Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та саморозвиток Психологія та саморозвиток + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 894895896897 Додано: Вів 13 січ, 2026 12:55 Banderlog та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?... Дюрі-бачі

Повідомлень: 5826 З нами з: 29.07.22 Подякував: 925 раз. Подякували: 644 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 13:02 Banderlog написав: Wirująświatła написав: у вас вообще как с памятью? Свои нормы (которых придерживается большинство психологов) я уже заявлял. Норма все то что не причиняет вреда себе и неудобства окружающим. Шире норму кажется придумать нельзя. Общественные нормы гораздо уже. . у вас вообще как с памятью? Свои нормы (которых придерживается большинство психологов) я уже заявлял. Норма все то что не причиняет вреда себе и неудобства окружающим. Шире норму кажется придумать нельзя. Общественные нормы гораздо уже. . а як ви умудрились тоді в норму убивство дєдушки ? Чи мож то дєдушка прічінял нєудобство?

З памяттю в мене добре. Тільки в стресовій ситуації коли багато різної інформації дає збой.

Ну продолжаєм разговор, що таке "більшість психологів"? І чому туди не входять ті ж китайські психологи? ) і напомніть мені яка задача стоїть перед психологом? Допомогти людині стати удобною для оточуючих? а як ви умудрились тоді в норму убивство дєдушки ? Чи мож то дєдушка прічінял нєудобство?З памяттю в мене добре. Тільки в стресовій ситуації коли багато різної інформації дає збой.Ну продолжаєм разговор, що таке "більшість психологів"? І чому туди не входять ті ж китайські психологи? ) і напомніть мені яка задача стоїть перед психологом? Допомогти людині стати удобною для оточуючих?

Перед китайскими психологами ставит задачи китайское общество. Как я уже говорил ранее, кто платит за ужин тот девушку и танцует. Иди думаете кремлевские психологи против войны? Или их мнение надо тоже учитывать чтобы ты не ругался, почему они не входят в большинство.



Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях. Перед китайскими психологами ставит задачи китайское общество. Как я уже говорил ранее, кто платит за ужин тот девушку и танцует. Иди думаете кремлевские психологи против войны? Или их мнение надо тоже учитывать чтобы ты не ругался, почему они не входят в большинство.Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях. Wirująświatła

Повідомлень: 31189 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 13 січ, 2026 13:05 Дюрі-бачі написав: Banderlog та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?... та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?...

С детьми ещё хуже. Нужно разрешение родителей. В США этот вопрос решается финансово. Кто хочет заработать участвует в исследованиях. Кто не хочет в выборку не попадает. Психология без финансирования не существует. это миф



При совке могли заставить целый класс или отдельных людей стать подопытными кроликами. Сейчас даже на прививку нужно разрешение родителей. С детьми ещё хуже. Нужно разрешение родителей. В США этот вопрос решается финансово. Кто хочет заработать участвует в исследованиях. Кто не хочет в выборку не попадает. Психология без финансирования не существует. это мифПри совке могли заставить целый класс или отдельных людей стать подопытными кроликами. Сейчас даже на прививку нужно разрешение родителей. Wirująświatła

Повідомлень: 31189 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2532 раз. Подякували: 3513 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 894895896897 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Vadim_ Wirująświatła і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06 2 13956

pensionerija Чет 29 жов, 2015 19:34