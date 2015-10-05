Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 833834835836> Додано: Чет 20 лис, 2025 03:59 Banderlog написав: prodigy написав: Banderlog написав: ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер? ви помітили що в сучасної молоді анекдот як культурний феномен вмер?

анекдоти це тема людей 40+, у молоді меми, shorts, reals, ШІ відео

всього не порахуєш анекдоти це тема людей 40+, у молоді меми, shorts, reals, ШІ відеовсього не порахуєш

то застиглі форми а анекдот якось більше від розказщика залежить то застиглі форми а анекдот якось більше від розказщика залежить



Анекдоты были предметом устного народного творчества до появления соцсетей.

Кстати, я себя словил на том, что не смог вспомнить нового анекдота за последние 10 лет.

Анекдоты были предметом устного народного творчества до появления соцсетей.

Кстати, я себя словил на том, что не смог вспомнить нового анекдота за последние 10 лет.

Может их перестали делать?

Додано: Чет 20 лис, 2025 04:02 Wirująświatła написав: Banderlog написав: випускники дитбудинків мають проблеми з соціальною адаптацією і багато з них спутується з криміналом. А ті ваші дослідження заказні. випускники дитбудинків мають проблеми з соціальною адаптацією і багато з них спутується з криміналом. А ті ваші дослідження заказні. при чём тут травмы к расстройствам поведения? Типа семейные дети не становятся наркоманами, бандитами и не имеют проблем с социализацией. Это неспецифические проблемы выпускников детдомов.



Специфические неумение обустроить быт, низкая самооценка, низкая мотивация достижений, неумение рационально распоряжаться деньгами и другими активами. Нереалистичные ожидания от семьи и отношений.





Но это не следствие травм, а специфичность детдомовского опыта. Если до подросткового возраста такой ребенок попадает в семью, таких проблем обычно не возникает. В подростковом уже 50/50 потому что основные зоны мозга сформированы. Но это тоже не приговор. Им нужна помощь в адаптации. Расстройства поведения не диагноз. Как вы вам этого не хотелось. при чём тут травмы к расстройствам поведения? Типа семейные дети не становятся наркоманами, бандитами и не имеют проблем с социализацией. Это неспецифические проблемы выпускников детдомов.Специфические неумение обустроить быт, низкая самооценка, низкая мотивация достижений, неумение рационально распоряжаться деньгами и другими активами. Нереалистичные ожидания от семьи и отношений.Но это не следствие травм, а специфичность детдомовского опыта. Если до подросткового возраста такой ребенок попадает в семью, таких проблем обычно не возникает. В подростковом уже 50/50 потому что основные зоны мозга сформированы. Но это тоже не приговор. Им нужна помощь в адаптации. Расстройства поведения не диагноз. Как вы вам этого не хотелось.



То есть, "давайте заберем детей у их родителей, у них будет много свободы, социализации, но они будут абсолютно беспомощны в самостоятельной жизни. Это так увлекательно"

Додано: Чет 20 лис, 2025 04:35 Wirująświatła написав: Faceless написав: То по вашому всі комплекси дорослі набувають коли? Хіба не дітьми й підлітками То по вашому всі комплекси дорослі набувають коли? Хіба не дітьми й підлітками как много убийц/наркоманов/насильников/воров среди детей/подростков и среди взрослых? Слишком просто всё скинуть на детские травмы. Покопавшись в детстве любого ребенка я там найду десятки травмирующих событий, но преступниками становятся почему то не только лишь все, а точнее несколько %

Может причина не в детских травмах?



Может причина не в детских травмах? Faceless написав: діти з приютів, гідність яких пригноблювалася все дитинство діти з приютів, гідність яких пригноблювалася все дитинство а здесь стоп. Буллинг не специфическая проблема детских домов. Он отлично процветает и в обычных школах. Причем способа борьбы с ним нет. Например плюнет в прямом смысле весь класс на какого то ребёнка, что родители, учителя и директор им сделают? Нет такой статьи в законе запрещающей плеваться. Всегда можно сказать мы случайно плевали в сторону и промахнулись. А унижение есть.



