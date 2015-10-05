Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 858859860861 Додано: Сер 03 гру, 2025 21:01 Wirująświatła





Сравнил xyi с пальцем. Тебя кормили и одевали. Обеспечивали жильем и медициной. Конечно это не все потребности, но основные.





Настільки тупо, що і додати нема що.

Скажи це зеку на зоні. Що він нагодований, з дахом, роба є. Канєш звідки депресії взятись. А от підліток який йопнув з дому і його Віталія підтримує морально, він же в депресії. Настільки тупо, що і додати нема що.Скажи це зеку на зоні. Що він нагодований, з дахом, роба є. Канєш звідки депресії взятись. А от підліток який йопнув з дому і його Віталія підтримує морально, він же в депресії. Hotab Повідомлень: 17272 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2546 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 гру, 2025 21:40 Banderlog написав: Hotab написав: Зараз думаю, а як я без їжі обходився? Зараз думаю, а як я без їжі обходився?

На рахунок їди теж помітив, що десь після 30 перейшов на регулярне 3х разове харчування. Бо якщо слабо снідав і без обіду то до вечері вже зявлялась вялість.

З іншого боку, затяжні обжираловки теж були в кайф. В нас по селах 3 дня весілля робили, щитай 3 дня за північ пянки- гулянки, православні славята теж. з Миколая до йордана українське рамадана.

А зара я вже і на новий рік бурчу, що порушення режиму і жрать після півночі дикарство

скупість появилась щодо здоровя і часу. А головне пропало бажання всім доказувати, хто сама більша обізяна) На рахунок їди теж помітив, що десь після 30 перейшов на регулярне 3х разове харчування. Бо якщо слабо снідав і без обіду то до вечері вже зявлялась вялість.З іншого боку, затяжні обжираловки теж були в кайф. В нас по селах 3 дня весілля робили, щитай 3 дня за північ пянки- гулянки, православні славята теж. з Миколая до йордана українське рамадана.А зара я вже і на новий рік бурчу, що порушення режиму і жрать після півночі дикарствоскупість появилась щодо здоровя і часу. А головне пропало бажання всім доказувати, хто сама більша обізяна)

Я, наоборот, перешёл на 2-разовое (без обеда) уже где-то после 45.

Имею ввиду систематически, а не отдельные случаи.

А вот затяжные (да и просто сильные) обжираловки уже не тяну (где-то после 60-65).

"пропало бажання всім доказувати, хто сама більша обізяна" это да. Давно уже.

Хотя честно говоря, слишком сильно не старался никогда. Я, наоборот, перешёл на 2-разовое (без обеда) уже где-то после 45.Имею ввиду систематически, а не отдельные случаи.А вот затяжные (да и просто сильные) обжираловки уже не тяну (где-то после 60-65)."пропало бажання всім доказувати, хто сама більша обізяна" это да. Давно уже.Хотя честно говоря, слишком сильно не старался никогда. ЛАД 2 Повідомлень: 37808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5378 раз. Подякували: 4878 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 гру, 2025 22:20 Wirująświatła написав: ..........

Я сейчас работаю с подростком 18л который находится в Дубае. У него нет денег ни на еду ни на жилье ни на обратный билет (чат скинулся на билет туда с с целью выживания). Варианты выживания в Мск. там не канает попрошайничество и азартные игры в ОАО запрещены. Остаются только уличные продажи и случайные заработки типа уборки помещений, стрижки газонов.



Вчера на цуефа он проиграл арабам куртку в которой прилетел. Типа говоришь давай на цуефа (камень ножницы бумага, но у них эта игра называется 1-2-3) если я проигрываю, то дарю тебе куртку, если выигрываю ты её покупаешь за 20 долларов. Вместо куртки в этой схеме может быть что угодно. Главное уметь за 5 секунд вызвать у себе интерес и доверие. Азарт получить что то бесплатно подогревает прохожих к участию. Но бывают и проигрыши. .... ..........Я сейчас работаю с подростком 18л который находится в Дубае. У него нет денег ни на еду ни на жилье ни на обратный билет (чат скинулся на билет туда с с целью выживания). Варианты выживания в Мск. там не канает попрошайничество и азартные игры в ОАО запрещены. Остаются только уличные продажи и случайные заработки типа уборки помещений, стрижки газонов.Вчера на цуефа он проиграл арабам куртку в которой прилетел. Типа говоришь давай на цуефа (камень ножницы бумага, но у них эта игра называется 1-2-3) если я проигрываю, то дарю тебе куртку, если выигрываю ты её покупаешь за 20 долларов. Вместо куртки в этой схеме может быть что угодно. Главное уметь за 5 секунд вызвать у себе интерес и доверие. Азарт получить что то бесплатно подогревает прохожих к участию. Но бывают и проигрыши. .... Понимаю,что можно и так жить.

