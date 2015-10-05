Форуми / Все про гроші: інші

Додано: Вів 30 гру, 2025 09:24



Паника — это не просто набор мыслей. Это не набор мыслей, хотя он и вызывает цепную реакцию. У моей собаки случаются панические атаки во время грозы (сейчас у неё как раз одна из них). У неё нет «набора мыслей». Паника — это физическое явление . По сути, это «адреналиновый шторм», каскад химических веществ, которые организм вырабатывает совершенно нормально, когда ощущает непосредственную опасность (синдром «бей или беги»). В этом смысле паника — это дар Божий. В неподходящей ситуации (например, при попытке заснуть) она ощущается как дар ада.



Хотя причины возникновения панических атак неизвестны, люди, страдающие от тревоги и депрессии, гораздо более уязвимы. Действительно, это рассматривается как подвид тревожных расстройств. Панические атаки могут быть результатом травмы или отложенным следствием стресса или других подобных факторов. Первый приступ, чаще всего, возникает совершенно неожиданно.



Паника — это не ваша вина. Говорить кому-то: «Но бояться нечего», бесполезно. Мысли появляются после того, как приступ уже начался. Точнее было бы описать «мысли», сопровождающие панику, как нечто иное, чем просто «мысли». Они не являются результатом рассуждений или убеждений. Это шум, который издает ваш мозг, когда его обдало адреналином.



То же самое в целом верно и в отношении депрессии и тревоги. Эти психические переживания также являются, безусловно, физическими состояниями, которые можно описать, измерить и диагностировать. Однако это физические состояния, затрагивающие нейробиологическую систему. Таким образом, они порождают мысли, влияют на наши эмоции и вызывают другие психофизические симптомы.



Несколько проблематичным, на мой взгляд, является нередкое разграничение тревоги и депрессии как физических/медицинских проблем и как так называемых «духовных» проблем. Такого разграничения нет. У нас нет «духовных» проблем, которые не были бы одновременно и физическими, просто потому, что мы не существуем как некие делимые существа. Можно сказать, что всё это духовно (включая медицину). У нас нет «духовной» жизни, которая не была бы связана с нашим телом. Мы — люди. Одним из самых мучительных испытаний, которые я пережил в первый год страданий, было то, что вокруг меня собралась группа благонамеренных христиан, чтобы изгнать демонов; некоторые из них были убеждены, что в моей жизни есть какой-то «неисповеданный грех». Мне повезло, что моя вера в Бога сохранилась.



Тем не менее, здоровые духовные практики являются важной частью исцеления и выздоровления от этих проблем. Если вы поищете патристические материалы, вы можете задаться вопросом, где же упоминания о депрессии и тревоге. Они скрыты в довольно распространенном слове: ацедия (иногда пишется как «accidie»). Она описывается как самая трудная из всех страстей и получила прозвище «полуденный дьявол». Вот краткое описание от святого Иоанна Кассиана:



Он тревожно оглядывается по сторонам, вздыхает, что никто из братьев не приходит его навестить, часто выходит и входит в свою келью, нередко смотрит на солнце, словно оно слишком медленно садится, и поэтому его охватывает какое-то необъяснимое душевное смятение, подобное какой-то мерзкой тьме.



Габриэль Бунге, православный отшельник и исследователь трудов Евагрия, предлагает следующее понимание того, что он называет «унынием»:



Таким образом, ацедия проявляется как своего рода ослабление естественных сил души. Евагрий определяет её точно так же: духовная уныние — это вялость (атония) души, то есть слабость души, которая не обладает тем, что соответствует её природе.



Меня удивляет, что современные дискуссии о тревоге и депрессии, как правило, чередуются между сугубо физическим объяснением («у вас химический дисбаланс») и сугубо психологическим/эмоциональным (как в когнитивно-поведенческой терапии). На самом деле, это и то, и другое. У нас нет настроений, мыслей и эмоций, которые не имели бы под собой электрической или химической основы в нашем мозге. Наше мышление и чувства не оторваны от нашего тела. Однако наше тело не остается невосприимчивым к нашим мыслям. Сложность нашего существования означает, что мы можем и должны заботиться о своем здоровье, учитывая все аспекты личности.



