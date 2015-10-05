Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 837838839840 Додано: Чет 20 лис, 2025 18:00 Banderlog написав: ЛАД написав: То, что такое существует, я и не отрицаю.

Вот поддерживает ли их наш умник, не уверен. И если даже поддерживает, то зачем вбрасывает сюда, точно зная, что не пошлют только благодаря культурности публики на этой ветке. То, что такое существует, я и не отрицаю.Вот поддерживает ли их наш умник, не уверен. И если даже поддерживает, то зачем вбрасывает сюда, точно зная, что не пошлют только благодаря культурности публики на этой ветке.

а яка різниця? ) ми ж тут обговорюєм ідеї, а ідея його жива і розповсюджена.

Навіть серед "образованої публіки".

А потім дивуються, що в "благополучних" родинах неблагополучні діти.

Щодо корисного досвіду воровства для соціалізації.

допустим в мене нема досвіду куріння тютюну, я не пробував, і це в сучасному суспільстві не норма. Но я не пробував не тому, що я унікальний, чи якась надзвичайна сила волі, просто в мене батько не курить і дід по мамі не курив.

В мене не було бажання переймати таку звичку щоб бути дорослим.

Дід по батькові курив і для мого батька потрібні були над собою зусилля,

а для мене вже ні, це як подароване.

P/s і наперед щоб тут знову не кидали тапками і не обзивали святошею, курців я не засуджую, розумію що не кращий.

Тільки курити в мене дома не можно, ні в кватирку ні на балконі.

це мої правила.

Щодо соціалізаційної ролі куріння а точніше перекурів думаю тут спорити не будуть?

Но я "перекурію" з сємачками чи леденцями а замість кави беру воду.

Зрілій особистості то загрози не несе,

стояти де курять, сидіти де пють і лежати де тр... і не участвувати, можливо. Хотя нащот останнього і лічно мене, я погарячкував, но сидіти тверезим в пяній компанії могьом .

І в мене є друг, сектант пятидесятник, той ні разу не пив, і коли збираємся на шашлики, він жарить шашлик та не пє, для нього алкоголь не є соблазном, зовсім. а яка різниця? ) ми ж тут обговорюєм ідеї, а ідея його жива і розповсюджена.Навіть серед "образованої публіки".А потім дивуються, що в "благополучних" родинах неблагополучні діти.Щодо корисного досвіду воровства для соціалізації.допустим в мене нема досвіду куріння тютюну, я не пробував, і це в сучасному суспільстві не норма. Но я не пробував не тому, що я унікальний, чи якась надзвичайна сила волі, просто в мене батько не курить і дід по мамі не курив.В мене не було бажання переймати таку звичку щоб бути дорослим.Дід по батькові курив і для мого батька потрібні були над собою зусилля,а для мене вже ні, це як подароване.P/s і наперед щоб тут знову не кидали тапками і не обзивали святошею, курців я не засуджую, розумію що не кращий.Тільки курити в мене дома не можно, ні в кватирку ні на балконі.це мої правила.Щодо соціалізаційної ролі куріння а точніше перекурів думаю тут спорити не будуть?Но я "перекурію" з сємачками чи леденцями а замість кави беру воду.Зрілій особистості то загрози не несе,стояти де курять, сидіти де пють і лежати де тр... і не участвувати, можливо. Хотя нащот останнього і лічно мене, я погарячкував,но сидіти тверезим в пяній компанії могьом .І в мене є друг, сектант пятидесятник, той ні разу не пив, і коли збираємся на шашлики, він жарить шашлик та не пє, для нього алкоголь не є соблазном, зовсім. Не спорю. Всё верно.

Я начал курить поздно, уже после универа, в армии. В то время это было признаком... мужественности, что ли. Курили в фильмах, в спектаклях и т.д. Сначала, вроде, баловался, потом втянулся. Пить пил, но изредка и не до положения риз.

А его идеи...

У нас были тяжёлые 90-е. Родителям было реально не до детей. Времени, а порой и сил не хватало. Надо было зарабатывать на жизнь. На еду для тех же детей. Виталик это не понимал тогда и не понял до сих пор. Он хвалится тем, что в 13 лет ездил в Польшу на заработки. Но сомневаюсь, что его дома не кормили, а он ел и одевался за свои деньги. Скорее всего, он деньги тратил на фирмовые джинсы и аппаратуру, которыми мог похвастаться перед одноклассниками и своей компанией.

