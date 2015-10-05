|
Психологія та саморозвиток
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:00
Banderlog написав: ЛАД написав:
----------------------------HotabЛАД
специально хочет, простите за грубое слово, позадрачивать общество.
Це вже «подача» пост-фактум», коли «не прокатило» вкинуть «революційну» тезу. . Іззначально не було ідеї «збудоражити».
----------------------------
Первый раз в истории с олимпиадами я так и подумал.
Но после его вбросов о бандах, родителях, о чём-то ещё, теперь о детском воровстве...
Неужели взрослый человек да ещё и психолог может такое писать на полном серьёзе?
И доказывать, что детское воровство это нормально? Да, ребёнок ещё не понимает, что воровать нельзя. Так задача старших объяснить ему это, иначе он вырастет и так и будет считать, что это нормально.
Удивлён, что эти глупости вызывают такое бурное обсуждение.
Лад, це не його особисті ідеї. Можливо він це і вкидує. Но така сєкта психологів таки сущєствує.
То, что такое существует, я и не отрицаю.
Вот поддерживает ли их наш умник, не уверен. И если даже поддерживает, то зачем вбрасывает сюда, точно зная, что не пошлют только благодаря культурности публики на этой ветке.
Вдохновляют перлы о ненависти к родителям из-за того, что не купили айфон. И тут же рассказывает о 30-летних оболтусах, сидящих на шее родителей.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 20 лис, 2025 16:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:04
Faceless написав:
Wirująświatła написав:О Дед Хасан ещё жив. А я думал может помер, давно не видел его на ветке. Зашёл значит грозно потрясти костями.
Якщо ви про Лада, то чого Хасан?
Чтобы не обвинили в хамстве и не забанили.
Это, кстати, к тому, о чём писал fox767676
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:10
Wirująświatła написав:
По факту эта схема не работает. Точнее ребенка можно заставить, но ценой потери доверия вплоть до ненависти к родителям.
так як ви з схемою не знайомі і одразу відкидаєте її як історично застарілу трохи підкину і я сюди інформації для размышлєнія про традиційні методи.
Не тільки Вам, але і мож ще комусь буде цікаво.
.Родителям неловко хвалить себя перед детьми — говорить, что «мама хорошая» или «папа замечательный». Любовь родителей к ребенку естественна, искренняя и безусловная.
Но это не значит, что детям не нужно объяснять, кто такие мама и папа, и какую роль они играют в их жизни.
Как помочь детям правильно понимать важность родителей?
Один из самых мягких и эффективных способов — рассказывать о родителях через реальные истории.
Например, папа может говорить о маме, даже когда её нет рядом: вспоминать, как ей было непросто заботиться о ребенке с первых дней его жизни, как она вставала ночами, переживала за каждую мелочь, сколько сил и любви она вложила в малыша.Мама, в свою очередь, может рассказывать о папе, формируя образ надежного защитника и человека, на которого всегда можно опереться. Она может показывать, что папина забота, труд и постоянное чувство ответственности — это тоже проявление любви.
Но особенно хорошо работает, когда о родителях говорят сторонние взрослые — педагоги, тренеры, родственники, близкие друзья семьи. Нейтральное мнение со стороны ребенок воспринимает гораздо глубже: такие слова становятся для него доказательством, что его родители действительно достойные, сильные и любящие люди.
И самое важное:
Дети навсегда запоминают, как вы относились к своим собственным родителям. Ваше уважение, забота и благодарность к бабушкам и дедушкам — это прямой пример для подражания. Именно так ваши дети будут относиться и к вам в будущем.
Додано: Чет 20 лис, 2025 16:34
Banderlog угу красиво на бумаге. Вспоминаю свое окружение ни у кого родители не были значимыми взрослыми. Мне рано дали самостоятельность, переезды поиск работы, стройка, крч не до меня им было в мои 13. Но и друзья не отставали делали что хотели и родители им не указ был. ссорились мирились. Кто то из дома убегал. В итоге приходили на какие то общие позиции, так и жили. Мама у меня католик а я ударился в Агни йогу и ее это сильно харило. Но попустило. Да и я далек от фанатизма в любом вопросе. В церковь за компанию с ней начал ходить уже после 40.
Ещё раз я не устанавливаю норм и не говорю как надо правильно. По разному бывает. Очень много от окружения зависит. Наверное 90% . гораздо больше чем от темперамента и воспитания. Окружение быстро испортит/перевоспитает. Ребенку нужна социализация и проходит она не на его условиях.
Предлагаю сменить тему. Социализация и сепарация для многих как горячий укол Дисульфирама.
ЛАД написав:
То, что такое существует, я и не отрицаю.
Вот поддерживает ли их наш умник, не уверен. И если даже поддерживает, то зачем вбрасывает сюда, точно зная, что не пошлют только благодаря культурности публики на этой ветке.
а яка різниця? ) ми ж тут обговорюєм ідеї, а ідея його жива і розповсюджена.
Навіть серед "образованої публіки".
А потім дивуються, що в "благополучних" родинах неблагополучні діти.
Щодо корисного досвіду воровства для соціалізації.
допустим в мене нема досвіду куріння тютюну, я не пробував, і це в сучасному суспільстві не норма. Но я не пробував не тому, що я унікальний, чи якась надзвичайна сила волі, просто в мене батько не курить і дід по мамі не курив.
В мене не було бажання переймати таку звичку щоб бути дорослим.
Дід по батькові курив і для мого батька потрібні були над собою зусилля,
а для мене вже ні, це як подароване.
P/s і наперед щоб тут знову не кидали тапками і не обзивали святошею, курців я не засуджую, розумію що не кращий.
Тільки курити в мене дома не можно, ні в кватирку ні на балконі.
це мої правила.
Щодо соціалізаційної ролі куріння а точніше перекурів думаю тут спорити не будуть?
Но я "перекурію" з сємачками чи леденцями а замість кави беру воду.
Зрілій особистості то загрози не несе,
стояти де курять, сидіти де пють і лежати де тр... і не участвувати, можливо. Хотя нащот останнього і лічно мене, я погарячкував,
но сидіти тверезим в пяній компанії могьом .
І в мене є друг, сектант пятидесятник, той ні разу не пив, і коли збираємся на шашлики, він жарить шашлик та не пє, для нього алкоголь не є соблазном, зовсім.