Я тут хз сколько распинался что основной буллинг идёт без физического насилия. Сплетни, бойкоты и т.д. в детдомах такое тоже возможно, но в целом там дружеская семейная атмосфера, потому что все в одной лодке. Иза заниженной самооценки борьбы за статусы нет. Любого могут заложить, поэтому дети стараются не ссорится, скорее прикрывают друг друга. Но и дружбы нет. Присутствует определенное недоверие. Этот барьер сложно сломать. Скорее каждый сам по себе. Хотя все сильно зависит от педагогов и психологов. Если детьми занимаются, атмосфера улучшается до вполне домашней. Психика ребенка просит безопасности и значимого взрослого. Некоторых воспитателей любят как родных мам.



С 14й минуты куда деваются травмы. К сожалению воспитатель не знает такого слова как нейропластичность. Интуитивно она описала все верно. Ребенок не живёт ни прошлым ни будущим. Если в настоящий момент безопасно, он не голоден, не одинок, его не булят он будет счастлив без каких либо доп.условий. не хватает родителей? Ребенок придумает игру в которой родители есть и уснет счастливый.



Так работает нейропластичность. но против буллинга (и других видов насилия ) а так же против лишения свободы нейропластичность бессильна.



Над детьми эксперименты мне неизвестны, а над макаками были, макака растущая в клетке постепенно теряет интерес к миру, теряет навыки социализации, становится либо агрессивной либо апатичной. Я размещал здесь эту историю. Вот такое может быть серьезным травмирующим событием



как много убийц/наркоманов/насильников/воров среди детей/подростков и среди взрослых? Слишком просто всё скинуть на детские травмы. Покопавшись в детстве любого ребенка я там найду десятки травмирующих событий, но преступниками становятся почему то не только лишь все, а точнее несколько %Может причина не в детских травмах?а здесь стоп. Буллинг не специфическая проблема детских домов. Он отлично процветает и в обычных школах. Причем способа борьбы с ним нет. Например плюнет в прямом смысле весь класс на какого то ребёнка, что родители, учителя и директор им сделают? Нет такой статьи в законе запрещающей плеваться. Всегда можно сказать мы случайно плевали в сторону и промахнулись. А унижение есть.Я тут хз сколько распинался что основной буллинг идёт без физического насилия. Сплетни, бойкоты и т.д. в детдомах такое тоже возможно, но в целом там дружеская семейная атмосфера, потому что все в одной лодке. Иза заниженной самооценки борьбы за статусы нет. Любого могут заложить, поэтому дети стараются не ссорится, скорее прикрывают друг друга. Но и дружбы нет. Присутствует определенное недоверие. Этот барьер сложно сломать. Скорее каждый сам по себе. Хотя все сильно зависит от педагогов и психологов. Если детьми занимаются, атмосфера улучшается до вполне домашней. Психика ребенка просит безопасности и значимого взрослого. Некоторых воспитателей любят как родных мам.С 14й минуты куда деваются травмы. К сожалению воспитатель не знает такого слова как нейропластичность. Интуитивно она описала все верно. Ребенок не живёт ни прошлым ни будущим. Если в настоящий момент безопасно, он не голоден, не одинок, его не булят он будет счастлив без каких либо доп.условий. не хватает родителей? Ребенок придумает игру в которой родители есть и уснет счастливый.Так работает нейропластичность. но против буллинга (и других видов насилия ) а так же против лишения свободы нейропластичность бессильна.Над детьми эксперименты мне неизвестны, а над макаками были, макака растущая в клетке постепенно теряет интерес к миру, теряет навыки социализации, становится либо агрессивной либо апатичной. Я размещал здесь эту историю. Вот такое может быть серьезным травмирующим событием



Вспомнился пример с дитятей, который убил дедушку лопатой, но этто не проблема.

Теперь оказывается, что если у ребенка отнять родителей, то это тоже не будет проблемой.

Оказывается, проблема - это только когда у ребенка есть родители.

Вот, он корень зла.

