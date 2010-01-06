**Фильм «Мой отец — ничтожество» (оригинальное название: Dui bu qi, duo xie ni / My Dad Is a Jerk!, 1997)** Режиссёр: Джо Чун Тун-Чо (Tung Cho 'Joe' Cheung). Это гонконгская комедия с элементами драмы, производства Win's Entertainment Ltd. Длительность: около 107 минут.
**Сюжет:** Ли Лап Чун (Чинг-Ван Лау) — ленивый, безответственный и инфантильный мужчина средних лет, который никуда не стремится в жизни. Его бывшая жена Ип Тин (Сесилия Ип) за несколько лет стала успешной и влиятельной бизнес-леди. В порыве гнева Чун требует, чтобы она позволила ему взять их сына Джастина (Лам Бо-Лун) на две недели. Мальчик — воспитанный, вежливый и дисциплинированный — приезжает к отцу и начинает оказывать на него "цивилизирующее" влияние. Постепенно безалаберный папаша меняется под воздействием сына, учится ответственности и зрелости. В фильме есть романтическая линия с участием Шу Ци. Это лёгкая история о семейных отношениях, отцовстве и личностном росте с типичным гонконгским юмором.
**Критика и отзывы:** Фильм получил смешанные, но в целом средние оценки: - IMDb: 5.7–6.1/10 (на основе небольшого количества голосов). - Кинопоиск: около 5.7/10. - Film.ru: 6.1/10 (из ограниченных отзывов).
Критики и зрители отмечают: - **Плюсы**: Милый и трогательный семейный фильм, хорошая актёрская игра (особенно Чинг-Ван Лау в роли "неудачника" и ребёнок-актёр). Предсказуемый, но приятный, с элементами юмора и тепла — типичная гонконгская комедия 90-х о трансформации персонажа. Некоторые рецензии называют его "уютным" и "непритязательным развлечением". - **Минусы**: Очень предсказуемый сюжет (как "старые удобные тапки" — комфортно, но без сюрпризов), местами сентиментальный, не выделяется на фоне похожих фильмов. Критики из Hong Kong cinema отмечают, что это не шедевр, а скорее "средняя" работа режиссёра, без глубоких идей.
В целом, фильм недооценённый и малоизвестный за пределами Азии, подходит для лёгкого просмотра о семейных ценностях. Если вы фанат гонконгского кино 90-х (типа фильмов с Джеки Чаном или Стивеном Чоу в комедийном ключе) — может понравиться.
Драма разворачивается в Нидерландах, где в центре сюжета малышка Экки. Ей всего шесть лет, она не очень любит учиться, зато обожает футбол. Девочка быстро бегает, умеет дать сдачи и забивать пенальти. Вместе со своей командой, они готовятся к участию в футбольном турнире. Но неожиданно выясняется, что у Экки - рак. Девочке прописывают долгое пребывание в больнице, месяцы химиотерапии и анализов. Родители и многочисленные друзья поддерживают Экки, они навещают ее в палате, приносят рисунки, играют в настольные игры, и верят, что выздоровление - не за горами.
Спустя время, команда отправляется в специальный, тренировочный лагерь. Девочка чувствует себя лучше и больше всего мечтает о победе в предстоящем турнире. Джоэв, симпатичный и характерный мальчик, он помогает девочке слезть с дерева, между ними вспыхивает первая любовь. Но, к сожалению, рак даёт рецидив, и Экки - опять на больничной койке. Молодой, но влюбленный мальчик настаивает на организации матча, прямо в больничном дворе. Долгожданную победу приносит финальный гол, близкой подруги - Элизы, а главным подарком становится футболка, с личным номером Экки, одетая Джоэвом на матч. Так дети исполнили мечту, своей умирающей подруги.
### Сюжет фильма "Хорошие дети не плачут" (2012)
Фильм "Хорошие дети не плачут" (оригинальное название "Achtste-Groepers Huilen Niet", также известен как "Cool Kids Don't Cry") — нидерландская драма, снятая режиссёром Деннисом Ботсом по книге Жака Вринса. Это история о 12-летней девочке Акки, которая обожает футбол, дерётся с мальчишками и ведёт себя как сорванец. Она влюбляется в одноклассника Джоэпа, но их детская романтика прерывается, когда у Акки диагностируют лейкемию. Девочка проходит через химиотерапию, теряет волосы и сталкивается с реальностью болезни, но не сдаётся: друзья и одноклассники сплачиваются вокруг неё, устраивая акции поддержки, а Акки учится принимать любовь и помощь. Фильм сочетает юмор, драму и темы дружбы, первой любви и борьбы с неизлечимой болезнью, заканчиваясь на эмоциональной ноте о ценности жизни.
### Отзывы зрителей
Зрители в основном хвалят фильм за эмоциональную глубину и искренность, отмечая, что он вызывает слёзы, но оставляет светлое послевкусие. На Kinopoisk и IMDb средний рейтинг около 7.4/10, с акцентом на то, что картина подходит для семейного просмотра, особенно для подростков, помогая обсудить темы болезни и поддержки.
- Положительные отзывы: Многие называют его "душевным" и "трогательным", хваля актёрскую игру детей (особенно Ханны Оббек в роли Акки) и отсутствие лишней сентиментальности. Один зритель пишет: "Довольно таки душевный фильм. История о милой девочке, которая не смотря на свою болезнь смогла любить." Другой добавляет: "Замечательный фильм! Очень трогательный! Я рыдала! Великолепная игра актеров, потрясающий сценарий, удивительная музыка." Английские отзывы на IMDb подчёркивают: "The story is completely believable and well told... one movie where parental guidance really is advised." - Отрицательные аспекты: Некоторые жалуются на предсказуемость сюжета и тяжёлую тему (онкология у ребёнка), отмечая, что фильм может быть слишком эмоциональным для чувствительных зрителей. Один отзыв: "Снят фильм хорошо. Ничего лишнего. Сюжет развивается не слишком быстро. Не скажу что банально." Другие упоминают, что возраст героев (11 лет) делает романтику "сомнительной", но это не мешает общей оценке.
### Критика
Критики оценивают фильм положительно, хваля за баланс между драмой и юмором, а также за адаптацию книги без излишней слезливости. На Rotten Tomatoes зрительский рейтинг высокий (хотя критических рецензий мало), с фокусом на то, что фильм справляется с серьёзной темой, делая её доступной для детей. Cineuropa отмечает: "When Akkie is diagnosed with Leukemia, she has to fight for her life... Akkie has to allow love to enter her life." В рецензиях подчёркивается сплочённость одноклассников и реализм: "Один из самых чистых и светлых фильмов, несмотря на драму." Критика касается предсказуемости и схожести с другими фильмами о детской онкологии (типа "Моя сестра-хранительница"), но хвалят за искренность и отсутствие клише. Фильм выиграл несколько наград на детских фестивалях, включая European Film Awards.