Драма разворачивается в Нидерландах, где в центре сюжета малышка Экки. Ей всего шесть лет, она не очень любит учиться, зато обожает футбол. Девочка быстро бегает, умеет дать сдачи и забивать пенальти. Вместе со своей командой, они готовятся к участию в футбольном турнире. Но неожиданно выясняется, что у Экки - рак. Девочке прописывают долгое пребывание в больнице, месяцы химиотерапии и анализов. Родители и многочисленные друзья поддерживают Экки, они навещают ее в палате, приносят рисунки, играют в настольные игры, и верят, что выздоровление - не за горами. Спустя время, команда отправляется в специальный, тренировочный лагерь. Девочка чувствует себя лучше и больше всего мечтает о победе в предстоящем турнире. Джоэв, симпатичный и характерный мальчик, он помогает девочке слезть с дерева, между ними вспыхивает первая любовь. Но, к сожалению, рак даёт рецидив, и Экки - опять на больничной койке. Молодой, но влюбленный мальчик настаивает на организации матча, прямо в больничном дворе. Долгожданную победу приносит финальный гол, близкой подруги - Элизы, а главным подарком становится футболка, с личным номером Экки, одетая Джоэвом на матч. Так дети исполнили мечту, своей умирающей подруги.

### Сюжет фильма "Хорошие дети не плачут" (2012)



Фильм "Хорошие дети не плачут" (оригинальное название "Achtste-Groepers Huilen Niet", также известен как "Cool Kids Don't Cry") — нидерландская драма, снятая режиссёром Деннисом Ботсом по книге Жака Вринса. Это история о 12-летней девочке Акки, которая обожает футбол, дерётся с мальчишками и ведёт себя как сорванец. Она влюбляется в одноклассника Джоэпа, но их детская романтика прерывается, когда у Акки диагностируют лейкемию. Девочка проходит через химиотерапию, теряет волосы и сталкивается с реальностью болезни, но не сдаётся: друзья и одноклассники сплачиваются вокруг неё, устраивая акции поддержки, а Акки учится принимать любовь и помощь. Фильм сочетает юмор, драму и темы дружбы, первой любви и борьбы с неизлечимой болезнью, заканчиваясь на эмоциональной ноте о ценности жизни.



### Отзывы зрителей



Зрители в основном хвалят фильм за эмоциональную глубину и искренность, отмечая, что он вызывает слёзы, но оставляет светлое послевкусие. На Kinopoisk и IMDb средний рейтинг около 7.4/10, с акцентом на то, что картина подходит для семейного просмотра, особенно для подростков, помогая обсудить темы болезни и поддержки.



- Положительные отзывы: Многие называют его "душевным" и "трогательным", хваля актёрскую игру детей (особенно Ханны Оббек в роли Акки) и отсутствие лишней сентиментальности. Один зритель пишет: "Довольно таки душевный фильм. История о милой девочке, которая не смотря на свою болезнь смогла любить." Другой добавляет: "Замечательный фильм! Очень трогательный! Я рыдала! Великолепная игра актеров, потрясающий сценарий, удивительная музыка." Английские отзывы на IMDb подчёркивают: "The story is completely believable and well told... one movie where parental guidance really is advised."

- Отрицательные аспекты: Некоторые жалуются на предсказуемость сюжета и тяжёлую тему (онкология у ребёнка), отмечая, что фильм может быть слишком эмоциональным для чувствительных зрителей. Один отзыв: "Снят фильм хорошо. Ничего лишнего. Сюжет развивается не слишком быстро. Не скажу что банально." Другие упоминают, что возраст героев (11 лет) делает романтику "сомнительной", но это не мешает общей оценке.



### Критика



Критики оценивают фильм положительно, хваля за баланс между драмой и юмором, а также за адаптацию книги без излишней слезливости. На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг высокий (хотя критических рецензий мало), с фокусом на то, что фильм справляется с серьёзной темой, делая её доступной для детей. Cineuropa отмечает: "When Akkie is diagnosed with Leukemia, she has to fight for her life... Akkie has to allow love to enter her life." В рецензиях подчёркивается сплочённость одноклассников и реализм: "Один из самых чистых и светлых фильмов, несмотря на драму." Критика касается предсказуемости и схожести с другими фильмами о детской онкологии (типа "Моя сестра-хранительница"), но хвалят за искренность и отсутствие клише. Фильм выиграл несколько наград на детских фестивалях, включая European Film Awards.