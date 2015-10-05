Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 860861862863> Додано: Чет 04 гру, 2025 00:26 Wirująświatła

Повідомлень: 31021 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 00:50 Wirująświatła



У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.





У підлітка ще є Віталі, які самі підлітками ходили по батькам інших підлітків, щоб наіпати їх, і забрати поьродяжничати.

Зараз Віталі виросли. І стимулюють (морально і фінансово) звалити з дому інших підлітків, включно з абсолютно ситими і нормально одягнутими. Для веселого контенту

Синій Кіт створювався десь так само У підлітка ще є Віталі, які самі підлітками ходили по батькам інших підлітків, щоб наіпати їх, і забрати поьродяжничати.Зараз Віталі виросли. І стимулюють (морально і фінансово) звалити з дому інших підлітків, включно з абсолютно ситими і нормально одягнутими. Для веселого контентуСиній Кіт створювався десь так само Hotab Повідомлень: 17275 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2546 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 04:48 Hotab твоя проблема что ты не читаешь мои простыни, то ли считая себя умнее нейропсихологии, то ли не понимая о чем там пишут. Я уже стараюсь от себя не писать, цитируя ИИ. Хотя бы последнюю простынь прочитай. Все эти процессы которые происходят с подростками заложены природой, а не Виталей.



Виталий в отличие от дремучих родителей и местной фауны их (процессы) понимает. Ключевую фразу что я никого не ищу ты тоже не увидел или не понял. Она явно указывает на то чьи потребности в этих челенджах реализуются.





Для чата это развлечение. Для подростка - быстрый дофамин и ускоренное получение соц.опыта. После 22-23лет такой формат полностью пропалает и они переключаются на что то более привычное (семья/работа) Пик где то в 16-18. В наше время пик был в 14-16. На 2 года детство сдвинулось за 25 лет.



Чтобы ты спал спокойно через такие чаты проходит микроскопический % подростков. Все же большинство сидит дома в тик токах и кушает манную кашу не интересуясь никем и ничем. Я мгновенно определяю их по отсутствию общих тем для разговоров. Перепуганные недоверяюшие всем и всему они растут как бибизяна в клетке. Впитывая как губка страхи и стереотипы своих родителей и одноклассников.



Некоторые подростки интуитивно понимают что они принадлежат всему обществу, а не только тем кто их родил и вырастил. Через пару лет им придется взаимодействовать с широким кругом людей разного возраста. И тогда у маменьких сыночков начнутся проблемы. Потому что опыта общения с родителями и педагогами (с позиций ребёнка) недостаточно. Я работал с такими "детьми" (им было уже 18+) от их инфантильности вреда больше, чем пользы. Приходилось на пальцах объяснять элементарные вещи. Например про бесконфликтное поведение. Провалы опыта сумасшедшие. Взрослое там только тело. Внутри ребёнок привыкший что его опекают.





На счёт синего кита. Одни и тем же ножом можно картошку почистить и человека убить. Почему не запрещают ножи? Ты бы точно запретил. А если запретить всё наступит рай.





А ваще прикольно как боевой летчик который (по рассказам) летал под пулями, вдруг испугался за подростка, выживающего в сытом, благополучном и безопасном Дубае. Чё то у меня смутные сомнения что ты хоть раз рисковал жизнью. Если увидел риски в моих сториз. Wirująświatła

Повідомлень: 31021 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 07:48 Wirująświatła



через такие чаты проходит микроскопический % подростков.





А решта 99+% виростають «дорослими дітьми»?





вдруг испугался за подростка





А де я писав про страх, за тим більше невідомих мені дітей?

сомнения что ты хоть раз рисковал жизнью





Я до сусідського кота задирався. Бабуся сказала, що у неї не було сміливішого внука.

Вже дорослим я двічі не мив руки перед сніданком.

Так що не бреши, я бунтівний і ризиковий





З. і Ти просто знайшов нарешті тих, хто заглядає тобі в рот? Готові модератором тебе поставити, підняли тобі ЧСВ..



Памʼятаєш старий анек про дитину нового руського?





- папа, папа, а мы сегодня во втором классе палочки рисовали, так мои самые ровные. Это потому что мы новые русские?

- Да, сынок, поэтому

- папа, папа, а еще мы сегодня кружочки рисовали, мои самые ровные. Это потому что мы новые русские?

- да, сынок ..

- а еще мы с однокласниками сегодня членами мерялись, мой самый длинный .. это потому что мы новые русские?

