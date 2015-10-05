В Киеве подросток напал с ножом на учительницу и одноклассника. Полиция утверждает, что в его телефоне нашли переписку с «враждебными спецслужбами»
Пострадавших госпитализировали с множественными резаными ранами.
Перед нападением 14-летний школьник надел на себя маску, каску и черную футболку с надписью «Hitler Kaput». После он закрылся в туалете и нанес себе ножевые раны. Его задержали и также доставили в больницу.
По факту произошедшего полиция Киева открыла уголовное производство по статье о покушении на убийство двух и более человек.
Мотивы преступления пока неизвестны. Как утверждают в полиции, в ходе следственных действий в телефоне подозреваемого была обнаружена «переписка с предположительно враждебными спецслужбами».
⚡️Перші кадри зі школи, де сталася різанина.
▪️Зранку у школі нападник заздалегідь підготувався: у вбиральні одягнув маску й каску, після чого зайшов до класу та напав з ножем на вчительку й однокласника.
▪️Внаслідок нападу обидва потерпілі зазнали ножових поранень і були госпіталізовані.
▪️Після цього підліток зачинився у вбиральні та завдав собі поранень, наразі перебуває в лікарні, триває розслідування.
Banderlog написав:Ну тут і психологію як науку закриваєм, шах і мат професор оказується воно відносносно має відношення тільки до носіїв ліберальної ідеології
Исследования отчасти да теряют актуальность. Читаю учебник для вузов по психологии подростка 2000г. издания. Какие то идеи актуальны до сих пор. Другие безнадежно устарели. Со времен древнего Рима никогда общество не влияло на детей так сильно, а влияние родителей не было настолько слабым как сейчас. Родители не могут конкурировать с интернетом и предложить что то более интересное своим детям. Фактически их роль равна банкомату. Типа деньги давай, а в личку не лезь.
Как ты думаешь влияет это обстоятельство на что то?
так не буває пан психолох якщо ви хочете називатись наукою. Медицина приміром не питає чи я китаєць чи мусульманин, перитоніт? значить операція. Ви ж нібито досліджуєте психіку людини а виходить що через 20 років змінилось суспільство і психіка змінилась? Но і окрім того ви нібито відкидаєте поняття норми. Насправді ви навязуєте норми поведінки у відповідності до норм пропагованої зараз ідеології. Тому ваше вчення і устаріває постійно. Кажете роль батьків рівна банкомату? Але якщо батьки отказуються грати відведену вами роль, ви пропонуєте лишати їх батьківстких прав. Не можуть конкурувати батьки коли постійно зайняті функцією банкомата і безконтрольно відпускають дітей "общєству" в інтернет. Но інтернет теж можно і требп обмежити і обмежити право "общєства" лізти в свою сімю. Те що вам не підходить ви називаєте не сучасним, но і зараз існують інші варіанти реальності, чому ви вважаєте ваш варіант свідомості передовим а інші тупіковими? Тому що так на "заході"? Ну по перше є і інше людство, а по друге і захід не весь трансгуманістичний.
Banderlog написав:Медицина приміром не питає чи я китаєць чи мусульманин, перитоніт? значить операція.
Вы слишком лихо смешали гражданство с религией Медицина - это не только операции, да и при операции анестезиолог может поинтересоваться подноготной пациента. При терапии все еще сложнее. Представители разных рас по-разному реагируют на некоторые препараты, что одного вылечит, другого убьет. Религия может дать представление об образе жизни пациента. Также хороший врач может поинтересоваться профессией, чтобы понять, под воздействием каких факторов возникло заболевание, а заодно оценить, насколько дорогое лечение может себе позволить пациент. С диагностикой все еще сложнее. Т.о. с точки зрения представителя точных наук, медицина также наукой не является. Кроме, пожалуй, патанатомии. В исполнении редких профессионалов это ближе к искусству. Ну а психология - это, в очень большой степени, способность адаптироваться в обществе. Поэтому в разных обществах состояние оценивается по-разному.
ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.
Наука не наука... Как же мне нравятся эти споры в стиле есть ли Бог. А если есть то что? Что это меняет? Все резко побегут в церковь грехи замаливать? То что тут некоторые не могут найти место для психологии в своей голове к счастью ни на что не влияет. Психология не была наукой до принятия стандартов исследования. Конечно как и раньше исследования может проводить кто угодно (лицензирование психологов вопрос не этого десятилетия) только опубликовать его в серьезном научном журнале вам не дадут. Отсюда разрыв между психологическими статьями из жёлтой прессы, с сенсациями или без и серьезными исследованиями, которые кстати трудоёмкие и стоят денег. Мало кто их проводит. В основном подгоняют лже-исследования под нужный результат. Все по той же причине. Поэтому возникает серая область неподтвержденных никем выводов на границе с беллетристикой. А журналюгам все равно что писать, лишь бы их читали.
Banderlog написав:? Але якщо батьки отказуються грати відведену вами роль, ви пропонуєте лишати їх батьківстких прав
я тут при чем? Есть закон и ювенальные службы. В целом оно логично, не хотите кормить и одевать ребенка - не рожайте. Прошло время когда дети принадлежали обществу и даже самая бедная семья могла себе позволить ребенка. Кто виноват что общество деградировало?
Banderlog написав:так не буває пан психолох якщо ви хочете називатись наукою. Медицина приміром не питає чи я китаєць чи мусульманин, перитоніт? значить операція
Папе при жизни 6 врачей поставили 5 разных диагнозов. Что то надо объяснять? Медицина и психология наука не в той степени, в которой ей владеют конкретный врач или психолог. Если вам попался неуч, это не обнуляет знаний других людей.
Психология сложная наука. Помимо индивидуальных различий есть ещё общественные нормы, которые не всегда совпадают с нормами психологии, культурные различия, засранные СМИ мозги и т.д. в каком конкретном случае нужно разобраться в причинах. Это очень непросто. А без этого ни одна терапия не работает.
Banderlog написав:Насправді ви навязуєте норми поведінки у відповідності до норм пропагованої зараз ідеології. Тому ваше вчення і устаріває постійно.
у вас вообще как с памятью? Свои нормы (которых придерживается большинство психологов) я уже заявлял. Норма все то что не причиняет вреда себе и неудобства окружающим. Шире норму кажется придумать нельзя. Общественные нормы гораздо уже. И придумывают их не психологи. Психологи на этом фронте с другой стороны баррикады. Им постоянно приходится бороться с чужими нормами, расширяя их, (в половине случаев) недонормы и есть причина травмы.
Сбился со счета какой раз я вам повторяю одно и то же. Психологи мало на что влияют. Обществом управляют СМИ и лидеры мнений. К психологу попадает уже побитый жизнью человек с немым вопросом почему общественные нормы приводят к депрессиям и эмоциональным дефицитам.
Wirująświatła написав:у вас вообще как с памятью? Свои нормы (которых придерживается большинство психологов) я уже заявлял. Норма все то что не причиняет вреда себе и неудобства окружающим. Шире норму кажется придумать нельзя. Общественные нормы гораздо уже. .
а як ви умудрились тоді в норму убивство дєдушки ? Чи мож то дєдушка прічінял нєудобство? З памяттю в мене добре. Тільки в стресовій ситуації коли багато різної інформації дає збой. Ну продолжаєм разговор, що таке "більшість психологів"? І чому туди не входять ті ж китайські психологи? ) і напомніть мені яка задача стоїть перед психологом? Допомогти людині стати удобною для оточуючих?