посмотрел сегодня обращение к народу
не нужен никакой AI детектор лжи
Порошенко был более качественный актер
вспомнилась старенькая песенка
Додано: Суб 22 лис, 2025 18:38
Психологія та саморозвиток
Додано: Нед 23 лис, 2025 09:33
Некоторые источники заявляют про резкое падение подростковой преступности за последнее десятилетие
Додано: Нед 23 лис, 2025 09:44
Это химические грелки для рук (hand warmers) многоразового использования от компании Lifesystems (модель Reusable Hand Warmers или аналогичная). Они работают на основе пересыщенного раствора ацетата натрия (иногда называют «горячий лёд»).
### Как они работают (подробно):
1. **Состояние «заряженное» (холодное и твёрдое)**
Внутри пакета находится пересыщенный раствор ацетата натрия в прозрачном пластиковом мешочке и маленькая металлическая пластинка (кликер). После кипячения (активации) раствор становится жидким и прозрачным, но остаётся в пересыщенном состоянии — в нём растворено гораздо больше соли, чем может удерживаться при комнатной температуре.
2. **Активация (запускаем тепло)**
Вы сгибаете или щёлкаете металлическую пластинку внутри. Это создаёт микровибрацию и точку кристаллизации. Мгновенно начинается бурная кристаллизация ацетата натрия. Процесс экзотермический — выделяется тепло. За 5–10 секунд весь пакет затвердевает и нагревается до 50–54 °C.
3. **Сколько греют**
- Температура поверхности ≈ 45–52 °C
- Время работы: 30–60 минут (зависит от размера пакета и температуры воздуха)
Эти конкретные Lifesystems (размер ≈ 10×10 см) обычно греют 40–50 минут в кармане или перчатке.
4. **Как «перезарядить» (сделать снова жидкими)**
Нужно положить затвердевшие грелки в кипящую воду на 5–10 минут (обычно заворачивают в ткань, чтобы не прилипали ко дну кастрюли). Раствор снова полностью расплавляется, соль растворяется — грелка готова к следующему использованию.
### Сколько раз можно использовать
Производитель заявляет 1000+ циклов.
На практике большинство людей используют их 300–700 раз, пока пластик не начинает трескаться или кликер не выходит из строя.
### Преимущества перед одноразовыми грелками
- Значительно дешевле в долгосрочной перспективе
- Не нужно покупать новые каждый раз
- Экологичнее (нет мусора)
- Можно использовать сразу обе или по одной
### Недостатки
- Нужно кипятить для перезарядки (не всегда удобно в походе)
- Греют меньше по времени, чем большие одноразовые грелки (те могут 8–12 часов)
- Максимальная температура ниже, чем у одноразовых (те до 65–70 °C)
### Лайфхаки от пользователей
- В длинном походе носят в термосе горячую воду — перезаряжают прямо в лагере
- Если нет возможности кипятить — некоторые нагревают в горячей воде из котелка (около 80–90 °C тоже обычно хватает)
- Чтобы продлить тепло — кладут в шерстяной носок или варежку
Короче: отличная штука для зимних прогулок, лыж, рыбалки и альпинизма, если у тебя есть возможность раз в день вскипятить воду для перезарядки. Очень популярны в Европе и Великобритании.