У отцов-первопроходцев не было психотропных препаратов. Их прозрения основывались на том, что у них было. Следует помнить, что самоубийства среди них были не редкостью (существует множество историй, напоминающих об этом). Поэтому было бы ошибкой предполагать, что они знали всё на свете или что следование их примеру всегда и полностью достаточно. Это не так.



Но они много знали. Многое из того, что они знали, скрыто под терминологией пустынного аскетизма. Подобно тому, как ацедия во многом эквивалентна тревоге и депрессии, так и многие средства лечения столь же замаскированы. Смирение часто описывается как важный фактор в преодолении ацедии. Современные читатели остаются в недоумении. Какую пользу приносит смирение при депрессии? Описываемое ими смирение, конечно же, глубоко укоренено в дисциплине исповеди. По сути, это практика «перенесения небольшого стыда».



Современные исследования в области теории аффекта определили стыд как «главную эмоцию» и как основную причину тревоги и депрессии. Конечно, мы живем в культуре, которая, несмотря на то, что пронизана стыдом, часто рассматривает его как табуированную тему. Это особенно верно для мужчин. Книга, которую я читал несколько лет назад о мужской депрессии, метко называлась « Проблема, которую мужчины никогда не обсуждают» . Если депрессия — табу, то стыд — тем более. Отцы-пустынники атаковали «полуденного дьявола» в самом его корне, обнаружив, что «путь наверх — это путь вниз». Следуя пути Христа в Его добровольном принятии стыда Креста, они открыли свободу, которая приходит, когда исцеляется самая глубокая из всех ран. В этом исцелении они обрели истинный мир, способность любить и прощать, и место глубокого сердца.



Недавно я посмотрел интервью с отцом Захарией из Эссекса, в котором он сказал: «Только работа, которую мы проводим, чтобы найти глубину сердца, остаётся с нами после смерти». Это знание приходит только с опытом.



Опять же, многие продолжают проводить ложное различие между психологическими, эмоциональными, физическими и духовными аспектами. Думаю, это результат недостаточного понимания человеческой природы. Изнуряющая боль депрессии и тревоги часто значительно облегчается современными лекарствами (СИОЗС и тому подобными). Иногда они спасают жизнь. Однако они не являются «лечением» депрессии и тревоги. Они не устраняют их причину и не обеспечивают исцеления. Они просто делают боль терпимой – и в этом нет ничего плохого.



Книга « Наши мысли определяют нашу жизнь» рассказывает о жизни и учении старца Фаддея V, современного сербского монаха. Он много лет боролся с тревожными расстройствами, перенеся два нервных срыва. Он пробовал лекарства, но безрезультатно (конечно, это было задолго до появления современных протоколов). Его история описывает некоторые глубокие духовные выводы, включая радикальное принятие Божьего провидения, которое в конечном итоге принесло ему мир. Книга заслуживает прочтения каждым, кто борется с подобными проблемами – хотя бы как пример святости посреди этой ужасной формы внутренней борьбы.



Один из старейшин, живших в то время на горе Афон, делает следующее наблюдение:



Образ, который мы можем использовать для описания взаимосвязи души и разума, — это скрипка и скрипач. Подобно тому, как даже лучший музыкант не сможет сыграть хорошую музыку, если скрипка сломана или без струн, так и поведение человека не будет целостным (см. 2 Тим. 3:17), если в его мозге есть какое-либо нарушение, в этом случае душа не может быть выражена должным образом. Именно это нарушение работы мозга помогают исправить некоторые лекарства, тем самым способствуя правильному выражению души. (Старец Епифаний Феодоропулос)



Интересно, что в современной культуре мужчины так боятся стыда. Конечно, это больно для всех и всегда. Однако страх перед этим требует мужества – качества, которое наша культура склонна восхвалять. Меня часто поражала смелость некоторых очень сломленных людей, людей, которых другие сочли бы «неудачниками», которые нашли способ войти в самые темные уголки, перенести невыносимое и вернуться с определенной долей целостности. Они – мои герои.



