#<1 ... 839840841842> Додано: П'ят 21 лис, 2025 00:50 ответы ИИ Вот самые актуальные и доказанные причины эмоциональных расстройств (тревога, депрессия, СДВГ, расстройства поведения и т.д.) у детей и подростков на 2025 год. Я ранжировал их по силе влияния (по данным WHO, UNICEF, Lancet Child & Adolescent Health, CDC, мета-анализам 2020–2025 гг.).



| Ранг | Причина | Как именно влияет | Размер эффекта (примерно) |



| 1 | Социальные сети и смартфоны | Бесконечный скроллинг → сравнение себя с другими, кибербуллинг, FOMO, нарушение сна из-за синего света | Самый сильный фактор роста с 2012 г. У девочек 13–16 лет +150–200 % риска депрессии при >3 ч в день (Twenge, 2024)





| 2 | Семейные проблемы | Разводы, конфликты, эмоционально холодные или гиперопекающие родители, домашнее насилие | 40–60 % детей с расстройствами имеют неблагополучную семью |



| 3 | Пандемия COVID-19 и её последствия | Изоляция, потеря близких, переход на дистанционку, потеря социальных навыков | +25–35 % новых случаев тревоги и депрессии в 2020–2023 гг. (ещё не полностью ушло) |



| 4 | Академическое давление и перегрузка | «Гонка за оценками», репетиторы с 7 лет, страх не поступить | Особенно сильно в России, Китае, Корее, Индии |



| 5 | Генетика и биология | Наследственность (если у родителей депрессия — риск ×3–5), нарушения нейротрансмиттеров | 40–50 % вклада в тяжёлые расстройства |



| 6 | Травля (буллинг) в школе и онлайн | 20–30 % подростков подвергаются регулярно → рост суицидальных мыслей в 2–3 раза |



| 7 | Экономическая нестабильность семьи | Бедность, безработица родителей → хронический стресс | В странах с высоким неравенством риск ×2 |



| 8 | Недосып и нарушение циркадных ритмов| Подростки биологически ложатся позже, но встают рано → хронический недосып | +70 % риска депрессии при <7 ч сна |



| 9 | Войны, политическая нестабильность и новости 24/7 | Дети в России, Украине, Израиле, Газе — PTSD, генерализованная тревога | В зонах конфликта до 50–70 % детей с симптомами |



| 10 | Климатическая тревога | «Мир кончается, а я ничего не могу сделать» — особенно у 14–18 лет в Европе и США| 45–60 % подростков в западных странах испытывают eco-anxiety |



| 11 | Раннее употребление ПАВ (алкоголь, вейпы, каннабиноиды) | Начинают с 12–14 лет → меняет развитие мозга | ×3–5 риск депрессии к 18 годам



| 12 | Одиночество и ослабление реальных дружеских связей | «У меня 2000 друзей в ВК/ТикТоке, но поговорить не с кем» | Рост одиночества с 2012 г. на 50–100 % |



Особо сильно действующие комбинации (2020-е годы)

- Соцсети + недосып + академическое давление → «идеальный шторм» для девочек 13–16 лет (самая быстрорастущая группа).

- Травма + генетика → тяжёлые расстройства (биполярка, шизофрения чаще проявляются в 15–20 лет).

- Пандемийная изоляция + война/новости 2022–2025 → резкий рост в России и соседних странах.



Что НЕ является главной причиной (развенчанные мифы)

- Видеоигры сами по себе — если <2–3 ч в день, скорее защищают (дают чувство контроля).

- «Всё из-за гаджетов» — да, но только при чрезмерном использовании; до 2012 года рост психических расстройств был минимальным, хотя компьютеры уже были.