Только потом не надо обижаться, что "мир меня не понимает". И не удивляться,что "мне ничего не удаётся добиться, денег нет".

Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда?

Что на обратную дорогу ему тоже скинутся? Или что из ОАО его выставят принудительно и бесплатно отправят домой? Понимаю,что можно и так жить.Только потом не надо обижаться, что "мир меня не понимает". И не удивляться,что "мне ничего не удаётся добиться, денег нет".Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда?Что на обратную дорогу ему тоже скинутся? Или что из ОАО его выставят принудительно и бесплатно отправят домой? ЛАД 2 Повідомлень: 37808 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5378 раз. Подякували: 4878 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 гру, 2025 22:32 Hotab написав: Wirująświatła





Сравнил xyi с пальцем. Тебя кормили и одевали. Обеспечивали жильем и медициной. Конечно это не все потребности, но основные.





Настільки тупо, що і додати нема що.

Скажи це зеку на зоні. Що він нагодований, з дахом, роба є. Канєш звідки депресії взятись. А от підліток який йопнув з дому і його Віталія підтримує морально, він же в депресії. Настільки тупо, що і додати нема що.Скажи це зеку на зоні. Що він нагодований, з дахом, роба є. Канєш звідки депресії взятись. А от підліток який йопнув з дому і його Віталія підтримує морально, він же в депресії.

У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.



Поддерживаю потому что им нужна поддержка, а не потому что он съебнул из дома. Некоторые процессы происходят без меня. Прикинь? Он что со мной бы съебнул что без меня. А поддержки без меня он может и не получить.



Откуда в нашем обществе столько жестокости? Жесть просто. ЛАД написав: Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда? Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда? на новый опыт. Иногда опыт стоит дороже денег. Чат конечно скинется в случае критичной ситуации, но цель другая, чтобы он сам заработал в чужой стране на отель, питание и обратный билет. Как вы понимаете никто его не заставлял и обманом туда не посылал. Все было оговорено заранее, что можно, чего нельзя. По правилам картациона. В благодарность во всех местах куда мы его посылаем, он пишет мелом наши никнеймы на асфальте.







Кстати на видео новый подопечный. Чат его пока ещё никуда не посылал но он очень этого хочет. Надо сначала предыдущего из Дубая вернуть, тогда этим займёмся)



В 21м веке у подростков другие увлечения) когда то на бам сбегали сейчас в Дубай. И эта история настолько жёстко байтит их умы, стоит только рассказать как кто то улетел выживать, все тут же тоже этого хотят, по крайней мере мой круг общения. Кстати они меня сами находят если шо. Мы никого не ищем.



У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.Поддерживаю потому что им нужна поддержка, а не потому что он съебнул из дома. Некоторые процессы происходят без меня. Прикинь? Он что со мной бы съебнул что без меня. А поддержки без меня он может и не получить.Откуда в нашем обществе столько жестокости? Жесть просто.на новый опыт. Иногда опыт стоит дороже денег. Чат конечно скинется в случае критичной ситуации, но цель другая, чтобы он сам заработал в чужой стране на отель, питание и обратный билет. Как вы понимаете никто его не заставлял и обманом туда не посылал. Все было оговорено заранее, что можно, чего нельзя. По правилам картациона. В благодарность во всех местах куда мы его посылаем, он пишет мелом наши никнеймы на асфальте.Кстати на видео новый подопечный. Чат его пока ещё никуда не посылал но он очень этого хочет. Надо сначала предыдущего из Дубая вернуть, тогда этим займёмся)В 21м веке у подростков другие увлечения) когда то на бам сбегали сейчас в Дубай. И эта история настолько жёстко байтит их умы, стоит только рассказать как кто то улетел выживать, все тут же тоже этого хотят, по крайней мере мой круг общения. Кстати они меня сами находят если шо. Мы никого не ищем. Wirująświatła

Повідомлень: 31015 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 гру, 2025 23:01 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: Hotab написав: Wirująświatła





Сравнил xyi с пальцем. Тебя кормили и одевали. Обеспечивали жильем и медициной. Конечно это не все потребности, но основные.