Мы все христиане в пустыне – и пустыня – это ландшафт наших душ. Отцы-покровители пустыни нашли там то, что каждый нашёл бы, осмелившись войти в это место, просто потому, что они были людьми, такими же, как и мы. Они вошли в пустыню не для того, чтобы «убежать от всего». Они вошли в пустыню, чтобы сразиться с самыми сокровенными силами и величайшими демонами. Они пошли туда, чтобы избежать любых отвлекающих факторов, которые могли бы отвлечь их от битвы.



Наша культура полна отвлекающих факторов. Однако «полуденный дьявол» проник в города и во все уголки нашей культуры. В некоторых слоях американского общества до 50 процентов принимают те или иные лекарства от тревоги/депрессии. Повторюсь, это не панацея. Но это указывает на то, насколько широко распространилась эта борьба.



Святой Серафим Саровский, как известно, сказал: «Обрети Дух Мира, и тысяча душ вокруг тебя будет спасена». В наше время это акт мужества, требующий мудрости и терпения. Легкие шутки со стороны свойственны лишь тем, кто никогда не сталкивался с подобным или боится в этом признаться. Меня бросает в дрожь, когда я слышу, как кто-то называет лекарства «костылем». То же самое я слышал и о религии. Учитывая, насколько мы ограничены в своих возможностях, нет никакого смысла презирать костыли.



Важно выйти за рамки временных мер, которые лишь «поддерживают нас». Евангелие призывает нас к серьезной работе сердца. Святой Макарий заметил:



Сердце само по себе лишь малый сосуд, но там обитают драконы и львы; там ядовитые звери и все сокровища зла. Но там же Бог, ангелы, жизнь и царство, свет и апостолы, небесные города и сокровищницы благодати — там всё есть. (H.43.7)



Отец Стивен Фриман



https://glory2godforallthings.com/2017/ ... ody-brain/

погано,

видеть боковім зрением этот бред ши погано,видеть боковім зрением этот бред ши Vadim_

Повідомлень: 4262 З нами з: 23.05.14 Подякував: 633 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 гру, 2025 09:32 Banderlog написав: Працюй постись і молися і не буде в тебе ніяких депресій. Піст це ж не тільки відмова від вживання тваринної їди це і обмеження в розвагах, в поведінці . Це відпрацювання в собі смирення. А смирення якраз в тобі і нема. Попость, трохи лишилось до Різдва а потім скажеш чи обмеження пристрастей і емоцій веде до депресій. Працюй постись і молися і не буде в тебе ніяких депресій. Піст це ж не тільки відмова від вживання тваринної їди це і обмеження в розвагах, в поведінці . Це відпрацювання в собі смирення. А смирення якраз в тобі і нема. Попость, трохи лишилось до Різдва а потім скажеш чи обмеження пристрастей і емоцій веде до депресій. столько шизиков сколько среди верующих я не встречал никогда и нигде. Золотое правило отказать в псих.помощи если человек ходит в церковь. Пусть Бог ему и помогает. Молитвы, пост, исповедь, причастие, религиозный эскапизм. Что там у вас ещё? в монастырь можно пойти.



Счастье внутри и чем больше правил и условностей, тем меньше окно для его проявления. Жизнь верующего зарегулирована сильнее, чем жизнь сидельца или наркомана. Сидельца не заставляют читать библию, исповедоваться и поститься. Все они одинаково рабы. Но сиделец и наркоман хотя бы вольны думать что хотят (хотят ест-вен-но ку-е-ту но это их выбор), верующему же промывают мозги.



С чем лично я столкнулся как молодой священник начал промывать мозги моим родителям и в результате выманил круглую сумму "на нужды храма". Только под конец жизни я смог убедить маму что всё это был обман в красивой упаковке. На маминых поминках этот же священник вспоминал как учил маму правильно складывать деньги. Только из уважения к ней, я не нанёс ему травму бутылкой по голове. Хотя очень хотел. На 3й день после похорон отца этот же священник позвонил мне и спросил почём я буду продавать родительскую квартиру. Я назвал ему цену, по смыслу равную пешему путешествию на 3 буквы. Конечно есть и нормальные, я не обобщаю что все такие.



