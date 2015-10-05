Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 844845846847 Додано: Пон 24 лис, 2025 09:26 ЛАД написав: Hotab написав: .........

Не дивлячись на окремі думки по деяким питанням, по яким я з ним не згодний, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті! .........Не дивлячись на, мислення абсолютно світле. І це в 75!! І це з цигарками в роті! Уже отвечал на этот пост, но немного о другом. Поэтому дополню.

Это как раз абсолютно нормально и естественно.

Было бы удивительно, если бы вы были во всём согласны.

Нет людей, которые сходятся абсолютно во всём. У каждого свои взгляды и в чём-то они различаются.

Хотя бы из-за разного жизненного опыта. И я не имею ввиду разный возраст (хотя это тоже сказывается), а именно разный опыт. Например, я не жил несколько лет в казарме, не был в Африке и не участвовал в гуманитарных миссиях. Вы не были в каких-то ситуациях, в которых побывал я. Разное образование (опять же это не о хуже-лучше, а просто разное), разное окружение. Разные книги читали, разные фильмы смотрели. Да долго можно перечислять.

Главное, по-моему, чтобы люди хотели понять чужое мнение (не обязательно принять!) и не записывали человека автоматически во враги только потому, что они в чём-то расходятся.

Пример с _hunter"ом, которого вы активно троллите. Его можно обвинять в чём угодно. Не знаю человека , не могу высказываться. Может быть он эгоист, может, трус, не достаточно патриотичен, не знаю. Но во враги я его не записываю. Повторю, это просто пример.

Точно так же и с Успіхом.

Это я не к тому, чтобы осудить вас. Я понял вашу точку зрения из поста на военной ветке (всё хочу там ответить, никак не соберусь). Имеете право.

Что мне не нравится так это то, что вы никогда не выступаете против "патриотов", даже когда они пишут явные глупости. Хотя уверен, что вы понимаете, что написана глупость.

Это по принципу: "Нельзя выступать против "своих"?

Беда в том, что "свой" дурак может принести не меньший (а то и больший) вред, чем откровенный враг. С врагом-то всё понятно, а со своим дураком сложнее. Уже отвечал на этот пост, но немного о другом. Поэтому дополню.Это как раз абсолютно нормально и естественно.Было бы удивительно, если бы вы были во всём согласны.Нет людей, которые сходятся абсолютно во всём. У каждого свои взгляды и в чём-то они различаются.Хотя бы из-за разного жизненного опыта. И я не имею ввиду разный возраст (хотя это тоже сказывается), а именно разный опыт. Например, я не жил несколько лет в казарме, не был в Африке и не участвовал в гуманитарных миссиях. Вы не были в каких-то ситуациях, в которых побывал я. Разное образование (опять же это не о хуже-лучше, а просто разное), разное окружение. Разные книги читали, разные фильмы смотрели. Да долго можно перечислять.Главное, по-моему, чтобы люди хотели понять чужое мнение (не обязательно принять!) и не записывали человека автоматически во враги только потому, что они в чём-то расходятся.Пример с"ом, которого вы активно троллите. Его можно обвинять в чём угодно. Не знаю человека , не могу высказываться. Может быть он эгоист, может, трус, не достаточно патриотичен, не знаю. Но во враги я его не записываю. Повторю, это просто пример.Точно так же и сЭто я не к тому, чтобы осудить вас. Я понял вашу точку зрения из поста на военной ветке (всё хочу там ответить, никак не соберусь). Имеете право.Что мне не нравится так это то, что вы никогда не выступаете против "патриотов", даже когда они пишут явные глупости. Хотя уверен, что вы понимаете, что написана глупость.Это по принципу: "Нельзя выступать против "своих"?Беда в том, что "свой" дурак может принести не меньший (а то и больший) вред, чем откровенный враг. С врагом-то всё понятно, а со своим дураком сложнее.



В голові є не до кінця оформлена відповідь вам , проте нема часу її сформулювати, та і хай трохи дозріє. Тільки вчора повернувся, багато справ у Києві. І зовсім мало часу на форум.

Якщо коротко, що Хантер що Успіх тут займаються (займались) тролінгом. Ні, тут більшість це роблять. Але вони роблять тільки це))

А це погано.