По своей памяти, хотя я был еще дошкольного возраста, когда мой отец уезжал на заработки на несколько месяцев (да, в совке тоже были заробитчане) я очень тосковал, но очень радовался когда он возвращался.

Когда меня отправляли в пионэрЛАГЕРь, то самые большие радости были когда приезжали родители и когда наконец заканчивалась смена.

Когда рванул Чернобыль, нас отправили в очень хороший лагерь. На море, первая линия (я тогда не подозревал что может быть вторая, третья). Отличные корпуса.

Была даже эстакада в море с кубриками (домиками на 4 человека).

Сначала я был в отряде (блин, как все по-зоновски), который был в корпусе, палата (гы-гы) с видом на море, потом перешел в отряд на эстакаде. С отличным футбольным полем, волейбольными и баскетбольными площадками. Несколько раз в неделю устраивали киносеансы (там был отличный открытый кинотеатр), вполне современные для того времени (на секундочку 86 год!) дискотеки, с Модерн Токинг, только появившаяся тогда как сольная исполнительница, СС Кетч и пр.

В СОВКЕ! Теннисные столы. Бадминтон...Блин, там объективно все было на высоком уровне.Чисто, очень приемлемая кухня. Отличные вожатые и воспитатели. Я их до сих пор помню. И буллинга там я не помню и ...мы там пробыли с середины мая до начала сентября и я воспринимал это как тюрьму. И самый счастливый день - последний.

И это среди всех лагерей где я был - самый лучший во всех планах. Его через несколько лет по телеку показывали. Там даже туалеты были с нормальными унитазами, а обычно - просто длинный поддон, ничем не прикрытый или чаши-генуя в ряд.

Но я их все ненавидел.

С чего-бы это? У меня-ж типа должна была быть нейропластичность? Или я ее забывал брать с собой?

Почему эта вся красота в депрессию вгоняла?

Почему когда мы поехали в примерно такое-же, но всей семьей - это лучшие воспоминания моего детства?

Я не знаю что-бы со мной сталось, забери меня от родителей. Но в том лагере за почти 4 месяца - реально было близко к депрессии.



Одно я понял точно - у нас с вами разные отношения были в детстве с родителями и разное отношение сейчас к своим родителям.

И это наложило отпечаток на наше мировоззрение.

В моем мировоззрении - ребенку нужны родители.

В вашем - кто и что угодно, только не они. Вспомнился пример с дитятей, который убил дедушку лопатой, но этто не проблема.Теперь оказывается, что если у ребенка отнять родителей, то это тоже не будет проблемой.Оказывается, проблема - это только когда у ребенка есть родители.Вот, он корень зла.По своей памяти, хотя я был еще дошкольного возраста, когда мой отец уезжал на заработки на несколько месяцев (да, в совке тоже были заробитчане) я очень тосковал, но очень радовался когда он возвращался.Когда меня отправляли в пионэрЛАГЕРь, то самые большие радости были когда приезжали родители и когда наконец заканчивалась смена.Когда рванул Чернобыль, нас отправили в очень хороший лагерь. На море, первая линия (я тогда не подозревал что может быть вторая, третья). Отличные корпуса.Была даже эстакада в море с кубриками (домиками на 4 человека).Сначала я был в отряде (блин, как все по-зоновски), который был в корпусе, палата (гы-гы) с видом на море, потом перешел в отряд на эстакаде. С отличным футбольным полем, волейбольными и баскетбольными площадками. Несколько раз в неделю устраивали киносеансы (там был отличный открытый кинотеатр), вполне современные для того времени (на секундочку 86 год!) дискотеки, с Модерн Токинг, только появившаяся тогда как сольная исполнительница, СС Кетч и пр.В СОВКЕ! Теннисные столы. Бадминтон...Блин, там объективно все было на высоком уровне.Чисто, очень приемлемая кухня. Отличные вожатые и воспитатели. Я их до сих пор помню. И буллинга там я не помню и ...мы там пробыли с середины мая до начала сентября и я воспринимал это как тюрьму. И самый счастливый день - последний.И это среди всех лагерей где я был - самый лучший во всех планах. Его через несколько лет по телеку показывали. Там даже туалеты были с нормальными унитазами, а обычно - просто длинный поддон, ничем не прикрытый или чаши-генуя в ряд.Но я их все ненавидел.С чего-бы это? У меня-ж типа должна была быть нейропластичность? Или я ее забывал брать с собой?Почему эта вся красота в депрессию вгоняла?Почему когда мы поехали в примерно такое-же, но всей семьей - это лучшие воспоминания моего детства?Я не знаю что-бы со мной сталось, забери меня от родителей. Но в том лагере за почти 4 месяца - реально было близко к депрессии.Одно я понял точно - у нас с вами разные отношения были в детстве с родителями и разное отношение сейчас к своим родителям.И это наложило отпечаток на наше мировоззрение.В моем мировоззрении - ребенку нужны родители.В вашем - кто и что угодно, только не они. rjkz