Ранее я давал цитаты что депрессии (а так же нарушение поведения) результат ошибок мышления. Как психолог может исправить мышление верующего? Это невозможно. У них своя реальность, в которой нет тропинки для внешней помощи, выходящей за рамки религиозных предрассудков. По крайней мере пока до человека не дойдёт, что религия это карго культ. Faceless написав: Якби ви були праві, у вірян не було б депресій, а це не так. Якби ви були праві, у вірян не було б депресій, а це не так. у них другое отношение к депрессии. Там это считают "страданьем за грехи" что в общем то правда, только перечень грехов отличается. столько шизиков сколько среди верующих я не встречал никогда и нигде. Золотое правило отказать в псих.помощи если человек ходит в церковь. Пусть Бог ему и помогает. Молитвы, пост, исповедь, причастие, религиозный эскапизм. Что там у вас ещё? в монастырь можно пойти.Счастье внутри и чем больше правил и условностей, тем меньше окно для его проявления. Жизнь верующего зарегулирована сильнее, чем жизнь сидельца или наркомана. Сидельца не заставляют читать библию, исповедоваться и поститься. Все они одинаково рабы. Но сиделец и наркоман хотя бы вольны думать что хотят (хотят ест-вен-но ку-е-ту но это их выбор), верующему же промывают мозги.С чем лично я столкнулся как молодой священник начал промывать мозги моим родителям и в результате выманил круглую сумму "на нужды храма". Только под конец жизни я смог убедить маму что всё это был обман в красивой упаковке. На маминых поминках этот же священник вспоминал как учил маму правильно складывать деньги. Только из уважения к ней, я не нанёс ему травму бутылкой по голове. Хотя очень хотел. На 3й день после похорон отца этот же священник позвонил мне и спросил почём я буду продавать родительскую квартиру. Я назвал ему цену, по смыслу равную пешему путешествию на 3 буквы. Конечно есть и нормальные, я не обобщаю что все такие.Ранее я давал цитаты что депрессии (а так же нарушение поведения) результат ошибок мышления. Как психолог может исправить мышление верующего? Это невозможно. У них своя реальность, в которой нет тропинки для внешней помощи, выходящей за рамки религиозных предрассудков. По крайней мере пока до человека не дойдёт, что религия это карго культ.у них другое отношение к депрессии. Там это считают "страданьем за грехи" что в общем то правда, только перечень грехов отличается. Wirująświatła

папа позвал. На момент маминых поминок он был ещё жив. папа позвал. На момент маминых поминок он был ещё жив. Wirująświatła

Повідомлень: 4308 З нами з: 24.06.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 111 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 гру, 2025 11:26 Re: Психологія та саморозвиток Banderlog написав: Faceless написав: Якби ви були праві, у вірян не було б депресій, а це не так. Якби ви були праві, у вірян не було б депресій, а це не так. у вас логічне твердження типу- якби тренування давали результат то серед тих що ходять в тренажерний зал не було б дрищів у вас логічне твердження типу- якби тренування давали результат то серед тих що ходять в тренажерний зал не було б дрищів

Так навіть свідчень, що серед вірян просто менше випадків депресії теж нема. Так навіть свідчень, що серед вірян просто менше випадків депресії теж нема. Faceless

Майор, давай в нашу "церковь".

Постятся все по своему желанию

Молятся тоже

"Батюшки" веселы и хорошие музыканты как правило

Опять же большинство офицеры запасу.

Идёшь? Майор, давай в нашу "церковь".Постятся все по своему желаниюМолятся тоже"Батюшки" веселы и хорошие музыканты как правилоОпять же большинство офицеры запасу.Идёшь? барабашов

Повідомлень: 5579 З нами з: 16.06.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 367 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 гру, 2025 12:43 барабашов написав: Постятся все по своему желанию

Молятся тоже Постятся все по своему желаниюМолятся тоже дай угадаю молятся после контакта с женщиной из "группы риска"? Господи спаси и пронеси... Поскольку после рисковых контактов все резко становятся верующими, предлагаю причислять жриц любви к церковным подвижницам. дай угадаю молятся после контакта с женщиной из "группы риска"? Господи спаси и пронеси... Поскольку после рисковых контактов все резко становятся верующими, предлагаю причислять жриц любви к церковным подвижницам. Wirująświatła