Модерація дозволяє багато, але загальний принцип який я спостерігаю виглядає так: якщо ти по накопичувальному ефекту назбирав на 2 тижні бана і сходив туди, все,,ти вийшов на новий етап рецидиву. Тепер ти там будеш багато і часто. Це як надломана нервюра))

Може Успіх ї правильно взяв паузу, якщо має намір повернутись в новій іпостасі. Бо він вже був на етапі, коли пару випадів - і знов на тиждень капатись.

Хантер хитрий троль. Набагато розумнішій. Але також лише тролінг, користі нуль.

Доречі ІнвесторК також заслужено став рецидивістом. Вангую буде ходити туди тепер часто. Нервюра зломана

Шаман теж троль. Але ви подивіться скільки він пише корисного в інших гілках. Я думаю саме це рішає загальний баланс на його користь

В голові є не до кінця оформлена відповідь вам , проте нема часу її сформулювати, та і хай трохи дозріє. Тільки вчора повернувся, багато справ у Києві. І зовсім мало часу на форум.

Якщо коротко, що Хантер що Успіх тут займаються (займались) тролінгом. Ні, тут більшість це роблять. Але вони роблять тільки це))

А це погано.

Модерація дозволяє багато, але загальний принцип який я спостерігаю виглядає так: якщо ти по накопичувальному ефекту назбирав на 2 тижні бана і сходив туди, все,,ти вийшов на новий етап рецидиву. Тепер ти там будеш багато і часто. Це як надломана нервюра))

Може Успіх ї правильно взяв паузу, якщо має намір повернутись в новій іпостасі. Бо він вже був на етапі, коли пару випадів - і знов на тиждень капатись.

Хантер хитрий троль. Набагато розумнішій. Але також лише тролінг, користі нуль.

Доречі ІнвесторК також заслужено став рецидивістом. Вангую буде ходити туди тепер часто. Нервюра зломана

Шаман теж троль. Але ви подивіться скільки він пише корисного в інших гілках. Я думаю саме це рішає загальний баланс на його користь

Якщо що , повніша відповідь на питання ще буде. Пізніше.



Wirująświatła

Повідомлень: 30958 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2528 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лис, 2025 03:28 **«Вертолётные родители»** (helicopter parents) — это родители, которые **постоянно «парят» над ребёнком**, как вертолёт, чрезмерно контролируя, опекая и вмешиваясь во все аспекты его жизни.



### Основные признаки вертолётных родителей:



- Решают за ребёнка даже мелочи (какой кружок выбрать, с кем дружить, что надеть).

- Постоянно проверяют местоположение через приложения, переписки, оценки в электронном дневнике каждые полчаса.

- Вмешиваются в конфликты с учителями, тренерами, друзьями («я сейчас позвоню и разберусь!»).

- Делают за ребёнка домашние задания, проекты, решают его проблемы вместо того, чтобы научить решать самому.

- Очень боятся любых неудач, риска, отрицательных эмоций у ребёнка → стараются их полностью исключить.

- Не дают ребёнку самостоятельности даже в подростковом возрасте (например, 15–17 лет всё ещё водят за руку в школу или запрещают гулять без взрослых).



### Почему это проблема именно для подростков:



Подростковый возраст — это период, когда мозг и личность **обязательно должны** проходить через:

- небольшие неудачи,

- конфликты,

- самостоятельные решения,

- риск,

- ощущение «я сам справился».



Если вертолётные родители убирают всё это, у подростка:

- не формируется уверенность в себе,

- не развивается стрессоустойчивость,

- появляется тревожность («а вдруг я не справлюсь без мамы?»),

- растёт зависимость от внешнего одобрения.



Исследования (например, американские долгосрочные исследования 2015–2024 гг.) показывают, что дети вертолётных родителей в 1,5–2 раза чаще страдают от тревожных расстройств и депрессии к 18–20 годам, чем те, кому давали больше самостоятельности.



Простыми словами: вертолётные родители из лучших побуждений лишают ребёнка главного — опыта быть взрослым, пока он ещё может ошибаться безопасно.