про Климатическая тревога 1й раз слышу. помню я в детстве боялся что Солнце может погаснуть. С остальным вроде согласен. про Климатическая тревога 1й раз слышу. помню я в детстве боялся что Солнце может погаснуть. С остальным вроде согласен. Wirująświatła

Додано: П'ят 21 лис, 2025 03:46

Повідомлень: 30928 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2527 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 03:46 Wirująświatła написав: Hotab написав: Але закриваючи (незаконним і аморальним шляхом) потребу однієї дитини , вас, старших наставників воровитих дітей не хвилює чи не створюєте ви проблему для інших дітей Але закриваючи (незаконним і аморальним шляхом) потребу однієї дитини , вас, старших наставників воровитих дітей не хвилює чи не створюєте ви проблему для інших дітей я все замечаю и тебе уже ответил, ребенку нужно удовлетворить СВОИ потребности. Здесь и сейчас. Он не задумывается о том где эта булочка берется, чей это труд и кто ещё на нее претендует. Это уже плоскость морали. если переходить в неё, ребёнок не просил его (и других детей) рожать.



Так же он не несёт ответственности за материальное обеспечение себя и других детей. Которую ты хочешь ему косвенно вменить. Типа ты украл булочку у другого ребенка и несёшь ответственность за то что другой теперь голодный.



У него банально нет ресурсов качественно себя обеспечить в т.ч. базовые потребности (если бабушка опекун или многодетная семья с этой задачей не справляется).



Общество сняло с себя ответственность за обеспечение подобных кейсов. Государство конечно кидает им подачку, несоизмеримо малую учитывая цены.



В итоге приходим к задаче с вагонетками что лучше покушать самому при этом что бы голодал другой или отдать (не взять) последнее и остаться голодным. Дети всегда выберут накормить себя. Умереть ради того , чтобы сосед купил своему ребенку айфон это уже другой уровень ответственности. Я так понимаю ты к этому призываешь? я все замечаю и тебе уже ответил, ребенку нужно удовлетворить СВОИ потребности. Здесь и сейчас. Он не задумывается о том где эта булочка берется, чей это труд и кто ещё на нее претендует. Это уже плоскость морали. если переходить в неё, ребёнок не просил его (и других детей) рожать.Так же он не несёт ответственности за материальное обеспечение себя и других детей. Которую ты хочешь ему косвенно вменить. Типа ты украл булочку у другого ребенка и несёшь ответственность за то что другой теперь голодный.У него банально нет ресурсов качественно себя обеспечить в т.ч. базовые потребности (если бабушка опекун или многодетная семья с этой задачей не справляется).Общество сняло с себя ответственность за обеспечение подобных кейсов. Государство конечно кидает им подачку, несоизмеримо малую учитывая цены.В итоге приходим к задаче с вагонетками что лучше покушать самому при этом что бы голодал другой или отдать (не взять) последнее и остаться голодным. Дети всегда выберут накормить себя. Умереть ради того , чтобы сосед купил своему ребенку айфон это уже другой уровень ответственности. Я так понимаю ты к этому призываешь?



Товарисч психолух, или кто вы там, я уже не знаю.

У детей есть родители, которых вы нигиллируете как класс.

Они детей и накормят и оденут и крышу над головой дадут.

И уберегут от таких горе-наставников, которые научат воровать и нищенствовать.

У меня все больше складывается впечатление, что вам нужен или психолог или психиатр. Товарисч психолух, или кто вы там, я уже не знаю.У детей есть родители, которых вы нигиллируете как класс.Они детей и накормят и оденут и крышу над головой дадут.И уберегут от таких горе-наставников, которые научат воровать и нищенствовать.У меня все больше складывается впечатление, что вам нужен или психолог или психиатр. rjkz

Повідомлень: 18068 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8803 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 03:47 Wirująświatła написав: Сибарит написав: В качестве шутки могу посоветовать карася в сметане В качестве шутки могу посоветовать карася в сметане вареного? Копчёное со сметаной не сочетается. вареного? Копчёное со сметаной не сочетается.



Шампиньоны можно протушить в сметанном соусе, обалденно получается.

Гугл в помощь. Шампиньоны можно протушить в сметанном соусе, обалденно получается.Гугл в помощь. rjkz

Повідомлень: 18068 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8803 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 03:53 Сибарит написав: Wirująświatła написав: Сибарит написав: В качестве шутки могу посоветовать карася в сметане В качестве шутки могу посоветовать карася в сметане вареного? Копчёное со сметаной не сочетается. вареного? Копчёное со сметаной не сочетается.