Бабушка вмешивается: «нет, идиот, это потому что тебе уже 15







Hotab твоя проблема





Чувак , який шукає проблеми там де їх нема і там де не було запиту на пошук проблеми - це не психолог , а трипер 😅😅 А решта 99+% виростають «дорослими дітьми»?А де я писав про страх, за тим більше невідомих мені дітей?Я до сусідського кота задирався. Бабуся сказала, що у неї не було сміливішого внука.Вже дорослим я двічі не мив руки перед сніданком.Так що не бреши, я бунтівний і ризиковийЗ. і Ти просто знайшов нарешті тих, хто заглядає тобі в рот? Готові модератором тебе поставити, підняли тобі ЧСВ..Памʼятаєш старий анек про дитину нового руського?- папа, папа, а мы сегодня во втором классе палочки рисовали, так мои самые ровные. Это потому что мы новые русские?- Да, сынок, поэтому- папа, папа, а еще мы сегодня кружочки рисовали, мои самые ровные. Это потому что мы новые русские?- да, сынок ..- а еще мы с однокласниками сегодня членами мерялись, мой самый длинный .. это потому что мы новые русские?Бабушка вмешивается: «нет, идиот, это потому что тебе уже 15Чувак , який шукає проблеми там де їх нема і там де не було запиту на пошук проблеми - це не психолог , а трипер 😅😅 Hotab Повідомлень: 17275 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2546 раз. Профіль 5 4 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 09:09 Господар Вельзевула написав: Faceless написав: барабашов написав: двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!

То обійшлось без дівок? То обійшлось без дівок?



Спорно.

Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ:

"

Содомия — это исторический термин, который изначально Спорно.Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ:Содомия — это исторический термин, который изначально нащо воно нам ті історичні ескурси? Щоб розібратись що мав на увазі, Барабашов треба питати ші про значення слова в його середовищі...

Но є краща ідея, не будем розбиратись, просто дамо позивний - Содоміт нащо воно нам ті історичні ескурси? Щоб розібратись що мав на увазі, Барабашов треба питати ші про значення слова в його середовищі...Но є краща ідея, не будем розбиратись, просто дамо позивний - Содоміт Banderlog

Повідомлень: 4126 З нами з: 24.06.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 109 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 11:07 Hotab написав: А решта 99+% виростають «дорослими дітьми»? А решта 99+% виростають «дорослими дітьми»? у каждого свой путь развития. Для ребенка социофобия нормально, дети понимают что со стороны чужаков идут угрозы, но степень опасности определить не могут. Подростку предстоит переступить через свои детские страхи, чтобы социализироваться. Социальные навыки сами по себе не приходят и к 18 оказывается , что ни общаться ни знакомиться они не умеют и создают конфликты там, где они не нужны.



Преодолевать страх адски дискомфортно, проще сидеть дома, играть в комп.игры и тик токи, делать уроки, играть с котом и собакой. В моем детстве детям запрещали ходить без взрослых на пруд, в лес, приближаться к колодцу, топору и косе. Других запретов не было. Мы могли общаться с кем угодно, даже с местными алкашами. Фобий что местный алкаш напоит чужого ребенка водкой или украдут цыгане не было. Цыгане насколько я помню воровали коней, а не детей.



Hotab написав: А де я писав про страх, за тим більше невідомих мені дітей? А де я писав про страх, за тим більше невідомих мені дітей? Hotab написав: Для веселого контенту

Синій Кіт створювався десь так само Для веселого контентуСиній Кіт створювався десь так само это не страх перед синим китом? тогда к чему ты его упомянул, если тебе пофиг на чужих детей? типа к чему приводят такие чаты? нет не приводят. У картациона жесткие правила. В чате сидят в т.ч. умные люди, которые пишут вполне здравые идеи. За призывы к делинквентности сразу пожизненный бан. Hotab написав: я бунтівний і ризиковий я бунтівний і ризиковий Hotab написав: Зараз Віталі виросли. І стимулюють (морально і фінансово) звалити з дому інших підлітків, включно з абсолютно ситими і нормально одягнутими Зараз Віталі виросли. І стимулюють (морально і фінансово) звалити з дому інших підлітків, включно з абсолютно ситими і нормально одягнутими ты определись либо ты бунтарь либо бабушка с тысячей фобий что какой то Виталя украдёт её внучка. у каждого свой путь развития. Для ребенка социофобия нормально, дети понимают что со стороны чужаков идут угрозы, но степень опасности определить не могут. Подростку предстоит переступить через свои детские страхи, чтобы социализироваться. Социальные навыки сами по себе не приходят и к 18 оказывается , что ни общаться ни знакомиться они не умеют и создают конфликты там, где они не нужны.Преодолевать страх адски дискомфортно, проще сидеть дома, играть в комп.игры и тик токи, делать уроки, играть с котом и собакой. В моем детстве детям запрещали ходить без взрослых на пруд, в лес, приближаться к колодцу, топору и косе. Других запретов не было. Мы могли общаться с кем угодно, даже с местными алкашами. Фобий что местный алкаш напоит чужого ребенка водкой или украдут цыгане не было. Цыгане насколько я помню воровали коней, а не детей.это не страх перед синим китом? тогда к чему ты его упомянул, если тебе пофиг на чужих детей? типа к чему приводят такие чаты? нет не приводят. У картациона жесткие правила. В чате сидят в т.ч. умные люди, которые пишут вполне здравые идеи. За призывы к делинквентности сразу пожизненный бан.ты определись либо ты бунтарь либо бабушка с тысячей фобий что какой то Виталя украдёт её внучка. Wirująświatła