Кроме того, у нас тогда развалился не просто Союз. Тогда ломался уклад жизни, общественная мораль. Образцом для подражания стали "успешные" валютные проститутки и бандиты. Отсюда и то , что Виталик называет свою компанию бандой. Хотя это даже близко никакая не банда. Но им хотелось казаться взрослыми и "крутыми".



На Западе наоборот. Злую роль сыграли десятилетия благополучной и сытой жизни. И дети потеряли работу. Полезную и важную если не для общества, то хотя бы для семьи. Типа пасти гусей, корову и т.п. Отсюда, по-моему, несколько избыточная "либерализация" общества. Избыточное баловство детей: "Мы не имели того-то и того-то, пусть хоть у детей будет". "Надо купить айфон (желательно, последнюю модель), чтобы ребёнок не чувствовал себя обделённым и не возненавидел родителей".

Ничего не имею против голубых или розовых, мне как-то всё равно кто с кем, каким способом и в какую дырку. Но то, что сейчас происходит, это перебор. Так скоро на гетеросексуалов будут смотреть как на ненормальных.



Кстати, для Виталика.

В Австралии приняли закон о запрете для детей до 16 лет инстаграмма и фейсбука. Заон вступит в действие, по-моему, с 20 декабря, но Мета уже начала процес.

Как же так?

Такое насилие над детьми! Не спорю. Всё верно.Я начал курить поздно, уже после универа, в армии. В то время это было признаком... мужественности, что ли. Курили в фильмах, в спектаклях и т.д. Сначала, вроде, баловался, потом втянулся. Пить пил, но изредка и не до положения риз.А его идеи...У нас были тяжёлые 90-е. Родителям было реально не до детей. Времени, а порой и сил не хватало. Надо было зарабатывать на жизнь. На еду для тех же детей. Виталик это не понимал тогда и не понял до сих пор. Он хвалится тем, что в 13 лет ездил в Польшу на заработки. Но сомневаюсь, что его дома не кормили, а он ел и одевался за свои деньги. Скорее всего, он деньги тратил на фирмовые джинсы и аппаратуру, которыми мог похвастаться перед одноклассниками и своей компанией.Кроме того, у нас тогда развалился не просто Союз. Тогда ломался уклад жизни, общественная мораль. Образцом для подражания стали "успешные" валютные проститутки и бандиты. Отсюда и то , что Виталик называет свою компанию бандой. Хотя это даже близко никакая не банда. Но им хотелось казаться взрослыми и "крутыми".На Западе наоборот. Злую роль сыграли десятилетия благополучной и сытой жизни. И дети потеряли работу. Полезную и важную если не для общества, то хотя бы для семьи. Типа пасти гусей, корову и т.п. Отсюда, по-моему, несколько избыточная "либерализация" общества. Избыточное баловство детей: "Мы не имели того-то и того-то, пусть хоть у детей будет". "Надо купить айфон (желательно, последнюю модель), чтобы ребёнок не чувствовал себя обделённым и не возненавидел родителей".Ничего не имею против голубых или розовых, мне как-то всё равно кто с кем, каким способом и в какую дырку. Но то, что сейчас происходит, это перебор. Так скоро на гетеросексуалов будут смотреть как на ненормальных.Кстати, для Виталика.В Австралии приняли закон о запрете для детей до 16 лет инстаграмма и фейсбука. Заон вступит в действие, по-моему, с 20 декабря, но Мета уже начала процес.Как же так?Такое насилие над детьми! ЛАД 2 Повідомлень: 37538 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5376 раз. Подякували: 4875 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 18:45 Wirująświatła написав: TUR написав: Wirująświatła написав: Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого. Из этого не следует что воровство это хорошо. Но лучше такой опыт, чем никакого.

Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти... Мда уж... С такой логикой или таким психологом можно далеко зайти... То есть просто как человек (если я психолог) я тут писать уже не могу? Инфантильность 150 уровня. Как будто вы только о своем туризме а хотаб о вертолётах пишете.



У детского и взрослого воровства принципиально разные корни. Ребенок ворует чтобы удовлетворить свои потребности, поскольку он не самодостаточный, пойти заработать на еду или велосипед не в состоянии.



Общество обязано содержать детей, в нашем случае эти обязанности переложили на родителей/опекунов.



А если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая? Правильно, пускай носит лохмотья, жрёт на мусорке, растёт без велика и смартфона. Главное чтобы не воровал. Потому что в вашем кармане на одну булочку станет меньше, а это катастрофа.