Вообще-то карася в сметане обычно жарят. Вообще-то карася в сметане обычно жарят.



Походу, нащ психхолог сам выходец из интерната, потому детская обида на отсутствие родительского тепла теперь выливается в отрицание родителей как класс.

Набор еды в холодильнике - подтверждение отсутствия у интернатовских детей элементарных навыков самостоятельно вести домашнее хозяйство.

Ну, банку сгущенки вскрыть умения хватит.

Помниться, несмотря на свой статус "удобного ребенка", я по утрам себе яичницу сам жарил с первого класса.

Мои "удобные дети" себе макароны и пельмени хотя-бы могут сварить. Походу, нащ психхолог сам выходец из интерната, потому детская обида на отсутствие родительского тепла теперь выливается в отрицание родителей как класс.Набор еды в холодильнике - подтверждение отсутствия у интернатовских детей элементарных навыков самостоятельно вести домашнее хозяйство.Ну, банку сгущенки вскрыть умения хватит.Помниться, несмотря на свой статус "удобного ребенка", я по утрам себе яичницу сам жарил с первого класса.Мои "удобные дети" себе макароны и пельмени хотя-бы могут сварить. rjkz

Повідомлень: 18068 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8803 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 03:58 Wirująświatła написав: Hotab написав: Ти упорно прибираєш з цієї схеми старших (себе ) які навчають «не знати» , Ти упорно прибираєш з цієї схеми старших (себе ) які навчають «не знати» , ты про какого меня сейчас говоришь? Про того который в 15 ездил в Одессу? Так 15 лет это тоже ребёнок, который не в состоянии себя обеспечить. И которому ты хочешь вменить какую то ответственность. Или у нас в 15 лет детям дают квартиру и работу? А потребности в жилье, одежде и питании есть. Вот такая куета выходит. Если родители не в состоянии всё обеспечить, проблема падает на голову ребенка.



Если про современного меня, никого воровать я не учу и не мотивирую. Но если для какого то ребенка это станет вопросом выживания - научу на раз два. Для меня жизнь человека дороже моральных норм. Написанных чтобы ты защитил свои капиталы. Я так понял для форучан предпочтительнее чтобы ребенок сдох с голоду, чем что то своровал. Называется свою булочку/айфон оцениваю дороже чужой жизни. Hotab написав: Проте такий підход і принцип не має межі: у мене Ксяомі , у тебе айфон і авто, нічого страшного якщо я у тебе йобну айфон, у тебе буде ще авто і елітний алкоголь., Проте такий підход і принцип не має межі: у мене Ксяомі , у тебе айфон і авто, нічого страшного якщо я у тебе йобну айфон, у тебе буде ще авто і елітний алкоголь., граница есть, но да она размыта. Начнем с того что (кроме базовых) потребности ребенка задаёт общество.





Если у всех в классе есть смартфон а у одного Серёжи нет, совершенно нормально что Сережа его тоже хочет. Стандарты жизни задаёт общество. Можно конечно сказать Серёже что наши предки жили без смартфона и ты проживёшь, но это скорее всего его травмирует. Как минимум ударит по самооценке и по вере в свои силы. Возможно по желанию социализироваться. Или сформирует виктимную позицию. (Не путать с РАС)



Когда я делаю соц.эксперименты с участием подростков в случае их успешности это дико поднимает их веру в себя , они становятся мотивированы на какие то достижения. Ребенок/подросток много чего не понимает или понимает криво. Их понимание меняется буквально на глазах с получением каждого нового опыта. Этим процессом можно управлять подкидывая им те или другие кейсы.



