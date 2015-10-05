RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 20:25

  rjkz написав:
  Hotab написав:rjkz
Доречі про тепло
На дієті (день розвантаження, чи просто суттєве скорочення кількості їжі від звичного) суттєво впливає на теплообмін . Тіло економить ресурси і може бути холодно у звичному одязі)
Особливо це помітно коли падаєш на 1-3 дні на воду (колись практикував таке). .


Утром завтрак - 2 яйца и чашка кофе.
в 7 утра.
в течении дня пью воду, не очень интенсивно.
обед примерно в 5 вечера. Уже второе не влезает, обычно суп/борщ с половиной цельнозерновой питы и внутри куриное джайро. Кофе.
Вечером чай с финиками или орехами или пастилой без сахара.
Вчера после работы уже было 213 паундов, но мне в течении дня не удалось пить воду, так случилось.

Я не гурман в кофе , турки-заварное не моё ,пил много лет растворимый Чибо блек-вайт , с началом войны пропало и ТУТ я вспомнил юношество и индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало :mrgreen: . С того момента ни одной чашки кофе
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 21:32

Vadim_

индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало :mrgreen: . С того момента ни одной чашки кофе


От би вам знайти індійську горілку і прокрутити такий фінт
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:09

  Hotab написав:Vadim_

индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало :mrgreen: . С того момента ни одной чашки кофе


От би вам знайти індійську горілку і прокрутити такий фінт

Фені?? :lol:
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:12

  Hotab написав:Vadim_

индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало :mrgreen: . С того момента ни одной чашки кофе


От би вам знайти індійську горілку і прокрутити такий фінт

Можно в обычную водку насыпать индийский кофе 😁
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:46

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Vadim_

индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало :mrgreen: . С того момента ни одной чашки кофе


От би вам знайти індійську горілку і прокрутити такий фінт

Фені?? :lol:

шо це?
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 22:55

лучше кофе , на мой вкус, чем в пакетиках Аэрофлот в аэропорту Днепропетровск (1980+-) и бразильского Пеле в стеклянной банке(1985) не пил
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:00

о господи.
Как вас земля носит?
Вы еще цикорий вспомните.
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:14

  Господар Вельзевула написав:о господи.
Как вас земля носит?
Вы еще цикорий вспомните.

каждому своё
Повідомлення Додано: Вів 23 гру, 2025 23:18

  Banderlog написав:
  Hotab написав:Vadim_

индийский кофе в жестяной банке , купил , начал пить и чуть не вырвало :mrgreen: . С того момента ни одной чашки кофе


От би вам знайти індійську горілку і прокрутити такий фінт


А зачем? :mrgreen:
