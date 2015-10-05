RSS
  #<1 ... 862863864865
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:51

Тож из нашего чата. У нас много интересных людей
https://m.youtube.com/shorts/AsWW6-etIH ... o4drDApJbH
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31031
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:57

  ЛАД написав:Wirująświatła
Если чейто ребенок попадёт в дтп на велике/скутере родители сильно помогут? Никакой разницы нет. Ехать в дубай мы никого не заставляли. Это было обоюдное решение. Согласие родителей на эту поездку - внутрисемейный вопрос и не нашего ума дело.
Вы, действительно, не видите/не понимаете разницу, попадёт ребёнок в ДТП (или заболеет, или ещё что) дома или где-то далеко, в другой стране, где у него ни родных, ни денег, ни медстраховки?
Или притворяетсь?
Или просто отбрасываете от себя эти мысли?

А ответственность за этих ребят вы принимаете на себя сами, когда посылаете их в эти "челленджи".
Так что либо не посылайте, либо не отказывайтесь от ответственности.
"Мы в ответе за тех, кого приручили."



Робить вигляд що не розуміє про що мова))


Если ребенок попрошайничает для себя, каким образом я к этой ситуации?



Але попрощайнічать він вимушений, бо непоанолітнього схилили звалити з дому.,
))
Hotab
 
Повідомлень: 17280
З нами з: 15.02.09
Подякував: 399 раз.
Подякували: 2547 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:16

  ЛАД написав:Wirująświatła
Если чейто ребенок попадёт в дтп на велике/скутере родители сильно помогут? Никакой разницы нет. Ехать в дубай мы никого не заставляли. Это было обоюдное решение. Согласие родителей на эту поездку - внутрисемейный вопрос и не нашего ума дело.
Вы, действительно, не видите/не понимаете разницу, попадёт ребёнок в ДТП (или заболеет, или ещё что) дома или где-то далеко, в другой стране, где у него ни родных, ни денег, ни медстраховки?
Или притворяетсь?
Или просто отбрасываете от себя эти мысли?

А ответственность за этих ребят вы принимаете на себя сами, когда посылаете их в эти "челленджи".
Так что либо не посылайте, либо не отказывайтесь от ответственности.
"Мы в ответе за тех, кого приручили."

В тг группе 800+ человек. В чате стрима 100+ (не все из тг смотрят стримы).

Вы действительно не понимаете что невозможно им всем вменить ответственность? В какой мере и кому?

Они могут быть в разных странах. Там есть и подростки тоже. Или вы думаете я один всё делаю?

Вы вообще понимаете как работает медиа? Это не видеозвонок. Этой ночью на стриме сидело 30+ человек. И каждый что то писал. Советовал.

По деньгам все крупные донаты идут через крипту (анонимные). Если в чате какой то дурак напишет прыгни под поезд, точно я буду виноват? Конечно его забанят но тем не менее. Потом стример случайно попадёт под поезд и что теперь всем думать это тот дурак виноват?

Через какой механизм и в какой мере там присутствует лично моя ответственность? Я принял на себя какие то обязательства? Оформил над кем то попечительство? Я не сижу на всех стримах и что другие пишут в моё отсутствие даже не знаю.

Алё. очнитесь. Вы здесь все как с луны свалились. Понимаю что вам так хочется, но в ситуациях с участием 100+ человек вычленить ответственность каждого можно только в ваших фантазиях. Даже моральную. В таком количестве мнений. Какая степень их влияния на поведение стримера?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 04 гру, 2025 18:28, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31031
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:25

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Wirująświatła
Если чейто ребенок попадёт в дтп на велике/скутере родители сильно помогут? Никакой разницы нет. Ехать в дубай мы никого не заставляли. Это было обоюдное решение. Согласие родителей на эту поездку - внутрисемейный вопрос и не нашего ума дело.
Вы, действительно, не видите/не понимаете разницу, попадёт ребёнок в ДТП (или заболеет, или ещё что) дома или где-то далеко, в другой стране, где у него ни родных, ни денег, ни медстраховки?
Или притворяетсь?
Или просто отбрасываете от себя эти мысли?

А ответственность за этих ребят вы принимаете на себя сами, когда посылаете их в эти "челленджи".
Так что либо не посылайте, либо не отказывайтесь от ответственности.
"Мы в ответе за тех, кого приручили."

В тг группе 800+ человек. В чате стрима около 100. Вы действительно не понимаете что невозможно им всем вменить ответственность? В какой мере и кому? Они могут быть в разных странах. Там есть и подростки тоже. Или вы думаете я один всё делаю? Вы вообще понимаете как работает медиа? Это не видеозвонок. Ночью на стриме сидело 30+ человек. И каждый что то писал. Советовал. По деньгам все крупные донаты идут через крипту (анонимные). Если в чате какой то дурак напишет прыгни под поезд, точно я буду виноват? Через какой механизм и в какой мере там присутствует моя ответственность? Вы здесь как с луны свалились. Понимаю что вам так хочется, но в ситуациях с участием 100+ человек вычленить ответственность каждого можно только в ваших фантазиях.

А вы не слышали о моральной ответственности?
Если напишет кто-то, вы будете виноваты в том, что не возразили.
А если напишете вы?
Если нельзя "вычленить ответственность каждого", значит, никто не виноват?

И да, возможность уйти от ответственности не означает её отсутствия.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37818
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:30

  ЛАД написав:Если напишет кто-то, вы будете виноваты в том, что не возразили.
то есть мне в туалет и в душ ходить с телефоном, ночи не спать, чтобы есличё возразить? По крайней мере с фантазией у вас всё хорошо. Так а я еще других стримеров смотрю. Мир клином не сошелся на Дане в Дубае.
  ЛАД написав:Если нельзя "вычленить ответственность каждого", значит, никто не виноват?
вы можете обвинить кого угодно. А если это ребенок 12ти лет напишет? виноват? 7 лет строгача?

вот вам пример. стрим-выживание идёт 31 час и сейчас в чате 205 человек. Понятно что они не сидели 31 час, кто то выходит, кто то заходит. Найдите виноватого

Зображення

к слову за 31 час им на двоих уже задонатили 302 тыс рублей (цифры сверху)
Зображення

чтобы вы понимали о чём вообще речь. А есть стримы где тысячи людей в чате сидят.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 04 гру, 2025 18:47, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31031
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2529 раз.
Подякували: 3512 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:32

  Господар Вельзевула написав:
  Faceless написав:
барабашов написав:двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!

То обійшлось без дівок?


Спорно.
Я вот спросил ИИ по этому поводу и получил такой ответ:
"
Содомия — это исторический термин, который изначально относился к различным формам сексуального поведения, осуждаемого как греховное или девиантное, и происходил от библейской истории о городах Содом и Гоморра
. В настоящее время его значение варьируется в разных языках и контекстах, но чаще всего оно относится к анальным сексуальным контактам между людьми или к скотоложеству (сексуальным контактам с животными).

В современном знании: В разных культурах под содомией могут понимать разные вещи:
В некоторых странах анальный или оральный секс как с партнером своего, так и противоположного пола.
В современном немецком языке в первую очередь — сексуальные контакты с животными.
В англоязычных странах могут использоваться два термина: "sodomy" (содомия) и "buggery" (скотоложество).
Исторический и религиозный контекст: Изначально термин использовался в религиозном контексте для обозначения «содомского греха», который в церковной традиции толкуется как гомосексуальное насилие над гостями Лота.
Правовой аспект: С XIII века содомия была включена в европейское законодательство и считалась преступлением, часто наказываемым смертной казнью. "

Просто ужас
Под содомией мы подразумевали поведение недостойное звания офицера и комсомольца
Вкупе с девчонками явно из педучилища 2-3го курса по 30грн/час мы под "Раммштайн" и "Биохазард" устроили себе новогоднерождественский праздник разврата, а одна мадам чуть постарше даже устроила нам представление в стиле графа Калиостро(но вместо факелов со свечами) за что была премирована лично от меня сотней.
Никаких псинокотозверей никто не драл конечно. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:43

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Если напишет кто-то, вы будете виноваты в том, что не возразили.
то есть мне в туалет и в душ ходить с телефоном, ночи не спать, чтобы есличё возразить? По крайней мере с фантазией у вас всё хорошо. Так а я еще других стримеров смотрю. Мир клином не сошелся на Дане в Дубае.
  ЛАД написав:Если нельзя "вычленить ответственность каждого", значит, никто не виноват?
вы можете обвинить кого угодно. А если это ребенок 12ти лет напишет? виноват? 7 лет строгача?

Не надо утрировать. В туалет с телефоном можете не ходить.
И вы не ребёнок.
И, надеюсь, не все стримеры получают задания от вас.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37818
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 18:44

  Shaman написав:
  барабашов написав:Та отож
Пыво по трЫ грЫвны и это Гёссер или Будвайзер
Помню девок на бывшую обкомовскую сауну заказывал по 30грн час пацанам и себе самособой
На НГ 99 или 00 - не помню
Но реально модели стоили по 30грн/час
Короче одна бракованная дублёнка что ушла дешевле закупки за косарь или чуть меньше(больше? если НГ-99) двух франклинов обеспечила пятичасовую содомию нашей партячейке на высшем уровне и даж с шампанским с ананасом!

твої фантазії кажуть все про твій рівень розвитку... єдине, що з цього має до тебе відношення - це "содомия"...

й Бандерлог, й Хотаб неявно пишуть, що в 17 років дівчата ще молоді та щирі. якщо тобі вже тоді доводилося купувати дівчат - в мене для тебе погані новини... :lol:

Ну ты и в 24-25 и нынче рукоблудствуешь, щас вот на форуме тут(соросятинка ты наша бескорыстная)
А мы и в 20 могли покутить без последующих моральных обязательств перед уровневыми машками и наташками.
Тебе годков то сколько, ну чтоб увязать твоё брюзжание с калейдоскопом окружавшего тебя с 17ти мира?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5502
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