Не стоит требовать от них слишком много. Лучше требуй от политиков и чиновников. Не дети главные воры в обществе. ты про какого меня сейчас говоришь? Про того который в 15 ездил в Одессу? Так 15 лет это тоже ребёнок, который не в состоянии себя обеспечить. И которому ты хочешь вменить какую то ответственность. Или у нас в 15 лет детям дают квартиру и работу? А потребности в жилье, одежде и питании есть. Вот такая куета выходит. Если родители не в состоянии всё обеспечить, проблема падает на голову ребенка.Если про современного меня, никого воровать я не учу и не мотивирую. Но если для какого то ребенка это станет вопросом выживания - научу на раз два. Для меня жизнь человека дороже моральных норм. Написанных чтобы ты защитил свои капиталы. Я так понял для форучан предпочтительнее чтобы ребенок сдох с голоду, чем что то своровал. Называется свою булочку/айфон оцениваю дороже чужой жизни.граница есть, но да она размыта. Начнем с того что (кроме базовых) потребности ребенка задаёт общество.Если у всех в классе есть смартфон а у одного Серёжи нет, совершенно нормально что Сережа его тоже хочет. Стандарты жизни задаёт общество. Можно конечно сказать Серёже что наши предки жили без смартфона и ты проживёшь, но это скорее всего его травмирует. Как минимум ударит по самооценке и по вере в свои силы. Возможно по желанию социализироваться. Или сформирует виктимную позицию. (Не путать с РАС)Когда я делаю соц.эксперименты с участием подростков в случае их успешности это дико поднимает их веру в себя , они становятся мотивированы на какие то достижения. Ребенок/подросток много чего не понимает или понимает криво. Их понимание меняется буквально на глазах с получением каждого нового опыта. Этим процессом можно управлять подкидывая им те или другие кейсы.Не стоит требовать от них слишком много. Лучше требуй от политиков и чиновников. Не дети главные воры в обществе.



Акуительно.

А с какого перепуга кто-то должен предоставить ребенку в 15 лет квартиру?

Пусть живет с родителями в родительском жилье...Ах, да! Нельзя-ж.

Ну, нельзя так нельзя.

Пусть идет воровать.

Жить-то как-то надо. Акуительно.А с какого перепуга кто-то должен предоставить ребенку в 15 лет квартиру?Пусть живет с родителями в родительском жилье...Ах, да! Нельзя-ж.Ну, нельзя так нельзя.Пусть идет воровать.Жить-то как-то надо. rjkz

Повідомлень: 18068 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8803 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 04:08 Wirująświatła написав: Banderlog написав: Ти чомусь коли йдеться про його обовязки вважаєш його не зрілим, а коли про бажання тоді зрілим. Так не буває Ти чомусь коли йдеться про його обовязки вважаєш його не зрілим, а коли про бажання тоді зрілим. Так не буває какие обязанности у 1-3 летнего ребенка? То что так не бывает это ваши хотелки. Пока ребёнок не станет жить отдельно вы (родители) вынужденно или добровольно будете его обеспечивать. Вменить детям обязанности бывает непросто.



При этом лет с 14 он(она) начнет интересоваться противоположным полом и охотнее проводить время с друзьями/подругами, чем с родителями.



Это неприятно, но природой не предусмотрена любовь детей к родителям. Иначе сепарации не будет. Зачем вашей дочке искать мужа, когда она любит отца? Так же природой не предусмотрено, что половозрелый юнец живёт с родителями под их контролем. Ему как бы положено свою семью заводить. Дети не созревают в 3-7 лет, природа знает когда и что.



Родители в 21м веке хотят чтобы дети оставались детьми до 30 лет. Хотя ещё 100 лет назад ребенка отпускали в 14-15 в подмастерье или на учебу. Вопреки природе детство продлили на несколько лет. Мне со стороны смешно когда 1,90 детина со щетиной спрашивает у мамы разрешения погулять с друзьями. С точки зрения природы он давно о своей семье думать должен, а не мяч гонять.



