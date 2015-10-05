Wirująświatła написав:Banderlog угу красиво на бумаге. Вспоминаю свое окружение ни у кого родители не были значимыми взрослыми. Мне рано дали самостоятельность, переезды поиск работы, стройка, крч не до меня им было в мои 13. Но и друзья не отставали делали что хотели и родители им не указ был. ссорились мирились. Кто то из дома убегал. В итоге приходили на какие то общие позиции, так и жили. Мама у меня католик а я ударился в Агни йогу и ее это сильно харило. Но попустило. Да и я далек от фанатизма в любом вопросе. В церковь за компанию с ней начал ходить уже после 40.
Ещё раз я не устанавливаю норм и не говорю как надо правильно. По разному бывает. Очень много от окружения зависит. Наверное 90% . гораздо больше чем от темперамента и воспитания. Окружение быстро испортит/перевоспитает. Ребенку нужна социализация и проходит она не на его условиях.
Ну признайте уже.
Оно ж лезет из всех щелей.
Ваша позиция - резултат того самого негативного ЛИЧНОГО опыта.
Вам просто не повезло в детской жизни.
Сочувствую.
Но это не типично.
По крайней мере в нормальных семьях.
Можно до хрипоты спорить только о %% ненормальных нормальных семей.
Но что-то никому в голову не приходило ранее нормальное и ненормальное менять местами.