Повідомлень: 30958 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2528 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лис, 2025 03:31

Систематический обзор «гиперопеки» и её связи с тревожностью и депрессией

Джулия Шнинг Вигдал Джулия Шённинг Вигдал1*Кольбьёрн Каллестен Брюнник,Колбьёрн Каллестен Брённик2,3

1 Департамент социального обеспечения и участия, Университет прикладных наук Западной Норвегии, Согндал, Норвегия

2 Департамент общественного здравоохранения, факультет медицинских наук, Университет Ставангера, Ставангер, Норвегия

3SESAM, отделение психиатрии, Университетская больница Ставангера, Ставангер, Норвегия

Предыстория: Новые данные свидетельствуют о том, что чрезмерная опека и контроль со стороны родителей, которые часто называются «родителями-наседками», могут негативно сказываться на психическом здоровье ребёнка, вызывая у него тревожность и депрессию. Однако систематического обзора по этой теме не существует.



Цель: провести систематический обзор для выявления всех исследований, в которых изучалась взаимосвязь между «вертолётным воспитанием» и симптомами тревожности и/или депрессии.



Метод: Систематический поиск литературы, проведённый 3 ноября 2021 года, позволил выявить 38 подходящих исследований. Поскольку «вертолётное родительство» — довольно новое понятие, в этом обзоре родительский контроль и чрезмерная опека рассматриваются как проявления «вертолётного родительства» и, следовательно, подходят для исследования. Качество исследований оценивалось в соответствии с типологией валидности Кэмпбелла.



Результаты: Большинство исследований, включённых в этот обзор, выявили прямую связь между «вертолётным» воспитанием и симптомами тревожности и депрессии. Однако проблемы с достоверностью результатов не позволяют сделать вывод о причинно-следственной связи между «вертолётным» воспитанием и этими симптомами. Не было проведено достаточно качественных лонгитюдных исследований, чтобы определить, предшествует ли «вертолётное» воспитание развитию тревожности и депрессии.



Вывод: несмотря на то, что большинство исследований, включённых в этот систематический обзор, выявили взаимосвязь между гиперопекой со стороны родителей и тревожностью и депрессией, доказательств этой взаимосвязи недостаточно, и их необходимо изучить дополнительно. Полученные данные свидетельствуют о том, что в будущих исследованиях важно учитывать стиль воспитания как матери, так и отца, поскольку они могут по-разному влиять на развитие тревожности и депрессии.



Регистрация систематического обзора: PROSPERO 2020 CRD42020167465, https://www.crd.york.ac.uk/prospero/dis ... dID=167465 .



Введение

Стиль воспитания, характеризующийся чрезмерной опекой и контролем, часто называют «родительством по принципу вертолёта» (LeMoyne and Buchanan, 2011; Padilla-Walker and Nelson, 2012; Schiffrin et al., 2014). Утверждается, что такое чрезмерное опекунство стало распространяться примерно в 1985 году из-за нескольких факторов, в том числе из-за появления организованных родителями и запланированных игр (Lythcott-Haims, 2015). Исследование, в котором приняли участие более 3600 американцев, представляющих различные слои населения, показало, что ориентированное на ребёнка и отнимающее много времени воспитание стало культурной нормой и распространено даже среди представителей разных социальных классов (Исидзука, 2019). Также утверждалось, что такое интенсивное воспитание распространено во всём мире (Андерсон, 2019) и имеет негативные последствия, такие как рост депрессии (Шиффрин и др., 2014) и тревожности (Спокас и Хеймберг, 2009). Таким образом, гиперопека со стороны родителей является важным фактором риска для психического здоровья, который можно изменить.



Стиль воспитания можно представить как совокупность установок и моделей поведения родителей по отношению к своим детям. Эти установки и модели поведения создают определенный эмоциональный климат для детей. Таким образом, стиль воспитания — это выражение стратегий, которые родители используют для воспитания своих детей (Дарлинг и Стейнберг, 1993). В этом обзоре «вертолетное воспитание» определяется как стиль воспитания, при котором родитель чрезмерно опекает ребенка и контролирует его. Тем самым мы также демонстрируем отношение, при котором ребёнку не хватает навыков самообслуживания и поэтому его нужно чрезмерно опекать. Термин «родители-вертолёты» был впервые введён в 1990 году (Клайн и Фэй, 2020), чтобы проиллюстрировать, как родители метафорически «парят» над своими детьми, словно вертолёты, готовые вмешаться и спасти их от разочарований и болезненных переживаний (Клайн и Фэй, 2020). Возможно, тем самым они дают своим детям понять, что те не способны справиться с трудностями и нуждаются в постоянной защите от опасностей окружающего мира.



