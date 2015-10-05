Додано: Вів 13 січ, 2026 11:59

Первый и самый известный случай пересадки почки от генетически модифицированной свиньи человеку произошёл в марте 2024 года в Массачусетской больнице общего профиля (Massachusetts General Hospital). Пациентом был 62-летний **Ричард (Рик) Слейман** (Richard "Rick" Slayman), страдавший терминальной стадией почечной недостаточности, диабетом 2 типа и гипертонией. Ранее (в 2018 году) ему уже пересаживали человеческую почку, но она начала отказывать.



Почка свиньи была подвергнута множественным генным редактированиям (по разным данным — от 39 до 69 изменений с помощью CRISPR), чтобы снизить риск отторжения и сделать её более совместимой с человеческим организмом.



Операция прошла успешно, пациент был выписан через две недели, почка функционировала нормально. Однако **11 мая 2024 года** (через ~7–8 недель после операции) Рик Слейман умер.



**Причина смерти** — **неожиданное сердечное событие** (unexpected cardiac event), то есть острая сердечная проблема (скорее всего, аритмия, инфаркт или сердечная недостаточность).

Больница и лечащие врачи официально заявили, что **нет никаких признаков** связи смерти с пересаженной свиной почкой:

- орган не отторгался,

- он продолжал работать нормально,

- не было признаков инфекции от свиньи или других осложнений, связанных именно с ксенотрансплантацией.



У пациента уже до операции были серьёзные сердечно-сосудистые проблемы (включая застойную сердечную недостаточность), поэтому такая смерть укладывается в картину его тяжёлого общего состояния.



На 2025–2026 годы это остаётся самым публичным и изученным случаем. Были и другие экспериментальные пересадки свиных почек (в том числе в 2024–2025 гг.), но в большинстве случаев это либо декомпенсированные пациенты, либо временные трансплантации (brain-dead модели), и прямой связи «смерть именно из-за свиной почки» в клинических случаях не зафиксировано. В одном из поздних случаев (2024–2025) почка проработала около 4 месяцев, но была удалена из-за отказа — опять же не мгновенная смерть.



Коротко: пациент умер не от отторжения свиной почки и не от неё самой**, а от сердечного осложнения на фоне тяжёлой сопутствующей патологии. Пересадка считается успешной с научной точки зрения (почка работала), но пациент был очень тяжёлым.



