Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 07:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Люди виїхають до польщі

в польщі навіть якось денаціфікація в розрізі оун-упа не засмучує
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 08:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:Хто придумав історію про "три сорти українців"? Памʼятаєте, чи нагадати?

придумав найманий варяг, хай і з рос.громадянством
в 2009-2010 його взяв на президентські вибори яценюк
такий же найманий варяг з росії придумав "небесну сотню" у 2014
але що не так з сортами ?
За кучми був баланс та консенсунс, революціонери помаранчеві та гіднсті, ж вели до розбалансування, комфорт ЗУ ставав приорететнішим за комфорт мешканців східних областей у часті пантеону героїв, економічних інтересів, ризиків безпеки. подвійне громадянство з польщею та сша можно мати , а з рф - ні.
політтехнологи лише підсвітили\гіперболізували наявність цих ризиків у агітації
приклад - "акції ні капітуляції" 2019. Вирішальною стала думка міськрад правобережної України, хоча у зоні ризику у випадку зриву мінських домовленостей була саме лівобережна Україна.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 08:45

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Люди виїхають до польщі

в польщі навіть якось денаціфікація в розрізі оун-упа не засмучує

Зате кричати з польщі на якій мові говорити в харкові це ми запросто.) Чи в яку церкву ходити на буковині воно з канади видніше.
З моєї місцевості купа майданівців по європах патріотять. Чамом в фб в територіальних форумах з ними пересікаюсь.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 08:50

  ЛАД написав:И Украине надо было очень много сделать, чтобы крымчане чувствовали Украину родиной. К сожалению, не сделали.

Зате зараз вони чудово все відчувають, по повній програмі - коли бачать, на що перетворили їх Крим з його унікальною природою, коли чоловіків женуть у м'ясні штурми, а дітей змалку змушують асоціювати себе з воїнами завдяки повсюдній пропаганді.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 09:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Точно "женуть"?
Не сами ли ватные вояки рвутся в бой на Киев?
Мои знакомые татары(с вуза, при звании) пока(4 года уже) не штурмуют Херсон с левого берега.
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 09:39

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:Люди виїхають до польщі

в польщі навіть якось денаціфікація в розрізі оун-упа не засмучує

голосом незламника:
- "скільки в Польщі відкрилось/закрилось українських шкіл від 1917 р.?"
- "а поговорити про ополячення/окатоличення при Речі Посполитій?"
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 09:43

  fler написав:
  ЛАД написав:И Украине надо было очень много сделать, чтобы крымчане чувствовали Украину родиной. К сожалению, не сделали.

Зате зараз вони чудово все відчувають, по повній програмі - коли бачать, на що перетворили їх Крим з його унікальною природою, коли чоловіків женуть у м'ясні штурми, а дітей змалку змушують асоціювати себе з воїнами завдяки повсюдній пропаганді.

впізнаю стару знайому флер, а то вчора ніби хтось інший з обліківки іпсошив
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Зате зараз вони чудово все відчувають, по повній програмі - коли бачать, на що перетворили їх Крим з його унікальною природою, коли чоловіків женуть у м'ясні штурми, а дітей змалку змушують асоціювати себе з воїнами завдяки повсюдній пропаганді.

у що перетворили? ))
Я тільки бвчу що добудували готелі-довгобуди що ржавіли з 1991
по перетворенню країни в казарму кріпаків це у ботоферми подоляка якісь протухлі прийомчики дзеркалізації

Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:13

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:_hunter
Депутату України -віриш?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=854501872737365&id=100045326811793&set=a.482050033315886
о 2014 року з 592 шкіл на території Криму лише 15 вели навчання кримськотатарською мовою та 7 — українською — Джемілєв
7/592=1,18%

А в 13м сколько было? ;) Особенно кримськотатарською - 590, наверное? 🤔
Дурню...
Це ДО 2014....Тобто в 2013 і РАНІШЕ..
А в 2022 - ЖОДНОЇ....на українській і кримськотатарській.

цитаты обрезать научись, Дурню...
Ну т.е. "проклятые москали" - или кто у тебя во всех бедах виноват - тут не при чем? Местные свидомиты, оказывается, мову ровно так же искореняли? 😳
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:17

  flyman написав:впізнаю стару знайому флер, а то вчора ніби хтось інший з обліківки іпсошив

То був посил партнерам, які не бажають, щоб війна в Україні закінчилась, тому що тоді рф може напасти на них, але при цьому вони не надають необхідну зброю (напр., Тауруси та літаки), щоб ЗСУ могли ефективніше працювати. Ця хитродупість вибішує.
