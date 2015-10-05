Референтная группа — это социальная группа (или даже отдельный человек), которую подросток считает для себя «эталоном», ориентиром. Это те люди, чьё мнение, стиль, ценности и нормы поведения для него важнее, чем мнение родителей, учителей или общества в целом. Подросток постоянно (часто неосознанно) задаёт себе вопросы: - Как я выгляжу в глазах этих людей? - Принимают ли они меня? - Соответствую ли я их стандартам? Если ответ «да» — он чувствует себя значимым, уверенным, «нормальным». Если «нет» — возникает сильная тревога, чувство одиночества, снижение самооценки и даже депрессия. Почему в подростковом возрасте это становится критически важно 1. Биологически: в 11–15 лет происходит резкий скачок гормонов и перестройка мозга (префронтальная кора ещё не дозрела, а лимбическая система — на максимуме). Чувствительность к социальному отвержению возрастает в 3–5 раз по сравнению со взрослым. 2. Психологически: главная задача возраста по Эриксону — формирование идентичности («Кто я?»). Подросток ищет ответ не внутри себя (ещё не может), а через сравнение с другими: «Если меня принимают те, кем я восхищаюсь — значит, я правильный». 3. Эволюционно: в племени подростка выгоняли из семьи и он должен был доказать свою ценность новой группе, иначе — смерть. Мозг до сих пор считает социальное отвержение равным физической угрозе. Поэтому подросток готов на всё (менять внешность, пробовать вещества, нарушать правила), лишь бы быть принятым в «свою» группу. Это не каприз — это базовая потребность выживания на уровне древнего мозга. Виды референтных групп у подростков | Вид группы | Описание | Примеры (2020-е годы) | Как сильно влияет | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------| | Позитивная референтная | Группа с социально одобряемыми ценностями | Спортивная секция, научный кружок, волонтёры, киберспорт-команда, музыкальная группа | Очень полезна для развития | | Негативная референтная | Группа с антисоциальными нормами, но подросток всё равно хочет в неё | Уличные компании, токсичные геймерские кланы, группы с экстремальными диетами/самоповреждением | Может тянуть в девиантное поведение | | Аспирационная | Группа, в которую подросток мечтает попасть (пока не входит) | Старшеклассники, популярные блогеры, к-поп фандом, университетский клуб | Мотивирует сильно развиваться | | Принадлежащая (реальная) | Группа, где подросток уже принят и чувствует себя «своим» | 2–5 близких друзей, классный чат, команда в онлайн-игре | Даёт базовое чувство безопасности | | Воображаемая | Кумиры и идолы, с которыми нет реального контакта | Любимый стример, музыкант, персонаж аниме, инфлюенсер | Влияет на стиль, речь, ценности | Самые сильные по влиянию — это реальные группы из 3–12 человек, с которыми подросток проводит много времени оффлайн или в голосовом чате каждый день. Коротко о главном Принадлежность к референтной группе для подростка — это не «хочу тусоваться», а «хочу быть достойным человеком». Без ощущения «я здесь свой» подросток будет чувствовать себя пустым и ненужным, даже если дома всё идеально. Поэтому задача родителей — не бороться с референтной группой ребёнка, а помогать ему найти ту, где его примут и где нормы не разрушат ему жизнь.

### Что такое «значимый взрослый» в психологии ребёнка и подростка



**Значимый взрослый** (иногда называют «значимая фигура», «референтный взрослый», англ. significant adult или attachment figure) — это человек (не обязательно родитель), который для ребёнка или подростка выполняет три ключевые функции:



1. Даёт ощущение базовой безопасности и безусловного принятия

(«я хороший, меня любят просто за то, что я есть»).

2. Является эмоциональным ориентиром и источником поддержки

(к нему можно прийти с любой проблемой и получить помощь без осуждения).

3. Служит моделью для подражания

(ребёнок/подросток копирует его ценности, манеру общения, способы справляться с трудностями).



Один и тот же человек может быть значимым в разные периоды жизни, и их может быть несколько одновременно.



### Почему это не всегда родители



До примерно 10–12 лет значимым взрослым в 90% случаев являются мама или папа (или оба).

С началом подросткового возраста (11–14 лет) мозг ребёнка перестраивается: он начинает отделяться от родителей и искать значимость вне семьи. Это нормально и биологически запрограммировано.



Если в этот момент дома всё хорошо — родители часто остаются значимыми (но уже не единственными).

Если дома конфликты, гиперопека или эмоциональная холодность — подросток активно ищет значимого взрослого на стороне.



Кто чаще всего становится значимым взрослым для подростка



| Кто | Почему именно он/она становится значимым | Плюсы и риски |





| Бабушка/дедушка, тётя/дядя| Больше времени, меньше «воспитательного» давления | Обычно безопасный вариант



|

| Учитель/классный руководитель | Видит успехи ребёнка вне дома, хвалит за реальные достижения | Очень позитивно, если учитель адекватный



|

| Тренер (спорт, танцы, музыка) | Учит преодолевать трудности, даёт ощущение «я могу» | Один из самых полезных вариантов |





| Руководитель кружка/студии | Общие интересы, уважение к увлечению подростка | Отлично, если кружок позитивный |





| Старший брат/сестра или двоюродный | Ближе по возрасту, «свой в доску» | Хорошо, если старший сам психологически здоров |





| Родитель друга | Видит подростка в хорошем свете, принимает без условий | Может быть очень целебно |





| Психолог/куратор в лагере | Профессионально даёт принятие и поддержку | Идеально, если нужна помощь |





| Лидер подростковой группы/старший в компании | Кажется «крутым», даёт ощущение принадлежности | Риск: может быть токсичным (лидер секты, криминальной компании и т.д.) |



Почему наличие значимого взрослого — это критически важно



Исследования (например, 40-летнее лонгитюдное исследование Гарварда и работы Джона Боулби, Мэри Эйнсворт) показывают:



- У подростков, у которых есть хотя бы один значимый взрослый вне семьи → в 3–5 раз ниже риск депрессии, суицида, зависимостей, подростковой беременности.

- Этот человек выполняет роль «якоря»: когда мир рушится, подросток знает — есть хотя бы один взрослый, который в него верит.



Что может сделать родитель



Самое главное — не ревновать и не бороться с другими значимыми взрослыми ребёнка, а:

1. Стремиться самому оставаться одним из значимых (быть открытым, не осуждать, интересоваться жизнью).

2. Радоваться, если у ребёнка появился ещё один крутой значимый взрослый (тренер, учитель) — это страховка на случай, если с вами временно будут сложные отношения.

3. Следить только за тем, чтобы новые значимые взрослые не были опасны (сектанты, криминал и т.д.).



Коротко: значимый взрослый — это человек, который для ребёнка/подростка является «маяком» в море неопределённости. Чем их больше и чем они здоровее психологически — тем лучше будет жизнь вашего ребёнка.