С какими циничными людьми я здесь общаюсь. Интересно это уже моральное дно или ещё есть куда падать? Я даже подросткам не объясняю элементарные вещи, какие объясняю здесь взрослым людям.



Воровство зло, потому что оно искажает представление о том как можно приемлимо добывать материальные ценности.



Но и вы тоже зло, потому что думаете только о себе. Я таким людям говорю зачем вы живёте в обществе? Идите жить в лес. А лучше на необитаемый остров. Там у вас ничего не украдут и никого не придется содержать. То есть просто как человек (если я психолог) я тут писать уже не могу? Инфантильность 150 уровня. Как будто вы только о своем туризме а хотаб о вертолётах пишете.У детского и взрослого воровства принципиально разные корни. Ребенок ворует чтобы удовлетворить свои потребности, поскольку он не самодостаточный, пойти заработать на еду или велосипед не в состоянии.Общество обязано содержать детей, в нашем случае эти обязанности переложили на родителей/опекунов.А если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая? Правильно, пускай носит лохмотья, жрёт на мусорке, растёт без велика и смартфона. Главное чтобы не воровал. Потому что в вашем кармане на одну булочку станет меньше, а это катастрофа.С какими циничными людьми я здесь общаюсь. Интересно это уже моральное дно или ещё есть куда падать? Я даже подросткам не объясняю элементарные вещи, какие объясняю здесь взрослым людям.Воровство зло, потому что оно искажает представление о том как можно приемлимо добывать материальные ценности.Но и вы тоже зло, потому что думаете только о себе. Я таким людям говорю зачем вы живёте в обществе? Идите жить в лес. А лучше на необитаемый остров. Там у вас ничего не украдут и никого не придется содержать.



Конечно, это не дно.

Дно - это пропагандировать забирание детей у родителей, чтобы жить как беспризорники и воровать. А если родители против, то папащ малолетняя шпана умоет кровью.

Я ничего не перепутаЛ? Конечно, это не дно.Дно - это пропагандировать забирание детей у родителей, чтобы жить как беспризорники и воровать. А если родители против, то папащ малолетняя шпана умоет кровью.Я ничего не перепутаЛ? rjkz

Повідомлень: 18058 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8799 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 18:50 Wirująświatła написав: Не так давно мы устроили социальный эксперимент - подростки на улице продавали упакованную сладость - чокопай. Недорого за 0,6$ объясняли что очень нужны деньги. Взрослые отказывались, а другие подростки охотно покупали. Это фейслесу живой пример в каком возрасте начинаются психологические проблемы. Подростки вам намного быстрее и охотнее помогут, если вы к ним обратитесь за помощью, чем взрослые.







При этом находились малые которые платили в 60 раз больше той цены, которую просили стримеры





Кстати за неделю стримеры со 2го видео продали чокопая на 1куе. При этом ни один взрослый не купил. Не так давно мы устроили социальный эксперимент - подростки на улице продавали упакованную сладость - чокопай. Недорого за 0,6$ объясняли что очень нужны деньги. Взрослые отказывались, а другие подростки охотно покупали. Это фейслесу живой пример в каком возрасте начинаются психологические проблемы. Подростки вам намного быстрее и охотнее помогут, если вы к ним обратитесь за помощью, чем взрослые.При этом находились малые которые платили в 60 раз больше той цены, которую просили стримерыКстати за неделю стримеры со 2го видео продали чокопая на 1куе. При этом ни один взрослый не купил.



Да, в нйских поездах метро тоже ходят продают нелегалы шоколадки.

Потому что за попрошайничество - тюрьма.

А чтобы не приходилось попрошайничать, есть семья, где ребенка и оденут и накормят и помогут получить образование, чтобы потом смог зарабатывать себе на жизнь, а не попрошайничать.

Короче, все уже поняли, Виталий пропагандирует безпризорничество, воровство и нигилляцию общественных устоев.

В лес так в лес.

Только это Виталию в лес.

Там его речам будут внемлить с благоговейным безмолвием.

Деревья. Белочки. Зайчики.