Додано: Чет 20 лис, 2025 04:59 Wirująświatła написав: rjkz написав: Читать книги художественные любите? Читать книги художественные любите? читал одну Шацкий Бодрая жизнь. ну как читал. нашел сайт с озвучкой и слушал. Мои нейронки Bing и Grok пока не хотят читать вслух.



Понятно, то есть книги вы не читаете.

"В своей жизни я прочитал 3 книги - первую, синюю и букварь" и Это был номер в КВН про тупого охранника.

Кошмар.





Возьмите бумажную книгу, в хорошем переплете, чтобы приятно было держать в руках.

Сядьте в уютное кресло (я даже тут обзавелся креслом-качалкой. в детстве, у бабушки дома было такое, залазил в него и целыми днями читал), отлично-бы подошло наличие камина.

Понятно, то есть книги вы не читаете.
"В своей жизни я прочитал 3 книги - первую, синюю и букварь" и Это был номер в КВН про тупого охранника.
Кошмар.

Возьмите бумажную книгу, в хорошем переплете, чтобы приятно было держать в руках.
Сядьте в уютное кресло (я даже тут обзавелся креслом-качалкой. в детстве, у бабушки дома было такое, залазил в него и целыми днями читал), отлично-бы подошло наличие камина.
И вперед.

Додано: Чет 20 лис, 2025 05:11 Re: Психологія та саморозвиток



У соціальній психології навіть вживається цифра, що 91% відсоток людей більше не підтримує зв'язок з кимось, кого вони колись вважали своїм найкращим другом.



Прикметно, що це відбувається не тому, що зв'язок був слабким, а тому, що людське життя постійно змінюється.



Коли люди змінюють кар'єру, міста, цінності та пріоритети, їхнє соціальне коло розвивається разом з ними.



Мозок адаптується до нового середовища, інвестуючи енергію у стосунки, які здаються найбільш релевантними для поточних потреб.



Дружба вимагає постійного емоційного обміну. ​​



Коли життя стає насиченим, стресовим або непередбачуваним, спілкування зменшується, і емоційний зв'язок поступово слабшає.



Цей процес називається соціальним дрейфом.



Природна психологічна закономірність, коли стосунки зникають не через конфлікт, а через невідповідність ритмів та розвиток ідентичностей.



На емоційну близькість сильно впливають близькість та спільний досвід.



Коли ці інтеграційні чинники зникають, мозок перерозподіляє інтимність на новіші зв'язки, які пропонують щоденне підкріплення.



Це аніскілечки не зрада. Просто так працюють системи людської прихильності.



Цікаво, що спогади про стару дружбу залишаються сильними, тому що мозок зберігає емоційні максимуми сильніше, ніж емоційні завершення і це вважається причиною, через яку ви можете сумувати за тим/ією, із ким не розмовляли роками.



Втрата зв'язку – це невід'ємна частина зростання, але поцінування людей, які залишаються, формує емоційну стійкість та довгострокове благополуччя



На всяк випадок, про стосунки з друзями

Втрата зв'язку з кимось, хто колись відчувався як споріднена дружня душа, трапляється набагато частіше, ніж здається.

