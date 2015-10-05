RSS
  #<1 ... 835836837838
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 11:52

  Banderlog написав:Ти чомусь коли йдеться про його обовязки вважаєш його не зрілим, а коли про бажання тоді зрілим. Так не буває
какие обязанности у 1-3 летнего ребенка? То что так не бывает это ваши хотелки. Пока ребёнок не станет жить отдельно вы (родители) вынужденно или добровольно будете его обеспечивать. Вменить детям обязанности бывает непросто.

При этом лет с 14 он(она) начнет интересоваться противоположным полом и охотнее проводить время с друзьями/подругами, чем с родителями.

Это неприятно, но природой не предусмотрена любовь детей к родителям. Иначе сепарации не будет. Зачем вашей дочке искать мужа, когда она любит отца? Так же природой не предусмотрено, что половозрелый юнец живёт с родителями под их контролем. Ему как бы положено свою семью заводить. Дети не созревают в 3-7 лет, природа знает когда и что.

Родители в 21м веке хотят чтобы дети оставались детьми до 30 лет. Хотя ещё 100 лет назад ребенка отпускали в 14-15 в подмастерье или на учебу. Вопреки природе детство продлили на несколько лет. Мне со стороны смешно когда 1,90 детина со щетиной спрашивает у мамы разрешения погулять с друзьями. С точки зрения природы он давно о своей семье думать должен, а не мяч гонять.

Я не говорю что тут правильно что не правильно. Есть противоречие между биологическим и социальным взрослением. Отсюда вытекает много приколов. Которых нет у обезьян.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 12:04

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Ти чомусь коли йдеться про його обовязки вважаєш його не зрілим, а коли про бажання тоді зрілим. Так не буває
какие обязанности у 1-3 летнего ребенка? То что так не бывает это ваши хотелки. Пока ребёнок не станет жить отдельно вы (родители) вынужденно или добровольно будете его обеспечивать. Вменить детям обязанности бывает непросто.

При этом лет с 14 он(она) начнет интересоваться противоположным полом и охотнее проводить время с друзьями/подругами, чем с родителями.

Это неприятно, но природой не предусмотрена любовь детей к родителям. Иначе сепарации не будет. Зачем вашей дочке искать мужа, когда она любит отца? Так же природой не предусмотрено, что половозрелый юнец живёт с родителями под их контролем. Ему как бы положено свою семью заводить. Дети не созревают в 3-7 лет, природа знает когда и что.

Родители в 21м веке хотят чтобы дети оставались детьми до 30 лет. Хотя ещё 100 лет назад ребенка отпускали в 14-15 в подмастерье или на учебу. Вопреки природе детство продлили на несколько лет. Мне со стороны смешно когда 1,90 детина со щетиной спрашивает у мамы разрешения погулять с друзьями. С точки зрения природы он давно о своей семье думать должен, а не мяч гонять.

обовязки в 3х річного? Допустим скласти за собою іграшки одяг і постіль.
Не певен що розумію про що ви, коли кажете "сепарація". Будьласка подробніше поясніть. Я тільки за те щоб були самодостатніми.