Ну и лесные сумасщедшие. Да, в нйских поездах метро тоже ходят продают нелегалы шоколадки.Потому что за попрошайничество - тюрьма.А чтобы не приходилось попрошайничать, есть семья, где ребенка и оденут и накормят и помогут получить образование, чтобы потом смог зарабатывать себе на жизнь, а не попрошайничать.Короче, все уже поняли, Виталий пропагандирует безпризорничество, воровство и нигилляцию общественных устоев.В лес так в лес.Только это Виталию в лес.Там его речам будут внемлить с благоговейным безмолвием.Деревья. Белочки. Зайчики.Ну и лесные сумасщедшие. rjkz

Повідомлень: 18058 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8799 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 18:56 Hotab написав: Wirująświatła



если родителей нет, ну там ребенка воспитывает бабушка с мизерной пенсией или семья многодетная/малоимущая?





1.Але ж в твою бутність підлітком ви витягували дітей у батьків щоб приворовувати. Хіба вони були голодні?

2. А коли дитина (підліток) приворовує (з твого ж схвалення і навчання), перед цим йде перевірка, а чи не останню булочку ти витягуєш у того, у кого береш? А що якщо у лоточника дитина з інвалідністю і він сам ледве зводить кінці з кінцями, торгуючи тими булочками, які ви крали?

Ви ж не робінгудили, ви просто брали що могли взяти. Без розбору. 1.Але ж в твою бутність підлітком ви витягували дітейщоб приворовувати. Хіба вони були голодні?2. А коли дитина (підліток) приворовує (з твого ж схвалення і навчання), перед цим йде перевірка, а чи не останню булочку ти витягуєш у того, у кого береш? А що якщо у лоточника дитина з інвалідністю і він сам ледве зводить кінці з кінцями, торгуючи тими булочками, які ви крали?Ви ж не робінгудили, ви просто брали що могли взяти. Без розбору.



Та не, кого это волнует.

Вот, у беспризорника (которого вытащили из семьи) была дома еда, но теперь нет и он идет красть еду.

Родители могли-бы ему купить смартфон, но он-же теперь может все что угодно наворовать. Поэтому он со своей бандой отожмет смартфон у школьника, который (вот гад!) идет из школы домой, к родителям.

Потом он решит, что ему-то велик или моцик положен.

Тоже сопрет.

Потом решит, что пора обзаводиться машиной.

Потом так смотрит, вырос уже, машина есть (ворованная), смартфон отжал, пора-бы другие свои потребности удовлетворять.

Только удовлетворять его мало кто захочет.

Но он-же сильный уже, ему все можно. Та не, кого это волнует.Вот, у беспризорника (которого вытащили из семьи) была дома еда, но теперь нет и он идет красть еду.Родители могли-бы ему купить смартфон, но он-же теперь может все что угодно наворовать. Поэтому он со своей бандой отожмет смартфон у школьника, который (вот гад!) идет из школы домой, к родителям.Потом он решит, что ему-то велик или моцик положен.Тоже сопрет.Потом решит, что пора обзаводиться машиной.Потом так смотрит, вырос уже, машина есть (ворованная), смартфон отжал, пора-бы другие свои потребности удовлетворять.Только удовлетворять его мало кто захочет.Но он-же сильный уже, ему все можно. rjkz

Повідомлень: 18058 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8799 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 20:33 Hotab написав: alibob написав: Faceless написав: Криза середнього віку ніби пізніше проявляється, десь за 45. Криза середнього віку ніби пізніше проявляється, десь за 45.

Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити. Криза середнього віку проявляється коли ніби ще можеш зробити/робити все те, що і молодий, але обираєш не робити.

Та наче не тільки «обираєш не» , а часто і не можеш.

Не можеш не спати до 3 ранку щоб тусити (хоч в сауні з … , хоч сімʼєю з сімейними друзями в новорічну ніч)

Не можеш бути цікавим для молоді, бо застряг . Всі шутєйки дідівські, ваганич підмигує і одобрітєльно плескає по плечу. Постійні «бояни», нерідко з повтором через 2-3 дні, бо забув, що мочив цю дічь позавчора.

............

Які рецепти не падати так? Знає мабуть ЛАД. Не дивлячись на окремі думки по деяким питанням, по яким я з ним не згодний, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті! Та наче не тільки «обираєш не» , а часто і не можеш.Не можеш не спати до 3 ранку щоб тусити (хоч в сауні з … , хоч сімʼєю з сімейними друзями в новорічну ніч)Не можеш бути цікавим для молоді, бо застряг . Всі шутєйки дідівські, ваганич підмигує і одобрітєльно плескає по плечу. Постійні «бояни», нерідко з повтором через 2-3 дні, бо забув, що мочив цю дічь позавчора.............Які рецепти не падати так? Знає мабуть ЛАД. Не дивлячись на окремі думки по деяким питанням, по яким я з ним не згодний, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті! Рецептов, к сожалению, дать не могу.

