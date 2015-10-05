RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та саморозвиток

Психологія та саморозвиток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 894895896897
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 12:55

Banderlog та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5829
З нами з: 29.07.22
Подякував: 925 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:02

  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:у вас вообще как с памятью? Свои нормы (которых придерживается большинство психологов) я уже заявлял. Норма все то что не причиняет вреда себе и неудобства окружающим. Шире норму кажется придумать нельзя. Общественные нормы гораздо уже. .
а як ви умудрились тоді в норму убивство дєдушки ? Чи мож то дєдушка прічінял нєудобство?
З памяттю в мене добре. Тільки в стресовій ситуації коли багато різної інформації дає збой.
Ну продолжаєм разговор, що таке "більшість психологів"? І чому туди не входять ті ж китайські психологи? ) і напомніть мені яка задача стоїть перед психологом? Допомогти людині стати удобною для оточуючих?

Перед китайскими психологами ставит задачи китайское общество. Как я уже говорил ранее, кто платит за ужин тот девушку и танцует. Иди думаете кремлевские психологи против войны? Или их мнение надо тоже учитывать чтобы ты не ругался, почему они не входят в большинство.

Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31189
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:05

  Дюрі-бачі написав:Banderlog та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?...

С детьми ещё хуже. Нужно разрешение родителей. В США этот вопрос решается финансово. Кто хочет заработать участвует в исследованиях. Кто не хочет в выборку не попадает. Психология без финансирования не существует. это миф

При совке могли заставить целый класс или отдельных людей стать подопытными кроликами. Сейчас даже на прививку нужно разрешение родителей.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31189
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 13:51

  Wirująświatła написав:

Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях.
Віталіан поправ мене якщо я десь щось забув чи переплутав.
ти ж виступав проти удобних дітей? А потім виявляється вони мають бути загалом удобними оточуючим? "Общєству" -так а батькам- ні.
Задача батька зводиться до задачі банкомата і батьківські права батька зводяться до прав банкомата. Навязування своїх поведінкових моделей це зло тому що діти мають самі освоїти поведінкові моделі від случайного значімого взрослого, зараз цей взрослий іще й менш контрольований бо це якесь середньоарифметичне від значімих дорослих в інтернеті.
Тепер далі от "цивілізоване суспільство" живе по заповітам психологів чому ж тоді там високий відсоток підліткового суіциду та випадків озброєної агресії підлітків в школах?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4422
З нами з: 24.06.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 14:20

Re: Психологія та саморозвиток

Сибарит написав:ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.

Але доктори економічних наук таки існують
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37211
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1500 раз.
Подякували: 8288 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 894895896897
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 21:06
2 13961
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 19:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.