Повідомлень: 31021 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 11:39 первые трудности поскольку русские карты и крипту в ОАО не принимают Даня ездит на конференцию, ищет там русских и просит их обменять его безналичные рубли на местную наличку. Другого способа получить местный кеш пока что нет. Так же чат поручил ему познакомиться на конференции со 100 людьми, рассказать им о себе в результате получить либо подработку, либо донат. К счастью кормят там бесплатно, с едой, wifiйкой и подзарядкой пока что траблов нет. Но есть траблы с жильём. Местные отели отказывают ему в заселении.



Wirująświatła

Повідомлень: 31021 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 11:42 Wirująświatła написав: ...........

У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.



Поддерживаю потому что им нужна поддержка, а не потому что он съебнул из дома. Некоторые процессы происходят без меня. Прикинь? Он что со мной бы съебнул что без меня. А поддержки без меня он может и не получить. ...........У подростка есть свое мнение. И если он принял решение сьебнуть из дома значит на то были причины.Поддерживаю потому что им нужна поддержка, а не потому что он съебнул из дома. Некоторые процессы происходят без меня. Прикинь? Он что со мной бы съебнул что без меня. А поддержки без меня он может и не получить. Может, ушёл бы, а, может, и нет. А если бы и ушёл, то вряд ли в Эмираты.



Откуда в нашем обществе столько жестокости? Жесть просто. Жестокости хватает в любом обществе.

И, скорее, не жестокости, а просто безразличия. Как в известном методе обучения плаванию - бросили в воду и барахтайся. Твои проблемы, выплывешь или нет.

Как раз то, что вы пишете о необходимости дать молодому человеку самостоятельность.



ЛАД написав: Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда? Интересно, на что он рассчитывал, когда полетел туда? на новый опыт. Иногда опыт стоит дороже денег. Чат конечно скинется в случае критичной ситуации, но цель другая, чтобы он сам заработал в чужой стране на отель, питание и обратный билет. Как вы понимаете никто его не заставлял и обманом туда не посылал. Все было оговорено заранее, что можно, чего нельзя. По правилам картациона. В благодарность во всех местах куда мы его посылаем, он пишет мелом наши никнеймы на асфальте. на новый опыт. Иногда опыт стоит дороже денег. Чат конечно скинется в случае критичной ситуации, но цель другая, чтобы он сам заработал в чужой стране на отель, питание и обратный билет. Как вы понимаете никто его не заставлял и обманом туда не посылал. Все было оговорено заранее, что можно, чего нельзя. По правилам картациона. В благодарность во всех местах куда мы его посылаем, он пишет мелом наши никнеймы на асфальте. Бывает, что опыт стоит дороже денег. Но опыт бывает разный. Опыт обойти законы несколько специфический.

Насколько знаю, в эмиратах по гостевой или туристической визе работать нельзя. Работа в ОАЭ без разрешения на работу незаконна. Не знаю, какое наказание, но вообще там законы не очень мягкие. Хорошо, если просто высылка из страны. А процедура получения рабочей визы не сложна, но вряд ли он её проходил. И эмираты не лчень дешёвая страна и заработать на питание, отель и обратный билет без права на работу... Ну не знаю, может быть, и возможно, но сильно сомневаюсь.