Настільки тупо, що і додати нема що.

Скажи це зеку на зоні. Що він нагодований, з дахом, роба є. Канєш звідки депресії взятись. А от підліток який йопнув з дому і його Віталія підтримує морально, він же в депресії. Настільки тупо, що і додати нема що.Скажи це зеку на зоні. Що він нагодований, з дахом, роба є. Канєш звідки депресії взятись. А от підліток який йопнув з дому і його Віталія підтримує морально, він же в депресії.

У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.



Поддерживаю потому что им нужна поддержка, а не потому что он съебнул из дома. Некоторые процессы происходят без меня. Прикинь? Он что со мной бы съебнул что без меня. А поддержки без меня он может и не получить.



Откуда в нашем обществе столько жестокости? Жесть просто. ЛАД написав: Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда? Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда? на новый опыт. Иногда опыт стоит дороже денег. Чат конечно скинется в случае критичной ситуации, но цель другая, чтобы он сам заработал в чужой стране на отель, питание и обратный билет. Как вы понимаете никто его не заставлял и обманом туда не посылал. Все было оговорено заранее, что можно, чего нельзя. По правилам картациона. В благодарность во всех местах куда мы его посылаем, он пишет мелом наши никнеймы на асфальте.







Кстати на видео новый подопечный. Чат его пока ещё никуда не посылал но он очень этого хочет. Надо сначала предыдущего из Дубая вернуть, тогда этим займёмся)



В 21м веке у подростков другие увлечения) когда то на бам сбегали сейчас в Дубай. И эта история настолько жёстко байтит их умы, стоит только рассказать как кто то улетел выживать, все тут же тоже этого хотят, по крайней мере мой круг общения. Кстати они меня сами находят если шо. Мы никого не ищем.



У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.Поддерживаю потому что им нужна поддержка, а не потому что он съебнул из дома. Некоторые процессы происходят без меня. Прикинь? Он что со мной бы съебнул что без меня. А поддержки без меня он может и не получить.Откуда в нашем обществе столько жестокости? Жесть просто.на новый опыт. Иногда опыт стоит дороже денег. Чат конечно скинется в случае критичной ситуации, но цель другая, чтобы он сам заработал в чужой стране на отель, питание и обратный билет. Как вы понимаете никто его не заставлял и обманом туда не посылал. Все было оговорено заранее, что можно, чего нельзя. По правилам картациона. В благодарность во всех местах куда мы его посылаем, он пишет мелом наши никнеймы на асфальте.Кстати на видео новый подопечный. Чат его пока ещё никуда не посылал но он очень этого хочет. Надо сначала предыдущего из Дубая вернуть, тогда этим займёмся)В 21м веке у подростков другие увлечения) когда то на бам сбегали сейчас в Дубай. И эта история настолько жёстко байтит их умы, стоит только рассказать как кто то улетел выживать, все тут же тоже этого хотят, по крайней мере мой круг общения. Кстати они меня сами находят если шо. Мы никого не ищем. бо життя жорстоке

От ви там щось казали про розчарування як етапи взросління. Це от один з них))) бо життя жорстокеОт ви там щось казали про розчарування як етапи взросління. Це от один з них))) Faceless

