«Скільки дати корупціонеру зарплати, щоб не брав?» —...
Додано: Сер 03 гру, 2025 16:47
GALeon написав: budivelnik написав: Faceless написав:
Це ілюзії, звісно десь корупція захмарна, десь - низова майже відсутня, але є абсолютно всюди, і "системи, де це неможливо" просто не існує
Правильно
І тому треба не ускладнювати собі життя введенням додаткових правил і органів які будуть визначати що є корупцією і які кари небесні за неї присудити....
Згадайте совок..
За торгівлю валютою - розстріл
За перепродаж товарів-спекуляція-стаття -мінімум 5-10 років....
А як це ліквідували -правильно ДОЗВОЛИЛИ перепродувати .... І все
Був злочинець-став нормальним..
Тому зменшення корупції - це спрощення правил і перехід від
Заборонено все що прямо недозволено
до
Дозволено все що прямо не заборонено...
тільки тре уточнювати, кому саме все дозволити...
Не треба нічого уточняти....
Як тільки створюєте правило -треба створити орган який повинен слідкувати за виконанням правила, а як тільки є орган який слідкує - то треба створити орган який слідкує за тим що слідкує...
А далі ланцюгова реакція...
Кожен створений бюрократичний орган вимагає збільшення фінансування і для того щоб оправдати це збільшення він вкидає в ЗМІ страшилки про страшні втрати суспільства які будуть в майбутньому якщо не збільшити контролюючий орган....
Тим більше , що населення вже заточено під те (внутрішні переконання 73% населення що їм погано бо в них крадуть , а самі вони все роблять правильно) - тому легко повірить в будь-яку фігню...
budivelnik
Додано: Сер 03 гру, 2025 17:02
budivelnik написав:
Тому зменшення корупції - це спрощення правил і перехід від
Заборонено все що прямо недозволено
до
Дозволено все що прямо не заборонено...
Так не работает. Разрешить всё - есть такой госстрой, анархия называется. Сколько раз его пробовали, всегда получалось не процветание, а разруха и банды грабителей. Поэтому нужны ограничения и управляющая власть. А за властью тот или иной контроль, чтобы не зарывалась. Ну а дальше уже начинаются варианты, как бы так сделать, чтобы контроль и работал и не обошёлся дороже его отсутствия. По большому счёту всё упирается в лень низов этим контролем заниматься. Если в отдельно взятой хрущёвке жильцы не могут перейти от произвольно их доящих УК к ОСМД, то о каком контроле над более высоким уровнем власти может идти речь? Только о полностью от этих низов оторванном и преследующим какие-то свои цели. Поэтому низы и не понимают зачем ему вообще платить
moveton
Додано: Сер 03 гру, 2025 23:49
moveton
1 Можна звичайно в крайнощі- анархія...
2 Можна по іншому
От Ви пишете - низи не хочуть контролювати... але контроль - це витрата часу(енергії) без позитивного кінцевого результату(контроль додану вартість не створює)
То може замість того щоб ЗМУШУВАТИ низи виконувати роботу за яку ГРУБО ніхто цим низам не заплатить
Будемо ПОЯСНЮВАТИ низам, що чим більше вони візьмуть на себе - тим менше їм потрібно буде делегувати комусь і за це вони з меншими затратами СВОЄЇ праці отримають те що їм потрібно, а менші витрати праці при тому ж кінцевому результаті= покращення якості життя.
А чим менше делеговано - тим менше потрібно контролювати...
Тому
Будь-який контроль - це ВСІХ стригти під одну гребінку...
Але якщо я лисий- то навіщо мені витрачати час/кошти на стрижку?
budivelnik