У соціальній психології навіть вживається цифра, що 91% відсоток людей більше не підтримує зв'язок з кимось, кого вони колись вважали своїм найкращим другом.

Прикметно, що це відбувається не тому, що зв'язок був слабким, а тому, що людське життя постійно змінюється.

Коли люди змінюють кар'єру, міста, цінності та пріоритети, їхнє соціальне коло розвивається разом з ними.

Мозок адаптується до нового середовища, інвестуючи енергію у стосунки, які здаються найбільш релевантними для поточних потреб.

Дружба вимагає постійного емоційного обміну. ​​

Коли життя стає насиченим, стресовим або непередбачуваним, спілкування зменшується, і емоційний зв'язок поступово слабшає.

Цей процес називається соціальним дрейфом.

Природна психологічна закономірність, коли стосунки зникають не через конфлікт, а через невідповідність ритмів та розвиток ідентичностей.

На емоційну близькість сильно впливають близькість та спільний досвід.

Коли ці інтеграційні чинники зникають, мозок перерозподіляє інтимність на новіші зв'язки, які пропонують щоденне підкріплення.

Це аніскілечки не зрада. Просто так працюють системи людської прихільності.

Цікаво, що спогади про стару дружбу залишаються сильними, тому що мозок зберігає емоційні максимуми сильніше, ніж емоційні завершення і це вважається причиною, через яку ви можете сумувати за тим/ією, із ким не розмовляли роками.

Втрата зв'язку – це невід'ємна частина зростання, але поцінування людей, які залишаються, формує емоційну стійкість та довгострокове благополуччя

На всяк випадок, про стосунки з друзями

https://psyhology.space/psypedia-post/s ... -druzyamy/



«Досточтимые кулинары и уважаемые гости. Я ощущаю себя в несколько глупом положении. Вследствие различных причин вам, во всяком случае, большинству из вас, известна моя приверженность к искусству великой кулинарии... Искусство приготовления пищи... не терпит дилетантства... Секреты великой кулинарии, как и любого другого искусства, нельзя найти в мозгу. Никто не знает, где они. Вы можете выучить факты о еде и готовке, и любой здравый человек может их понять, но если ощущение искусства готовки не в вашей крови и костях, самое большее, на что вы можете рассчитывать, это то, что еда на вашем столе будет съедобной. Если иногда она будет незабываемой, это будет просто удача».



Фриц готовил омара по-кардинальски: куски омара, тушенные в белом вине с трюфелями и грибами, в соусе на основе коньяка и мадеры. Это было одно из тех блюд, которые, по мнению Вульфа, требовали полного сосредоточения, и он не любил, когда его отвлекали, пока он им наслаждался



Миллионы американских женщин, да и некоторые мужчины, совершают это возмутительное деятельство каждый летний день. Они превращают превосходное лакомство в обычный провиант. Очищенная от шелухи и сваренная в воде, сладкая кукуруза съедобна и питательна; но если запечь ее в початке в самой горячей духовке в течение сорока минут, очистить уже за столом, смазать маслом и посолить, и больше ничего, это будет амброзия. Никакая изобретательность и фантазия шеф-повара никогда не создавали лучшего блюда. Американских женщин самих следовало бы варить в воде



Вы ели тушеную черепаху с маслом, куриным бульоном и хересом? Нет? А бифштекс портерхаус на доске, толщиной в два дюйма, источающий горячий красный сок под ножом, украшенный американской петрушкой и ломтиками свежего лайма, окруженный тающим во рту картофельным пюре и толстыми, слегка недоваренными ломтиками свежих грибов? Нет? А креольский рубец из Нового Орлеана? Или окорок "Бун Каунти" из Миссури, запеченный с уксусом, патокой, вустерширским соусом, сладким сидром и травами? Или цыпленка маренго? Или цыпленка в соусе из свернувшегося яйца с изюмом, луком, миндалем, хересом и мексиканской колбасой? Или виргинского опоссума? Или омара "Ньюберг"? Или филадельфийский суп из панцирей черепах?



