать, но тут кроме классического есть масса вариаций. Впрочем, мы сторонники классического).
Вместо запечатанной лососевой нарезки, купите или замороженное и сами разморозьте (только правильно, медленно в холодильнике) или свежедефростованное (к сожалению свежевыловленный - это надо или на рыбных рынках портовых городов откуда идут на вылов или на фермах покупать) филе лосося, слегка просолите, выдавите на него поллимона, посыпьте мелконарезанным укропом заверните в фольгу и поставьте в духовку. После приготовления дайте немного остыть. Мне, честно говоря, больше нравится, когда он еще постоит в холодильнике и есть охлажденным.
Такое ощущение, что пребывание в детдоме отразилось и на ваших кулинарных вкусах.
В то-же время из обычных кабачков можно сделать произведение кулинарного искусства.
Вы пробовали говядину выдержанную в красном сухом вине?
Да банально стейк промаринованный горчицей?
Хотя-бы борщ сварить можете?
Когда дети еще были совсем маленькие, еще в Киеве, я варил 9 литровую кастрюлю борща и мы все ее съедали за 3-4 дня.
Моя тетя когда-то варила такую солянку, что ее невозможно было съесть одну тарелку если тебе предлагали добавку.
Вы предлагаете забрать детей у родителей и чтобы они питались детдомовской едой? Потом покупали-бы себе полуфабрикаты и консервы?
С ума сойти!
