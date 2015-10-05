Додано: П'ят 05 гру, 2025 14:15

Shaman написав: до психології це немає ніякого відношення. до психології це немає ніякого відношення.

Shaman написав: Чату як ти кажеш пофіг, відповідальність - нуль. хіба що звертатися до російського посольства, якщо воно там є (він же з Раші?). краще так, ніж сісти в арабську тюрму. Чату як ти кажеш пофіг, відповідальність - нуль. хіба що звертатися до російського посольства, якщо воно там є (він же з Раші?). краще так, ніж сісти в арабську тюрму.

прямейшее отношение. Выше цитатами ии я обяснил какие процессы управляют подростками и толкают на подобные поступки. Теорию подкрепил измеримой конкретикойчто за крайности? Есть десятки способов заработка в любой стране, кроме того можно найти богатых русских, обьяснить что ты стрим блогер, попросить донат, на крайняк погулять с их собакой, посидеть с их детьми, убрать помещение.Для богатых людей 3 куе не деньги.Можно придумать какой то мерч имени себя и продавать его в трц . 2 чела продавали чокопай и за 2 недели заработали 2+ куе.Другой чел продавал арбузы просто подходил к прохожим говорил что блогер и его задача продать арбуз.Люди с удовольствием принимали в этом участие и прокупали его по цене х3 от магазинной.Третий продавал сувениры в стиле лего. Некоторые ему просто давали деньги. Без покупки.Надо двигать конечностями а не ныть. По итогу так и будет. Я уверен. Кто не сдох в пеленках выживет и в портянках.