Я не говорю что тут правильно что не правильно. Есть противоречие между биологическим и социальным взрослением. Отсюда вытекает много приколов. Которых нет у обезьян. какие обязанности у 1-3 летнего ребенка? То что так не бывает это ваши хотелки. Пока ребёнок не станет жить отдельно вы (родители) вынужденно или добровольно будете его обеспечивать. Вменить детям обязанности бывает непросто.При этом лет с 14 он(она) начнет интересоваться противоположным полом и охотнее проводить время с друзьями/подругами, чем с родителями.Это неприятно, но природой не предусмотрена любовь детей к родителям. Иначе сепарации не будет. Зачем вашей дочке искать мужа, когда она любит отца? Так же природой не предусмотрено, что половозрелый юнец живёт с родителями под их контролем. Ему как бы положено свою семью заводить. Дети не созревают в 3-7 лет, природа знает когда и что.Родители в 21м веке хотят чтобы дети оставались детьми до 30 лет. Хотя ещё 100 лет назад ребенка отпускали в 14-15 в подмастерье или на учебу. Вопреки природе детство продлили на несколько лет. Мне со стороны смешно когда 1,90 детина со щетиной спрашивает у мамы разрешения погулять с друзьями. С точки зрения природы он давно о своей семье думать должен, а не мяч гонять.Я не говорю что тут правильно что не правильно. Есть противоречие между биологическим и социальным взрослением. Отсюда вытекает много приколов. Которых нет у обезьян.



Так не вопрос.

Может ребенок себя обеспечить законным образом и достиг юридической зрелости - его воля принимать решения.

Только одни хотелки без возможностей не решают никаких вопросов.

Не знаю, я спокойно жил с родителями, даже когда уже работал и обеспечивал не только себя но и их. Когда женился, то первая-же ночь после свадьбы была на арендной квартире.

Только я уже зарабатывал на эту аренду.

Так не вопрос.
Может ребенок себя обеспечить законным образом и достиг юридической зрелости - его воля принимать решения.
Только одни хотелки без возможностей не решают никаких вопросов.
Не знаю, я спокойно жил с родителями, даже когда уже работал и обеспечивал не только себя но и их. Когда женился, то первая-же ночь после свадьбы была на арендной квартире.
Только я уже зарабатывал на эту аренду.
Только и мои и жены родители (и бабушки-дедущки) не перестали быть чужими людьми. Мы абсолютно нормально общались, регулярно приходили одни к другим, собирались за столом. Даже просто заехать на обед или купить и привезти продукты, помочь чем-то по дому, в котором вырос. Странно, да? Такое бывает. Так не вопрос.Может ребенок себя обеспечить законным образом и достиг юридической зрелости - его воля принимать решения.Только одни хотелки без возможностей не решают никаких вопросов.Не знаю, я спокойно жил с родителями, даже когда уже работал и обеспечивал не только себя но и их. Когда женился, то первая-же ночь после свадьбы была на арендной квартире.Только я уже зарабатывал на эту аренду.Только и мои и жены родители (и бабушки-дедущки) не перестали быть чужими людьми. Мы абсолютно нормально общались, регулярно приходили одни к другим, собирались за столом. Даже просто заехать на обед или купить и привезти продукты, помочь чем-то по дому, в котором вырос. Странно, да? Такое бывает. rjkz

Додано: П'ят 21 лис, 2025 04:22

Повідомлень: 18068 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8803 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 04:22 Wirująświatła написав: Banderlog написав: Не певен що розумію про що ви, коли кажете "сепарація". Будьласка подробніше поясніть. Я тільки за те щоб були самодостатніми Не певен що розумію про що ви, коли кажете "сепарація". Будьласка подробніше поясніть. Я тільки за те щоб були самодостатніми

https://almanax.co.uk/tpost/jo430bop5f- ... ei-v-pokoe



Самый большой шок когда родители узнают что сепарация начинается с момента рождения. Они то думают ребёнок принадлежит им во всех планах включая эмоциональный. Но нет. Некоторые мальчики уже с 3х лет стесняются мам (начало сепарации осознание себя как отдельной личности) и тд.