Модератор Повідомлень: 37046 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8277 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 гру, 2025 23:04 Faceless написав: От ви там щось казали про розчарування як етапи взросління. от один з них От ви там щось казали про розчарування як етапи взросління. от один з них не тот случай. Богатые родители. Квартира в дорогом же мск на Ходынке. Мальчик бежит от гиперопеки. Поскольку банды не в тренде, бежит туда где чат ставит недетские задачи, которые должны быть выполнены и не в записи а строго в прямом эфире (обязательное условие иначе картацион закрывается досрочно). Бывает если задание выпадает на ночь, по 40-50 человек из чата не спит, наблюдает. После выполнения задания все нарезки выкладываются в тик ток и авторитет мальчика среди сверстников улетает в космос. Faceless написав: бо життя жорстоке бо життя жорстоке где то жестокое. Где то доброе. Выживать не сложно. Не нужно бояться людей. Общаясь обращаясь за помощью каждый 20й с удовольствием поможет. Но до этого 20го нужно дойти... не тот случай. Богатые родители. Квартира в дорогом же мск на Ходынке. Мальчик бежит от гиперопеки. Поскольку банды не в тренде, бежит туда где чат ставит недетские задачи, которые должны быть выполнены и не в записи а строго в прямом эфире (обязательное условие иначе картацион закрывается досрочно). Бывает если задание выпадает на ночь, по 40-50 человек из чата не спит, наблюдает. После выполнения задания все нарезки выкладываются в тик ток и авторитет мальчика среди сверстников улетает в космос.где то жестокое. Где то доброе. Выживать не сложно. Не нужно бояться людей. Общаясь обращаясь за помощью каждый 20й с удовольствием поможет. Но до этого 20го нужно дойти... Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 03 гру, 2025 23:14, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 31015 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 гру, 2025 23:09 Re: Психологія та саморозвиток Wirująświatła написав: Faceless написав: От ви там щось казали про розчарування як етапи взросління. от один з них От ви там щось казали про розчарування як етапи взросління. от один з них не тот случай. Богатые родители. Квартира в дорогом же мск на Ходынке. Мальчик бежит от гиперопеки. Поскольку банды не в тренде, бежит туда где чат ставит недетские задачи, которые должны быть выполнены и не в записи а строго в прямом эфире (обязательное условие иначе картацион закрывается досрочно). Бывает если задание выпадает на ночь, по 40-50 человек из чата не спит, наблюдает. не тот случай. Богатые родители. Квартира в дорогом же мск на Ходынке. Мальчик бежит от гиперопеки. Поскольку банды не в тренде, бежит туда где чат ставит недетские задачи, которые должны быть выполнены и не в записи а строго в прямом эфире (обязательное условие иначе картацион закрывается досрочно). Бывает если задание выпадает на ночь, по 40-50 человек из чата не спит, наблюдает. Це була відповідь на ваше питання "звідки стільки жорстокості". Сорі, на тапку геморно цитати оформлювати Це була відповідь на ваше питання "звідки стільки жорстокості". Сорі, на тапку геморно цитати оформлювати Faceless

Модератор Повідомлень: 37046 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1500 раз. Подякували: 8277 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 гру, 2025 23:17 Faceless написав: була відповідь на ваше питання "звідки стільки жорстокості". Сорі, на тапку геморно цитати оформлювати була відповідь на ваше питання "звідки стільки жорстокості". Сорі, на тапку геморно цитати оформлювати по крайней мере вы уже не обвиняете детство. В причинах взрослой жестокости. По подростку уже можно делать прогнозы, но не по всем. По 2м последним персонажам я затрудняюсь в прогнозах. Очень большой потенциал у обоих. В какой момент им надоест или опустятся руки хз. В принципе чат их моральная поддержка. Отношения стримера и сама очень теплые. Часто теплее чем родителями. по крайней мере вы уже не обвиняете детство. В причинах взрослой жестокости. По подростку уже можно делать прогнозы, но не по всем. По 2м последним персонажам я затрудняюсь в прогнозах. Очень большой потенциал у обоих. В какой момент им надоест или опустятся руки хз. В принципе чат их моральная поддержка. Отношения стримера и сама очень теплые. Часто теплее чем родителями. Wirująświatła

Повідомлень: 31015 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 03 гру, 2025 23:24



### 1. Подростковый мозг перестраивается

В пубертате происходит второй (после раннего детства) пик ремоделирования мозга. Особенно активно развивается и перестраивается **нуклеус аккумбенс** — главный «центр удовольствия», который отвечает за ощущение «круто, хочу ещё!».