Как-то меня минула чаша сия.

Может, потому что в 45 не до этого было.

Как-то тогда слишком много навалилось сразу - и потеря работы, и незадолго до этого смерть мамы, и развод (мне дался очень тяжело, переживал несколько лет).

Не спать я мог и всю ночь даже в 60. Правда, не в сауне - мог читать интересную книгу. С ... я встречался дома, но это обычно заканчивалось раньше 3 часов. Следующий день выдерживал вполне нормально. Сейчас так уже не могу - если не выспался, то днём засыпаю даже на попытках просмотреть какое-нибудь хотя бы относительно длинное видео на форуме.

"Баяны" сейчас бывают часто. В 45-50, вроде, ещё не было. Или, может, было изредка, поэтому не запомнилось. Честно говоря, я и в 60 чувствовал себя вполне бодро. Мог за грибами-ягодами находить за день километров 20-30. Да и с женщинами молодыми чувствовал себя вполне нормально (ну как молодыми - лет 25-30, младше было уже неинтересно).

А так, интерес к жизни, к работе, да и просто интерес ко многим вещам. Рецептов, к сожалению, дать не могу.Как-то меня минула чаша сия.Может, потому что в 45 не до этого было.Как-то тогда слишком много навалилось сразу - и потеря работы, и незадолго до этого смерть мамы, и развод (мне дался очень тяжело, переживал несколько лет).Не спать я мог и всю ночь даже в 60. Правда, не в сауне - мог читать интересную книгу. С ... я встречался дома, но это обычно заканчивалось раньше 3 часов. Следующий день выдерживал вполне нормально. Сейчас так уже не могу - если не выспался, то днём засыпаю даже на попытках просмотреть какое-нибудь хотя бы относительно длинное видео на форуме."Баяны"бывают часто. В 45-50, вроде, ещё не было. Или, может, было изредка, поэтому не запомнилось. Честно говоря, я и в 60 чувствовал себя вполне бодро. Мог за грибами-ягодами находить за день километров 20-30. Да и с женщинами молодыми чувствовал себя вполне нормально (ну как молодыми - лет 25-30, младше было уже неинтересно).А так, интерес к жизни, к работе, да и просто интерес ко многим вещам. ЛАД 2 Повідомлень: 37538 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5376 раз. Подякували: 4875 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 21:18 Re: Психологія та саморозвиток Оце реанімували сьогодні тему..

Але все те саме: соціалізація бродяжнічєством. Ну таке, канєш. Hotab Повідомлень: 17208 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2539 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 21:59 Я поражаюсь тому какие они открытые. Wirująświatła

Повідомлень: 30927 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 22:08 Hotab написав: Оце реанімували сьогодні тему..

Але все те саме: соціалізація бродяжнічєством. Ну таке, канєш. Оце реанімували сьогодні тему..Але все те саме: соціалізація бродяжнічєством. Ну таке, канєш.

А шо? я пробував пробував почати срач і побоіщє про соус песто,

но... відреагував тільки пан Сібаріт) але до нього домахатись трудніше ніж до стовпа, він всьо врємя правий.

Вот ж міг б написати шо сємачки в песто надо гарбузові.

Або шо пить коняк на ничку западло...

Пропонуй сам, я підтримаю всяку офензиву крім голодовки. А шо? я пробував пробував почати срач і побоіщє про соус песто,но... відреагував тільки пан Сібаріт) але до нього домахатись трудніше ніж до стовпа, він всьо врємя правий.Вот ж міг б написати шо сємачки в песто надо гарбузові.Або шо пить коняк на ничку западло...Пропонуй сам, я підтримаю всяку офензиву крім голодовки. Banderlog

Повідомлень: 3993 З нами з: 24.06.14 Подякував: 120 раз. Подякували: 106 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 22:14 Banderlog

Ти сьогодні як написав «офіцери азнаурі», так я чув не зблєвнув. По-перше кілька місяців навіть пиво не вживав, по-друге таке не пʼю давно. Проте, дійсно, у воєнну битність саме такі шмурдячки з шоколадкою і ковтали. Hotab Повідомлень: 17208 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2539 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 20 лис, 2025 22:33 Wirująświatła написав:

Вітос, про блогерство



Вітос, про блогерство Hotab Повідомлень: 17208 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2539 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 837838839840 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 11513

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34