Я здесь лично никому не предъявляю. Говорю в общем какие проблемы у родителей с детьми и откуда они берутся. В большинстве случаев это завышенные ожидания родителей от ребенка, если я его кормлю значит он должен (убирать, учиться, чистить зубы бла бла бла). По факту эта схема не работает. Точнее ребенка можно заставить, но ценой потери доверия вплоть до ненависти к родителям. Самый большой шок когда родители узнают что сепарация начинается с момента рождения. Они то думают ребёнок принадлежит им во всех планах включая эмоциональный. Но нет. Некоторые мальчики уже с 3х лет стесняются мам (начало сепарации осознание себя как отдельной личности) и тд.Я здесь лично никому не предъявляю. Говорю в общем какие проблемы у родителей с детьми и откуда они берутся. В большинстве случаев это завышенные ожидания родителей от ребенка, если я его кормлю значит он должен (убирать, учиться, чистить зубы бла бла бла). По факту эта схема не работает. Точнее ребенка можно заставить, но ценой потери доверия вплоть до ненависти к родителям.



Судя по всему это опять ваша детская психологическая травма.

"Хотите поговорить об этом?" (с)

Я вообще не встречал в своей жизни и жизни всех моих знакомых и друзей такого отношения между родителями и детьми.

Это вы начитались каких-то Монтессори, которые учили как воспитывать чужих детей, но не смогли справиться со своими собственными.

И отсутствие собственного опыта отношений с родителями.

Повторюсь, среди всех, абсолютно и без исключений, моих знакомых нет конфликта между родителями и детьми.

Совершенно наоборот.

Даже в той самой "дворовой банде", где курили и бухали с младшего подросткового возраста, это происходило вместе с родителями.

Я не шучу.

Огромная коммуналка, в которой бухало несколько семей, включая соседей и друзей из соседних квартир и домов. Родители и дети (уже с 14-15 лет) бухали и курили что топор можно вешать.

Там как-то Новый год отмечали, потом все празники и закончили 8 марта.

За это время было только 4 дня "выходных". Это именно там, я водки столько выпивал, сколько не выпивал до этого просто жидкости в таких объемах за один раз. Благо я тогда уже в институте учился.

И я уж совсем не говорю, о друзьях и знакомых из нормальных семей.

Одни готовились на эмиграцию в Канаду. Практически все сделали, но заболела пожилая мама. И все. Никто никуда не поехал. Не потому что мама не пустила. А потому что не представляли как оставить маму. Сейчас сидят под бомбежками.

Это-же говорит о привязанностях,уважении и любви между детьми и родителями.

И никто не учил этих людей бродяжничать и воровать. Судя по всему это опять ваша детская психологическая травма."Хотите поговорить об этом?" (с)Я вообще не встречал в своей жизни и жизни всех моих знакомых и друзей такого отношения между родителями и детьми.Это вы начитались каких-то Монтессори, которые учили как воспитывать чужих детей, но не смогли справиться со своими собственными.И отсутствие собственного опыта отношений с родителями.Повторюсь, среди всех, абсолютно и без исключений, моих знакомых нет конфликта между родителями и детьми.Совершенно наоборот.Даже в той самой "дворовой банде", где курили и бухали с младшего подросткового возраста, это происходило вместе с родителями.Я не шучу.Огромная коммуналка, в которой бухало несколько семей, включая соседей и друзей из соседних квартир и домов. Родители и дети (уже с 14-15 лет) бухали и курили что топор можно вешать.Там как-то Новый год отмечали, потом все празники и закончили 8 марта.За это время было только 4 дня "выходных". Это именно там, я водки столько выпивал, сколько не выпивал до этого просто жидкости в таких объемах за один раз. Благо я тогда уже в институте учился.И я уж совсем не говорю, о друзьях и знакомых из нормальных семей.Одни готовились на эмиграцию в Канаду. Практически все сделали, но заболела пожилая мама. И все. Никто никуда не поехал. Не потому что мама не пустила. А потому что не представляли как оставить маму. Сейчас сидят под бомбежками.Это-же говорит о привязанностях,уважении и любви между детьми и родителями.И никто не учил этих людей бродяжничать и воровать. rjkz

Повідомлень: 18068 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8803 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 04:24 ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД



специально хочет, простите за грубое слово, позадрачивать общество.







Це вже «подача» пост-фактум», коли «не прокатило» вкинуть «революційну» тезу. . Іззначально не було ідеї «збудоражити». Це вже «подача» пост-фактум», коли «не прокатило» вкинуть «революційну» тезу. . Іззначально не було ідеї «збудоражити».