При этом префронтальная кора (отвечающая за контроль импульсов и оценку рисков) ещё не дозрела. Получается дисбаланс: система «газ» (дофамин от новизны) работает на полную, а система «тормоз» — в процессе строительства.



### 2. Новизна = супер-стимул для дофамина

Когда подросток сталкивается с чем-то новым (новое место, новый человек, новый трюк на скейте, первый поцелуй, первая вечеринка, новый трек, новый фильтр в тиктоке и т.д.), мозг воспринимает это как потенциально важное событие для выживания вида (в эволюционном смысле: исследуй территорию, находи партнёров, учись новому).

В ответ вентральная тегментальная область (VTA) и нуклеус аккумбенс выстреливают огромным количеством дофамина — намного сильнее, чем у взрослых при тех же стимулах.



### 3. Почему именно новизна так сильно «вставляет»

- У подростков выше плотность дофаминовых рецепторов D1 и D2 в стриатуме.

- Реакция на неожиданное вознаграждение (dopamine surprise signal) в 2–3 раза сильнее, чем у взрослых.

- Даже предвкушение чего-то нового уже даёт мощный дофаминовый всплеск (это объясняет, почему подростки могут часами листать тикток или сидеть в ожидании ответа в чате).



### 4. Реальные примеры, где это видно

- Первый раз за рулём → эйфория, хотя объективно ничего сверхъестественного.

- Первый прыжок с парашютом / первый тату / первая сигарета / первый секс — всё это даёт гигантский дофаминовый пик именно потому, что впервые.

- Переезд в другой город, новая школа, новая компания — подросток буквально «светится» от гормонов удовольствия.

- Новые уровни в игре, новый шмот в роблоксе, новый фильтр, который делает красиво — мелкие, но частые дофаминовые «уколы».



### 5. Почему это важно понимать

Эта сверхчувствительность к новизне — эволюционная фича: подросток должен выходить из зоны комфорта, исследовать мир, отделяться от родителей, искать пару.

Но в современном мире эта система легко «взламывается»: соцсети, энергетики, вейпы, азартные игры, — всё даёт сверхбыстрые и сверхсильные дофаминовые всплески без реальных усилий и рисков. Мозг быстро привыкает, и обычные радости (прогулка, чтение, спорт) начинают казаться скучными.



### Коротко: почему подростку так кайфово от нового

Новый опыт → мозг кричит: «Это может быть важно для выживания и размножения!» → мощнейший выброс дофамина → ощущение эйфории, прилив энергии, желание повторить.

У взрослого тот же опыт даст +10% дофамина, у подростка — +100–300%.