Исследователи неоднократно подчеркивали важность роли родителей в развитии ребенка и его психическом здоровье во взрослом возрасте (Belsky, 1984; Gutman and Feinstein, 2010; Waller et al., 2013; Masud et al., 2015). Новые данные свидетельствуют о том, что гиперопека со стороны родителей может привести к повышенной тревожности (Спокас и Хеймберг, 2009; Сегрин и др., 2013), депрессии (Шиффрин и др., 2014), приёму рецептурных препаратов и повышенному потреблению обезболивающих в рекреационных целях (ЛеМойн и Бьюкенен, 2011). Кроме того, гиперопека со стороны родителей связана с ухудшением самочувствия (Шиффрин и др., 2014), самоконтроля (Перри и др., 2018), уверенности в себе (Рид и др., 2016) и снижением успеваемости (Шиффрин и Лисс, 2017; Люббе и др., 2018).



Последствия могут быть тяжёлыми как для самого человека, так и для общества в целом. Гиперопекающее воспитание может иметь серьёзные последствия (Натт, 2018). Данные Национального исследования здоровья детей (в возрасте от 6 до 17 лет) показывают, что в период с 2007 по 2012 год количество диагностированных случаев тревожного расстройства увеличилось на 20 % (Натт, 2018). Твенге и др. (2019) провели лонгитюдное исследование с участием репрезентативной выборки подростков из США, чтобы изучить тенденции в области расстройств настроения с середины 2000-х годов. Они обнаружили, что с 2009 по 2017 год уровень депрессии вырос на 63 %, а с 2008 по 2017 год (в возрасте 18–25 лет) уровень психологического дискомфорта вырос на 71 %. Эти цифры свидетельствуют о значительном росте тревожности и депрессии за короткий период времени. Та же тенденция наблюдается и среди студентов высших учебных заведений: количество экстренных обращений за психологической помощью в университетах за 5 лет удвоилось (Грей, 2015). Таким образом, стремительный рост уровня тревожности и депрессии может свидетельствовать о смене поколений (Хайдт и Лукианофф, 2018).



Чтобы развить в себе жизнестойкость, людям необходимо сталкиваться с физическими и психологическими трудностями (Хайдт и Лукианофф, 2018). Сири и др. (2010) обнаружили, что у людей, которые в умеренной степени сталкивались с невзгодами, психическое здоровье лучше, чем у тех, кто не сталкивался с трудностями или сталкивался с ними в избытке. Кроме того, люди с умеренным опытом невзгод не только сообщили о улучшении психического здоровья, но и о меньшей вероятности того, что на них повлияло недавнее неблагоприятное событие (Seery et al., 2010). Ограничение подверженности вызовам путем вмешательства до того, как ребенок начнет бороться или потерпит неудачу, подрывает усилия ребенка по разработке здоровых стратегий регулирования (Perry et al., 2018). Следовательно, существует меньше стратегий регулирования, к которым приходится прибегать, когда ребенок остается без помощи опекуна (Perry et al., 2018). Таким образом, может показаться, что «вертолётное воспитание» связано с тревожностью и депрессией, поскольку цель «вертолётных родителей» — обеспечить своим детям жизнь без трудностей и страданий (Клайн и Фэй, 2020). Эта идеальная и беззаботная жизнь, к которой стремятся «родители-вертолёты», контрпродуктивна, поскольку лишает детей ощущения компетентности и самостоятельности (Хайдт и Лукианофф, 2018; Клайн и Фэй, 2020).