Первый раз в истории с олимпиадами я так и подумал.

Но после его вбросов о бандах, родителях, о чём-то ещё, теперь о детском воровстве...

Неужели взрослый человек да ещё и психолог может такое писать на полном серьёзе?

И доказывать, что детское воровство это нормально? Да, ребёнок ещё не понимает, что воровать нельзя. Так задача старших объяснить ему это, иначе он вырастет и так и будет считать, что это нормально.

Удивлён, что эти глупости вызывают такое бурное обсуждение. Первый раз в истории с олимпиадами я так и подумал.Но после его вбросов о бандах, родителях, о чём-то ещё, теперь о детском воровстве...Неужели взрослый человек да ещё и психолог может такое писать на полном серьёзе?И доказывать, что детское воровство это нормально? Да, ребёнок ещё не понимает, что воровать нельзя. Так задача старших объяснить ему это, иначе он вырастет и так и будет считать, что это нормально.Удивлён, что эти глупости вызывают такое бурное обсуждение.



Если предположить, что наш психолог все это пишет (а оно так и складывается) под воздействием своего жизненного опыта, тогда это объяснимо.

Он просто не знает как может быть иначе. Если предположить, что наш психолог все это пишет (а оно так и складывается) под воздействием своего жизненного опыта, тогда это объяснимо.Он просто не знает как может быть иначе. rjkz

Повідомлень: 18068 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8803 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 04:36 Wirująświatła написав: Banderlog

Я не хочу объяснять то что и без меня хорошо расжевано в интернете

https://almanax.co.uk/tpost/jo430bop5f- ... ei-v-pokoe Banderlog написав: Не виконуються умови однієї з сторін значить не виконуються обовязки іншою Не виконуються умови однієї з сторін значить не виконуються обовязки іншою рили? Девочка в 8 лет не убрала кровать и не почистила зубы, за это вы ее лишаете жилья и питания? Следующий этап органы опеки лишают вас родительских прав. Win-win-win.



То что было 100 лет назад сегодня не работает. Дети знают свои права и требуют их соблюдения. Максимум что вы можете отказать в покупке Айфона. Ценой ненависти к вам. Я не хочу объяснять то что и без меня хорошо расжевано в интернетерили? Девочка в 8 лет не убрала кровать и не почистила зубы, за это вы ее лишаете жилья и питания? Следующий этап органы опеки лишают вас родительских прав. Win-win-win.То что было 100 лет назад сегодня не работает. Дети знают свои права и требуют их соблюдения. Максимум что вы можете отказать в покупке Айфона. Ценой ненависти к вам.



Странно.

У меня старший хорошо учился и у него был и яфон и комп.

У младшего только планшет.

Подходит младший и говорит "а я тоже хочу".

Я ему- вот будешь учиться как старший - все у тебя будет.

И он приложил усилия и имеет более новый яфон и игровой ноутбук с крутой видеокартой. Мне уже перед старшим неудобно.

Потом заигрался младший и скатился в учебе.

И компьютер спрятался от него на 2 месяца.

Он опять подтянул учебу. Вот вчера комп вернулся к хозяину, но было сказано, чтто может опять уйти. И на телефоне тайм лимит на 10 минут в день. То есть, играть вроде и есть на чем, чтобы не забылось, но только 10 минут в день.

И ничего. Пару дней подулся, потом попустило. Странно.У меня старший хорошо учился и у него был и яфон и комп.У младшего только планшет.Подходит младший и говорит "а я тоже хочу".Я ему- вот будешь учиться как старший - все у тебя будет.И он приложил усилия и имеет более новый яфон и игровой ноутбук с крутой видеокартой. Мне уже перед старшим неудобно.Потом заигрался младший и скатился в учебе.И компьютер спрятался от него на 2 месяца.Он опять подтянул учебу. Вот вчера комп вернулся к хозяину, но было сказано, чтто может опять уйти. И на телефоне тайм лимит на 10 минут в день. То есть, играть вроде и есть на чем, чтобы не забылось, но только 10 минут в день.И ничего. Пару дней подулся, потом попустило. rjkz