В свое время, чтение Стаута вдохновило меня на кулинарные подвиги и эксперименты. И не скажу что они были неудачными.

Но то, чем вы питаетесь назвать едой трудно.

Скорей продуктами.

Чипсы из шампиньонов?

Можете попробовать протушить на сковороде шампиньоны с небольшим количеством лука, баклажанов, специй и в конце добавить немного соевого соуса.

Солить не рекомендую, в соевом соусе (Не использую иного кроме как Киккоман, вроде как на территории Украины он был единственный, который варился по классической рецептуре, а не заливался кислотой с последующим гашением щелочью. Тут мы тоже продолжаем его покупать, но тут кроме классического есть масса вариаций. Впрочем, мы сторонники классического).

Вместо запечатанной лососевой нарезки, купите или замороженное и сами разморозьте (только правильно, медленно в холодильнике) или свежедефростованное (к сожалению свежевыловленный - это надо или на рыбных рынках портовых городов откуда идут на вылов или на фермах покупать) филе лосося, слегка просолите, выдавите на него поллимона, посыпьте мелконарезанным укропом заверните в фольгу и поставьте в духовку. После приготовления дайте немного остыть. Мне, честно говоря, больше нравится, когда он еще постоит в холодильнике и есть охлажденным.

Такое ощущение, что пребывание в детдоме отразилось и на ваших кулинарных вкусах.

В то-же время из обычных кабачков можно сделать произведение кулинарного искусства.

Вы пробовали говядину выдержанную в красном сухом вине?

Да банально стейк промаринованный горчицей?

Хотя-бы борщ сварить можете?

Когда дети еще были совсем маленькие, еще в Киеве, я варил 9 литровую кастрюлю борща и мы все ее съедали за 3-4 дня.

Моя тетя когда-то варила такую солянку, что ее невозможно было съесть одну тарелку если тебе предлагали добавку.

Вы предлагаете забрать детей у родителей и чтобы они питались детдомовской едой? Потом покупали-бы себе полуфабрикаты и консервы?

С ума сойти! В свое время, чтение Стаута вдохновило меня на кулинарные подвиги и эксперименты. И не скажу что они были неудачными.Но то, чем вы питаетесь назвать едой трудно.Скорей продуктами.Чипсы из шампиньонов?Можете попробовать протушить на сковороде шампиньоны с небольшим количеством лука, баклажанов, специй и в конце добавить немного соевого соуса.Солить не рекомендую, в соевом соусе (Не использую иного кроме как Киккоман, вроде как на территории Украины он был единственный, который варился по классической рецептуре, а не заливался кислотой с последующим гашением щелочью. Тут мы тоже продолжаем его покупать, но тут кроме классического есть масса вариаций. Впрочем, мы сторонники классического).Вместо запечатанной лососевой нарезки, купите или замороженное и сами разморозьте (только правильно, медленно в холодильнике) или свежедефростованное (к сожалению свежевыловленный - это надо или на рыбных рынках портовых городов откуда идут на вылов или на фермах покупать) филе лосося, слегка просолите, выдавите на него поллимона, посыпьте мелконарезанным укропом заверните в фольгу и поставьте в духовку. После приготовления дайте немного остыть. Мне, честно говоря, больше нравится, когда он еще постоит в холодильнике и есть охлажденным.Такое ощущение, что пребывание в детдоме отразилось и на ваших кулинарных вкусах.В то-же время из обычных кабачков можно сделать произведение кулинарного искусства.Вы пробовали говядину выдержанную в красном сухом вине?Да банально стейк промаринованный горчицей?Хотя-бы борщ сварить можете?Когда дети еще были совсем маленькие, еще в Киеве, я варил 9 литровую кастрюлю борща и мы все ее съедали за 3-4 дня.Моя тетя когда-то варила такую солянку, что ее невозможно было съесть одну тарелку если тебе предлагали добавку.Вы предлагаете забрать детей у родителей и чтобы они питались детдомовской едой? Потом покупали-бы себе полуфабрикаты и консервы?С ума сойти! rjkz

Повідомлень: 18055 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8799 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 06:12 Wirująświatła написав: rjkz написав: Так ващ идеал - ромы.