Поэтому подростковый возраст — это период, когда мир кажется ярче, музыка громче, а каждое «в первый раз» ощущается как взрыв сверхновой в голове. Природа специально сделала так, чтобы они не сидели дома Подростковый мозг — это буквально «дофаминовая машина», заточенная под поиск новизны. Именно в 12–18 лет система вознаграждения работает на максимуме, и новые впечатления дают особенно мощные всплески дофамина. Вот почему это происходит и как это устроено:### 1. Подростковый мозг перестраиваетсяВ пубертате происходит второй (после раннего детства) пик ремоделирования мозга. Особенно активно развивается и перестраивается **нуклеус аккумбенс** — главный «центр удовольствия», который отвечает за ощущение «круто, хочу ещё!».При этом префронтальная кора (отвечающая за контроль импульсов и оценку рисков) ещё не дозрела. Получается дисбаланс: система «газ» (дофамин от новизны) работает на полную, а система «тормоз» — в процессе строительства.### 2. Новизна = супер-стимул для дофаминаКогда подросток сталкивается с чем-то новым (новое место, новый человек, новый трюк на скейте, первый поцелуй, первая вечеринка, новый трек, новый фильтр в тиктоке и т.д.), мозг воспринимает это как потенциально важное событие для выживания вида (в эволюционном смысле: исследуй территорию, находи партнёров, учись новому).В ответ вентральная тегментальная область (VTA) и нуклеус аккумбенс выстреливают огромным количеством дофамина — намного сильнее, чем у взрослых при тех же стимулах.### 3. Почему именно новизна так сильно «вставляет»- У подростков выше плотность дофаминовых рецепторов D1 и D2 в стриатуме.- Реакция на неожиданное вознаграждение (dopamine surprise signal) в 2–3 раза сильнее, чем у взрослых.- Даже предвкушение чего-то нового уже даёт мощный дофаминовый всплеск (это объясняет, почему подростки могут часами листать тикток или сидеть в ожидании ответа в чате).### 4. Реальные примеры, где это видно- Первый раз за рулём → эйфория, хотя объективно ничего сверхъестественного.- Первый прыжок с парашютом / первый тату / первая сигарета / первый секс — всё это даёт гигантский дофаминовый пик именно потому, что впервые.- Переезд в другой город, новая школа, новая компания — подросток буквально «светится» от гормонов удовольствия.- Новые уровни в игре, новый шмот в роблоксе, новый фильтр, который делает красиво — мелкие, но частые дофаминовые «уколы».### 5. Почему это важно пониматьЭта сверхчувствительность к новизне — эволюционная фича: подросток должен выходить из зоны комфорта, исследовать мир, отделяться от родителей, искать пару.Но в современном мире эта система легко «взламывается»: соцсети, энергетики, вейпы, азартные игры, — всё даёт сверхбыстрые и сверхсильные дофаминовые всплески без реальных усилий и рисков. Мозг быстро привыкает, и обычные радости (прогулка, чтение, спорт) начинают казаться скучными.### Коротко: почему подростку так кайфово от новогоНовый опыт → мозг кричит: «Это может быть важно для выживания и размножения!» → мощнейший выброс дофамина → ощущение эйфории, прилив энергии, желание повторить.У взрослого тот же опыт даст +10% дофамина, у подростка — +100–300%.Поэтому подростковый возраст — это период, когда мир кажется ярче, музыка громче, а каждое «в первый раз» ощущается как взрыв сверхновой в голове. Природа специально сделала так, чтобы они не сидели дома Wirująświatła

Повідомлень: 31015 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 00:08 Faceless написав: барабашов написав: двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!

То обійшлось без дівок? То обійшлось без дівок?



Спорно.

Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ:

"

Содомия — это исторический термин, который изначально относился к различным формам сексуального поведения, осуждаемого как греховное или девиантное, и происходил от библейской истории о городах Содом и Гоморра

. В настоящее время его значение варьируется в разных языках и контекстах, но чаще всего оно относится к анальным сексуальным контактам между людьми или к скотоложеству (сексуальным контактам с животными).



В современном знании: В разных культурах под содомией могут понимать разные вещи:

В некоторых странах анальный или оральный секс как с партнером своего, так и противоположного пола.

В современном немецком языке в первую очередь — сексуальные контакты с животными.

В англоязычных странах могут использоваться два термина: "sodomy" (содомия) и "buggery" (скотоложество).

Исторический и религиозный контекст: Изначально термин использовался в религиозном контексте для обозначения «содомского греха», который в церковной традиции толкуется как гомосексуальное насилие над гостями Лота.

Правовой аспект: С XIII века содомия была включена в европейское законодательство и считалась преступлением, часто наказываемым смертной казнью. " Спорно.Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ:Содомия — это исторический термин, который изначально относился к различным формам сексуального поведения, осуждаемого как греховное или девиантное, и происходил от библейской истории о городах Содом и Гоморра. В настоящее время его значение варьируется в разных языках и контекстах, но чаще всего оно относится к анальным сексуальным контактам между людьми или к скотоложеству (сексуальным контактам с животными).В современном знании: В разных культурах под содомией могут понимать разные вещи:В некоторых странахВ современном немецком языке в первую очередь — сексуальные контакты с животными.В англоязычных странах могут использоваться два термина: "sodomy" (содомия) и "buggery" (скотоложество).Исторический и религиозный контекст: Изначально термин использовался в религиозном контексте для обозначения «содомского греха», который в церковной традиции толкуется как гомосексуальное насилие над гостями Лота.Правовой аспект: С XIII века содомия была включена в европейское законодательство и считалась преступлением, часто наказываемым смертной казнью. " Господар Вельзевула

Повідомлень: 1029 З нами з: 11.09.24 Подякував: 8 раз. Подякували: 45 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 858859860861 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 12195

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34