Повідомлень: 18068 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8803 раз. Подякували: 5538 раз. Профіль 11 6 7 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лис, 2025 04:42 Banderlog написав: Wirująświatła написав: По факту эта схема не работает. Точнее ребенка можно заставить, но ценой потери доверия вплоть до ненависти к родителям. По факту эта схема не работает. Точнее ребенка можно заставить, но ценой потери доверия вплоть до ненависти к родителям. так як ви з схемою не знайомі і одразу відкидаєте її як історично застарілу трохи підкину і я сюди інформації для размышлєнія про традиційні методи.

Не тільки Вам, але і мож ще комусь буде цікаво.

.Родителям неловко хвалить себя перед детьми — говорить, что «мама хорошая» или «папа замечательный». Любовь родителей к ребенку естественна, искренняя и безусловная.

Но это не значит, что детям не нужно объяснять, кто такие мама и папа, и какую роль они играют в их жизни.



Как помочь детям правильно понимать важность родителей?



Один из самых мягких и эффективных способов — рассказывать о родителях через реальные истории.

Например, папа может говорить о маме, даже когда её нет рядом: вспоминать, как ей было непросто заботиться о ребенке с первых дней его жизни, как она вставала ночами, переживала за каждую мелочь, сколько сил и любви она вложила в малыша.

Мама, в свою очередь, может рассказывать о папе, формируя образ надежного защитника и человека, на которого всегда можно опереться. Она может показывать, что папина забота, труд и постоянное чувство ответственности — это тоже проявление любви.



Но особенно хорошо работает, когда о родителях говорят сторонние взрослые — педагоги, тренеры, родственники, близкие друзья семьи. Нейтральное мнение со стороны ребенок воспринимает гораздо глубже: такие слова становятся для него доказательством, что его родители действительно достойные, сильные и любящие люди.



И самое важное:

Дети навсегда запоминают, как вы относились к своим собственным родителям. Ваше уважение, забота и благодарность к бабушкам и дедушкам — это прямой пример для подражания. Именно так ваши дети будут относиться и к вам в будущем. так як ви з схемою не знайомі і одразу відкидаєте її як історично застарілу трохи підкину і я сюди інформації для размышлєнія про традиційні методи.Не тільки Вам, але і мож ще комусь буде цікаво..Родителям неловко хвалить себя перед детьми — говорить, что «мама хорошая» или «папа замечательный». Любовь родителей к ребенку естественна, искренняя и безусловная.Но это не значит, что детям не нужно объяснять, кто такие мама и папа, и какую роль они играют в их жизни.Как помочь детям правильно понимать важность родителей?Один из самых мягких и эффективных способов — рассказывать о родителях через реальные истории.Например, папа может говорить о маме, даже когда её нет рядом: вспоминать, как ей было непросто заботиться о ребенке с первых дней его жизни, как она вставала ночами, переживала за каждую мелочь, сколько сил и любви она вложила в малыша.Мама, в свою очередь, может рассказывать о папе, формируя образ надежного защитника и человека, на которого всегда можно опереться. Она может показывать, что папина забота, труд и постоянное чувство ответственности — это тоже проявление любви.Но особенно хорошо работает, когда о родителях говорят сторонние взрослые — педагоги, тренеры, родственники, близкие друзья семьи. Нейтральное мнение со стороны ребенок воспринимает гораздо глубже: такие слова становятся для него доказательством, что его родители действительно достойные, сильные и любящие люди.И самое важное:Дети навсегда запоминают, как вы относились к своим собственным родителям. Ваше уважение, забота и благодарность к бабушкам и дедушкам — это прямой пример для подражания. Именно так ваши дети будут относиться и к вам в будущем.



+1.

Но это невозможно воспринять воспитаннику интерната.

Там только какие угодно взрослые, но не роддители. +1.Но это невозможно воспринять воспитаннику интерната.Там только какие угодно взрослые, но не роддители. rjkz