Теория самодетерминации поддерживает идею о том, что гиперопека со стороны родителей может быть вредной. Райан и Деци (2000) выделяют три основные потребности, которые заложены в каждом из нас. Удовлетворение этих потребностей способствует здоровью и благополучию, а их нарушение ведёт к патологиям и плохому самочувствию. Первая из этих потребностей — потребность в автономии, то есть в ощущении свободы выбора. Вторая — потребность в компетентности, то есть в уверенности в своих способностях и достижениях. Наконец, существует потребность в принадлежности, в ощущении того, что человек является частью по-настоящему заботливых отношений (Райан и Деци, 2000). Теория самодетерминации утверждает, что человек не может развиваться без удовлетворения всех этих потребностей, точно так же, как он не может развиваться без воды и без еды (Райан и Деци, 2000). Гиперопекающие родители могут притупить у ребёнка чувство самостоятельности и компетентности, что, в свою очередь, может негативно сказаться на их отношениях с ребёнком. Таким образом, гиперопекающее воспитание может нарушать все три основные потребности ребёнка.



На разных этапах детства, от младенчества до подросткового возраста, требуются разные уровни защиты и контроля для обеспечения оптимального развития (Сантрок, 2019). Детям нужен определённый уровень родительского контроля, чтобы научиться быть эффективными членами общества, но им также нужна самостоятельность, чтобы развить компетентность и самодостаточность (Барбер и др., 1994). Родители должны постоянно балансировать между этими крайностями, чтобы применять наиболее подходящий стиль воспитания. С другой стороны, подростковый возраст — это период, характеризующийся усиленным стремлением к независимости (Szwedo et al., 2017). Таким образом, становится гораздо более очевидным противоречие между тем, сколько самостоятельности нужно предоставлять, и тем, сколько контроля нужно осуществлять. Кроме того, всего за несколько десятилетий процесс перехода во взрослую жизнь кардинально изменился: многие молодые люди по-прежнему живут с родителями и не состоят в романтических отношениях (Schneider et al., 2016). Таким образом, потенциально сохраняется нарушение важнейших потребностей в самостоятельности, принадлежности и компетентности.



Нарушая эти потребности, «родители-вертолёты» могут способствовать развитию тревожности и депрессии. Самоэффективность — это вера человека в свою способность преодолевать трудности (Бандура, 2010). Низкая самоэффективность, не позволяющая контролировать то, что человек ценит, может вызывать чувство тщетности по нескольким причинам, например из-за нереализованных стремлений (Бандура, 2010). Депрессия чаще всего возникает, когда личные стандарты качества значительно превышают предполагаемую способность человека их достичь (Канфер и Зейсс, 1983; Бандура и др., 1999). Ещё одним фактором, способствующим развитию депрессии, является контроль над самими депрессивными мыслями (Бандура и др., 1999). Добавьте к этому склонность «родителей-вертолётов» устанавливать для своих детей недостижимые стандарты в стремлении создать образ совершенства для внешнего мира, и можно будет утверждать, что родители усиливают это чувство неполноценности (Клайн и Фэй, 2020). Таким образом, когда гиперопека сочетается с ощущением собственной неэффективности у ребёнка, вероятность того, что он столкнётся с депрессией, возрастает. Кроме того, появляется всё больше эмпирических подтверждений теории о том, что снижение воспринимаемой ребёнком собственной компетентности связано с более высоким уровнем тревожности (Мюрис и др., 2003; Тичман и Аллен, 2007). Если человек перестаёт верить в то, что его действия могут в достаточной мере способствовать достижению желаемого результата, у него, вероятно, будет мало причин упорствовать перед лицом трудностей, с которыми он сталкивается (Бандура, 2010). Таким образом, низкая самоэффективность может также усиливать тревожность, поскольку трудности воспринимаются как потенциальная угроза. Если у человека низкая самоэффективность, а родители усиливают это чувство опасности чрезмерной опекой, логично предположить, что это может ещё больше повысить уровень тревожности.



