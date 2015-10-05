|
Психологія та саморозвиток
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:55
Banderlog та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?...
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5829
З нами з: 29.07.22
- Подякував: 925 раз.
- Подякували: 645 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:02
Banderlog написав: Wirująświatła написав:
у вас вообще как с памятью? Свои нормы (которых придерживается большинство психологов) я уже заявлял. Норма все то что не причиняет вреда себе и неудобства окружающим. Шире норму кажется придумать нельзя. Общественные нормы гораздо уже. .
а як ви умудрились тоді в норму убивство дєдушки ? Чи мож то дєдушка прічінял нєудобство?
З памяттю в мене добре. Тільки в стресовій ситуації коли багато різної інформації дає збой.
Ну продолжаєм разговор, що таке "більшість психологів"? І чому туди не входять ті ж китайські психологи? ) і напомніть мені яка задача стоїть перед психологом? Допомогти людині стати удобною для оточуючих?
Перед китайскими психологами ставит задачи китайское общество. Как я уже говорил ранее, кто платит за ужин тот девушку и танцует. Иди думаете кремлевские психологи против войны? Или их мнение надо тоже учитывать чтобы ты не ругался, почему они не входят в большинство.
Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях.
Wirująświatła
Повідомлень: 31189
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2532 раз.
- Подякували: 3513 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 13:05
Дюрі-бачі написав:Banderlog
та от мій аспірант робить технологію яка підбирає запитання у варіанти тестів. І щоб просто проекспериментувати на живих студентах треба купу дозволів, а це дослідження з ІТ, а не психології. А якщо б захотіли провести такий тест на близнюках із урахуванням впливу зовнішніх факторів, наприклад повітряних тривог чи нивисипання то хтось думаєте, що хтось би нам дав це зробити?...
С детьми ещё хуже. Нужно разрешение родителей. В США этот вопрос решается финансово. Кто хочет заработать участвует в исследованиях. Кто не хочет в выборку не попадает. Психология без финансирования не существует. это миф
При совке могли заставить целый класс или отдельных людей стать подопытными кроликами. Сейчас даже на прививку нужно разрешение родителей.
Wirująświatła
Повідомлень: 31189
З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2532 раз.
- Подякували: 3513 раз.
Wirująświatła написав:
Про дедушку вообще смешно. Это в медицине человек либо жив либо мёртв. В психологии понятие норма дискретна каждому отдельному поступку. Какие то ваши поступки норма, другие доставляют неудобства. А может и вред. В психологии нет святых. Но есть нарушения когда большинство поступков доставляет неудобства окружающим и они не подлежат коррекции. Тогда есть смысл говорить о девиациях.
Віталіан поправ мене якщо я десь щось забув чи переплутав.
ти ж виступав проти удобних дітей? А потім виявляється вони мають бути загалом удобними оточуючим? "Общєству" -так а батькам- ні.
Задача батька зводиться до задачі банкомата і батьківські права батька зводяться до прав банкомата. Навязування своїх поведінкових моделей це зло тому що діти мають самі освоїти поведінкові моделі від случайного значімого взрослого, зараз цей взрослий іще й менш контрольований бо це якесь середньоарифметичне від значімих дорослих в інтернеті.
Тепер далі от "цивілізоване суспільство" живе по заповітам психологів чому ж тоді там високий відсоток підліткового суіциду та випадків озброєної агресії підлітків в школах?
Banderlog
Повідомлень: 4422
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 112 раз.
Сибарит написав:ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.
Але доктори економічних наук таки існують
Faceless
Повідомлень: 37213
З нами з: 24.01.12
Додано: Вів 13 січ, 2026 14:51
Faceless написав:
Сибарит написав:ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.
Але доктори економічних наук таки існують
А ще існують доктори - кандидати медичних наук (доктори - кандидати в доктори, потім стають докторами-докторами?). Казуістика якась.
alibob
Повідомлень: 772
З нами з: 31.01.18
- Подякував: 169 раз.
- Подякували: 86 раз.
alibob написав: Faceless написав:
Сибарит написав:ЗЫ Экономика - тоже не наука, она постоянно меняется.
Але доктори економічних наук таки існують
А ще існують доктори - кандидати медичних наук (доктори - кандидати в доктори, потім стають докторами-докторами?). Казуістика якась.
Ніби вони просто кандидати. Доктором стають пізніше
А тут у вас просто проблема термінології, лікарі кандидати медичних наук
Faceless
Повідомлень: 37213
З нами з: 24.01.12