Пьют, курят, воруют, с пеленок, свободы - хоть залейся Так ващ идеал - ромы.Пьют, курят, воруют, с пеленок, свободы - хоть залейся нет. Но и обсуждать с вами или идеалы смысла нет, вы их никогда не достигнете. .





Про воровство. лучше пусть ребенок украдёт и осознает глубину и мерзость этого поступка, чем боится всего на свете, в т.ч. воровства. Нейронные связи по книжкам и ютубу не формируются. Домашний ребенок к сожалению, очень ограниченный в плане личного опыта. Негде этот опыт дома получить. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Природа не терпит деградации. нет. Но и обсуждать с вами или идеалы смысла нет, вы их никогда не достигнете. .Про воровство. лучше пусть ребенок украдёт и осознает глубину и мерзость этого поступка, чем боится всего на свете, в т.ч. воровства. Нейронные связи по книжкам и ютубу не формируются. Домашний ребенок к сожалению, очень ограниченный в плане личного опыта. Негде этот опыт дома получить. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Природа не терпит деградации.



Замечательный совет.

Пусть получит опыт воровства.

Какой еще?

Убийства, изнасилования?

Может и в тюрьме пусть посидит?

Так, для опыта.

Что-то я без этого опыта как-то прожил полвека и не парюсь.

Наверное, не правильно жил. Не было в моей жизни такого "значимого взрослого", который-бы всему этому научил. Замечательный совет.Пусть получит опыт воровства.Какой еще?Убийства, изнасилования?Может и в тюрьме пусть посидит?Так, для опыта.Что-то я без этого опыта как-то прожил полвека и не парюсь.Наверное, не правильно жил. Не было в моей жизни такого "значимого взрослого", который-бы всему этому научил. rjkz

Повідомлень: 18055 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8799 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 06:14 ЛАД написав: Wirująświatła написав: тьма исследований что усыновленные дети не отличаются от биологических. кому нужно читайте. спорить об исключительной роли биологических родителей особо нет желания. все академики мира не переспорят ваши стереотипы.

......... тьма исследований что усыновленные дети не отличаются от биологических. кому нужно читайте. спорить об исключительной роли биологических родителей особо нет желания. все академики мира не переспорят ваши стереотипы.......... Виталий, так никто и не говорит именно о биологических родителях.

Приёмные родители это тоже родители. Не хуже и не лучше биологических.

И когда вы говорите об общественном воспитании в пещерах (или мальчиков в Спарте), так оно таки было. Сегодня никто не будет воспитывать постороннего ребёнка. Жотя бы потому, что для этого нет условий. Виталий, так никто и не говорит именно о биологических родителях.Приёмные родители это тоже родители. Не хуже и не лучше биологических.И когда вы говорите об общественном воспитании в пещерах (или мальчиков в Спарте), так оно таки было. Сегодня никто не будет воспитывать постороннего ребёнка. Жотя бы потому, что для этого нет условий.



Судя по всему, существуют некие странные "значимые взрослые", которые из чистого любопытства забирают детей у родителей, чтобы правильно воспитывать. Судя по всему, существуют некие странные "значимые взрослые", которые из чистого любопытства забирают детей у родителей, чтобы правильно воспитывать. rjkz

Додано: Чет 20 лис, 2025 06:15 TUR написав: Wirująświatła написав: Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого.

Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти...

Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти... Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти...



НЕ, не зайти, заведут.

И обеспечат жильем и едой. НЕ, не зайти, заведут.И обеспечат жильем и едой. rjkz

Додано: Чет 20 лис, 2025 06:28 ЛАД

специально хочет, простите за грубое слово, позадрачивать общество.



специально хочет, простите за грубое слово, позадрачивать общество.







Це вже «подача» пост-фактум», коли «не прокатило» вкинуть «революційну» тезу. . Іззначально не було ідеї «збудоражити».