Кстати на видео новый подопечный. Чат его пока ещё никуда не посылал но он очень этого хочет. Надо сначала предыдущего из Дубая вернуть, тогда этим займёмся)



В 21м веке у подростков другие увлечения) когда то на бам сбегали сейчас в Дубай. И эта история настолько жёстко байтит их умы, стоит только рассказать как кто то улетел выживать, все тут же тоже этого хотят, по крайней мере мой круг общения. Кстати они меня сами находят если шо. Мы никого не ищем. Это как оаз понятно.

Романтика в одном месте играет. Все Магелланы. Но сбежать на целину или БАМ или в Эмираты разница всё же заметная. Хотя в Эмираты, наверно, романтичнее.

Может, стоило бы посылать в другие места. Может, ушёл бы, а, может, и нет. А если бы и ушёл, то вряд ли в Эмираты.Жестокости хватает в любом обществе.И, скорее, не жестокости, а просто безразличия. Как в известном методе обучения плаванию - бросили в воду и барахтайся. Твои проблемы, выплывешь или нет.Как раз то, что вы пишете о необходимости дать молодому человеку самостоятельность.Бывает, что опыт стоит дороже денег. Но опыт бывает разный. Опыт обойти законы несколько специфический.Насколько знаю, в эмиратах по гостевой или туристической визе работать нельзя. Работа в ОАЭ без разрешения на работу незаконна. Не знаю, какое наказание, но вообще там законы не очень мягкие. Хорошо, если просто высылка из страны. А процедура получения рабочей визы не сложна, но вряд ли он её проходил. И эмираты не лчень дешёвая страна и заработать на питание, отель и обратный билет без права на работу... Ну не знаю, может быть, и возможно, но сильно сомневаюсь.Это как оаз понятно.Романтика в одном месте играет. Все Магелланы. Но сбежать на целину или БАМ или в Эмираты разница всё же заметная. Хотя в Эмираты, наверно, романтичнее.Может, стоило бы посылать в другие места. ЛАД 2 Повідомлень: 37811 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5378 раз. Подякували: 4878 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 11:57 Wirująświatła написав: поскольку русские карты и крипту в ОАО не принимают Даня ездит на конференцию, ищет там русских и просит их обменять его безналичные рубли на местную наличку. Другого способа получить местный кеш пока что нет. Так же чат поручил ему познакомиться на конференции со 100 людьми, рассказать им о себе в результате получить либо подработку, либо донат. К счастью кормят там бесплатно, с едой, wifiйкой и подзарядкой пока что траблов нет. Но есть траблы с жильём. Местные отели отказывают ему в заселении.

........ поскольку русские карты и крипту в ОАО не принимают Даня ездит на конференцию, ищет там русских и просит их обменять его безналичные рубли на местную наличку. Другого способа получить местный кеш пока что нет. Так же чат поручил ему познакомиться на конференции со 100 людьми, рассказать им о себе в результате получить либо подработку, либо донат. К счастью кормят там бесплатно, с едой, wifiйкой и подзарядкой пока что траблов нет. Но есть траблы с жильём. Местные отели отказывают ему в заселении......... То, что местные отели откажут ему в заселении было вполне предсказуемо.

Ииого опыт у него будет опять же попрошайничество. Где бы на дармовщинку поесть и уговорить кого-нибудь поменять рубли на дирхамы. Только не понятно,зачем ему дирхамы, если кушает он бесплатно, а в отельзаселиться всё равно не может.

Интересно, где же он ночует? В парке на лавочке? За бродяжничество ещё не арестовали? Если не ошибаюсь, это там тоже запрещено.



P.s. ты не читаешь мои простыни, то ли считая себя умнее нейропсихологии, то ли не понимая о чем там пишут. Я уже стараюсь от себя не писать, цитируя ИИ. Хотя бы последнюю простынь прочитай. Простыни уж больно длинные.



P.p.s. Кстати, "приключения в Дубае" это тоже делинквентность. То, что местные отели откажут ему в заселении было вполне предсказуемо.Ииого опыт у него будет опять же попрошайничество. Где бы на дармовщинку поесть и уговорить кого-нибудь поменять рубли на дирхамы. Только не понятно,зачем ему дирхамы, если кушает он бесплатно, а в отельзаселиться всё равно не может.Интересно, где же он ночует? В парке на лавочке? За бродяжничество ещё не арестовали? Если не ошибаюсь, это там тоже запрещено.P.s.Простыни уж больно длинные.P.p.s. Кстати, "приключения в Дубае" это тоже делинквентность. ЛАД 2 Повідомлень: 37811 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5378 раз. Подякували: 4878 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 04 гру, 2025 12:05 последнее «большое окно» нейропластичности подростковый возраст — это **последнее естественное «большое окно» нейропластичности** в жизни человека.