Учитывая рост уровня тревожности и депрессии в обществе, нам нужно больше знать о том, какую роль играет гиперопека в повышении уровня тревожности и депрессии. Один из нерешённых вопросов касается причинно-следственных связей: является ли гиперопека причиной дезадаптации или это скорее реакция родителей на дезадаптацию ребёнка в условиях изменившегося общества, которое, возможно, предъявляет повышенные требования к развивающимся детям и подросткам? Несмотря на то, что этот стиль воспитания привлекает внимание во всём мире, не было проведено ни одного систематического обзора, посвящённого взаимосвязи между гиперопекой и тревожностью и депрессией. Таким образом, цель данного исследования — выявить и оценить все исследования, проведённые после 1985 года, в которых изучалась взаимосвязь между «вертолётным воспитанием» и тревожностью или депрессией. Для этого исследовательский вопрос был сформулирован в соответствии с системой PICO(S), которая расшифровывается как «пациент/группа пациентов», «вмешательство», «сравнение», «результат» и «дизайн исследования» (Сантос и др., 2007). Таким образом, данное исследование восполняет существенный пробел в научной литературе. Кроме того, целью данного исследования является проверка достоверности включенных в него работ, особенно в отношении причинно-следственных связей. В кросс-секционных исследованиях невозможно установить направление эффекта. Чтобы установить эту взаимосвязь, необходимо выяснить, предшествовала ли причина следствию и связаны ли они, то есть ковариативны (Шадиш и др., 2002). Поэтому интересно узнать, насколько хорошо мы понимаем потенциальную взаимосвязь между «вертолётным воспитанием» и симптомами тревожности и депрессии.



Методы

Этот систематический обзор подготовлен в соответствии с рекомендациями PRISMA:Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis (Мохер и др., 2010).



Протокол и регистрация

Методы анализа и критерии включения были подробно описаны и задокументированы в протоколе. В ходе обзора мы внесли изменения в протокол, касающиеся критериев включения, поскольку обнаружили, что включение в обзор исследований с участием детей младшего подросткового возраста приводит к неоднородности, которая снижает согласованность обзора.



Критерии приемлемости

Критерии отбора были разработаны в соответствии с системой PICO(S), см. Таблицу 1 (Сантос и др., 2007). Для обновлённого поиска в критерии отбора были внесены некоторые изменения. Исходные критерии отбора можно найти в протоколе, зарегистрированном в PROSPERO. В обзор были включены количественные исследования, в которых изучалась взаимосвязь между гиперопекой и тревожностью и/или депрессией. В этом обзоре «вертолётное родительство» определяется как стиль воспитания, при котором родитель чрезмерно опекает ребёнка и контролирует его. Поскольку «вертолётное родительство» — довольно новый термин (Падилья-Уокер и Нельсон, 2012), в обзор также были включены исследования, посвящённые чрезмерной опеке или контролю в рамках «вертолётного родительства». Поскольку данный обзор посвящен последствиям тревожности и депрессии, для включения в обзор исследования должны были содержать достоверные и отдельные измерения одного или обоих этих показателей. Исследования, в которых «вертолетное воспитание» было скорее фактором, влияющим на результат, чем фактором, предсказывающим результат в виде тревожности или депрессии, не были включены в обзор. Исследования с ограниченной, выборочной выборкой, посвященные соматическим заболеваниям, не подходили для включения в этот обзор. Подростковый возраст — это период, характеризующийся развитием самостоятельности (Szwedo et al., 2017), и в подростковом возрасте депрессия и тревожность начинают проявляться так же, как у взрослых (Keijsers and Poulin, 2013). Поэтому в этом обзоре основное внимание уделяется участникам подросткового возраста и старше, поскольку включение детей младшего подросткового возраста привело бы к неоднородности в отношении предшествующих факторов и последующих результатов. Исследования, в которых участвовали дети младше 10 лет, не рассматривались, поскольку подростковый возраст начинается с 10 лет (Всемирная организация здравоохранения, 2021). Кроме того, из рассмотрения были исключены исследования с экспериментальным дизайном, поскольку данный обзор посвящен реальному родительскому поведению и тревожному или депрессивному состоянию, которое оно может вызывать. Экспериментальное манипулирование родительским поведением в данном случае снизило бы экологическую валидность, если бы привело к тому, что родитель внезапно начал вести себя необычно и неожиданно. Исследования, в которых основное внимание уделялось психопатологии родителей, не были включены в обзор. В обзор также будут включены исследования, целью которых является валидация опросников, касающихся «вертолетного» воспитания. Поскольку утверждалось, что в 1985 году произошёл значительный сдвиг в вовлечённости родителей, исследования, проведённые до этого, не рассматривались (Литоккотт-Хеймс, 2015). Были включены только статьи, написанные на английском языке. 