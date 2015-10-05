В Україні зарплата **школьных учителей** у **2025 році** залежить від кваліфікаційної категорії, стажу, навантаження, регіону та додаткових надбавок. Базовий оклад розраховується за Єдиною тарифною сіткою (ЄТС), з урахуванням підвищення на 10% для педагогів загальної середньої освіти.



### Основні складові зарплати

- **Посадовий оклад** — залежить від тарифного розряду (зазвичай 10–14 для вчителів).

- **Надбавки та доплати** — за вислугу років (до 30%), престижність (5–30%), перевірку зошитів (10–20%), класне керівництво (20–25%), тощо.

- **Спеціальна державна доплата** (за несприятливі умови праці під час воєнного стану):

- З 1 січня по 31 серпня 2025: 1300 грн (брутто, ≈1000 грн "на руки" після податків).

- З 1 вересня 2025: 2600 грн (брутто, ≈2000 грн "на руки").

- Якщо оклад нижчий за мінімальну зарплату (8000 грн у 2025), додається доплата до цього рівня.



### Орієнтовні оклади та зарплати (за даними МОН та джерел на 2025 рік)

- Молодий учитель (без категорії або спеціаліст): базовий оклад ≈5600–7000 грн, повна зарплата з надбавками та доплатою — від 10 000–13 000 грн.

- Учитель I категорії: оклад ≈6567 грн, повна зарплата ≈13 000–16 000 грн (з урахуванням доплати 1300/2600 грн).

- Учитель вищої категорії ("вчитель-методист"): оклад ≈7000–9665 грн, повна зарплата ≈15 000–20 000 грн і більше.

- **Середня зарплата по країні** (за даними Держстату та МОН на 2025 рік): 13 000–15 000 грн на місяць (з усіма надбавками). У приватних школах або великих містах (Київ, Львів) може бути вищою — до 20 000–35 000 грн.



Значне підвищення окладів планується лише з 2026 року (на 30% з січня та +20% з вересня). У 2025 році основне зростання — за рахунок державної доплати.



Дані базуються на офіційних джерелах МОН України та постанов Кабміну. Реальна сума залежить від конкретної школи та місцевого бюджету — для точного розрахунку зверніться до бухгалтерії закладу освіти.