После 20–25 лет пластичность падает в 3–5 раз и дальше поддерживается только искусственно (тренировки, образ жизни, иногда психоделики).



У подростка 13–19 лет мозг буквально **ждёт** социальных вызовов и готов радикально перестраиваться, если их дать.



Если же в этот период человек прячется от социальных страхов (избегает вечеринок, разговоров, новых знакомств, конфликтов, флирта, публичных выступлений) — страх закрепляется на десятилетия, потому что именно в эти годы формируются основные социальные нейронные сети.



### Что конкретно происходит в мозге подростка



| Возраст | Что меняется в мозге | Если избегать социальных страхов → последствие | Если переступать через них → результат |



| 12–16 лет | Пик роста и прунинга в префронтальной коре и миндалине | Миндалина становится гиперчувствительной к социальным сигналам, PFC не успевает научиться её тормозить → социофобия к 18–20 годам | Связи PFC ↔ миндалина укрепляются, страх гасится опытом «ничего страшного не случилось» |





| 14–18 лет | Взрывной рост зеркальных нейронов и TPJ (теория ума) | Человек остаётся «слеп» к настоящим намерениям других → всё кажется угрозой | Быстро учится читать людей, появляется естественная лёгкость в общении |





| 16–20 лет | Последний мощный всплеск BDNF и нейрогенеза в гиппокампе | Руминация и негативные социальные воспоминания закрепляются навсегда | Опыт «я справился» становится базовой памятью → уверенность на всю жизнь |



Почему именно подростку переступать через страхи проще и эффективнее всего



1. У него в крови естественный высокий уровень BDNF, дофамина и серотонина — мозг сам хочет меняться.



2. Окно пластичности открыто «по умолчанию» — не нужно психоделиков, 8-недельных курсов медитации и т.д.



3. Социальный статус в подростковом возрасте — один из самых сильных эмоциональных драйверов. Даже маленький успех (познакомился с кем-то, выступил, пошутить получилось) даёт огромный выброс дофамина → мозг моментально закрепляет это как «правильное поведение».



Что именно нужно делать подростку (практическая схема, которая работает в 80–90 % случаев)



Цель — не «убрать страх полностью» (это невозможно и не нужно), а **научить мозг, что страх = сигнал к действию, а не к их избеганию**.



- Правило 3 секунд: увидел возможность заговорить / пошутить / спросить / подойти → делаешь это в течение 3 секунд, пока тревога не успела вырасти.



- Иерархия страхов :

1. Улыбнуться и сказать «привет» человеку, которого почти не знаешь



2. Задать вопрос учителю после урока



3. Сделать комплимент девочке



4. Попроситься в компанию сидящую за столом



5. Пошутить на весь класс (или другую группу)



6. Пойти на вечеринку/в клуб/в поход с незнакомыми людьми



Каждый пункт повторять 10–30 раз, пока тревога не упадёт ниже 30, потом следующий.



#### Поддерживающие «усилители» пластичности (обязательно!)

- Спорт 4–5 раз в неделю (особенно командный или единоборства) — поднимает BDNF в 3–5 раз



- 8–9 часов сна (в это время происходит консолидация новых социальных воспоминаний)

- Никаких «успокоительных» бензодиазепинов и алкоголя — они блокируют пластичность



- 5–10 минут в день метта-медитации или просто практика «я желаю всем в этом классе счастья» — резко снижает враждебное восприятие других



Роль родителей / взрослых

Не заставлять насильно, а создавать безопасные условия и подкреплять каждый шаг:

«Я горжусь, что ты подошёл и спросил. Даже если получилось неловко — это уже победа».



### Реальные цифры (лонгитюдные исследования 2018–2025)

- Подростки, которые в 14–17 лет **регулярно переступали** через социальные страхи → в 22–25 лет уровень социальной тревоги в 4–6 раз ниже среднего.



- Те, кто избегал → в 70–80 % случаев к 25 годам имеют клиническую или субклиническую социофобию.



### Коротко и жёстко

Подростковый возраст — это последний поезд, в котором мозг сам хочет и может переписать детские социальные страхи.

Если не сесть в него сейчас — потом придётся делать то же самое, но с психоделиками, годами терапии и в 10 раз большим усилием.



. Wirująświatła

Повідомлень: 31021 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2529 раз. Подякували: 3512 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 860861862863> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 12231

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34